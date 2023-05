UKRAINERUSSIAWAR. Dal 12 maggio in Russia sono tutti richiamabili

Nella giornata del 12 maggio ha fatto scalpore nella social sfera russa la bocciatura di un disegno di legge che prevedeva l’esenzione di mobilitazione per chi non ha servito in precedenza la patria. Il governo non ha, dunque, sostenuto il disegno di legge sull’esenzione dalla mobilitazione dei cittadini che non hanno svolto il servizio militare. Lo riferisce Vedomosti con riferimento a due partecipanti alla riunione della commissione.

La proposta di esentare dalla mobilitazione parziale i russi che non hanno prestato servizio era stata presentata lo scorso autunno dal deputato della Duma di Stato Mikhail Matveev. In una nota esplicativa all’iniziativa, Matveev ha citato come argomento il discorso di Vladimir Putin del 21 settembre: «Solo i cittadini che sono attualmente nella riserva saranno soggetti alla coscrizione, e soprattutto quelli che hanno prestato servizio nelle Forze Armate, alcuni militari hanno specialità contabili e relativa esperienza.

Il richiamo del Gabinetto dei Ministri afferma che «al fine di garantire il dispiegamento di mobilitazione di truppe (forze) in caso di minacce alla sicurezza militare della Federazione Russa, ampliando l’elenco delle categorie di cittadini che hanno diritto dalla legislazione della Federazione Russa per ricevere un rinvio dal servizio militare per la mobilitazione è inappropriato».

Sostanzialmente: alla bisogna tutti i cittadini sono richiamabili. In attesa di capire se questo creerà un esodo dei russi o meno. Sulla social sfera si evincono i compiti assegnati ai mobilitati.

In un post si legge: il «Campo di addestramento militare – quando vengono chiamati riserve o riservisti (ufficiali di riserva che hanno stipulato un contratto speciale con il Ministero della Difesa) è volto all’insegnamento dell’uso di nuove attrezzature, tattiche di combattimento o testare la loro capacità di combattimento. Per arrivare all’addestramento militare, non è necessario avere alle spalle il servizio militare». Possono essere richiamati anche coloro che, durante gli studi universitari, hanno padroneggiato le specialità richieste nell’esercito o fino a 27 anni sono sfuggiti alla coscrizione senza motivo o ritardo.

Possono essere richiamati (dal lavoro) per 1-2 mesi, ma non più di 3 mesi all’anno. La maggior parte di questi richiamati appartiene alle specialità di: «Fucilieri assaltatori, segnalatori, rappresentanti di specialità ingegneristiche e zappatori, artiglieri e mortai, carri armati (qualsiasi ruolo), specialisti di battaglioni di costruzione, specialisti nella riparazione di tutti i tipi di equipaggiamento e coloro che comprendono la programmazione e i sistemi di controllo automatico, i piloti di UAV tradizionalmente godono di uno speciale “favore” degli uffici di arruolamento militare».

Con tono ironico un altro militare scrive: «In precedenza, al campo di addestramento, principalmente, gli uomini bevevano – dal 2022, in unità normali insegnano agli uomini a sparare, se possibile – a guidare e lavorare sull’attrezzatura e cercare in qualche modo di “tirare su la pancia del FIZO”». «Non li portano al NWO da lì, anche se possono persuaderti con insistenza a stipulare un contratto». Restano nelle retrovie e: preparano, aggiustano, portano alla prima linea.

«Le convocazioni per l’addestramento militare dei cittadini della riserva russa arriveranno ai riservisti nella stessa forma di quelli chiamati alla leva, mentre in un certo numero di regioni dove le capacità tecniche lo consentiranno, saranno duplicate elettronicamente», a dirlo su Telegram Andrey Kartapolov, capo del Comitato per la difesa della Duma di Stato. «Il sistema delle convocazioni elettroniche deve ancora essere messo a punto, anche durante la coscrizione autunnale», ha aggiunto.

Graziella Giangiulio