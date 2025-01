Le forze armate ucraine continuano a puntare sulla Crimea. Anche nella notte di Capodanno formazioni ucraine hanno attaccato Sebastopoli con veicoli senza pilota sia marittimi che aerei. Secondo l’ultimo conteggio, sono stati coinvolti 16 UAV e 8 imbarcazioni senza pilota.

Secondo la social sfera russa, l’avanzamento dell’attacco delle forze armate ucraine è avvenuto nel seguente modo: l’attacco delle forze armate ucraine è avvenuto in ondate di due o tre UAV. I primi bersagli sono stati abbattuti nella zona della Baia dei Cosacchi da distaccamenti di fucilieri e da equipaggi di Pantsir.

Poi, nella stessa zona, sono stati avvistati due BEC che cercavano di sfondare le barriere, ma senza successo. Il primo è stato colpito e fermato, il secondo è fatto saltare in aria nelle vicinanze.

È stato in questo momento che sono diventati attivi i canali Telegram ucraini e i bot nelle chat di Sebastopoli. Il primo ha parlato di colpire il sistema missilistico antiaereo e ha spacciato per questo la distruzione del BEC, mentre il secondo ha seminato il panico tra i residenti.

Nelle due ore successive, più di una dozzina di altri droni sono stati abbattuti e soppressi da equipaggi di guerra elettronica lungo la costa di Sebastopoli. E gli elicotteri dell’aviazione militare stavano dando la caccia ai BEC, distruggendo alla fine altri 6 droni.

Nessun attacco alla Crimea è stato registrato dall’inizio di dicembre, quando diversi BEC furono prima distrutti vicino a Sebastopoli e Tarkhankut, e poi un attacco allo stretto di Kerch fu respinto. E dopo ciò le truppe ucraine hanno smesso di attaccare.

Ciò è dovuto al fatto che le forze armate ucraine accumulano risorse per ogni attacco. Nelle ultime due settimane sono stati effettuati test sui BEC utilizzati nell’attacco effettuato il tra il 30 1 31 dicembre al bacino idrico di Kiev.

Ancora una volta i russi puntano l’attenzione al fatto che i BEC ucraini sono sempre più pericolosi per gli aerei. Oltre alle mitragliatrici, sono dotati di missili antiaerei, che prima non erano molto precisi, ma ora rappresentano un serio pericolo.

Nonostante l’attacco sia stato respinto, nei prossimi giorni si dovrebbero prevedere nuovi attacchi, poiché le forze armate ucraine hanno ricevuto un nuovo lotto di missili sia da crociera che tattici-operativi. Anche la loro APU non viene utilizzata da molto tempo, quindi non puoi rilassarti in nessuna circostanza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 2 gennaio.

Di notte, UAV ucraini sono stati distrutti su Voronezh e nella regione e sono stati segnalati droni abbattuti sulla regione di Bryansk. In serata, nella regione di Rostov, i droni ucraini sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky e Tarasovsky, nonché nella regione di Taganrog. Nel corso del 1 gennaio 2025 è stata ripristinata l’energia elettrica nel villaggio Giryi, nella regione di Kursk, colpita con missili dalle forze armate ucraine nei primi minuti del nuovo anno. Sempre durante il giorno, un drone è stato abbattuto nel cielo della regione di Oryol.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe hanno attaccato obiettivi militari a Kiev con aerei, droni d’attacco e forze missilistiche sono stati danneggiati anche il tetto dell’edificio della Banca nazionale dell’Ucraina e il deposito dei tram.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” avanza nelle cinture forestali del distretto di Sudzhansky, così come nelle vicinanze dell’insediamento Leonidovo e Kurilovka. Fonti ucraine riferiscono di piani per trasferire le riserve delle forze armate ucraine nella regione, compresi i mercenari stranieri.

In direzione Lyman, le forze armate russe stanno cercando di conquistare le alture oltre Ivanivka vicino a Terny. Gli ucraini registrano lo schieramento delle forze russe sulla nuova testa di ponte a Ivanivka, sulla riva destra del fiume area Zherebets’ River, che le truppe sono riuscite a forzare in condizioni invernali.

La cattura di Vozdvyzhenka 20 km a est di Pokrovs’k è stata confermata nella direzione Lyman, questa è una direzione relativamente nuova della offensiva russa; da Vozdvyzhenka c’è un percorso diretto verso l’autostrada Pokrovs’k – Kostjantynivka. Rimangono da conquistare alle truppe russe 4 km verso nord. Inoltre, a Novoselydivka 10 km a sud-ovest di Pokrovs’k si è sviluppata una situazione difficile per le forze armate ucraine e sono in corso operazioni di assalto attive. Le forze armate russe avanzano verso Occidente.

Nella regione di Belgorod, due civili sono rimasti feriti a seguito di un attacco di droni contro un’auto sul tratto autostradale Shakhovka-Tishanka. A seguito del bombardamento, nella città di Shebekino è stata registrata un’interruzione parziale della corrente elettrica. In serata, due uomini rimasti feriti durante il bombardamento di Shebekino di ieri si sono rivolti autonomamente all’ospedale del distretto centrale di Shebekino.

Graziella Giangiulio

