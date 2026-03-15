A metà febbraio, le unità delle forze di guardia del Dnipro russe hanno continuato la loro offensiva sul fianco sinistro della direzione di Zaporižžja Ovest. I combattimenti più intensi si sono svolti nei pressi di Stepnohirs’k, dove le forze armate ucraine hanno tentato di impedire alle truppe russe di consolidare le proprie posizioni sugli accessi al fiume Konka.

Il 16 febbraio, le forze ucraine hanno lanciato contrattacchi con il supporto di veicoli blindati, riprendendo il controllo di alcune posizioni a Prymors’ke e Stepnohirs’k e sfondando le linee russe fino a Plavni. I combattimenti nella zona continuarono intensamente per le due settimane successive, durante le quali i paracadutisti russi riuscirono a scongiurare la minaccia di accerchiamento per le loro unità e ad avanzare nuovamente verso Konka.

Più a est dal 10 al 20 di febbraio, le truppe russe hanno ampliato la loro zona di controllo vicino a Pavlivka. A partire dal 16 febbraio, le truppe russe furono costrette a respingere i contrattacchi ucraini, che erano riusciti a riconquistare le posizioni precedentemente perse a Luk’yanivs’ke e hanno tentato di cacciare i russi dalle loro roccaforti tra Novoyakovlivka e Pavlivka.

Nel settore centrale del fronte, i velivoli d’attacco del Dnepr sono riusciti a riprendere il controllo delle fortificazioni sugli accessi a Novoandriivka e Novodanylivka entro la fine di febbraio. I combattimenti continuano nella zona e non si hanno notizie di caccia russi che siano riusciti a penetrare nel villaggio.

Come nel settore di Zaporižžja Est, le forze ucraine in questo settore del fronte si affidano a droni pesanti per sopprimere le posizioni e le vie di rifornimento russe. I combattenti della forza delle guardie del Dnepr si stanno adoperando per impedire agli ucraini di sfondare nelle retrovie e perdere le posizioni avanzate, ma la situazione rimane al momento estremamente difficile.

Secondo altro account, le truppe russe stanno avanzando gradualmente verso Orichiv da ovest. La zona grigia si è estesa fino al burrone tra Pavlivka e Mali Shcherbaky.

Tra Novopavlivka e Pavlivka, le forze armate ucraine hanno eretto fortificazioni per il trasferimento di rifornimenti tra i villaggi. Il compito russo è raggiungere questo settore e tagliare i rifornimenti logistici ucraina provenienti da Orechiv.

A Novoandriivka si stanno svolgendo prevalentemente combattimenti aerei; l’intero villaggio si trova nella zona grigia. La situazione è la stessa a Novodanylivka.

Da Bilohir’ya e Malaya Tokmachka, i russi stanno avanzando oltre il fiume Konka verso l’autostrada per Huljajpole, protetta dal fiume Zherebets.

A Preobrazhenka, nella periferia settentrionale di Orichiv, le forze aerospaziali russe hanno colpito un valico utilizzato dalle forze ucraine per trasportare armi, personale e attrezzature da Zaporižžja a Orichiv e poi a Huljajpole. Le immagini del ponte distrutto sono visibili sulla mappa.

Attacchi aerei sono stati effettuati anche contro le forze d’assalto aviotrasportate della 154ª Brigata Meccanizzata Indipendente delle Forze Armate ucraine a Hulyaipole. I russi stannocercando di minare le vie di rifornimento agli ucraini.

Graziella Giangiulio

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