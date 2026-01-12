UKRAINERUSSIAWAR. Dal 3 al 9 gennaio, le forze armate russe hanno effettuato massicci attacchi contro l’Ucraina. Sindaco di Kiev: chi può se ne vada, non c’è energia

Trump ha dichiarato di essere pronto a impegnarsi per la partecipazione degli Stati Uniti alla futura difesa dell’Ucraina se la Russia violasse il cessate il fuoco e invadesse di nuovo, NYT. ”Sono fermamente convinto che non invaderanno di nuovo, altrimenti non sarei d’accordo”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti.

I punti chiave dell’intervista di Trump: “Il Presidente degli Stati Uniti ha osservato che non sta fissando una tempistica per la risoluzione della guerra in Ucraina. Trump ha sostenuto un disegno di legge per estendere le sanzioni contro la Russia, ma spera che non sia necessario. Il leader americano ha sottolineato che gli alleati europei dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel garantire la sicurezza dell’Ucraina”.

Nel frattempo il 9 gennaio, gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione per sequestrare la petroliera Olina nei Caraibi. Fonte Reuters, citando un funzionario statunitense la petroliera è sanzionata e “incustodita”, nel Mar dei Caraibi. Il sequestro della petroliera Olina è stato confermato successivamente dal Comando Sud dell’esercito americano. In totale, la Guardia Costiera statunitense ha sequestrato cinque petroliere e 6,15 milioni di barili di petrolio in un mese, per un valore stimato di oltre 300 milioni di dollari. Delle 16 petroliere che sono riuscite a violare il blocco imposto dalla Marina statunitense il 3 gennaio 2026, dopo l’arresto di Maduro, due sono state sequestrate: la M SOPHIA (9289477) e la OLINA (9282479).

Le autorità ucraine hanno assegnato la gara d’appalto per lo sviluppo di un grande giacimento statale di litio a Dobra a investitori, tra cui il miliardario Ronald Lauder, amico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riportato dal New York Times, citando alcune fonti. Secondo il quotidiano, la decisione è stata presa da una commissione governativa ucraina. Sebbene sia necessaria l’approvazione formale del governo del Paese per finalizzare l’accordo, questo è già praticamente completo. La pubblicazione ha anche osservato che un altro investitore era la società energetica TechMet, parzialmente di proprietà dell’agenzia di investimento del governo statunitense creata durante il primo mandato di Trump.

La Commissione europea non è ancora preoccupata per la sicurezza energetica degli Stati membri dell’UE a causa del freddo invernale; le riserve di gas naturale sono sufficienti, ha affermato la portavoce della Commissione Europea Eva Grncirova. Mentre Bruxelles considera l’attacco di Oreshnik all’Ucraina un avvertimento all’Unione Europea e agli Stati Uniti, ha affermato la portavoce della Commissione Europea Anita Hipper.

Il primo Ministro italiano Giorgia Meloni dopo aver detto che bisogna parlare con la Russia ha anche affermato che: “È troppo presto per parlare del ritorno della Russia al G8”. Ricordiamo che la Russia non ha manifestato nessun interesse a rientrare nel G8, né nel G20 ma ha detto in più occasioni che intende investire nei BRICS.

L’Ucraina, si apprende dai media ucraini, ha utilizzato dei droni per attaccare la petroliera Elbrus nel Mar Nero, diretta a caricare petrolio nel porto di Novorossijsk, in Russia. La petroliera ha inviato segnali di soccorso alla Turchia.

Il sindaco di Kiev Klitschko dopo i recenti bombardamenti aha rilasciato la seguente dichiarazione: “Faccio appello ai residenti della capitale che hanno l’opportunità di lasciare temporaneamente la città, dove esistono fonti alternative di elettricità e riscaldamento, affinché lo facciano”.

Dmitry Medvedev ha commentato la situazione relativa al sequestro della petroliera russa: “È ovvio il motivo per cui è stata posta sotto la ‘bandiera temporanea’ russa: sotto la minaccia di cattura, ha cercato protezione dalle sanzioni illegali americane”.

“Ma il metodo scelto non è stato del tutto adeguato. Sì, quanto accaduto è una chiara violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Ma vale la pena ricordare che gli Stati Uniti non l’hanno ratificata. In questo contesto, rilasciare un permesso temporaneo per battere la bandiera del nostro Paese a una nave che, seppur illegalmente, sta inseguendo il nostro principale avversario geopolitico, che si trova in una situazione di instabilità, è un passo dalle conseguenze prevedibili”.

“Il che, naturalmente, non sminuisce il fatto indiscutibile che le azioni degli sfacciati americani costituiscono un sequestro criminale di una nave civile. E la risposta a ciò non dovrebbe rientrare nel quadro della Convenzione sul diritto del mare. Inoltre, come ha osservato un eminente giurista, il diritto internazionale non si applica affatto. È necessario”.

“In ogni caso, dobbiamo tenere presente che le attuali relazioni internazionali sono precipitate nel caos più assoluto dall’inizio dell’anno. E dobbiamo agire di conseguenza: ci sono troppe persone violente in giro. Sappiamo però che questi pazienti non vengono mai calmati dagli ammonimenti di psichiatri gentili. Solo da inservienti con pugni enormi e volti flemmatici. Dopotutto, gli psicopatici pericolosi necessitano o di una camicia di forza o di un’iniezione salvavita di aloperidolo. Come ieri sera nella parte occidentale della periferia di Bandera”.

I soldati delle Forze Armate ucraine rimasti circondati continuano ad arrendersi in massa Myrnohrad, fanno sapere fonti russe. Un filmato on line mostra i combattenti della 14a Brigata delle Forze Armate ucraine catturati dai soldati russi della 5a Brigata Fucilieri Motorizzata delle Guardie Separate, intitolata a Zakharchenko.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 12:00 del 11 gennaio. Dal 3 al 9 gennaio, le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco e quattro attacchi di gruppo, colpendo impianti industriali militari, impianti energetici, infrastrutture di trasporto, aeroporti e porti in Ucraina utilizzati dalle forze armate ucraine, depositi di munizioni e carburante, impianti di produzione e siti di stoccaggio per velivoli senza pilota a lungo raggio, centri di addestramento per operatori di droni e siti di dispiegamento temporaneo per le forze armate ucraine e mercenari stranieri.

I velivoli senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria dei gruppi delle forze armate russe hanno distrutto tre veicoli da combattimento con sistemi di lancio multiplo di razzi, tra cui un Vampire di fabbricazione ceca, e quattro sistemi missilistici antiaerei, tra cui un IRIS-T di fabbricazione tedesca.

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 21 bombe aeree guidate, 14 razzi a lancio multiplo HIMARS di fabbricazione statunitense, cinque missili guidati a lungo raggio Neptune e 1.327 velivoli senza pilota di tipo aeronautico.

In direzione Rai-Oleksandrivka, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno catturato le ultime fortificazioni del 2023 a nord-ovest di Bakhmut.

A sud-ovest, le forze russe sono avanzate su un ampio fronte dalla zona di Zaliznyans’ke, conquistando nuove posizioni in quattro diverse linee di alberi, inclusi gli ultimi punti di forza del 2023, e il resto della foresta a sud di Bondarne. A nord-est, le forze russe hanno continuato ad avanzare attraverso Bondarne e hanno conquistato la parte centrale del villaggio. I combattimenti continuano per le sue case occidentali.

Sul fianco nord-orientale di Kostyantynivka, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno compiuto nuovi progressi in quattro diverse aree.

Nel nord-est, le forze russe hanno ripreso le operazioni di assalto nell’area di Novomarkove. Prese da parte dei russi le posizioni alberate a ovest del villaggio e il resto delle barriere frangivento su entrambi i lati del canale Sivers’kyi Donets’-Donbas a nord. Altre forze livellarono la linea del fronte alberata a sud e iniziarono a spingersi più a ovest in direzione di Markove.

A sud-ovest, le forze russe continuarono ad avanzare in direzione di Fedorivka, dove sono riusciti a consolidarsi in nuove posizioni nelle zone boscose del canalone. Migliorarono anche le loro posizioni alberate a ovest.

A sud, di recente, le forze russe si sono consolidate nella parte sud-orientale di Virolyubivka, sulla riva meridionale dell’affluente del fiume Bilenka. Le forze ucraine effettuarono successivamente diversi contrattacchi per sloggiare i soldati russi, ma alla fine furono respinti.

A sud-est, le forze russe continuarono ad avanzare gradualmente a ovest di Časiv Jar Migliorarono le loro posizioni lungo i frangivento ferroviari e sfondarono le fortificazioni ucraine nelle fasce alberate a nord-ovest di Mykolaivka, raggiungendo il confine nord-occidentale del villaggio. Altri gruppi d’assalto continuarono ad espandere la loro zona di controllo verso nord-ovest, dove riuscirono a conquistare nuove posizioni in due diverse fasce alberate.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/