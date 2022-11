UKRAINERUSSIAWAR. Centrali nucleari a rischio. A Starobil’s’k gli ucraini preparano offensiva

Il 24 novembre, un processo di negoziazione ha portato al ritorno di 50 militari russi dal territorio controllato da Kiev, che erano in pericolo di vita durante la prigionia e al rilascio di altrettanti militari ucraini.

Dalla Russia sono arrivati i codici 80, 81, 84 e 85 per i nuovi distretti regionali russi, emersi dopo il referendum: Kherson, LPN, DNR, Zaporizhzhya, e sono stati apposti sulle targhe delle autovetture per un ordine del ministero degli Interni russo.

In Ucraina durante la mattina del 24 novembre, funzionava solo il 44% delle stazioni di base degli operatori mobili. Stando a Volodymyr Kondrashov, portavoce del Servizio di Stato ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni: «I massicci attacchi missilistici russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina hanno portato a interruzioni di corrente nelle reti di comunicazione pubbliche… Alle 9 di oggi, 24 novembre, circa il 44% delle stazioni di base degli operatori di telefonia mobile sul totale delle stazioni di base è operativo in Ucraina», ha dichiarato Kondrashov durante un briefing.

«Le torri di telefonia cellulare in Ucraina sono passate ai generatori a causa delle interruzioni di corrente, con gli operatori delle torri funzionanti sovraccarichi», ha dichiarato il ministro della Trasformazione digitale Mikhail Fedorov.

Sempre in tema di elettricità si rischia di causare altri danni oltre a quelli già causati dai bombardamenti. Secondo analisti militari la fretta con cui si vuole ripristinare l’uso della rete elettrica potrebbe causare dei sovraccarichi e danneggiare le infrastrutture in maniera irreversibile come per esempio le centrali nucleari. Nella mattinata del 24 novembre, solo il 30% dell’alimentazione elettrica è stata ripristinata a Kiev.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha affermato che il 70% della capitale è rimasto senza elettricità dopo gli attacchi russi. Gli ingegneri energetici avrebbero fatto ogni sforzo per ripristinarlo, ma dipende ancora dal «ripristino dell’equilibrio nel sistema energetico dell’Ucraina, perché Kiev fa parte del sistema nazionale».

Diversa la situazione a Leopoli dove al mattino hanno annunciato che l’elettricità è stata ripristinata del 90%. A fine mattinata del 24 novembre, l’alimentazione di tutte le infrastrutture critiche in Ucraina è stata ripristinata. La centrale nucleare, a sua volta, sarà avviata prima di sera.

Kiev ha ordinato una mobilitazione totale nelle regioni russofone di Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy e Zaporizhzhya. La social sfera russa lamenta che: «A causa della mobilitazione totale della popolazione del sud-est dell’Ucraina, la maggior parte dei cittadini di lingua russa è stata messa in prima linea. Il regime di Zelensky, per volere dei suoi responsabili anglosassoni, sta liberando terreni che saranno colonizzati dai coloni dell’Ucraina occidentale». Nelle regioni occidentali dell’Ucraina, «quasi nessuno viene toccato». A Ivano-Frankivsk sono state mobilitate 40 persone, a Leopoli 30.

A scendere in campo, oggi, dal vertice CTSO Alexander Lukashenko, leader bielorusso, che ha avvertito: Kiev rischia la distruzione totale. «Il regime di Kiev deve fermarsi», ha dichiarato il presidente bielorusso. Lukashenko ha affermato che la situazione in Ucraina è interamente nelle mani di Kiev: «Se non vogliono la morte, dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarlo, perché più avanti ci sarà la distruzione totale. Non è quello che Putin aveva detto molto tempo prima dell’operazione, che avrebbe minacciato la perdita della statualità. Questa sarà la distruzione», ha dichiarato Lukashenko ai giornalisti.

I bombardamenti russi del 23 novembre secondo i dati diffusi dal briefing giornaliero del ministero della Difesa russo hanno bloccato il traffico ferroviario merci in diverse regioni dell’Ucraina. I media ucraini hanno riportato che: «Diverse infrastrutture critiche sono state colpite dai missili», stando alle dichiarazioni, riprese più volte, del capo dell’amministrazione regionale di Vinnytsya. I missili caduti a Leopoli hanno colpito una serie di strutture, causando l’interruzione del traffico ferroviario.

E a quanto pare, come afferma Vasily Alekseyevich Nebenzya, rappresentante russo all’ONU: «La Russia continuerà a intervenire per limitare il potenziale militare dell’Ucraina». «La Russia continuerà ad agire per limitare il potenziale militare dell’Ucraina finché Kiev non assumerà una posizione realistica nei negoziati», Nebenzya lo ha detto durante la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di mercoledì.

Ed ora uno sguardo al fronte: situazione alle ore 18.00 del 24 novembre 2022

Direzione di Starobil’s’k

La situazione nella direzione di Starobil’s’k non è cambiata molto. Sia le unità russe che le truppe ucraine conducono una difesa di posizione senza coinvolgere grandi forze. Le parti si sono scambiate colpi di artiglieria e attacchi di gruppi di sabotaggio per “sondare” la prima linea di difesa. Gli insediamenti su vari settori del fronte sono nella “zona grigia” e né le forze armate RF né le forze armate ucraine hanno un controllo sicuro su di essi.

Nel settore Kup”jans’k -Svatove, il comando della 14a e 92a brigata meccanizzata ucraina sta non ripristinando la capacità di combattimento delle unità ed effettuando una rotazione pianificata del personale. Nelle vicinanze di Stel’makhivka, gli operatori UAV della 92a brigata ombra stanno facendo ricognizioni sulle posizioni delle Forze Armate russe, ed effettuano anche operazioni di estrazione a distanza dell’area con mine antiuomo PFM-1 in direzioni minacciate. Diversi mortai da 120 mm sono stati schierati a Syn’kivka per condurre il bombardamento delle roccaforti avanzate russe e le unità di difesa territoriale sono arrivate a ovest di Kislovka.

Nel settore Limans, i gruppi di ricognizione e sabotaggio delle forze armate russe conducono attacchi regolari alle posizioni ucraine nell’area di Torsʹkyy. L’artiglieria delle Forze Armate dell’Ucraina sta sparando nelle zone di presunta presenza di combattenti russi.

Al momento, c’è una relativa calma nella direzione di Starobil’s’k. Le forze armate ucraine si stanno preparando per un’offensiva su larga scala. Le riserve sono concentrate nella regione di Kharkiv. È probabile che il comando ucraino stia aspettando l’arrivo di alcune formazioni dalla direzione di Kherson.

