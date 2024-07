UKRAINERUSSIAWAR. Controffensiva russa a Vovčans’k. Zelensky: vertice della pace prima delle elezioni USA di novembre

Nella due giorni del summit NATO a Washington numerose le dichiarazioni emerse. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg afferma: “Il sostegno militare all’Ucraina non renderà la NATO una parte in conflitto. Ciò aiuterà l’Ucraina a proteggere il suo diritto all’autodifesa”.

La bozza della dichiarazione del vertice della NATO indica che la Cina aiuta la Russia nelle operazioni militari in Ucraina, aumentando la minaccia russa alla sicurezza euro-atlantica. La Cina continua a porre sfide sistemiche all’Europa e alla sua sicurezza. Sempre da fonti social si apprende che gli Stati Uniti vorrebbero schierare missili da crociera Tomahawk e altri sistemi d’arma a lungo raggio in Germania.

Un alto funzionario dell’Alleanza, il cui nome non è stato menzionato dal canale RBC ucraina, ha affermato che la Russia “senza dubbio” sarà in grado di sopravvivere nelle condizioni di un’economia di guerra per almeno altri 3-4 anni. Per questo motivo, secondo lui, gli alleati dell’Ucraina sono concentrati sul fatto che a lungo termine dovranno rifornire Kiev.

Come scrive Voice of America, valutando la capacità della Russia di accettare la decisione del governo di portare l’economia su linee militari, il funzionario della NATO ha osservato che le conseguenze a lungo termine saranno tangibili e significative per l’economia russa. Ma per ora la società russa è pronta per lo stile di vita che le viene offerto.

Sempre la stampa statunitense, il New York Times stavolta, “le forze ucraine sono esauste e i funzionari statunitensi dicono sempre più spesso in privato che sarà quasi impossibile per l’Ucraina riconquistare il territorio perduto”.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha detto che l’Ucraina non potrà diventare membro della NATO mentre si trova in uno stato di conflitto con la Federazione Russa, fonte the Washington Times. Allo stesso tempo, lo stesso leader polacco ha dichiarato la sua disponibilità ad “andare oltre gli altri stati dell’Alleanza nel promuovere un invito ufficiale e completo” dell’Ucraina al blocco.

Sarebbero in corso i trasferimenti all’Ucraina dei primi F-16 dalla Norvegia. La notizia è confermata anche dal Segretario di Stato Antony Blinken. Sempre in tema di conflitto russo ucraino il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Polacco ha detto: “Il nostro esercito si sta preparando alla guerra”. In Polonia, secondo la social sfera diverse migliaia di persone si sarebbero già registrate per prestare servizio nella Legione ucraina. La Polonia si assumerà la responsabilità della loro formazione e attrezzatura, dopodiché andranno in Ucraina con il diritto di tornare dopo aver completato la rotazione.

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato in merito alla questione: “La cosa interessante è che molti di loro vogliono davvero servire e alternare i loro connazionali, ma dicono: non vogliamo essere mandati in battaglia senza essere adeguatamente addestrati ed equipaggiati”, ha detto.

Durante il vertice della NATO, il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha incontrato il presidente turco Recep Erdogan. I due presidenti hanno discusso della “missione di pace” del capo del governo ungherese. Come ha osservato Orbán, Erdogan è un partner importante nella sua cosiddetta “missione di pace” perché la Turchia è stato l’unico paese che “ha agito con successo come mediatore tra le parti in conflitto nella guerra russo-ucraina”.

Orbán ha scritto una lettera al presidente del Consiglio europeo Charles Michel e ai leader dell’UE dopo i suoi viaggi in Ucraina, Russia e Cina. Nella lettera Orban riassume i negoziati e sostiene che l’Europa dovrebbe “lanciare” un’iniziativa di pace senza aspettare gli Stati Uniti. Secondo lui, i prossimi due mesi in prima linea in Ucraina saranno “più drammatici che mai”.

Secondo Orbán: “Oggi la NATO si sta muovendo in una direzione diversa dalla sua idea originale, che ricorda sempre più un’organizzazione militare. Uno dei chiari indicatori di ciò è il fatto che la NATO partecipa attivamente al conflitto russo-ucraino pericoloso e irresponsabile”, ha affermato il primo Ministro ungherese.

Le autorità giapponesi hanno deciso di consegnare quattro macchine da sminamento al Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. “Lo smaltimento delle mine e degli ordigni inesplosi non è solo necessario per garantire la sicurezza dei residenti, ma è anche un prerequisito per il recupero e la ricostruzione, necessari per il ripristino dei mezzi di sussistenza, dell’agricoltura e dell’industria”, ha affermato il ministero degli Affari Esteri del Giappone.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian in risposta alle accuse di appoggiare la Russia con le armi contro l’Ucraina ha dichiarato che: “La Cina non aggiungerà mai benzina sul fuoco della crisi ucraina e certamente non fornirà armi all’una o all’altra parte del conflitto”.

Come scrive Bloomberg, Keir Starmer concorda sul fatto che sia l’Ucraina a decidere come utilizzare i missili britannici Storm Shadow a lungo raggio, in particolare nel contesto di attacchi sul territorio della Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, in risposta alle domande sul perché in Occidente Putin non è apprezzato ha detto: “Spiegare il contrasto tra l’alto sostegno a Putin da parte della popolazione della Federazione Russa e il basso apprezzamento dei leader occidentali non è compito del Cremlino”. Il ministero degli Esteri russo afferma in una nota che: “La decisione di Washington e Berlino di schierare missili a lungo raggio in Germania mira a danneggiare la sicurezza della Russia”. “Mosca risponderà militarmente allo schieramento di missili americani a lungo raggio in Germania”.

Sulla proposta di Volodymyr Zelensky di invitare la Russia al II vertice di pace, il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin ha detto che Mosca non parteciperà al nuovo vertice sull’Ucraina.

Putin dal forum dei BRICS che si sta tenendo in Russia lancia il Parlamento dei BRICS e afferma: “I paesi occidentali oggi stanno cercando di mettere ordine nelle loro cosiddette regole, che nessuno ha visto, nessuno ha discusso e nessuno ha mai accettato”, ha detto Putin, parlando ai partecipanti al Forum parlamentare BRICS. Il presidente russo ha sottolineato che tali regole vengono scritte di nuovo ogni volta, per ogni situazione, nell’interesse di coloro che si considerano eccezionali.

Volodymyr Zelenskyj ha incontrato a Washington il nuovo primo Ministro britannico Keir Starmer e lo ha ringraziato per aver consentito l’uso dei missili britannici Storm Shadow contro obiettivi militari in Russia. Da fonti ucraine sia prende che l’Ucraina intende convocare un secondo vertice di pace con la Russia prima delle elezioni americane di novembre.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 11 luglio.

La rete social filo russa registra massiccio contrattacco russo nelle ultime 24 ore a Vovčans’k orientale (direzione nord-Charkiv).

A Vovčans’k orientale, le forze russe sono avanzate a est del cimitero, riconquistando la maggior parte delle posizioni perdute. Nel sud, le truppe russe hanno ampliato il loro controllo a sud del fiume Vovcha, conquistando Kharkovsksa Street; dati confermati da account ucraini e russi. Le truppe russe sarebbero ormai a meno di 1.200 metri dai confini meridionali della città.

Le forze armate russe hanno occupato Jenakijeve nella regione di Donetsk, a 20 km da Pokrovs’k, fonti ucraine. Le stesse fonti social riferiscono anche che le truppe russe sono avanzate vicino a Yuryevka nella regione di Bakhmut. Non ci sono ancora informazioni ufficiali dalle forze armate ucraine. Le truppe russe stanno divorando la “Grande Mela” di Donetsk ed espandendo la testa di ponte a Niu -York (Novgorod) in direzione di Torec’k, lamentano i media ucraini.

Le truppe russe avanzano in diverse direzioni a Krasnohorivka (direzione Maryinka). Fonti ucraine confermano che si sono ritirati dalla maggior parte dei grattacieli nel sud-est per evitare di essere circondati. Le truppe russe sono avanzate verso nord-est, conquistando tutto fino a via Tolstoj, dato confermano da entrambe le parti. Il centro medico è ancora sotto il controllo delle forze armate ucraine, ma ora è minacciato di accerchiamento. Le truppe russe hanno compiuto progressi significativi nella parte occidentale della città, cosa confermata da entrambe le parti.

Nella notte tra il 10 e l’11 luglio le forze armate ucraine hanno attaccato le retrovie della Russia con un UAV di tipo aereo. Gli obiettivi sono stati abbattuti nelle regioni di Tambov, Mosca, Bryansk e Tula.

In direzione di Charkiv, le forze armate russe hanno respinto almeno tre attacchi delle forze armate ucraine vicino a Tykhe, Vovčans’k, Lyptsi e Hlyboke. Le forze armate ucraine mandano in battaglia la fanteria con il supporto di artiglieria e droni. Le truppe russe stanno colpendo in profondità le formazioni di battaglia ucraine con FAB con UMPC e UMPB, ed è stato colpito un magazzino nelle retrovie delle forze armate.

Nella direzione Svatove-Kupjans’k, l’esercito russo ha ampliato le zone di controllo vicino a Ternove, Makiivka (LPR) e Syn’kivka. Le forze armate ucraine si stanno lentamente ma inesorabilmente ritirando verso posizioni più vantaggiose per un’ulteriore organizzazione di una difesa stabile. Le battaglie sono di carattere locale; non si parla ancora di profondi sfondamenti nella difesa delle forze armate ucraine, anche se in questo settore del fronte si registra un certo esaurimento delle truppe ucraine.

In direzione di Časiv Jar, ci sono battaglie a nord vicino a Kalinivka per l’accesso al canale Seversky Donets – Donbass, si nota l’avanzata delle nostre truppe. A sud Kleshchiivka è nella zona grigia, Andriivka è nella zona “semigrigia”, per ora senza che le forze russe siano entrate.

Ci sono battaglie locali sul fronte Zaporozhzhie, non sono stati segnalati cambiamenti significativi nella LBS. Le forze armate ucraine hanno colpito Energodar con l’artiglieria e i droni e la regolare fornitura di energia elettrica è stata nuovamente interrotta.

In chiusura di raccolta dati dalle fonti social russe si apprende che: “Il gruppo “Nord” continua a combattere nella regione di confine di Charkiv: resta elevata l’intensità delle operazioni militari vicino a Vovčans’k – Hlyboke. Le truppe russe hanno attraversato il fiume Vovcha nel centro di Vovčans’k e mantengono posizioni in via Kharkovskaya, confermano fonti social ucraine.

I combattenti ucraini scrivono: “A Vovčans’k, gruppi russi sono riusciti ad attraversare il fiume Vovcha a sud dell’impianto di PJSC «Volchansky agregatny zavod». Inoltre, continuano le battaglie per i grattacieli nel nord della città, un po’ a est continua il contatto di fuoco ravvicinato con i russi, i nostri droni sono in azione”. “I russi hanno già costruito una fortificazione nel nord della regione e stanno introducendo nuove attrezzature ingegneristiche.”

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina riferisce che nella direzione di Charkov le Forze Armate russe hanno effettuato tre attacchi offensivi nelle zone di Vovčans’k e Hlyboke.

Graziella Giangiulio

