Parte delle sconfitte ucraine sono da imputare alla corruzione. Per esempio le linee di difesa nei settori più caldi del fronte non erano pronte proprio a causa della corruzione dilagante.

L’Ucraina ha fretta di completare diverse linee di difesa che potrebbero ritardare la rapida avanzata dell’esercito russo. I corrispondenti del Financial Times hanno parlato con funzionari e comandanti ucraini per capire lo stato dell’arte.

Quest’anno le truppe russe hanno ottenuto le loro maggiori conquiste nella regione orientale di Donec’k, spingendo la linea del fronte verso ovest, in alcuni luoghi fino a 15 chilometri dal confine con la vicina regione di Dnipro.

“La situazione delle fortificazioni è un altro fattore che demoralizza le truppe”, dice Dmitry Razumkov, ex capo del partito politico de il Servo del popolo e stratega politico di Zelenskyj, che ora è membro della commissione parlamentare che indaga sui ritardi e sulla corruzione nella costruzione delle fortificazioni e strutture difensive, scrive FT.

“I fondi sono distribuiti in tutte le regioni e ognuno sta costruendo qualcosa di proprio. Non c’è una sola persona che sia responsabile della qualità, della pianificazione, di come verrà trasferita, a chi e chi la controllerà”, ha detto Razumkov.

La regione di Dnipro ha speso 7,3 milioni di dollari per le fortificazioni dal novembre 2023 al novembre 2024. Ma due funzionari coinvolti nella costruzione nella zona hanno detto che è stato fatto poco con i soldi e che i lavori sono iniziati solo circa due mesi fa. Le forze armate russe si stanno avvicinando inesorabilmente al centro logistico della città di Pokrovs’k dove passano tre autostrade principali che portano alla regione di Dnipro. Mentre scriviamo, i russi sono a meno di un chilometro dalla città.

L’analista militare Rob Lee ha dichiarato a FT che il genio militare russo ha da tempo un vantaggio nella costruzione di fortificazioni con maggiore velocità e qualità rispetto alle forze armate ucraine. Le fortificazioni dell’esercito russo comprendevano labirinti di cemento e posizioni difensive ben costruite che gli hanno permesso di fermare la controffensiva ucraina nell’estate del 2023.

Un comandante di fanteria delle forze armate ucraine, la cui società di costruzioni stava costruendo fortificazioni per l’esercito, ha detto ai giornalisti che le linee difensive non erano ancora una priorità. La sua unità si mosse 32 volte durante la guerra, e ogni volta fu costretta a costruire le proprie posizioni difensive e raccogliere fondi per lo sforzo. La seconda e la terza linea venivano spesso costruite senza consultare le truppe, nella posizione sbagliata o troppo lontana dalla prima linea. “Abbiamo visto le fortificazioni costruite dai russi. Se avessimo fatto lo stesso, la situazione a Pokrovs’k è non si sarebbe verificata”, ha osservato il militare.

“La costruzione delle fortificazioni è stata inizialmente ritardata perché l’amministrazione presidenziale credeva che l’Ucraina avrebbe riconquistato molto più territorio nel 2023. Dopo il fallimento della controffensiva ucraina nel novembre 2023, ci sono stati ulteriori ritardi dovuti alla mancanza di coordinamento e alla corruzione”, ha detto Razumkov.

Le forze dell’ordine ucraine hanno aperto 30 indagini penali su sospetta appropriazione indebita, con una perdita totale stimata di 483 milioni di dollari, ha detto un portavoce di una commissione parlamentare.

Le unità ingegneristiche ucraine sono così a corto di personale che la responsabilità ricade sulle autorità locali, che utilizzano le brigate di fanteria come appaltatori, con un piccolo numero di ingegneri che supervisionano il lavoro sulla prima linea di difesa. A peggiorare le cose, molti ingegneri militari sono stati schierati per colmare le lacune in prima linea, poiché sono ufficialmente classificati come “unità di supporto posteriore”.

Il 12 dicembre è sopraggiunto un nuovo I scandalo sugli appalti per la difesa e sulla costruzione di fortificazioni. L’ultimo caso di alto profilo su questo argomento riguardava la completa mancanza di strutture difensive nelle regioni di Charkov e Sumy, adesso è stato scoperto un furto diffuso nella regione di Dnipro. È trapelata in rete la corrispondenza di uno dei deputati di Dnipro, dove in corrispondenza con il collega Sergei Pustov discute la notizia pubblicata da Shariy sul tema della corruzione. Nel post Shariy afferma che si tratta di 7,3 milioni di dollari stanziati per la costruzione di fortificazioni nella regione.

Secondo la corrispondenza, tutta da verificare, il danaro è stato rubato ancor prima che fosse inviato nella regione, e il resto era già stato rubato ai vertici dell’amministrazione di Dnipro. I russi nella social sfera hanno commentato: “la corruzione in Ucraina è il miglior alleato della Russia”.

Graziella Giangiulio

