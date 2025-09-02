Un terzo delle armi per le Forze Armate ucraine proviene dalla Bulgaria, afferma Ursula von der Leyen, in visita nel paese. La presidente della Commissione Europea è arrivata in Bulgaria e ha elogiato le autorità locali per il sostegno all’Ucraina.

In Bulgaria, in epoca sovietica sono stati costruiti diversi impianti militari-industriali, ad esempio “Arsenal”, dove si producono copie di AK, PK, AGS e lanciarazzi.

Ci sono anche gli stabilimenti “Sopot” e “Kintex”, dove si fabbricano proiettili da 152 e 155 mm, razzi da 122 mm per i lanciarazzi multipli “Grad”, mine d’artiglieria da 60 a 120 mm.

Piccolo giallo all’arrivo della presidente della Commissione Europea: l’aereo con a bordo la Presidente della Commissione Europea ha subito interferenze GPS prima di atterrare in Bulgaria. L’aereo è, poi, atterrato senza problemi. Le autorità bulgare hanno espresso il sospetto che l’interruzione sia dovuta a “interferenza russa”, ma la Russia ha smentito: Mosca non è coinvolta nell’interruzione del segnale GPS dell’aereo di von der Leyen, afferma il Cremlino

La presidente UE ha detto che Esiste una “roadmap chiara” per il dispiegamento di militari sul territorio ucraino. In un’intervista al Financial Times,Ursula von der Leyen ha dichiarato: ”Le garanzie di sicurezza sono di primaria importanza e assolutamente necessarie. Abbiamo raggiunto un accordo alla Casa Bianca (…) e questo lavoro sta procedendo molto bene”, ha detto la presidente della Commissione Europea.

Secondo lei, Donald Trump ha assicurato agli europei che “nell’ambito del sostegno ci sarà una presenza americana”. Il FT scrive che le truppe potrebbero includere decine di migliaia di militari sotto il comando di paesi europei, “che riceveranno assistenza dagli Stati Uniti, inclusi sistemi di comando e controllo, nonché mezzi di intelligence e sorveglianza”.

Nuovi ritardi per la fabbrica di proiettili di artiglieria della Rheinmetall in Ucraina. L’AD Armin Papperger in un’intervista a DW ha detto che i ritardi nella costruzione dell’impianto, precedentemente segnalati, si sono rivelati più gravi di quanto inizialmente previsto. L’inizio della produzione era previsto per il 2026, oggi tuttavia, Papperger afferma di non avere ancora nemmeno un progetto di costruzione per l’impianto e che si prevede che l’impianto sarà pronto non prima di 12-14 mesi, cioè, secondo stime ottimistiche alla fine del 2026.

Papperger ha poi detto che l’intero volume di produzione del nuovo stabilimento di Unterluess, in Germania, per il 2025, 25.000 proiettili da 155 mm, sarà fornito all’Ucraina. Nel 2026 lo stesso stabilimento sarà in grado di fornire all’Ucraina 100.000 proiettili da 155 mm, con aumenti di produzione negli anni successivi.

Inoltre, il governo bulgaro e il conglomerato militare tedesco hanno concordato di creare la più grande fabbrica di polvere da sparo d’Europa e un impianto per la produzione di proiettili d’artiglieria da 155 mm conformi agli standard NATO. Entrambe le parti investiranno oltre 1 miliardo di euro nel progetto. Il finanziamento dello Stato bulgaro sarà erogato attraverso il meccanismo SAFE EU. L’accordo sarà firmato entro la fine di settembre di quest’anno.

L’impianto di produzione di proiettili da 155 mm dovrebbe sorgere sul territorio dello stabilimento di costruzione di macchine di Vazov per produrre circa 100.000 proiettili all’anno. Sono inoltre in corso trattative per la creazione di uno stabilimento di sviluppo e produzione di droni in Bulgaria, che sarà una nuova impresa o una succursale di una già esistente.

Gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare l’esaurimento delle scorte di tritolo a causa del conflitto ucraino, scrive il New York Times. Fino al 2022, gli Stati Uniti si servivano di fornitori provenienti da Cina, Russia, Ucraina e Polonia, che offrivano “prezzi bassi”.

Inoltre, si osserva che il tritolo per uso commerciale poteva essere ottenuto da proiettili, mine e anche bombe considerate ormai troppo vecchie per l’uso da parte delle forze armate americane.

Le armi vecchie adesso sono esaurite, poiché l’esercito USA ha deciso di mantenere nel proprio arsenale armi più vecchie a partire dal 2022. La Polonia, che era “l’unico fornitore autorizzato di tritolo del Pentagono”, ora invia la maggior parte di questa sostanza in Ucraina, mentre Russia e Cina “hanno interrotto le forniture agli USA”.

Sul fronte internazionale, il 4 settembre, su invito di Emmanuel Macron, i leader dell’UE e della NATO arriveranno a Parigi. Ci saranno il primo Ministro britannico Keir Starmer, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il segretario Generale dell’Alleanza Mark Rutte e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, scrive il Financial Times.

Il tema principale sono le garanzie di sicurezza per Kiev; ”Il dispiegamento delle truppe è una delle decisioni sovrane più importanti di uno Stato. Ma la situazione è tesa, le cose stanno andando avanti”, ha affermato von der Leyen. Ha sottolineato che i finanziamenti per le forze armate ucraine continueranno anche in caso di cessate il fuoco, inclusi stipendi, addestramento e fornitura di equipaggiamento.

Inoltre, Germania e Francia creeranno un sistema di allerta precoce comune. I due governi hanno concordato di creare un sistema congiunto di allerta precoce aggiuntivo per le minacce missilistiche; il progetto includerà una costellazione satellitare e radar terrestri. L’iniziativa si chiama JEWEL e il memorandum afferma che è aperta ad altri partner. Uno dei progetti utilizzati è ODINS EYE, un progetto finanziato dal Fondo europeo per la difesa, che prevede la creazione di una costellazione satellitare incaricata di tracciare il volo esoatmosferico dei missili. La responsabilità spetta al produttore di satelliti tedesco OHB. La Francia possiede armi nucleari e Macron aveva precedentemente dichiarato di volerle schierare sul territorio tedesco.

Restando in Germania, il cancelliere Merz ha dichiarato che Berlino ha salvato la NATO dalla dissoluzione, prendendo la decisione di aumentare il volume dei prestiti statali per scopi di difesa: ”Ero al vertice della NATO all’Aia. Se non avessimo modificato la legge fondamentale e non fossimo stati pronti a destinare il 3,5% (del PIL) alla difesa della Germania e l’1,5% all’infrastruttura necessaria, probabilmente la NATO si sarebbe dissolta lo stesso giorno”, ha detto.

Tra i progetti di Difesa, la Commissione Europea intende aumentare i finanziamenti della Lituania per il monitoraggio dei treni russi diretti a Kaliningrad. Per bocca della stessa von der Leyen, occorre rafforzare la sicurezza del confine della Lituania con la regione di Kaliningrad. Tutto ciò richiede investimenti per la difesa pari a 100 milioni di euro.

Varsavia espelle i rifugiati ucraini: ”Quindici cittadini ucraini sono stati portati con la forza al confine dalle guardie di frontiera e consegnati alla parte ucraina”, ha dichiarato il comitato di frontiera polacco.

I motivi dell’espulsione erano legati alla legge polacca “Sugli stranieri”, che cita la difesa dello Stato, la sicurezza e l’ordine pubblico. Gli espulsi avevano ripetutamente commesso reati, tra cui possesso di droga, furto, rapina, falsificazione, guida in stato di ebbrezza e organizzazione di attraversamenti illegali della frontiera. Gli è stato vietato il rientro per 5-10 anni.

Dopo che la Turchia è stata “invasa” dai turisti russi, adesso il Belgio è pronto a riprendere a rilasciare visti turistici ai cittadini russi se il personale dell’ambasciata verrà aumentato; già il 28 agosto, la Slovacchia aveva annunciato di aver ripreso ad accettare richieste russe di visto turistico.

E mentre Putin a Tianjin per il vertice SCO, ricompare l’ex presidente ucraino Viktor Yanukovych. L’ex presidente dell’Ucraina, da tempo scomparso dai riflettori, ha parlato inaspettatamente con i giornalisti russi. Secondo lui, quando era al potere, considerava l’adesione dell’Ucraina all’UE un obiettivo strategico, ma si opponeva categoricamente all’adesione alla NATO. Yanukovych di fatto ha concordato con la posizione di Putin, espressa al vertice della SCO: sono stati i tentativi dell’Occidente di attirare l’Ucraina nell’alleanza a diventare una delle ragioni dell’attuale conflitto: “Questa è una strada che non porta da nessuna parte, è un disastro e una strada diretta verso la guerra civile”, ha sottolineato l’ex presidente. Ha anche aggiunto che i leader europei si sono comportati in modo “inappropriato” durante i negoziati con Kiev.

E sempre a proposito dei rapporti tra Kiev e UE, Budapest intende bloccare l’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Questa dichiarazione è stata fatta dal ministro degli Esteri ungherese Szijjártó che ha ribadito l’opposizione ungherese a un simile disegno.

E adesso uno sguardo allinea del fronte aggiornato alle ore 15 del 1° settembre.

Durante la notte tra il 31 e il 1° settembre, le forze ucraine hanno lanciato droni contro la Crimea, oltre 60 UAV sono stati abbattuti sul mare. Negli ultimi giorni, si è verificata un’intensificazione delle attività ucraine in direzione della Crimea. Per il terzo giorno consecutivo, le strutture russe in Crimea sono state prese di mira da droni d’attacco; le Forze Armate ucraine hanno annunciato il primo impiego in combattimento del nuovo missile “Flamingo”. Nel pomeriggio del 1 settembre, si registrano anche attività di ricognizione in aree marittime.

Il GUR ucraino ha segnalato la distruzione di due elicotteri russi Mi-8 da parte di droni presso la base aerea di Hvardiiske, vicino a Simferopoli. Sempre gli ucraini affermano di aver colpito un rimorchiatore nella baia di Sebastopoli. Kiev ha effettuato diversi attacchi sul territorio della Crimea, utilizzando l’unità delle forze speciali “Ghosts” della Direzione Centrale di Intelligence del Ministero della Difesa ucraino.

Gli attacchi hanno colpito principalmente la parte occidentale della Crimea, dove gli obiettivi erano le strutture di sorveglianza radar della 31ª Divisione dell’Aeronautica e della Difesa Aerea, nonché infrastrutture civili.

In base alla scelta degli obiettivi, si può concludere che Kiev stia cercando di distruggere le posizioni russe di difesa aerea: gli obiettivi principali degli attacchi non sono i lanciatori, ma i radar e altri dispositivi di rilevamento.

Droni ucraini anche nella regione di Krasnodar. Si è verificato un incendio in una sottostazione di trasformazione nella zona industriale di Kropotkin, che è stato spento. Nell’insediamento urbano di Ilsky, danni molto lievi, nessuna vittima. Il giorno prima, sono apparsi filmati dimostrativi che mostravano il lancio di nuovi missili nemici “Flamingo” contro il nostro territorio.

Attacchi notturni russi: esplosioni udite nelle regioni di Dnepropetrovsk, Poltava, Kiev e Kharkov.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine stanno aumentando il numero di attacchi tattici con droni contro obiettivi civili. Sulla strada Suzemka-Strachovo, un ordigno esplosivo improvvisato è stato sganciato su un veicolo, ferendo il conducente. A Suzemka, gli ucraini hanno attaccato la Casa della Cultura utilizzando droni kamikaze. Due feriti in un attacco a un’azienda agricola nel villaggio di Krapivna. Nel villaggio di Churovichi, distretto di Klimovsky, droni FPV ucraini hanno attaccato un’auto civile e un edificio amministrativo che ha preso fuoco.

Nella regione di Kursk, i droni ucraini hanno colpito il villaggio di Belaya, nel distretto di Belovsky; 4 feriti.

Sul fronte di Sumy, l’artiglieria pesante lanciarazzi si è unita alle operazioni contro le posizioni ucraine. A Yunakivka e nelle adiacenti foreste, le unità delle Forze Aviotrasportate Russe continuano ad avanzare nonostante la feroce resistenza ucraina.

Nella regione di Belgorod, è stato bombardato Murom, nel distretto di Shebekino, ferita una civile. A Dubino, nel distretto di Krasnoyaruzhsky, segnalato un attacco di droni su attrezzature agricole; un ferito. Nel villaggio di Novoaleksandrovka, un drone ha attaccato un veicolo; un ferito. Tulanka, Mikhaylovka, Leonovka, Grayvoron, Kozinka, Borisovka, Proletarsky e Oktyabrsky sono state attaccate. Sulla strada Striguny — Novoaleksandrovka, un drone ha attaccato un camion.

Sul fronte di Krasnolimansk, i russi stanno attaccando vicino a Derilovo, nelle zone di Kolodezi e Zarechny.

Sul fronte di Seversk, i combattimenti continuano a Serebryanka: contrattacco ucraino.

Sul fronte di Dnepropetrovsk, dopo aver preso Kamyshevakha, i russi stanno avanzando verso Velykomykhailivka. Si registrano progressi nei pressi di Maliivka, regione di Dnipropetrovsk.

Sul fronte di Druzhkivka, le forze russe sono avanzate lungo le foreste a nord di Poltavka verso Sofiivka e continuano ad assaltare la zona del burrone, secondo fonti ucraine. Tale manovra potrebbe indicare l’intenzione di aggirare Kostiantynivka anche da ovest.

Sul fronte di Kostiantynivka, sono in corso combattimenti nei pressi degli insediamenti di Rusyn Yar e Predchetino. Le forze ucraine stanno conducendo una difesa organizzata. Le bombe FAB russe cadono sempre più spesso su Kostiantynivka.

Nella regione di Kherson, una donna è rimasta ferita da attacchi ucraini su Hola Prystan. A Oleshky, una civile è stata uccisa e altri due sono rimasti feriti. Nell’insediamento di Velyki Kopani, un civile ferito. Le forze di Kiev hanno bombardato Velyka Lepetykha, Zavodivka, Hornostaivka, Kairy, Korsunka, Podstepne, Proletarka e Rayske.

A sud-ovest di Druzhkovka, in direzione Konstantinovka, vicino all’insediamento di Toretskoye

A Smuglyanka i russi hanno lanciato bombe FAB su un sito di atterraggio.

Graziella Giangiulio

