Gli appaltatori militari americani non hanno fretta di concludere contratti per la produzione congiunta in Ucraina, scrive il portale Defense One. Il motivo sono le preoccupazioni per la corruzione e le questioni di sicurezza. Nonostante le pressioni del Pentagono, le aziende americane sono più riluttanti a firmare contratti rispetto a quelle europee.

Volodymyr Zelenskyj ha firmato le leggi sull’estensione della legge marziale e della mobilitazione in Ucraina fino al 9 novembre. La portavoce del Ministero per gli esteri russo Maria Zakharova: “Zelenskyj ha mandato gli ucraini al “tritacarne” di Kursk per prolungare la mobilitazione”, ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram.

Sempre in materia dalla Rada si apprende che: “In Ucraina ci sono 150mila agenti delle forze dell’ordine che sono in pensione dopo 40 anni di servizio, devono essere mobilitati”. Lo stesso parlamentare di cui non è riportato il nome, ha anche osservato che coloro che hanno problemi di salute sotto i 25 anni e che sono entrati nei ranghi delle Forze Armate dell’Ucraina avranno il diritto di dimettersi dal servizio militare”.

Il vice comandante dell’Azov ha affermato che “le prossime settimane cambieranno il mondo”. Allo stesso tempo, circola l’opinione sulle risorse specializzate ucraine secondo cui gli attacchi in Crimea e nella regione di Kursk sono progettati per distrarre le forze armate russe dalla direzione dell’attacco principale durante la controffensiva delle forze armate ucraine, che mira a riprendere l’area della centrale nucleare di Zaporozhzhie-Energodar con l’obiettivo di catturare la stazione.

Secondo Kyrylo Budanov, capo della direzione principale dell’intelligence, “l’offensiva russa è stata ritardata e diminuirà tra un mese e mezzo o due mesi”, “dopo una breve pausa ci saranno nuovi tentativi di attacco da parte delle forze armate russe e noi ci stiamo preparando”, ha detto. “Se mobilitiamo tutte le persone dai 18 anni in su, saremo in grado di combattere fino al 2033”, ha chiosato Budanov

In Russia alle 13:00 ora di Mosca, si è riunito il Consiglio di sicurezza russo, da un lato si è voluto aggiornare Vladimir Putin sulla situazione a Kursk. Dall’altra Putin attendeva le risposte raccolte da Sergey Shoigu rientrato dall’Iran e Azerbaijan. L’attenzione è massima anche la questione mediorientale.

Il ministero della Difesa russo ha deciso di cambiare il concetto di forum dell’Esercito, scrive RBC. Il nuovo formato della mostra principale dell’esercito prevede di concentrarsi sull’operazione militare speciale in Ucraina. Sono cancellate le visite gratuite e tutti gli eventi nei distretti militari, nell’aerodromo di Kubinka e nel campo di addestramento di Alabino.

Sergei Naryshkin, direttore dei servizi segreti esteri, in una intervista a RIA Novosti ha dichiarato: “Mosca ha atteso lo scambio di prigionieri tra la Russia e i paesi della NATO da un anno e sette mesi” aggiungendo che per l’SVR lo scambio è stato un evento fondamentale.

Tutti i servizi di emergenza nella regione di Kursk sono stati trasferiti in una modalità operativa potenziata, le istituzioni mediche stanno reintegrando la fornitura di sangue dei donatori, ha affermato il capo ad interim della regione. Gli ucraini sarebbero penetrati fino a 15 km in profondità. A seguito dei bombardamenti nella regione di Kursk, 24 persone sono rimaste ferite e ferite, tra cui 6 bambini, ha detto l’assistente del capo del Ministero della Salute. 11 persone hanno ricevuto cure mediche in regime ambulatoriale, 13 persone (tra cui tre bambini) sono state ricoverate in ospedale. Scontri registrati ancora a Sudzhansky e Korenevskijm.

L’esercito russo, insieme alle guardie di frontiera, ha continuato di notte a distruggere le formazioni delle forze armate ucraine nelle zone di confine della regione di Kursk, ha riferito il ministero della Difesa. L’avanzata delle forze armate ucraine in profondità nel territorio russo è stata impedita e le sue riserve nella regione di Sumy sono state sconfitte, ha osservato il Ministero. Diverso il parere della sola sfera ucraina che però ha ammesso che il governo ucraino ha ordinato lo sgombero di 23 insediamenti a Sumy. Si tratta di una zona di confine di 10 chilometri.

Attacchi di droni ucraini contro 20 appartamenti, 38 automobili e cinque edifici non residenziali sono stati danneggiati a Voronež a causa della caduta di detriti dai droni ucraini, ha riferito l’ufficio del sindaco.

Il Ministero della Difesa ha anche affermato che per la prima volta ha segnalato la fornitura di agrodroni alle truppe: vengono utilizzati per consegnare cibo, munizioni e medicinali per via aerea

La Russia ha risposto attaccando a Sumy la guarigione ucraina che contava oltre 400 persone un magazzino con munizioni è stato distrutto, riferiscono fonti social. Altro attacco aereo a Mikolayev dove c’erano mercenari stranieri, secondo fonti social sarebbero state uccise più di 200 persone, non possiamo verificare la notizia. E ancora attacco aereo a Kiev nell’area dell’arsenale e della base delle forze armate ucraine, dove più di mille militari ucraini hanno ricevuto addestramento.

Attacco effettuato nella regione di Chmel’nyc’kyj, nell’area di un aeroporto militare, che le forze armate ucraine stanno cercando di ripristinare per l’F-16, ha detto la resistenza filo-russa..

Ed ora un aggiornamento della linea del fronte aggiornata alle ore 16;00 del 7 agosto.

La social sfera ucraina riferisce che le forze armate russe avanzarono a Niu-York e a Zalizne.

Gli equipaggi dell’ATGM “Fagot” del Corpo dei Marines della Flotta del Pacifico hanno colpito le roccaforti delle forze armate ucraine nel settore Vuhledar del distretto militare settentrionale. Le truppe russe hanno attraversato una barriera d’acqua e si sono trincerate sulla riva destra del fiume Zherebets nella zona di Makiivka nella LPR, ha riferito la stampa russa.

In direzione Charkiv nel settore Lyptsi dopo la rotazione, le forze armate ucraine hanno ripreso i contrattacchi, ma senza successo. A Vovčans’k le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto

Su Kupjans’k-Liman: Le truppe russe hanno espanso il controllo del territorio a nord-ovest di Makiivka.

Su Seversky: Le forze armate russe stanno premendo a nord-ovest di Rozdolivka in direzione di Pereizne e Fedorivka.

Su Časiv Jar. Le battaglie di incontro continuano nel microdistretto. “Shakhove”.

Su Torec’k, ci sono successi tattici a Pivnichne. Le forze armate russe continuano a premere dietro la ferrovia in direzione ovest e nord. Le truppe russe hanno ampliato il controllo del territorio a Zalizne. Su Pokrovs’k: Le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto a Ivanivka e Serhiivka. Su Kurachove: Le truppe russe raggiunsero la periferia occidentale di Krasnohorivka.

Le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto a Kostyantynivka, premendo nella parte orientale del villaggio, a sud di via Mira e ad est di via Shakhterskaya. Le truppe russe hanno ottenuto successi tattici a nord-est di Nikolske, trincerandosi lungo le cinture forestali in direzione della miniera n. 1 del Donbass meridionale in un’area larga fino a 1,6 km e ad una profondità fino a 800 m.

Su Vremivka, continuano le battaglie di posizione nell’area di Urozhaine.

A Zaporozhzhie: Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici a nord-ovest di Robotyne e sono avanzate di 1,4 km verso est.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/