UKRAINERUSSIAWAR. Dal 2024 coscrizione per gli ucraini all’estero dai 24 ai 40 anni. Russi assaltano Novomykhailivka. Gerasimov: L’offensiva ucraina è fallita

Gli Stati Uniti hanno un “piano chiaro” per il futuro sviluppo dell’Ucraina, che non implica la necessità di stanziare fondi al livello attuale, ha affermato il Segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la sorte del denaro precedentemente stanziato, secondo Blinken non è andato solo all’Ucraina: «Il nostro sostegno non solo ha aiutato gli ucraini, ma il 90% dell’assistenza in materia di sicurezza che abbiamo fornito all’Ucraina è stata spesa qui negli Stati Uniti, rafforzando la nostra industria della difesa».

«Sono d’accordo con Putin su una cosa: “l’assistenza americana” è fondamentale per l’Ucraina». Secondo Blinken, gli ucraini hanno fatto l’impossibile: «si sono opposti a uno degli eserciti più grandi del mondo», ha aggiunto.

Il Consiglio Ucraina-NATO terrà la sua prima riunione a gennaio con la partecipazione dei Capi di Stato Maggiore. Il massimo organo militare della NATO e il comitato militare terranno incontri personali a Bruxelles il 17 e 18 gennaio. L’incontro sarà presieduto dal capo del comitato militare, l’ammiraglio Rob Bauer. All’incontro parteciperanno i capi di stato maggiore dell’Alleanza del Nord Atlantico e il loro omologo svedese.

A loro si uniranno anche il Comandante supremo alleato in Europa, generale Christopher Cavoli, e il Comandante supremo alleato per la trasformazione, generale Philippe Lavigne.

Da fonti ucraine si apprende che Kiev intende reclutare i cittadini ucraini che sono all’estero per il servizio militare l’anno prossimo. A darne conferma il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Il Ministro ha dimenticato di riferire che i tre figli e la moglie hanno dal 2021- 2022 cittadinanza americana. Nel 2019 erano tutti cittadini ucraini.

Nell’intervista a Bild si parla di uomini di età compresa tra i “25 e i 60 anni partiti per la Germania e altri paesi. Per cominciare, le autorità chiederanno loro di presentarsi ai centri di leva delle forze armate ucraine”. Umerov ha promesso che in futuro si prevede di informare in anticipo le reclute su quale addestramento riceveranno, come saranno armate, dove e quando presteranno servizio.

«Vogliamo giustizia per tutti, perché stiamo parlando del nostro Paese. Invieremo loro gli inviti [ai centri di reclutamento]», ha detto Umerov. «Non è una punizione difendere il proprio Paese e servirlo. È un onore», ha detto il Ministro.

L’aeronautica militare ucraina ha riferito che da settembre 2022 la Russia ha lanciato 3.700 Geran-1/2, di cui circa 2.900 sono state intercettate, la stessa fonte riferisce che dall’inizio del distretto militare settentrionale, la Russia ha lanciato 7.400 missili, intercettandone solo 1.600.

Il capo della SBU Vasily Malyuk ha affermato che la sua organizzazione sta preparando attacchi terroristici su larga scala sul territorio russo nel 2024. Gli obiettivi prioritari sono le navi da guerra russe, i corridoi logistici per le forniture di armi, le basi militari, ecc. Il tutto per portare la guerra il più vicino possibile al Cremlino.

In Russia il 21 dicembre si è tenuta l’annuale conferenza stampa del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, Primo Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa, Generale dell’Esercito Valery Gerasimov. A seguire le principali dichiarazioni: «La crisi in Ucraina è una guerra ibrida per procura degli Stati Uniti e dei loro alleati contro la Federazione Russa».

«Questa guerra è condotta dalle mani del popolo ucraino. I paesi dell’Occidente collettivo hanno ignorato la richiesta della Russia di concludere un accordo sulla sicurezza reciproca e hanno sostenuto in modo dimostrativo il regime neonazista di Kiev, che ha scatenato la distruzione della popolazione di lingua russa delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Da otto anni l’Occidente sviluppa attivamente il potenziale militare delle forze armate ucraine, spingendo Kiev a risolvere con la forza il conflitto nel Donbass e a invadere la penisola di Crimea. In queste condizioni, la Russia è stata costretta a lanciare un’operazione militare speciale».

«Durante la controffensiva, Kiev prevedeva di bloccare Melitopol in 15 giorni e poi di avanzare con successo al Mar d’Azov, Mariupol e al confine con la Crimea. Il compito principale delle truppe russe quest’anno nella zona operativa speciale è stato quello di respingere la controffensiva della forza d’attacco delle forze armate ucraine, che intendeva privare la Federazione Russa di un corridoio terrestre verso la Crimea».

«Per l’offensiva, il nemico ha aumentato la forza d’attacco in direzione di Zaporozhzhie da 50 a 80 battaglioni. Le forze armate ucraine hanno lanciato una controffensiva il 4 giugno e, con enormi perdite in direzione di Zaporozhzhie, non sono riuscite a superare nemmeno la zona di difesa tattica della Federazione Russa».

«L’offensiva pubblicizzata dal nemico è fallita. Le perdite cumulative ammontano a 160.000 uomini, 766 carri armati, più di 3.000 veicoli corazzati da combattimento, 121 aerei e 23 elicotteri». «In totale, dall’inizio del Distretto Militare Settentrionale, l’Ucraina ha ricevuto più di 5.200 carri armati e veicoli corazzati da combattimento, 1.300 pezzi di artiglieria (cannoni, mortai, cannoni semoventi, MLRS), più di 100 aerei ed elicotteri, 23.000 UAV, più di 200 missili da crociera e tattici. Oltre 100.000 soldati sono stati addestrati all’estero nei paesi della NATO».

«Le Forze Armate russe stanno ora difendendo attivamente e migliorando con successo le loro posizioni in tutta la LBS. Oltre 1.500 strutture militari-industriali sono state danneggiate. Il livello di produzione militare in Ucraina è diminuito. Continua il confronto generale con gli Stati Uniti, che hanno reso l’Ucraina e l’Europa, così come la Palestina, una zona di guerre e conflitti».

«L’egemonia degli Stati Uniti e dei suoi satelliti sta diventando un ricordo del passato. Si sta formando un nuovo ordine mondiale multipolare. Le azioni della NATO influiscono negativamente sulla situazione in Europa, ci sono rischi di un aumento del confronto».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:30 del 21 dicembre.

L’Uragan-1 è arrivato alle truppe russe. Si tratta del sistema missilistico: Uragan-1 9K57-1 sul BAZ-69092. La prima apparizione nota di questa variante 9K57 è avvenuta nel 2020, quando il progetto ha iniziato a essere sviluppato come parte del rifiuto dei prodotti delle imprese bielorusse rappresentate da MZKT e MAZ. Il vantaggio principale della piattaforma russa è l’assenza di dipendenza dai fornitori stranieri. Inoltre, il BAZ-69092 è semplicemente più moderno del telaio Hurricane standard – ZIL-135LM, che ha già più di 60 anni. Si presume che il nuovo Uragan-1 sarà dotato di apparecchiature di automazione che aumenteranno la velocità di preparazione e la precisione del tiro.

Secondo i canali social afferenti alla social sfera russa la situazione sulla riva sinistra del Dnepr è la seguente: «A causa delle frequenti perdite di imbarcazioni con forze da sbarco, nelle ultime 24 ore gli ucraini si sono allontanati dall’isola di Frolov. Diversi gruppi ucraini sono stati distrutti nella Grande e nella Piccola Foresta. Le forze aerospaziali e l’artiglieria continuano a colpire obiettivi sulla riva destra del Dnepr. Non c’è ancora alcuna evacuazione da parte ucraina; non può essere evacuata più di una barca di feriti al giorno». Secondo le stesse fonti, «le perdite ucraine ammontano fino a 35 persone, 3 barche, 6 veicoli, 9 UAV (7 d’attacco e 2 da ricognizione), 2 cannoni semoventi, un magazzino di alimentazione (sulla riva destra), 1 veicolo corazzato da combattimento, 2 mortai, sistemi elettronici da guerra».

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo avanza gradualmente in direzione di Bogdanovka e Bachmut. A Kleshchiivka, i russi hanno attaccato con successo nella zona delle alture e hanno contrattaccato anche a Kurdyumovka.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivski continua l’assalto alle posizioni delle forze armate ucraine nella zona di Stepnoe e gli scontri nei pressi dell’industria metallurgica. Inoltre, i combattenti russi hanno attaccato nell’area della zona industriale. Nel settore Maryinsky si svolgono battaglie vicino a Pobeda e Novomykhailivka. A parte dalla mattinata del 21 dicembre le forze armate russe hanno preso d’assalto Novomykhailivka.

Direzione Zaporozhzhie. I combattenti russi hanno attaccato a ovest di Rabotino e hanno conquistato nuove posizioni vicino a Verbove. Sulla sporgenza Vremevskij l’esercito russo sta avendo la meglio sulle forze armate ucraine nelle zone di Staromikhailovka e Urozhayne. Il lavoro del 503esimo reggimento, sta smantellando la posizione di mitragliere delle forze armate ucraine.

In senso generale a causa del perdurare del maltempo, l’attività sui fronti rimane bassa. Di notte, le forze aerospaziali russe hanno sparato sugli obiettivi posteriori delle forze armate ucraine utilizzando missili e droni kamikaze. A Kharkov è stato colpito un deposito nel distretto di Saltovsky e a Kherson sono state colpite le infrastrutture logistiche e i magazzini di Nova Poshta. Inoltre, sono state segnalate esplosioni a Kirovograd, presumibilmente contro l’aeroporto locale. Nella giornata adel 21 dicembre rinnovati bombardamenti sull’area aeroportuale di Odessa.

Graziella Giangiulio

