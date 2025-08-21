Si cominciano a delineare i capi saldi dell’accordo di Pace designati da Russia e Ucraina. Il primo punto dell’accordo la cessione di territori. La Russia vuole tutti quelli conquistati dal 2014 ad oggi e già sotto la sua amministrazione, quindi: Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizzia e Kherson, La così detta Nuova Russia. L’Ucraina non ha ancora deciso. Il presidente ucraino si è più volte contraddetto in merito. Trump ha già detto che la Crimea non sarà più Ucraina.

Trump: “L’adesione dell’Ucraina alla NATO è sempre stata un tabù per i russi. Lo era molto prima di Putin”. Quindi no all’adesione dell’Ucraina alla NATO. I paesi europei e la coalizione dei volenterosi, che comprende la Gran Bretagna, stanno lavorando alle “garanzie per la sicurezza ucraina” e anche qui ci sono differenze importanti.



Secondo le ultime dichiarazioni UE, coalizioni dei Volenterosi vogliono dare vita a garanzie per la sicurezza per Kiev simili all’articolo 5 della NATO, su cui riceveranno un no di Mosca. Mentre la Russia ha fatto sapere che se in Ucraina verranno schierati contingenti pace francesi, inglesi e tedeschi, lei vuole anche quelli cinesi. Trump ha assicurato che, finché sarà presidente degli Stati Uniti, non ci saranno truppe americane in Ucraina

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che il suo Paese “non fornirà più armi all’Ucraina, né denaro”. Le armi saranno invece vendute attraverso le strutture della NATO e pagate dai Paesi europei. I francesi stanno puntando i piedi sulla questione dell’esercito ucraino che vogliono piuttosto corposo e non snello come chiesto dalla Russia.

Adesso il lavoro della Casa Bianca è concentrato nell’organizzazione di un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. La Casa Bianca ha annunciato “luce alla fine del tunnel” nel quadro dell’accordo sull’Ucraina. Donald Trump ha detto che non sarebbe stato presente all’incontro, ma ovviamente se annusa che tra i due ci sarà una intesa vorrà essere presente a tutti i costi perché questo gli consentirebbe di dire che è ili attimo conflitto che risolve in vista del Nobel per la pace.

L’assistente presidenziale russo, Vladimir Medinskij, ha confermato lo scambio di salme tra Russia e Ucraina, Kiev ha avuto 1.000 soldati morti, Mosca ne ha ricevuti 19. Sembra che gli Stati Uniti abbiano deportato i primi rifugiati ucraini, secondo quanto riportato dall’Immigration and Customs Enforcement Service statunitense.

Vance, Rubio e Witkoff coordineranno i lavori con Russia e Ucraina per un incontro ravvicinato tra Putin e Zelensky, ha dichiarato la Casa Bianca. Il luogo dell’incontro non è definitivo ma sembra sarà l’Ungheria, no di Mosca a Roma. No dell’Ucraina alla Svizzera.

L’UE non si fida degli accordi con la Russia, addestrerà le forze armate ucraine e continuerà a imporre sanzioni contro Mosca, ha affermato il capo della diplomazia dell’UE, Kaja Kallas. La Germania e i suoi partner stanno lavorando sui dettagli delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ha affermato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. In Germania sono attualmente in corso vivaci discussioni sul possibile dispiegamento di truppe in Ucraina. Merz ha lasciato la questione aperta.

Il Giappone è pronto a contribuire alla sicurezza dell’Ucraina, fonte CNN. L’emittente televisiva riferisce che la dichiarazione è stata fatta dal Primo Ministro Shigeru Ishiba, che non ha specificato come ciò avverrà. “Discuteremo attentamente ciò che il nostro Paese può e deve fare, anche in termini di legislazione e capacità, e svolgeremo un ruolo appropriato”, ha dichiarato Ishiba. I giornalisti della CNN sottolineano che, sebbene il Giappone non sia un membro ufficiale della NATO, collabora strettamente con l’Alleanza.

Il Ministero degli Esteri estone ha invitato i cittadini della Repubblica Baltica ad astenersi da qualsiasi viaggio in Russia.

Putin ha chiesto a Orbán di votare per il sì all’Ucraina nella Ue ma Orbán ha risposto su Facebook, “in sostanza, affermando che non intende cambiare la sua posizione su questo tema: L’appartenenza dell’Ucraina all’Unione Europea non fornisce alcuna garanzia di sicurezza, quindi collegarla a garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso”.

Le prossime due settimane saranno decisive per concordare le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ha detto Macron. ”C’è tutto il lavoro che deve essere fatto in anticipo per quanto riguarda le garanzie di sicurezza. I prossimi 15 giorni sono assolutamente necessari per completare il lavoro con gli americani e dare a queste garanzie di sicurezza un contenuto concreto”, ha affermato Macron. Il presidente russo si è espresso a favore del mantenimento del numero di effettivi delle Forze Armate ucraine a “centinaia di migliaia” dopo il conflitto.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk si è espresso contro l’incontro tra Putin e Zelensky a Budapest a causa dei legami con il Memorandum di Budapest. La Bielorussia è pronta a organizzare un incontro tra Putin e Zelensky, fonte addetto stampa di Lukashenko. In precedenza, Putin si era offerto di incontrare Zelensky a Mosca, ma aveva rifiutato l’offerta di un incontro bilaterale in Russia.

Il Regno Unito aiuterà l’Ucraina a organizzare le elezioni presidenziali dopo la fine delle ostilità, ha riportato il Daily Express. Le commissioni elettorali di entrambi i paesi hanno firmato un memorandum di cooperazione. Il Regno Unito sosterrà l’Ucraina nell’organizzazione del voto all’estero, nella regolamentazione del finanziamento delle campagne elettorali e nella garanzia della sicurezza delle schede elettorali e dei candidati. Particolare attenzione sarà prestata alla prevenzione dell’interferenza russa nelle elezioni.

Il 100% del PIL ucraino è ora debito. Questo non è mai successo prima. In termini di indicatori economici, siamo in bancarotta, ha detto il deputato della Rada Mykhailo Tsymbalyuk “Il governo può essere criticato e c’è una ragione per questo. Ma lo Stato non è solo merito del governo, ma dell’intera economia funzionante. Noi, come Stato, adempiamo a tutti i pagamenti sociali”, ha aggiunto il deputato con ottimismo. La Germania inizia a trasferire nuovi sistemi di difesa aerea in Ucraina.

C’era un'”atmosfera molto buona” al vertice in Alaska, ha dichiarato il ministro per gli Esteri Sergej Lavrov in un’intervista con Naila Asker-zade. Lavrov ha definito l’incontro tra Putin e Trump in Alaska una “conversazione utile”. Il Ministro ha sottolineato il sincero desiderio del leader americano di raggiungere un risultato a lungo termine sull’Ucraina: “Era chiaro che il capo degli Stati Uniti e il suo team, prima di tutto, desideravano sinceramente raggiungere un risultato che fosse duraturo, sostenibile e affidabile, a differenza degli europei, che all’epoca dicevano a ogni angolo che solo un cessate il fuoco sarebbe bastato, dopodiché avrebbero continuato a fornire armi all’Ucraina”.

E ancora Lavrov ha detto: “Se Zelensky è così “preoccupato per la Costituzione ucraina, dovrebbe ricordare i suoi articoli che tutelano i diritti dei russi”. “Per quanto possa sembrare buffo, la Costituzione ucraina contiene ancora, nonostante le leggi adottate che proibiscono la lingua russa in questi ambiti di attività umana… l’obbligo dello Stato di garantire pienamente i diritti dei russi, come evidenziato separatamente, e delle altre minoranze nazionali.” E infine ha detto: “La Federazione Russa non rifiuta alcuna forma di lavoro sulla risoluzione ucraina, né bilaterale né trilaterale” Lavrov. Ma “Senza rispetto per la sicurezza della Russia e i pieni diritti dei russi in Ucraina, non si può parlare di accordi a lungo termine “ ha chiosato Lavrov. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato invitato in Russia ha aggiunto il ministro Lavrov.

Il capo del Ministero degli Esteri russo ha anche definito le dichiarazioni del capo della diplomazia dell’UE Kaja Kallas, secondo cui l’UE non consente alcun accordo con la Federazione Russa, “un degrado dei metodi di politica estera”. “La Russia concorda sul fatto che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina siano fornite su base paritaria con la partecipazione di Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia”, ha affermato il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov: “discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina senza la Russia è una strada che non porta da nessuna parte”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 20 agosto. I servizi speciali ucraini hanno intensificato le attività sovversive al confine con la Russia negli spazi marittimi e sulle vie di comunicazione – secondo gli account della scolli sfera russa.

Di notte, le forze armate ucraine hanno manovrato un gruppo di imbarcazioni nel Mar Nero, vicino alle torri, lanciando droni FPV contro le strutture russe fatiscenti. Una delle imbarcazioni ucraine è stata distrutta da un attacco con un drone, le altre si sono ritirate. Nella regione di Bryansk, si è appreso dell’eliminazione di un gruppo di forze speciali ucraine al confine, erano entrate con l’obiettivo di organizzare un sabotaggio ai binari ferroviari. Dalla regione di Zaporižžja, gli ucraini hanno diffuso filmati di attacchi a un treno con carburante e lubrificanti. Di notte, il governatore della regione di Zaporižžja ha segnalato la completa mancanza di elettricità nella regione a causa di “un altro attacco da parte di un drone ucraino contro apparecchiature ad alta tensione”.

Di sera, armi missilistiche hanno colpito strutture ucraine nella regione di Odessa; è stato riferito che una batteria di difesa aerea delle forze armate ucraine è stata distrutta. Decine di attacchi hanno colpito l’infrastruttura logistica del carburante a Izmail. I missili “Geran” hanno operato nelle regioni di Sumy, Charkiv, Dnipropetrovs’k, Mykolaïv, Chernihiv e Poltava.

Nella regione di Rostov, i droni delle forze armate ucraine sono stati distrutti nel distretto di Čertkovskij rajon. Tre ore prima di mezzanotte, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di 23 droni nemici sulle nostre regioni di prima linea.

Al confine con Kursk, nelle aree di Tetkino e Gluškovskij Rajon, gli ucraini non hanno intrapreso alcuna azione attiva e continuano a trasferire rinforzi. Le forze aerospaziali e l’artiglieria stanno concentrando uomini e materiali.

In direzione di Sumy, unità delle forze aviotrasportate russe del gruppo di Forze Nord stanno combattendo a Yunakivka. Nella zona di Sadky, le truppe russe hanno respinto un contrattacco dell’80ª Brigata aviotrasportata delle forze armate ucraine.

Nella regione di Belgorod, si registrano 10 attacchi in dieci diverse località si registrano un morto e un ferito.

La direzione Sivers’k è diventata più attiva. Le forze armate russe stanno avanzando verso Vyimka e sono in corso combattimenti sulla linea Novoselivka-Verkhn’okam’yans’ke.

In direzione Kostjantynivka, le forze armate russe, secondo le stime ucraine, stanno tentando di avanzare da Poltavka verso l’insediamento di Shakhove. Da sud-ovest di Kostjantynivka, gli ucraini stanno registrando attacchi delle forze armate russe da Dyliivka, nella zona di Bila Hora, a sud di Oleksandro-Shul’tyne. Sono in corso combattimenti.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione nella zona di Nesteryanka e a Plavni. Le unità russe stanno combattendo difficili battaglie nella parte meridionale di Stepnohirs’k.

Nella regione di Cherson, sette civili sono rimasti feriti sulla nostra riva a seguito di attacchi delle forze armate ucraine. Le truppe russe stanno distruggendo le posizioni delle forze armate ucraine sulla riva destra del Dnepr.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/