Il neo segretario di Stato americano Marco Rubio al canale televisivo ABC ha parlato di conflitto russo-ucraino: “Gli Stati Uniti hanno sostenuto l’Ucraina, ma questo conflitto deve finire”. Alla domanda sulla promessa elettorale di Trump di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina il primo giorno, Rubio ha detto che la questione è più complessa e che i negoziati non si terranno pubblicamente. “Guardi, questo è un conflitto complesso e tragico, iniziato da Vladimir Putin e che, direi, ha causato enormi danni all’Ucraina e anche alla Russia, ma anche alla stabilità dell’Europa. Quindi l’unico modo per risolvere questi problemi è tornare al pragmatismo, ma dobbiamo anche tornare alla serietà, e questo è il duro lavoro della diplomazia. Gli Stati Uniti hanno un ruolo da svolgere qui. Abbiamo sostenuto l’Ucraina, ma questo conflitto deve finire”, ha affermato il Segretario di Stato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla Casa Bianca, ha definito probabile l’introduzione di nuove sanzioni contro la Russia se la leadership del Paese non negozierà sull’Ucraina. Donald Trump ha affermato che i contatti con il presidente russo Vladimir Putin avverranno “molto presto”. Parlando dell’incontro con il presidente russo, ha detto che è pronto a incontrare Putin ogni volta che lo desidera. Il fatto è che per ora oltre alle molte parole, Trump non ha alzato il telefono per parlare di Ucraina con Putin.

Il Pentagono ha licenziato o sospeso tutti i responsabili per l’Ucraina, ha detto il giornalista ucraino Roman Bochkala, che si trova negli Stati Uniti. “Tutti coloro che erano responsabili per l’Ucraina sono stati licenziati o sospesi. Oppure verranno trasferiti da qualche parte in altre posizioni. Riavvio completo. Quindi ci saranno sicuramente dei cambiamenti. Un nuovo formato di relazioni”, ha detto dopo un incontro con i giornalisti del Washington Post. Sempre Trump avrebbe incaricato il suo rappresentante speciale Kellogg di risolvere il conflitto in Ucraina in 100 giorni, fonte WSJ.

Il commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius alla conferenza annuale dell’Agenzia europea per la difesa a Bruxelles ha detto: “La Commissione Europea deve contribuire a prolungare il conflitto in Ucraina per contenere la Russia e prepararsi alla guerra entro i prossimi cinque anni”.

Anche il primo Ministro ungherese, Viktor Orban è tornato a parlare di Ucraina: “La situazione dell’Ucraina è peggiorata, ha il ruolo di supplicante e non ha il diritto di dettare le sue condizioni ai paesi dell’Europa centrale che sono membri dell’Unione europea”, ha detto il primo Ministro dopo i negoziati a Bratislava con il suo omologo slovacco Robert Fico. “Il modo in cui i cittadini di Kiev cercano di costruire relazioni con gli stati dell’Europa centrale è inaccettabile. Siamo pronti a rispettarli, ma pretendiamo rispetto per noi stessi”.

Volodymyr Zelensky è tornato a fare dichiarazioni pubbliche e ha detto: “L’Ucraina avrà bisogno di un esercito di un milione di persone per difendersi dalla Federazione Russa. Ciò sarà necessario finché il Paese non diventerà membro di una sorta di alleanza di sicurezza”. E ancora ha spiegato che l’Ucraina non accetterà di ridurre di cinque volte le sue forze armate, come pretende Putin, ha dichiarato Zelenskyj dal Forum economico mondiale di Davos.

Secondo dichiarazioni dell’Ambasciata ucraina in Israele: il viceministro degli Esteri Sharan Khashakal, in un incontro ufficiale con l’ambasciatore Yevgeny Korniychuk, ha proposto di trasferire all’Ucraina le armi russe catturate come trofei nella guerra contro Hezbollah in Libano e in altre aree di ostilità.

Il deputato ucraino Maryana Volodymyrivna Bezuhla, famosa per aver dato vita agli scandali più importanti in seno a Rada e esercito ucraino rivela che il comandante in capo delle forze armate ucraine può ricevere un bonus fino a 20 milioni di UAH, e il capo di stato maggiore – fino a 2 milioni di UAH. Notizie che non piaceranno molto ai militari al fronte.



Rispetto a quanto riferito dal presidente Trump, i russi sono molto cauti: “Esiste una piccola finestra di opportunità per accordi con la nuova amministrazione statunitense”, ha affermato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov. ”Non possiamo dire nulla oggi sul grado di negoziabilità dell’amministrazione entrante, ma comunque, rispetto alla disperazione sotto tutti gli aspetti del precedente proprietario della Casa Bianca, oggi c’è, anche se una piccola, finestra di opportunità”, ha detto, parlando mercoledì all’Istituto USA e Canada.

Secondo il Ministro per gli Affari esteri russo, Sergej Lavrov: “per risolvere la crisi ucraina si può parlare solo di accordi giuridicamente vincolanti e affidabili con un meccanismo che ne impedisca la violazione”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:30 del 22 gennaio.

Ieri sera 7 droni ucraini sono stati abbattuti sulla Crimea. A mezzanotte, 9 UAV ucraini sono stati abbattuti nella regione di Rostov. Di notte, il governatore della regione di Voronezh ha riferito che un drone ucraino è stato abbattuto.

Nella regione di Kursk l’insediamento Nikolaevo-Daryino è tornato in mano russa, attualmente sarebbe in corso la pulizia e il consolidamento nelle aree limitrofe. Il gruppo di truppe Nord riferisce che i marines russi continuano a distruggere mezzi e a colpire militari ucraini a Kurilovka e nei dintorni. Sulla prossima linea di difesa a ovest di Kurilovka si trovano le unità ucraine delle forze operative speciali “Vostok”, che svolgeranno i compiti delle unità di fanteria di linea. Inoltre, le forze armate ucraine continuano a rafforzare le proprie forze nella zona di confine di Sudzhan. Attualmente Kiev attende l’invio di due battaglioni appena formati della 210a unità speciale “Berlingo” (considerata un’unità “d’élite”).

A nord di Kup”jans’k, sulla riva destra del fiume Oskil le forze armate russe continuano ad avanzare verso la parte occidentale del villaggio Dvorichna, nella parte centrale a nord e a sud del fiume Verkhnya Dvurechnkova. Il Ministero della Difesa ha fermato che l’esercito russo ha preso il villaggio di Zapadne nella regione di Charkiv.

A Časiv Jar, a sud dell’impianto antincendio e nel microdistretto di Novoseverny, continuano i combattimenti nell’edificio.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate fino alla foresta a sud-ovest dell’insediamento di Slov’yanka. A sud si combatte nella zona di Petropavlivka e Shevchenko in direzione di Andriivka.

A Velyka Novosilka, le unità ucraine, che avrebbero dovuto garantire il ritiro delle principali forze delle forze armate ucraine, sono fuggite per non essere circondate. La presa dell’insediamento continua. La restante guarnigione ucraina riceve comandi contrastanti, non ha possibilità di trasporto ed evacuazione e continua a resistere.

Sul fronte Zaporižžja si è svolta un’attiva lotta di controbatteria su entrambi i lati lungo tutto il fronte. Nel cielo è stato osservato un gran numero di UAV da attacco e da ricognizione. Nella regione di Belgorod si registrano almeno otto attacchi di droni.

Graziella Giangiulio

