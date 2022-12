UKRAINERUSSIAWAR. Crimea, riapre il ponte. Ucraini bombardano aeroporti russi. Mosca: risponderemo in maniera adeguata

La parte automobilistica del ponte di Crimea è aperta al traffico; numerose le foto on-line che testimoniano che il ponte distrutto il 10 ottobre è già funzionante. A darne notizia il servizio stampa di Uprdor “Taman“. Tutte e quattro le campate sono state sostituite. «Nell’ambito dei lavori di restauro, i veicoli sono stati trasferiti sul lato destro della parte stradale del ponte di Crimea», ha osservato il Ministero.

La mattina del 5 dicembre si sono verificate esplosioni nelle aree degli aeroporti dell’aviazione strategica russa. Un’autocisterna è esplosa a Ryazan. Tre persone sono state uccise e sei ferite. Un drone ha colpito l’aeroporto di Engels (regione di Saratov). Secondo le prime informazioni, due aerei sono stati danneggiati.

Non si farà attendere la risposta russa che comunque ha incassato il colpo di un attacco a più di 1.000 km dal fronte e in Russia si chiedono da dove siano partiti gli attacchi. Per ora sulla social sfera si parla di due versioni dell’attacco a Engels: l’UAV è arrivato dall’estero (il che è improbabile, data la distanza dall’Ucraina), oppure è stato lanciato da sabotatori vicino all’aeroporto.

In ogni caso, si legge sulla social sfera filo russa che «il motivo è chiaro: il regime di Kiev sta cercando di ritardare l’inevitabile morte del suo sistema energetico. È da questa base che spesso volano aerei con missili ad alta precisione». E ancora si legge: «Come sottolineano gli esperti, la questione della rappresaglia in questo caso è critica, poiché un elemento delle nostre forze nucleari strategiche è stato attaccato. Coprire la vulnerabilità qui significa privare le forze superiori della NATO di una carta vincente. E questo significa abbattere il fervore aggressivo dell’Alleanza».

C’è da aspettarsi come ritorsione che l’intera infrastruttura energetica e anche quella bancaria potrebbero essere bombardate a breve. Vladimir Putin è stato prontamente informato dell’attacco alla base militare di armi strategiche. Le misure di risposta saranno determinate dal Comandante Supremo, fanno sapere dal Cremlino. Alle 12:03 ore italiana si ha notizia di un attacco missilistico russo sull’Ucraina.

Sulla linea del fronte i militanti della “Legione georgiana” sono stati circondati dalle forze armate russe vicino a Bachmut, diverse persone sono rimaste ferite. Gli stessi militanti della legione hanno riconosciuto la situazione critica: uno dei volontari in un’intervista a Mtavari ha riferito di essere circondato dall’esercito russo. Sempre in area Bachmut, le unità del PMC “Wagner” continuano a condurre battaglie casa per casa. Le forze russe stanno cercando di effettuare un semicerchio intorno alle forze armate ucraine.

In precedenza, Volodymyr Zelenskyy ha affermato che la situazione più difficile al fronte è proprio ora nella direzione di Bachmut, dove la situazione in realtà assomiglia a Verdun nel 1916. Nella direzione sud-Donetsk, l’esercito russo ha spinto i militari ucraini in un campo minato: fonte ministero della Difesa russo.

Nella mattina del 5 dicembre le forze armate russe nella direzione di Vuhledar hanno gli attacchi nemici su Pavlivka e nell’area dell’insediamento Shevchenko. I tentativi di attacco al settore Svatove-Kreminna sono stati respinti.

Continua l’offensiva delle forze armate russe vicino a Bachmut. C’è una distruzione di obiettivi dai carri armati e dall’intero spettro di artiglieria nelle aree dell’insediamento. Soledar, Bakhmutsky, Bachmut, Kurdiumivka, Avdiivka, Vodyanoye, Krasnogorivka, Marinka e Novomykhailivka. A Marika si registrano combattimenti.

L’artiglieria ha colpito obiettivi a Kherson e Nikopol. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato che le unità russe del territorio della regione di Belgorod hanno inflitto danni da fuoco alle forze armate ucraine dalle aree di Shevchenko, Strelechnaya, Krasnoye, Ogurtsovoye, Volchansk, Bochkovo, Malaya Volchya, Dvorichnaya e Bogdanovsky nella regione di Kharkiv.

Durante la notte del 4 dicembre sono state segnalate due potenti esplosioni a Zaporizhzhia e sono stati colpiti anche obiettivi a Kramatorsk, dove sono stati fatti esplodere depositi di munizioni.

Continua il bombardamento delle forze ucraine delle regioni di confine. Nella regione di Kursk, 10 bombardamenti nell’insediamento Gusevo e Kucherovo, nella regione di Belgorod, Tishanka a Volokonovsky e Krasnoye nei distretti di Shebekinsky sono sotto tiro.

Le forze armate ucraine del sistema di difesa aerea Buk hanno abbattuto un elicottero Ka-52, entrambi i membri dell’equipaggio sono morti.

Nella DPR, 10 civili sono rimasti feriti a causa di bombardamenti ucraini.

Nell’area di Kupjans’k, le forze armate ucraine hanno tentato più volte di attaccare le posizioni russe a sud di Kuzemivka. Nonostante lo spostamento nella direzione degli attacchi, tutti i tentativi sono stati fermati dal fuoco dell’artiglieria delle forze armate russe.

Nell’area di Liman, le forze armate ucraine, dopo un’intensa preparazione dell’artiglieria, hanno cercato di attaccare in direzione di Ploshchanka. Le forze armate russe hanno mantenuto le loro posizioni e respinto il nemico nelle loro linee precedenti.

Graziella Giangiulio