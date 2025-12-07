UKRAINERUSSIAWAR. Comincia a crollare in più punti la difesa Ucraina: direzione Vovčans’k, direzione Lyman. Serrati i ranghi ucraini a Kupjans’k. Nel Donbas persi 20 Km in una settimana

In direzione di Vovčans’k, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno conquistato gran parte della città. Le forze ucraine si sono in gran parte ritirate da Vovčans’k, lasciando solo poche unità di copertura nelle strade esterne della città. Le forze russe hanno successivamente conquistato la maggior parte della parte sud-orientale di Vovčans’k e la foresta vicina. A sud-ovest, le forze russe hanno continuato l’assalto a Vil’cha, consolidandosi nella parte settentrionale della città. I ​​combattimenti si stanno ora spostando verso le strade centrali e nord-orientali. Si stimano circa: + ~5,96 km² a favore della Russia.

Nella direzione di Kupjans’k, nelle ultime due settimane le forze ucraine hanno compiuto progressi incrementali a Kupjans’k e nei suoi dintorni. Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Sobolivka dai DRG russi e riconquistato il resto di Moskovka, precedentemente nella zona grigia. Hanno anche messo in sicurezza i restanti magazzini sul confine nord-occidentale di Kupjans’k.

Da lì, le forze ucraine sono riuscite a consolidarsi lungo via Yuvileyna, nella parte settentrionale della città, e hanno catturato la scuola professionale, dando inizio ai combattimenti per i grattacieli circostanti e le basse strade residenziali. Gli attacchi più recenti si sono concentrati sulle rimanenti vie di rifornimento russe verso Kupjans’k, sulla riva cisgiordania, con tentativi in ​​corso di riconquistare diverse aziende lungo l’autostrada P-79. Tuttavia, non sono stati ancora compiuti progressi significativi, con i droni che rappresentano il metodo principale per interrompere la logistica russa.

Nel frattempo, nella parte occidentale della città, le forze ucraine sono riuscite a consolidarsi nelle vie residenziali a nord di via Lermontova, mentre altri gruppi d’assalto si sono diretti a sud-est verso il micro-quartiere residenziale di Yuvileynyi. Sono riusciti a catturare la maggior parte delle zone residenziali basse a ovest di Yuvileynyi e a infiltrarsi nei suoi condomini occidentali. Sono in corso attacchi anche in direzione del centro città.

Più a sud, le forze ucraine hanno continuato ad avanzare verso nord, supportando le operazioni nella periferia occidentale. Hanno riconquistato il resto del distretto di Kolontaivka, nella parte meridionale della città, e hanno preso posizione nelle foreste circostanti. Altre forze si sono spinte più a nord lungo l’autostrada, unendosi alla guarnigione ancora presente nella testa di ponte a ovest del fiume Oskil, a sud del centro città. + ~7,42 km² a favore dell’Ucraina.

In direzione Borova, sia le forze russe che quelle ucraine sono avanzate, conquistando diverse posizioni a est del fiume Oskil. A sud, le forze russe hanno continuato ad avanzare gradualmente verso la linea Borova-Novoplatonivka nell’ultima settimana. Sono avanzate a sud dalla loro punta di diamante iniziale verso l’autostrada P-79, stabilendo il controllo delle posizioni sulla riva settentrionale di un affluente del fiume Oskil. Inoltre, i russi hanno conquistato le ultime case di Borivska Andriivka e migliorato le loro posizioni nelle linee degli alberi a sud-est del villaggio.

A nord, in seguito a un precedente attacco russo, le forze ucraine sono riuscite a liberare la parte sud-orientale di Bohuslavka dalla fanteria russa appiedata, ristabilendo il pieno controllo del villaggio. Sistimano circa: + ~4,00 km² a favore della Russia. + ~0,66 km² a favore dell’Ucraina.

In direzione di Lyman, le forze russe hanno continuato ad avanzare a sud-est e a est di Lyman, mentre le forze ucraine contrattaccavano a nord. A sud-est, dopo diversi giorni di combattimenti, le forze russe hanno catturato i principali punti di forza delle trincee nell’area dell’autostrada a sud di Yampil’. Hanno inoltre migliorato ulteriormente le loro posizioni a nord-ovest, attraversando l’autostrada in nuovi punti. Inoltre, le forze russe hanno catturato il resto della cava di gesso e hanno sfondato le posizioni ucraine nel Parco Nazionale di Sviati Hory, entrando nel villaggio di Dibrova da nord-est.

A nord, le forze russe hanno ripreso le operazioni d’assalto lungo la strada Zarichne-Lyman, conquistando nuove posizioni – definite dalla social sfera di riferimento – “nei punti di forza”. Sono in corso combattimenti per ulteriori trincee più a ovest. A nord-ovest, le forze ucraine hanno continuato i contrattacchi a Stavky, dove si sono consolidate negli edifici agricoli orientali e nelle case meridionali, prima di infiltrarsi nella parte settentrionale del villaggio. Si stimano circa: + 7,23 km² a favore della Russia; + 1,20 km² a favore dell’Ucraina.

Graziella Giangiulio

