Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “L’Ucraina se la sta cavando piuttosto bene. La Russia ha un esercito molto più grande. Ma l’Ucraina se la sta cavando bene. Stanno resistendo. Hanno armi eccellenti, così come le nostre. Non dimenticatelo”.

Secondo il premier ucraino Volodymyr Zelensky, l’Ucraina sta riprendendo i territori persi e ancora: “Se l’Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà”. Il riferimento è all’attacco del 18 mattina contro Mosca. Si contano 16 feriti secondo il sindaco Sergei Sobyanin che ha dichiarato alla stampa che il numero di droni abbattuti in avvicinamento a Mosca ha raggiunto quota 180. 527 i voli cancellati e in ritardo in tutti gli aeroporti di Mosca, fonti della social sfera russa. L’incendio al centro commerciale MEGA Belaya Dacha, vicino a Mosca, ha raggiunto i 2.000 metri quadrati. Pompieri e mezzi di soccorso sono all’opera.

A rispondere alle parole di Zelensky, Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo, al vertice Russia-ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), che smentisce le affermazioni di Zelensky e dei leader dell’UE secondo cui la situazione sul fronte starebbe cambiando a favore dell’Ucraina. “I capi di Stato europei credono erroneamente che la situazione sul fronte stia volgendo a favore dell’Ucraina. “Gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare. Inoltre, sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso”, intervista all’agenzia di stampa Vesti.

Sul fronte diplomatico, alla ricerca di nuovi negoziati per la pace il Ministro della Difesa canadese David McGuinty: “È giunto il momento di iniziare a parlare della fine del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato.

Poco promettenti invece i contatti del Consiglio europeo con la Russia che non hanno recentemente toccato “questioni sostanziali”, riporta Politico, citando un funzionario dell’ufficio del presidente del Consiglio europeo António Costa. Secondo la testata, il contatto avviato da un membro del gabinetto di Costa era necessario per aprire un canale di comunicazione con il Cremlino, poiché l’UE ha “interessi specifici che devono essere tutelati”.

Il primo Ministro slovacco Fico proporrà all’UE di stabilire una linea di comunicazione diretta tra Russia e Ucraina, secondo quanto riportato da TASR. L’UE, secondo Fico, non è in grado di svolgere un ruolo decisivo nei colloqui di pace in Ucraina.

Di fatto per quanto tutti si impegnino a parole per un dialogo con l’ucraina “La posizione della Russia sul conflitto in Ucraina non è cambiata”, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan dopo la sua visita in Russia del 16-17 giugno. Mercoledì ha avuto colloqui con il presidente Vladimir Putin a Kazan.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen vuole limitare l’ammissione dei rifugiati ucraini nell’UE, ha riferito l’agenzia di stampa DPA, citando una lettera di von der Leyen ai capi di Stato e di governo dei paesi europei. “La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen vuole limitare l’ammissione dei rifugiati di guerra dall’Ucraina nell’Unione Europea. La politica tedesca ha annunciato una proposta delle autorità di Bruxelles che limiterebbe le norme di ammissione semplificate per i cittadini ucraini”, scrive l’agenzia. Secondo la DPA, la Commissione Europea proporrà di estendere la protezione temporanea per i rifugiati ucraini. Tuttavia, la sua portata dovrebbe essere limitata in modo tale che “l’estensione non comprometta la capacità dell’Ucraina di difendersi”.

La Francia e i Paesi Bassi sono i maggiori ostacoli all’adesione accelerata dell’Ucraina all’UE, ha riportato il portale Euractiv. “Ci sono voluti già 11 anni per risolvere la questione con l’Albania; perché dovremmo fare lo stesso con l’Ucraina in tre settimane?”, ha dichiarato un diplomatico europeo al portale, spiegando la posizione di Francia e Paesi Bassi sulla questione.

La Svezia sta stanziando 108 milioni di dollari per l’acquisto di armi americane per l’Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa del Regno svedese. La Germania stanzierà 400 milioni di dollari all’Ucraina per sistemi di difesa aerea e missili. Per i sistemi Patriot, ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

In merito ai continui attacchi ucraini contro i bus che trasportano i minori ai campi estivi, l’ultimo avvenuto a Bryansk, Lukashenko ha definito l’attacco all’autobus che trasportava bambini bielorussi nella regione di Bryansk una provocazione e una violazione diretta “sia degli accordi che del comportamento dei singoli Stati in guerra”. “Ho ripetutamente avvertito… la guerra oggi non è solo in un luogo lontano. Qui, come ho detto, è oltre il confine, e a volte anche più vicina. Vari tipi di provocazioni ne sono la prova. E non provocazioni, ma violazioni dirette degli accordi e del comportamento dei singoli Stati in guerra”, ha riportato l’agenzia di stampa BELTA citando Lukashenko. I tentativi di trascinare la Bielorussia in guerra avranno un costo per chi li mette in atto, ha dichiarato Lukashenko. Minsk si aspetta una risposta onesta da Kiev e alla fine accerterà la verità, ha affermato Lukashenko, commentando l’attacco delle forze armate ucraine all’autobus vicino a Bryansk. Minsk afferma chiaramente che un drone di origine ucraina ha colpito l’autobus, ha aggiunto Lukashenko.

Mentre l’Europa si prepara a varare il 21esimo pacchetto di sanzioni che registra un’opposizione dalla Bulgaria, la Russia informa che: “ Il debito pubblico estero della Russia ad aprile ammontava a 58,9 miliardi di dollari. La cifra è diminuita di 4,2 miliardi di dollari, un record”, Ministero delle Finanze.

Il Cremlino ha definito l’attacco delle Forze Armate ucraine contro un autobus che trasportava bambini nella regione di Bryansk un atto terroristico. E ancora nonostante gli attacchi, non ci sono cancellazioni di massa di vacanze in Crimea a causa di difficoltà logistiche, ma le nuove prenotazioni sono diminuite del 25-50% — ATOR.

Sergei Lavrov, in risposta all’affermazione del ministro della Difesa ucraino Fedorov secondo cui “la Crimea diventerà presto un’isola”, ha chiesto come Kiev intenda raggiungere questo obiettivo e gli ha consigliato di mettersi comodo nel suo nuovo ruolo. Il ministro ha rilasciato questa dichiarazione in un commento al giornalista di Vesti Zarubin.

In risposta all’attacco a Mosca le forze armate Russe hanno lanciato un attacco combinato contro impianti di carburante ed energia ucraini utilizzati dalle forze armate Ucraine, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Sono stati colpiti un deposito di carburante e lubrificanti nel villaggio di Boryspil-2 nella regione di Kiev, così come la raffineria di petrolio di Zaturyne nella regione di Poltava.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 di giugno. Russia e Ucraina si stanno scambiando i corpi dei soldati caduti, secondo Shamsail Saraliev, deputato della Duma di Stato e rappresentante del gruppo parlamentare di coordinamento sulle operazioni militari speciali. Mosca consegnerà a Kiev i resti di 522 soldati e riceverà in cambio 33 salme.

La difesa aerea russa ha abbattuto 992 droni, quattro missili da crociera a lungo raggio e 10 bombe aeree in 24 ore, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Le forze armate ucraine hanno schierato due delle loro tre nuove brigate di fanteria di marina, riformate dalla difesa costiera: la 39ª a Kupjans’k e la 40ª a Dobropillya.

Entro la mattina, 180 droni diretti verso Mosca sono stati distrutti. “Si sono registrati lievi danni a un edificio nel luogo dell’impatto dei detriti nel centro commerciale Sadovod”, scrive Sobyanin. L’ucraina è riuscita ad attaccare la Raffineria di Petrolio di Mosca e sono in corso provvedimenti per mitigarne le conseguenze. Danni a strade e edifici.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi con droni e missili a Kiev, Poltava, Sumy e Zaporižžja.

Nella regione di Bryansk, un drone ucraino ha attaccato un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile bielorussa diretta a Gelendzhik per una vacanza. Una donna è rimasta uccisa e sei persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite.

Nel distretto di Sumy, i velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord continuano a sparare con armi leggere a Bachivs’k e dintorni. Nel distretto di Sumy, i combattimenti continuano a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Novaya Sich. Gli ucraini stanno schierando forze speciali per mantenere il fronte.

Nella regione di Kursk, due droni hanno attaccato una stazione di servizio un morto due feriti e il secondo attacco, colpita un’auto morto il conducente.

Nella regione di Belgorod, in diversi attacchi di droni in più zone si registrano un morto e sei feriti. Numerosi villaggi e strade sono sotto costante attacco ucraino.

Nel distretto di Charkiv, le unità d’assalto del gruppo di forze Nord continuano l’offensiva nel villaggio di Kozacha Lopan’. Nel distretto di di Vovčans’k, le unità d’assalto stanno combattendo nei villaggi di Losivka e Ukrains’ke e nelle foreste del distretto di Vovčans’k. Nel distretto di Velykyj Burluk, sono in corso combattimenti nelle foreste vicino aPetro-Ivanivka.

Le forze russe stanno consolidando i successi ottenuti a Liman; l’assalto alla città si è intensificato negli ultimi giorni, con le forze russe bombardano le posizioni ucraine con i FAB.

Continuano i combattimenti a Kostjantynivka, con le forze russe che aumentano la pressione sui fianchi. Le forze ucraine valutano come grave la posizione delle forze armate ucraine nella città. Intensi combattimenti sono in corso nel settore di Dobropillya. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di Svitle

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok sta avanzando nell’area boschiva oltre il fiume Vovcha: proseguono il consolidamento e l’espansione della testa di ponte a nord del fiume, con truppe provenienti dall’Estremo Oriente che operano a supporto degli insediamenti di Andriivka-Klevtsove, Alexandrograd, Novoselivka e Orestopil’.

Non si registrano cambiamenti sul fronte di Zaporižžja. Nella città di Vasylivka, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco al mercato. Si stanno affrontando le gravi conseguenze degli attacchi ucraini al settore energetico. Si stanno intensificando gli sforzi russi per contrastare i droni ucraini che prendono di mira la logistica.

Nella regione di Cherson, un civile è rimasto ucciso e sette feriti a seguito di attacchi con droni avvenuti il ​​giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 146 attacchi con droni e 11 episodi di bombardamento.

Graziella Giangiulio

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