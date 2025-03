UKRAINERUSSIAWAR. Chiesto impeachment per Zelensky. Trump chiede al Cremlino di mediare sull’Iran. Direzione Pokrovs’k russi avanzano su sette villaggi

Il presidente Trump ha ordinato una sospensione di tutti gli aiuti militari all’Ucraina, secondo Bloomberg. Le spedizioni militari statunitensi in Ucraina sono state interrotte dalle 3:30 del mattino (ora di Kiev). Trump ha detto a Zelenskyj che gli Stati Uniti “non lo tollereranno più”.

Subito dopo Michael Waltz, Consigliere per la Sicurezza statunitense alla CNN ha dichiarato: “L’accordo di pace con l’Ucraina richiederebbe “concessioni territoriali” in cambio di garanzie di sicurezza”. Non solo, la Casa Bianca ha incaricato il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro di presentare un elenco di sanzioni che potrebbero essere allentate nell’ambito dei negoziati con la Russia.

E sempre dagli Stati Uniti, ma questa volta il Vicepresidente americano J.D. Vance: “Gli europei devono essere realistici riguardo alla guerra in Ucraina, devono dire a Zelenskyj che non può durare per sempre”. “Se Zelenskyj vuole garanzie di sicurezza, allora il modo migliore per farlo è dare agli Stati Uniti l’accesso economico al futuro dell’Ucraina”.

Ricordiamo che la sospensione dell’assistenza da parte degli Stati Uniti potrebbe influenzare i missili di difesa aerea, le munizioni per HIMARS e l’artiglieria, come ha anche ricordato il corrispondente di Voice of America Ostap Yarish. “L’ultima volta che Trump ha interrotto le vendite di armi all’Ucraina nel 2019, i democratici della Camera lo hanno messo sotto accusa (anche se è stato successivamente assolto dal Senato). Le camere del Congresso sono controllate dai repubblicani”, scrive il giornalista. Il 4 marzo è arrivato comunque un carico di armi per Kiev a Rzeszow, Polonia, che fa parte dei lasciti della vecchia amministrazione statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Putin di mediare i colloqui sul nucleare con l’Iran”, fonte Bloomberg. “Stati Uniti e Iran dovrebbero parlare, siamo pronti ad aiutare”, hanno risposto dal Cremlino.

In Europa resta la linea dura e dichiarazioni di indipendenza nella Difesa: “L’Europa sta entrando in un’era di riarmo”, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. “Viviamo in tempi pericolosi e la sicurezza dell’Europa è seriamente minacciata”, ha detto ancora Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Il parlamento ucraino, la Rada, invia un appello formale al presidente degli Stati Uniti Trump per rafforzare le relazioni, sviluppare una partnership strategica e accoglie con favore gli sforzi della Casa Bianca per lanciare un’iniziativa di pace. Oleksandr Dubinsky, deputato della Rada ucraina, in un discorso al presidente della Rada chiede di avviare l’impeachment del presidente Zelensky.

Dubinsky, fa parte di quello che in Italia chiameremo gruppo misto, un indipendente, in precedenza faceva parte del partito Servant of the People di Zelensky. Dubinsky, mentre lavorava per 1+1 Channel, ha offerto una copertura molto positiva di Zelensky in vista delle elezioni del 2019. Da allora i due hanno litigato per la forte opposizione di Dubinsky all’estrema destra ucraina e per i legami di Dubinsky con Ihor Kolomoyskyi.

Ad aggravare la posizione di Zelensky, il fatto che l’Ucraina ha quasi esaurito le sue riserve di proiettili di artiglieria per i cannoni semoventi 2S7 Pion”, fonte Forbes. “L’Ucraina non produce proiettili da 203 mm, come la maggior parte dei paesi del mondo, ad eccezione della Russia. Si dice che l’amministrazione Biden abbia trasferito 10.000 di questi proiettili nel 2023, ma le scorte statunitensi sono esaurite”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16 del 4 marzo.

Riassunto della mattina del 4 marzo 2025. In serata, nella regione di Rostov, quattro attacchi da Uav ucraini, uno ha colpito un oleodotto. Le forze armate russe hanno lanciato attacchi “Geranium” su obiettivi a Odessa; da terra –fonti locali – riferiscono che diversi UAV sono stati abbattuti dalla difesa aerea delle forze armate ucraine proprio sopra una zona residenziale: le forze armate ucraine stavano piazzando squadre di cannonieri antiaerei proprio in mezzo alle case. Sono interessate le sottostazioni elettriche. Si sono udite esplosioni anche a Sumy, Dnipro e Charkiv.

Nella regione di Kursk, le unità del gruppo di truppe “Nord” russe sono avanzate verso la periferia meridionale di Malaya Loknya e stanno prendendo piede. Le forze armate ucraine sono state abbattute da diverse roccaforti nelle cinture forestali a nord di Malaya Loknya. Nelle vicinanze di Kurilovka, gli ucraini hanno lanciato cinque contrattacchi. Alla periferia di Lebedevka si stanno svolgendo combattimenti, che hanno portato la ripresa dell’area da parte russa, così come nelle aree forestali al confine tra le regioni di Kursk e Sumy. È stato riferito che nelle zone di confine della regione di Charkiv continuano ad esserci un gran numero di forze speciali inutilizzate della direzione principale dell’intelligence, inclusa la “legione straniera”, il che potrebbe indicare la preparazione di un’altra provocazione da parte delle forze armate ucraine.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe – sostengono via social – che stanno combattendo negli insediamenti di: Uspenivka, Udachne, Kotlyne, Pishchane, Vodyane Druhe, Zelene Pole.

In direzione Burlats’ke, i canali ucraini segnalano l’avanzata delle truppe russe nella parte meridionale del villaggio Pryvil’ne. Inoltre, le truppe russe stanno spingendo verso l’insediamento. Dniproenerhiya.

Nella direzione di Cherson, le forze armate ucraine stanno bombardando cinque civili feriti, otto villaggi finiti sotto fuoco ucraino. Non ci sono state vittime, ma sono stati causati danni agli edifici.

Nella regione di Belgorod si registrano almeno nove attacchi con droni. Nella DPR di Horlivka, un morto e un ferito da spari di cannone ucraino. Due feriti da IED.

Graziella Giangiulio

