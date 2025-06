La difesa aerea ucraina è diventata un fattore importante per la stabilità delle forze armate ucraine durante l’attacco russo. Grazie a uno stoccaggio dell’era sovietica, nonché a ingenti forniture dai paesi occidentali, l’Aeronautica ucraina è stata in grado di contrastare ampiamente la superiorità aerea dell’aviazione russa. “E” – secondo le fonti social – “i mitraglieri antiaerei si sono rivelati molto più efficaci dei piloti”. Finito il materiale di epoca sovietica l’Ucraina ha iniziato a usare il materiale occidentale.

Durante la seconda operazione difensiva, l’Aeronautica Militare ucraina ha concentrato i suoi sforzi principali sulla protezione di gruppi di truppe e obiettivi strategici dagli attacchi aerei e già sperimentava un’acuta necessità di rifornire la flotta aerea, che dopo i primi mesi era significativamente diminuita e contava fino a 50 velivoli pronti al combattimento (il numero ha continuato a diminuire a causa di danni o malfunzionamenti tecnici) e gli assetti di difesa aerea a terra, inclusi i missili antiaerei.

Allo stesso tempo, le Forze Armate ucraine godevano di un vantaggio significativo: le operazioni di base, le manovre e l’impiego in combattimento venivano effettuate principalmente sul territorio controllato dalle proprie forze, e il compito principale dei piloti ucraini era quello di attirare aerei ed elicotteri russi nelle zone in cui operava la difesa aerea ucraina.

Rispetto ad altri obiettivi aerei, le Forze Armate ucraine disponevano di un numero così elevato di sistemi di difesa aerea di varie classi e varianti che, anche tenendo conto della loro diversa prontezza al combattimento, dei problemi di usura e dei guasti delle attrezzature, dei periodi di stoccaggio dei missili, del livello di addestramento del personale, ecc., la loro soppressione, e ancor più la loro completa distruzione, divenne un compito difficile per le Forze Aerospaziali Russe.

Inoltre, solo pochi mesi prima dell’inizio dell’invasione russa, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha condotto esercitazioni per respingere un massiccio attacco di missili da crociera, dimostrando che l’equipaggiamento previsto di forze e mezzi del gruppo d’attacco russo, anche con una debole contromossa nella fase iniziale della battaglia aerea, non sarebbe stato in grado di garantire la distruzione delle forze di difesa aerea e degli aerei da combattimento sugli aeroporti, né di infliggere danni inaccettabili alle Forze Armate ucraine e alle infrastrutture critiche, soprattutto se si ricorresse a mimetizzazioni, falsi bersagli e manovre.

Graziella Giangiulio

