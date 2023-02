UKRAINERUSSIAWAR. Corruzione: Zelensky licenzia i suoi. Allarme terrorismo in Russia. No F16 per Kiev

Terremoto giudiziario nel governo ucraino. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato nuove decisioni sul personale dopo un’ondata di dimissioni: «Ora c’è una certa tregua del personale. Ma questo non significa che tutti i passi necessari siano già stati presi. Verranno prese delle decisioni. Quelli nel sistema che non soddisfano i requisiti fondamentali dello stato e della società non dovrebbero sedersi nella loro attuali sedie politiche».

La situazione è molto critica perché l’inchiesta sulla corruzione è trasversale ed è al momento un tutti contro tutti, se non si trattasse di un paese democratico, ma totalitario si potrebbe pensare ad un colpo di stato politico.

La casa di Kolomoisky, oligarca sponsor di Zelensky, è stata perquisita in relazione a frode finanziaria. I media riferiscono che l’indagine riguarda frodi su Ukrtatnafta e Ukrnafta. Stiamo parlando dello spreco di prodotti petroliferi per un valore di 40 miliardi di grivna e dell’evasione dei pagamenti doganali.

Ma non è finita: secondo i media ucraini verrà azzerato il comparto dogane: «Oggi verrà licenziata l’intera leadership della dogana ucraina» a dirlo il Deputato del popolo Goncharenko. Fonti della agenzia di stampa ucraina Strana confermano che la SBU è arrivata con perquisizioni ad alcuni funzionari del ministero della Difesa dell’Ucraina. Sono in corso ricerche presso l’ex direttore del dipartimento degli appalti pubblici della regione di Kiev Bohdan Khmelnytskyi. In particolare, stiamo parlando dell’acquisto di giubbotti antiproiettile di bassa qualità per 123 milioni di grivna. Fonti riferiscono inoltre che questo non è l’unico imputato su cui sta attualmente lavorando il Servizio di sicurezza: anche altri funzionari sono perquisiti, a loro vengono trasmessi sospetti di corruzione in ambito militare a vari livelli.

L’Ufficio investigativo statale ha sporto denuncia contro l’ex capo del ministero dell’Energia e dell’industria del carbone dell’Ucraina, Igor Nasalyk, ha riferito Ukrayinska Pravda, citando fonti delle forze dell’ordine. Secondo i media, Nasalyk è sospettato di aver firmato accordi non redditizi per lo stato a favore di società associate all’uomo d’affari ucraino Dmitry Firtash (oligarca spesso nei mirino della giustizia internazionale) per un importo di 1,5 miliardi di grivna (circa 41 milioni di dollari).

Il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha esposto schemi su larga scala per appropriazione indebita di 40 miliardi di grivna da parte dell’ex gestione di PJSC Ukrnafta e PJSC Ukrtatneft. A quanto si apprende dai media ucraini i meccanismi illegali erano collegati all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Nell’ambito del procedimento penale sono documentati 10 episodi di attività criminale. In particolare si tratta del trasferimento di grosse partite di prodotti petroliferi a consociate, dell’evasione fiscale, della creazione di crediti inesigibili della raffineria e degli impianti di produzione petrolifera, che hanno portato al deprezzamento e alla diminuzione del valore dei loro cespiti. Secondo l’indagine, tale attività criminale è stata svolta nell’interesse degli effettivi proprietari e beneficiari delle società.

Nell’ambito delle azioni investigative, la SBU, insieme all’Ufficio di Sicurezza Economica, ha condotto una serie di perquisizioni. Sono stati effettuati presso il luogo di residenza degli effettivi proprietari e dei vertici del gruppo finanziario e industriale, che comprende tali società, nonché presso gli indirizzi del probabile deposito di prodotti petroliferi in diverse regioni dell’Ucraina.

Sulla base delle risultanze delle indagini sui vertici di PJSC Ukrtatnafta, sono stati rilevati una serie di reati. La SBU ha condotto perquisizioni in diverse società di costruzioni di Kiev presumibilmente associate a Medvedchuk e all’ex vice Kozak.

Il deputato ucraino Goncharenko sostiene che il capo del ministero della Difesa, Reznikov, possa lasciare il suo incarico e dirigere il ministero della Giustizia. Anche lui nel mirino della Giustizia, ma con molte carte in mano che potrebbero arrivare fino al premier.

Gli Stati Uniti non vedono alcun segno che i fondi di Washington vengano utilizzati in modo improprio in Ucraina a causa dei licenziamenti di funzionari ucraini, ha detto a Reuters la portavoce del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Megan Upper.

L’Ucraina si è ritirata dall’accordo intergovernativo con la Federazione Russa sul traffico aereo e sulla cooperazione nel settore del trasporto aereo, nonché dall’accordo sui principi di cooperazione nella produzione e fornitura di attrezzature aeronautiche

Nel frattempo sembrano sfumare i sogni polacco-ucraini di consegna di F-16 all’aviazione ucraina. Il primo vice segretario stampa della Casa Bianca Olivia Dalton martedì ha evitato di rispondere a una domanda sulla possibilità di fornire all’Ucraina caccia F-16 americani. La Polonia per bocca del vice ministro della Difesa Nazionale, Marcin Ociepa, dopo aver caldeggiato la proposta, il 31 gennaio ha fatto sapere che «non sta attualmente negoziando il trasferimento di aerei da combattimento F-16 in Ucraina». E ancora «l’armamento dell’Ucraina con i caccia F-16 è un’impresa troppo complicata», ha detto alla televisione polacca Ociepa.

«Oggi non esiste un argomento del genere, se parliamo di azioni operative e, soprattutto, di decisioni politiche», ha detto Ociepa, osservando che le autorità ucraine hanno «una lunga lista di aspettative, che coordinano costantemente con gli alleati».

Sempre via media si apprende che una società statunitense si offre di vendere due droni MQ-9 Reaper all’Ucraina per 1 dollaro. Secondo il Wall Street Journal, un possibile accordo dovrà essere approvato dall’Amministrazione Biden. Secondo il quotidiano, la proposta è stata avanzata la scorsa settimana all’addetto militare dell’Ucraina a Washington dal direttore generale del GA-ASI Linden Blue. Il giornale specifica che la preparazione dei droni e la loro spedizione in Ucraina costerà circa 10 milioni di dollari, e la loro manutenzione annuale costerà circa 8 milioni di dollari in più. In caso di accordo, l’azienda fornirà anche una stazione di controllo a terra per droni.

Biden potrebbe incontrare Zelensky e Duda in Polonia, scrivono i media polacchi. Secondo loro, l’incontro potrebbe aver luogo a Varsavia o a Rzeszow. Zelensky dovrebbe «presentare un piano di pace e chiedere una conferenza internazionale sull’Ucraina».

Nelle regioni della Federazione Russa si è alzato l’allarme terrorismo e sono attualmente in “allarme giallo”. Verrà introdotta la disposizione dell’ispezione delle auto per rilevare armi ed esplosivi; a renderlo noto sta un decreto firmato da Vladimir Putin. Yuri Averyanov, che in precedenza è stato primo vice Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, è stato nominato assistente del presidente di Russia Unita, Dmitry Medvedev, ha detto il partito. Lavorerà anche nel gruppo di coordinamento parlamentare sulle questioni NWO, formato per ordine del presidente, in qualità di consigliere del capo del gruppo, Andrei Turchak.

Dal fronte arrivano le prime immagini dei “Bird-bomb” si tratta di droni di piccole dimensioni modificati artigianalmente per sganciare bombe sull’avversario militare. O molto più spesso viene utilizzato per rilevare il nemico in tempo, e dirigere l’artiglieria.

A seguito dei bombardamenti dell’MLRS del monastero della Santa Assunzione Nikolo-Vasilyevsky a Nikolskoye, un prete è stato ucciso. L’informazione è stata confermata dall’amministrazione del distretto di Volnovakha.

Alle 09.00 del del 1 febbraio Artemovsk (Bachmut) è ufficialmente in un accerchiamento operativo, le truppe russe stanno chiudendo l’anello fuori città, ha detto a RIA Novosti Yan Gagin, assistente del capo della DPR.

Nella città i gruppi d’assalto russi stanno avanzando nella città a sud, sud-est e nord-est. Per il momento, il nemico conta su un graduale ritiro in città per ritardare il più possibile la sua resa. Ma in caso di taglio della strada principale per Bachmut, i processi di ritiro delle forze armate ucraine da Artemovsk accelereranno ovviamente, come è successo a Soledar, dopo che l’aereo d’attacco del PMC “Wagner” ha fatto irruzione nella principale strada di rifornimento del raggruppamento Soledar, che ha causato un imminente crollo della difesa del nemico.

Ed ora uno sguardo alla direzione Vuhledar alle ore 14.00 del 1 febbraio 2023. Nell’ultimo giorno non ci sono stati cambiamenti significativi nella regione di Vuhledar. A causa delle cattive condizioni meteorologiche, l’offensiva attiva è stata sospesa, sono in corso battaglie di posizione. Le formazioni ucraine effettuano l’estrazione a distanza della periferia e si avvicinano alla città.

Allo stesso tempo, le unità della 72a brigata delle forze armate ucraine hanno subito perdite. Parzialmente, il personale è stato ritirato nell’area di Elizavetovka. Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, i cannoni trainati sono stati ritirati dalle vicinanze di Vuhledar a nuove postazioni di tiro.

Manca il comandante di uno dei battaglioni della 72a brigata meccanizzata. Secondo l’intercettazione dei negoziati tra i membri delle formazioni ucraine, 200 corpi delle persone uccise durante i combattimenti nella direzione di Donetsk sono stati consegnati a Gaisin nella regione di Vinnitsa. Non ci sono conferme della notizi da parte ucraina.

Per rafforzare il raggruppamento, le forze del 35° distaccamento della Marina ucraina furono schierate a Vuhledar, che ha preso il comando della difesa. Inoltre, una delle unità dell’80a brigata d’assalto aviotrasportata delle forze aviotrasportate dell’Ucraina è arrivata dal settore Limansky.

Nel prossimo futuro è previsto il trasferimento del battaglione-gruppo tattico delle Forze armate ucraine da Bogatyr, parte del quale è previsto per essere utilizzato per difendere gli snodi di trasporto.

Nelle vicinanze di Trudovoye, è stata attrezzata un’area di postazione per una batteria di cannoni semoventi da 155 mm CAESAR per sparare contro il personale militare russo.

Nel luoghi presi agli ucraini i militari russi hanno rinvenuto i piani per un’operazione offensiva delle forze armate ucraine per eliminare le repubbliche del Donbass. Il piano dell’esercitazione prevedeva uno sfondamento del fronte in direzione Debaltsevo e la dissezione del fronte di DPR e LPR, seguito dall’accerchiamento dell’agglomerato di Donetsk.

Graziella Giangiulio