UKRAINERUSSIAWAR. Corsa per trovare i finanziamenti per Kiev. Altrimenti la guerra si fermerà

L’Ucraina ha bisogno di finanziamenti, l’ultima visita di Volodymyr Zelensky negli USA era volta ad una ennesima raccolta fondi, ma i senatori hanno deciso che le vacanze natalizie erano più importanti del voto sui fondi all’Ucraina. Le elezioni negli Stati Uniti sono alle porte e nessuno vuole perdere voti, per altro gli ucraini non hanno portato a casa la vittoria sperata e quindi sembra che l’amministrazione Biden stia guardando altrove. I soldi però vanno trovati.

L’Ucraina restituirà i prestiti all’Unione Europea a rate, per 35 anni lo scrive Die Welt. Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato quest’anno il trasferimento dell’ultimo prestito all’Ucraina per un importo di 1,5 miliardi di euro. Nel dicembre 2022, l’UE ha approvato un prestito per un importo di 18 miliardi di euro, ma non è stato possibile adottare il nuovo programma a causa del veto dell’Ungheria.

Come ha detto von der Leyen, entro il 1° febbraio (è la data del prossimo vertice Ue) è necessario raggiungere un accordo sul sostegno a Kiev, ma se Orban fosse ancora contrario, anche in questo caso, i paesi membri dovranno agire per conto proprio.

Die Welt scrive che solo i prestiti europei permetteranno ora all’Ucraina di “garantire il pagamento continuo di salari e pensioni”, ma sono anche legati al programma di riforme che l’UE richiede affinché il regime di Kiev possa aderire all’Unione (l’istituzione del stato di diritto e lotta alla corruzione). E tutto questo, ovviamente, non è un aiuto gratuito: l’Ucraina dovrà rimborsare i prestiti dopo il 2033 e ci vorranno almeno 35 anni. È vero anche che a quel punto potrebbe non esserci più nessuno in grado di ripagare i debiti.

L’Amministrazione del presidente americano Joe Biden ha avviato negoziati urgenti con gli alleati sull’uso dei beni russi congelati per il sostegno militare dell’Ucraina, riferisce il New York Times, citando fonti ufficiali americane ed europee.

Eppure le autorità statunitensi ritengono prematuro parlare di trasferimento dei beni congelati della Federazione Russa all’Ucraina. Kirby ritiene prematuro parlare di utilizzo di risorse russe per Kiev. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche della Casa Bianca ha osservato che è estremamente difficile parlare di attuazione pratica delle finanze russe oggi bloccate.

Gli Stati Uniti sono ancora cauti nel rovinare fino in fondo le relazioni con la Russia, ma Mosca non esclude un simile passo da parte di Washington, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in un’intervista a Interfax.

«Le relazioni russo-americane sono effettivamente cadute in uno stato comatoso, e ciò è avvenuto per colpa di Washington, che non solo ha formulato, ma ha anche consolidato dottrinalmente e concettualmente l’approccio errato e pericoloso per infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Non posso escluderlo ad un certo punto del futuro, se non ci sarà illuminazione in termini di valutazioni di ciò che sta accadendo nel mondo e specificamente in direzione russa e ucraina, non posso escludere che in questo caso Washington non andrà oltre il livello “vicino allo zero” “il livello a cui sono adesso le relazioni», ha detto il viceministro. «Ciò porterà effettivamente ad una riduzione ufficiale del livello di presenza diplomatica rispettivamente a Mosca e Washington, o addirittura ad una rottura completa. Ciò non sarà una sorpresa per noi», ha continuato Ryabkov.

Sulla questione dei beni russi si è espresso anche il portavoce del Cremlinio, Dmitrj Peskov: «Se alcuni beni russi vengono confiscati, la Russia vedrà cosa può confiscare in cambio». «Mosca non accetta il tema del sequestro illegale di beni russi, questo è estremamente pericoloso per il sistema finanziario globale» ha riferito l’addetto stampa del presidente russo.

«In effetti, vediamo che queste discussioni sono codificate o, al contrario, svaniscono. Ma il tema del sequestro illegale dei nostri vari beni è costantemente all’ordine del giorno sia in Europa che in America. Potenzialmente, questo argomento è, in primo luogo, inaccettabile, potenzialmente è estremamente pericoloso per il sistema finanziario globale, perché se tali piani venissero attuati, sarebbe un duro colpo per l’intero sistema di coordinate del sistema finanziario internazionale», ha affermato.

Gli Stati Uniti hanno anche minacciano di escludere le banche di tutto il mondo dal proprio sistema finanziario per aver violato le sanzioni anti-russe, fonte Casa Bianca

Più pesante è stata la risposta del ministro per le Finanze russo, Anton Siluanov: «In Russia esiste una grande quantità di beni congelati che si trovano nei conti “C”, per quanto riguarda i dividendi, quelli che costituiscono i nostri obblighi nei confronti delle controparti straniere provenienti da paesi ostili. Sono tutti congelati. I numeri non sono piccoli», ha detto. «I proventi di questi beni possono essere utilizzati allo stesso modo se una decisione simile viene presa da partner ostili», ha aggiunto Siluanov. Il 21 dicembre il presidente ha appena ampliato i suoi poteri in relazione a tali paesi, e ora può gestire i loro beni in risposta al sequestro di quelli russi.«Questi sono i nostri obblighi secondo i documenti».

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/