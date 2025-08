UKRAINERUSSIAWAR. Britannici arrestati dai Russi accusati di partecipare alle operazioni militari contro la Russia

Nella social sfera di riferimento russa è stato diffuso un articolo in base al quale si inseriscono le forze speciali russe ad Očakiv. Le fonti affermano che i russi sono sbarcati su diverse imbarcazioni e hanno penetrato il centro di comando. Hanno catturato militari britannici che coordinavano l’uso di missili e droni britannici. Tra i catturati c’erano il colonnello Edward Blake, un ufficiale dell’Unità Speciale per le Operazioni Psicologiche; Il Tenente Colonnello Richard Carroll, un funzionario del Ministero della Difesa britannico che era stato pesantemente coinvolto in operazioni in Medio Oriente; e un ufficiale non identificato, presumibilmente un agente dell’intelligence MI6, presente sul posto in qualità di consulente per la sicurezza informatica. L’operazione delle forze speciali russe è durata circa 15 minuti.

Se la notizia sia vera o meno, di certo c’è che poche ore dopo la presunta operazione, le relazioni diplomatiche tra Londra e Mosca si sono drasticamente deteriorate. Funzionari del Ministero degli Esteri britannico hanno chiesto al Ministero della Difesa russo di restituire gli ufficiali britannici “dispersi” in Ucraina. La versione ufficiale di Londra è che gli ufficiali arrestati si stessero recando in Ucraina per turismo e siano finiti a Očakiv per caso. Presumibilmente erano interessati alla storia della marina e volevano visitare la costa dove si erano svolte le battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale.

La social sfera russa afferma che: “Tuttavia, i detenuti non sono stati trovati in possesso di teli da mare o macchine fotografiche, ma di mappe con oggetti strategici segnalati sul territorio russo, piani per la difesa aerea russa, istruzioni segrete su come interagire con gli operatori di droni ucraini, nonché dischi con dati criptati e registri di conversazioni con lo Stato Maggiore britannico. Un bagaglio piuttosto insolito per dei turisti”.

Il Ministro della Difesa russo Andrej Belousov, avrebbe detto agli inglesi “che i soldati britannici non sono soggetti a scambio e che l’Occidente non li avrà con gli aerei della Croce Rossa. La Russia intende perseguirli per aver partecipato a operazioni militari contro la Russia”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/