Tra i funzionari occidentali è sempre più diffusa la previsione che il conflitto in Ucraina durerà altri cinque anni, scrive l’edizione britannica dell’Economist.

Secondo l’ONU: “L’Ucraina vicino a Kharkov ha violato la convenzione che vieta le mine antiuomo”. A darne notizia Mark Hizney, membro dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR), il 14 novembre, in occasione della presentazione del rapporto Landmine Monitor 2023, ha sottolineato che «Kiev ha violato la Convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo durante le ostilità. Ha detto che l’uso di armi proibite da parte ucraina è stato registrato nella città di Izyum, nella regione di Kharkov. Prove dell’uso di queste mine sono disponibili anche a Donetsk. Lì, i residenti locali si sono filmati mentre raccoglievano mine anticarro o sparavano contro di esse».

Dagli Stati Uniti giunge notizia, fonte Newsweek che«la guerra in Ucraina “non sta andando molto bene” a causa dei ritardi negli aiuti occidentali, e il problema con la distribuzione degli aiuti americani a Kiev probabilmente peggiorerà», ha detto in forma anonima un membro dello staff del Congresso. “Ammettiamolo: la guerra non sta andando molto bene. Affinché l’Ucraina vinca in un modo che sia chiaramente una vittoria e non qualcosa che stiamo solo cercando di fingere sia una vittoria, gli Stati Uniti non solo devono mantenere la rotta, ma devono accelerarla di un ordine di grandezza. Sfortunatamente, non credo che lo faremo. «Si tratta di un livello di impegno e di una chiara leadership contro una minaccia che forse non vedevamo in America dalla fine della Guerra Fredda», ha detto la fonte del settimanale statunitense.

L’ex segretario di Stato americano (2018-2021) ed ex capo della CIA (2017-2018) Mike Pompeo entrerà nel consiglio di amministrazione di uno dei maggiori operatori di telefonia mobile in Ucraina, Kyivstar. La Casa Bianca ha inoltre rifiutato di chiarire se verranno adottate misure contro l’Ucraina nel caso in cui fosse confermato il suo coinvolgimento negli attentati del Nord Stream.

La CNN il 15 di novembre afferma che Joe Biden è pronto a firmare un progetto di finanziamento del governo americano che non include fondi per Ucraina e Israele.

L’UE prevede di imporre sanzioni contro 47 persone fisiche e 72 persone giuridiche nell’ambito del 12° pacchetto di restrizioni contro la Federazione Russa fonte Reuters. In merito alle munizioni per Kiev: «L’Unione Europea non ha “un proprio deposito di munizioni” per l’Ucraina» ha detto Borrell. A queste parole hanno fatto eco quelle del ministro per la difesa tedesco, Boris Pistorius: «L’obiettivo dell’UE di trasferire un milione di munizioni a Kiev è irraggiungibile». «Non solo non ci sono specifiche sui tempi di consegna dei primi F-16 all’Ucraina, si tratta di macchine complesse, l’addestramento dei piloti richiederà molto tempo» ha detto Borrell.

Il ministro degli Esteri lettone Krisjanis Karins, in una conversazione con i comici russi Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexey Stolyarov (Lexus), ha ammesso che gli aiuti forniti all’Ucraina “non sono graditi”, ma che “non c’è altra scelta in vista”. Vovan e Lexus hanno chiamato il capo del ministero degli Esteri lettone per conto di un alto funzionario africano. Una registrazione della conversazione è stata pubblicata sul canale Telegram dei due comici. «Li abbiamo aiutati nella ricostruzione. Li abbiamo aiutati con le armi. Li abbiamo aiutati in ogni modo possibile. Si tratta di aiuti umanitari, medicine, tutto, tutto. E non ne siamo contenti, ma non vediamo altra scelta», ha detto il Ministro.

L’economia ucraina è crollata del 29% nel 2022 e ha registrato una crescita del 4,1% nel 2023, grazie a un eccellente raccolto e al sostegno dei partner, secondo la Commissione europea.

Il consigliere del comando dell’aeronautica ucraina Yuriy Ignat ha smentito la sua affermazione sull’inizio dell’addestramento dei piloti ucraini per pilotare i caccia F-16 in Romania; secondo lui, nel futuro centro di addestramento è appena iniziata la costruzione di una base di volo. Ignat aveva detto il 10 novembre scorso che l’addestramento dei piloti delle forze armate ucraine sugli F-16 procedeva secondo i piani; secondo lui, alcuni piloti stavano già effettuando addestramento in volo, accompagnati da istruttori. Il ministro della Difesa olandese Kaisa Ollongren aveva precedentemente affermato che il paese aveva inviato cinque dei suoi aerei da caccia F-16 in Romania il 7 novembre per addestrare i piloti ucraini. «A volte le dichiarazioni dei nostri partner occidentali devono essere viste da una prospettiva diversa. I Paesi Bassi hanno trasferito cinque aerei mentre stanno passando agli F-35. Hanno trasferito gli F-16 alla Romania, il primo lotto al centro, che è in costruzione, finora non si parla che non ci sia addestramento per i piloti ucraini lì. Questo non accadrà in questo momento, come scrivono i media. Scrivono che i nostri falchi hanno già volato. Uno sciocco si arricchisce con pensieri», ha detto Ignat. Ha chiarito che, per quanto ne sa, le fondamenta sono state gettate nel centro.

Fonti ucraine affermano he le forze armate ucraine hanno chiesto il licenziamento di Valery Zaluzhny. Questa proposta è stata avanzata dal Generale delle Forze Armate dell’Ucraina Dmitry Marchenko durante una conversazione con il politologo Vadim Kiselyov. Marchenko ha accusato il comandante in capo delle forze armate ucraine di aver «attaccato frontalmente l’esercito russo, attraverso i campi minati. Il generale ha dichiarato che le forze armate russe erano pronte per una controffensiva». Il militare ha definito irrazionali le proposte del comandante in capo.

Continua il processo elettorale russo. Vladimir Putin, presidente russo, ha approvato le modifiche alla legge sulle elezioni presidenziali. La legge chiarisce le disposizioni relative alle riprese fotografiche e video nei seggi elettorali. Saranno effettuate solo da quelle persone che ne hanno il diritto in conformità alla legge, e allo stesso tempo saranno obbligate a vigilare sulla segretezza del voto e a mantenere la riservatezza dei dati personali contenuti nelle liste elettorali e in altri documenti. Inoltre, vengono introdotte restrizioni sulle riprese nei seggi elettorali delle unità militari. Solo i rappresentanti dei media accreditati potranno svolgerlo lì, d’accordo con il comandante dell’unità. Inoltre, secondo la legge, potranno partecipare alle riunioni delle commissioni elettorali solo i rappresentanti dei media che lavorano sulla base di un contratto di lavoro.

All’aeroporto Sheremetyevo è stato installato un complesso per rilevare i droni e contrastarli a darne notizia con un comunicato l’aeroporto stesso.

Dagli atti di accusa contro Daria Trepova, presunta assassina di Vladlen Tatarsky, si apprende che la giovane donna ha ricevuto 132mila rubli per un portafoglio crypto in preparazione all’omicidio di Tatarsky, ha detto il pubblico ministero in tribunale. Trepova ha attivato un ordigno esplosivo mimetizzato; l’esplosione stessa è stata effettuata a distanza da una carta SIM estone. Il processo volge al termine.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 16:00 del 15 novembre.

Direzione Bachmut (Artemovsk). A nord di Bachmut (Artemovsk), l’esercito russo ha compiuto progressi significativi nell’area del bacino idrico di Berkhov. A sud a Kleshchiivka continuano i combattimenti, i combattenti russi cercano di abbattere il nemico dall’alto.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivski, l’esercito russo continua ad avanzare nella zona di Stepnoy e vicino a Severny. Ci sono battaglie imminenti vicino a Pervomaisky. A Marinka ci sono battaglie nella periferia occidentale. Inoltre, o russi registrano progressi nell’area di Novokalinov.

Direzione Zaporozhizhie. I combattenti russi sono riusciti ad avanzare nella zona di Pyatikhatki e ad occupare diverse posizioni. Nel settore Orekhovsky le forze armate ucraine continuano ad attaccare senza successo Rabotino, Novoprokopovka e Verbove.

Direzione Kherson: restringimento della zona di battaglia in prossimità di Krynki. Il gruppo di truppe russo “Dnepr” sta conducendo imminenti battaglie nelle vicinanze del villaggio di Krynki, dove quasi un mese fa le unità d’assalto delle Forze Armate ucraine sono riuscite ad entrare e prendere piede.

Nonostante un paio di giorni fa le forze armate ucraine siano riuscite ad espandere la zona di controllo nelle piantagioni forestali a sud dell’insediamento, i combattenti russi hanno cacciato le formazioni ucraine dalle piantagioni. Le Forze Armate ucraine stanno cercando di attaccare in direzione est ed espandere la testa di ponte, ma a causa dei continui attacchi delle Forze Armate russe sulle aree di concentrazione ucraine, tali tentativi sono frustrati. È vero, le truppe russe non sono ancora in grado di liberare il centro del villaggio, anche se usano cannoni, razzi e Solntsepek TOS. Allo stesso tempo, le truppe russe hanno contrastato i successivi tentativi degli ucraini di sbarcare gruppi di sabotaggio e ricognizione nelle aree del ponte Antonovsky e del piccolo ponte ferroviario e non hanno permesso loro di avanzare verso Poima e Peschanovka.

Sezione Kupyansky. Vicino a Kupyansk, le truppe russe sono avanzate fino alla periferia di Sinkovka. Il comando delle forze armate ucraine prevede di ritirare la 32a brigata meccanizzata nelle retrovie a causa delle perdite critiche; al suo posto dovrebbero essere trasferite le forze di 115 brigate meccanizzate.

Nell’area della foresta Kupyansko-Masyutovsky, anche è costretto, a causa delle pesanti perdite, a passare alla pratica di creare gruppi consolidati di diverse brigate. Questo è ciò che hanno fatto, ad esempio, nella 54a e 30a brigata di fanteria separata delle forze armate ucraine.

Nella zona di Timkovka, unità russe stanno avanzando da entrambi i lati, cercando di accerchiare una zona fortificata delle Forze Armate ucraine. Nel tentativo di rallentare l’offensiva, gli ucraini utilizzano attivamente munizioni a grappolo, che però non gli aiutano molto: il 2° e il 3° battaglione della 32a brigata delle forze armate ucraine hanno praticamente cessato di esistere.

Nella zona di Ivanovka, le unità russe hanno preso un’altra roccaforte in prossimità dell’insediamento. Dopo la preparazione dell’artiglieria, le unità d’assalto delle forze armate russe sgombrarono le trincee, facendo prigionieri i membri sopravvissuti delle forze armate ucraine.

A causa della carenza di artiglieria moderna, gli ucraini utilizzano tutti gli obici, compresi gli M114 della Seconda Guerra Mondiale, che gli venivano forniti dagli Stati Uniti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/