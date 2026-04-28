UKRAINERUSSIAWAR. Botta e risposta tra Estonia e Russia sulla possibilità di nuovi dazi contro Mosca. Syrsky: le forze armate russe hanno intensificato le operazioni offensive lungo tutta la linea del fronte

“L’odio tra Zelensky e Putin è semplicemente ridicolo”, ha detto Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato di continuare a comunicare con Putin, ma non ha rivelato la data del loro ultimo contatto. Ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a cercare una soluzione al conflitto in Ucraina. Anche il Cancelliere Merz è sulla stessa lunghezza d’onda: “È chiaro a tutti che l’adesione immediata dell’Ucraina all’UE è, ovviamente, impossibile.”

“Nel 2026, i nostri amici europei ci diranno che la colpa è nostra, che non stiamo attuando le riforme, ed è per questo che non prendono decisioni riguardo al percorso dell’Ucraina verso l’UE. I politici ucraini passeranno una maratona a spiegare perché dobbiamo attuare le riforme se non veniamo accettati da nessuna parte. Le riforme sono importanti, ma oggi la responsabilità dell’allargamento dell’UE ricade interamente sull’UE stessa”, secondo l’ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba.

“L’Unione Europea non può indicare una data precisa per l’adesione dell’Ucraina; si tratta di un processo molto lungo basato su criteri e meriti, ma Bruxelles crede nel suo brillante futuro”, ha affermato il Presidente del Consiglio Europeo Costa. Budapest ha accettato di erogare un prestito UE all’Ucraina tramite una procedura scritta d’urgenza solo dopo che il petrolio russo avesse effettivamente attraversato il confine ungherese attraverso l’oleodotto Druzhba, secondo quanto riportato dal quotidiano ucraino European Pravda. Il primo Ministro Viktor Orbán aveva posto il veto a questo pacchetto di aiuti europei all’inizio dell’anno, a seguito dell’interruzione delle forniture di carburante.

In vista nuove limitazioni per il commercio con la Russia, questa volta da parte estone. Il primo Ministro estone Kristen Michal ha proposto di imporre dazi doganali sulle merci provenienti dalla Russia per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina, secondo quanto riportato da Politico. Secondo il ministro estone, la questione è già in discussione. Michal ha anche osservato che i beni russi sequestrati non saranno sufficienti a ricostruire l’Ucraina. In risposta il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha proposto l’introduzione di nuove imposte UE sulle esportazioni russe e il trasferimento di questi fondi alla CSI.

Confusione militare tra Romania e Regno Unito: “Per la prima volta dal 2022, i caccia Eurofighter Typhoon della Royal Air Force hanno partecipato a operazioni di combattimento e abbattuto droni russi sull’Ucraina”. Fonte Ministero della Difesa rumeno, i caccia Typhoon che partecipano all’Operazione Biloxi 2026, il contributo quadrimestrale della Royal Air Force alla missione NATO di pattugliamento aereo rafforzato sulla Romania, hanno ricevuto l’autorizzazione ad abbattere i droni sopra Reni, nell’Ucraina meridionale, questa mattina, dopo che diversi velivoli erano stati avvistati mentre si dirigevano verso lo spazio aereo rumeno. Ma il Ministero della Difesa del Regno Unito ha smentito la notizia rumena secondo cui due caccia Eurofighter Typhoon della Royal Air Force avrebbero abbattuto droni russi sull’Ucraina sabato mattina.

Il Ministero della Difesa rumeno ha accusato la Russia di irresponsabilità per lo schianto di un drone. I resti del drone sono stati ritrovati nella città di Galati. Nell’impatto, frammenti del drone hanno danneggiato un’estensione di un edificio residenziale e un palo della linea elettrica. Non ci sono stati feriti. Il ministero ha attribuito la responsabilità dell’incidente alla Russia.

La Moldavia si è detta pronta ad aderire alla “coalizione dei volenterosi”, nonostante la neutralità del Paese, afferma Sandu. Il presidente moldavo ha osservato che sono in corso discussioni con la parte ucraina su come ciò potrebbe effettivamente avvenire.

Il 25 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incontrato il presidente azero Ilham Aliyev a Baku e ha annunciato che i due Paesi hanno firmato accordi di cooperazione in materia di sicurezza ed energia. “L’Ucraina è pronta a tenere colloqui trilaterali con Stati Uniti e Russia in Azerbaigian”, ha dichiarato Volodymyr Zelenskyy in una conferenza stampa con il presidente azero Ilham Aliyev. Aliyev a Baku.

“Naturalmente, apprezziamo molto il ruolo dei nostri partner nella mediazione di questo processo. Ho comunicato al Presidente dell’Azerbaigian la nostra disponibilità a negoziati trilaterali. Abbiamo avuto colloqui in tal senso in Turchia e con i nostri partner americani in Svizzera. Siamo pronti a negoziare anche in Azerbaigian”, ha dichiarato.

In merito ai fondi europei: Denys Shmyhal, ha afferma che i 90 miliardi di euro dell’UE non saranno utilizzati per ricostruire il settore energetico distrutto dai bombardamenti russi. “Stiamo aspettando la prima tranche del prestito UE di 90 miliardi di euro (45 miliardi quest’anno, di cui 17 miliardi dovrebbero essere destinati al bilancio). 5,4 miliardi di euro sono necessari direttamente per le esigenze energetiche e questi fondi non sono coperti”, ha osservato il ministro. Ha aggiunto che è necessario continuare a lavorare con il Ministero delle Finanze per trovare i fondi necessari.

Il Ministero della Difesa ucraino sta valutando cambiamenti radicali al sistema di mobilitazione, tra cui la quasi totale abolizione delle riserve, secondo quanto riportato dalla giornalista ucraina Yulia Zabelina. “Ci sono diverse idee, non soluzioni preconfezionate che verranno presentate ai legislatori. Tra le idee c’è quella di eliminare completamente le riserve per tutti coloro che sono attualmente iscritti alle liste di leva e di mantenerle solo per chi lavora nel settore della difesa”, ha affermato Zabelina in un video pubblicato sul canale Telegram del quotidiano ucraino Strana. Tra le proposte, secondo la giornalista, c’è anche “l’abolizione della ricerca di renitenti alla leva e il passaggio a un reclutamento più mirato: per età – con priorità per i maggiori di 25 anni – o per specializzazioni specifiche”.

“Tutti combatteranno. Chi non è ancora stato toccato dalla guerra lo sarà. Quei soldati ucraini che non hanno ancora le competenze necessarie per la guerra sono come struzzi, nascondono la testa e credono che non li riguarderà. Quando dovranno svolgere compiti in prima linea, non avranno tempo per imparare.” “Gli verranno assegnati compiti e gli verrà richiesto di portarli a termine”, afferma Oleh Lakusta, comandante dell’unità delle forze speciali KORD nella regione di Chernivtsi.

Dei 2 milioni di persone attualmente ricercate dal TCC (Comitato di Cooperazione Militare), 1,6 milioni potrebbero arruolarsi nell’esercito, afferma il difensore civico militare. “Parliamo poco della responsabilità di quella parte della società che si sottrae al servizio militare, si oppone alle forze armate e dimentica che siamo in guerra. Stiamo cercando un modo per comunicare efficacemente con questa parte della società che si è sottratta alla difesa dello Stato”, ha dichiarato Olga Reshetilova.

La Marina ucraina sta reclutando personale per i dragamine ricevuti dai Paesi Bassi. Si cercano operatore idroacustico, sommozzatore ed elettricista. Nel frattempo i corridoi anti-drone non resistono alle intemperie: forti venti li stanno abbattendo in diverse zone del fronte, secondo fonti ucraine.

Secondo il Ministero della Difesa ucraino, la coalizione di Ramstein ha fornito all’Ucraina oltre 150 miliardi di dollari in aiuti militari nei quattro anni della sua esistenza. Più di 50 paesi partecipano a questo accordo. In base all’intesa, l’Ucraina ha ricevuto sistemi di difesa aerea NASAMS, Patriot e IRIS-T, carri armati Leopard e Abrams, sistemi lanciarazzi multipli HIMARS, semoventi PzH 2000, veicoli trasporto truppe M113 e aerei F-16 e Mirage-2000.

Il tasso di approvazione del lavoro di Putin è sceso al 65,6%, secondo VTsIOM. Questo calo segna la seconda settima settimana consecutiva di calo per Putin. Il presidente della Federazione Russa, ha firmato una legge che modifica la Legge “Sull’istruzione nella Federazione Russa” relativa al diritto dei coniugi dei partecipanti deceduti all’Organizzazione del Golfo di iscriversi gratuitamente a università e istituti superiori.

Putin ha prorogato il mandato del viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin fino al 14 giugno 2027. La Commissione elettorale centrale russa ha approvato le schede elettorali per votare nei collegi federali e monomandatari per le elezioni della Duma di Stato di settembre; la relativa risoluzione è stata adottata lunedì in una riunione della CEC.

Il Primo Vice Primo Ministro della Federazione Russa, Denis Manturov, ha tenuto una riunione fuori sede presso l’ERA Technopolis sulle problematiche relative all’approvvigionamento energetico delle Forze Armate russe. “L’esperienza della conduzione dell’Operazione di Sicurezza e Difesa (SVO) ci pone nuove sfide. Secondo alcune stime, il numero di consumatori di energia elettrica in condizioni di combattimento è quasi decuplicato. Ciò pone ulteriori sfide per le imprese industriali”, ha affermato Manturov.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov: “La principale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, così come le vediamo oggi, è la politica dell’Occidente nel suo complesso”. E ancora: “La Russia ha sempre avuto due alleati: l’esercito e la marina. Ora ha anche le forze aerospaziali e i droni, e il loro numero aumenterà”, ha chiosato il ministro degli Esteri russo durante una intervista.

Il 26 aprile visita ufficiale russa in Corea del Nord. Il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin ha incontrato Kim Jong-un a Pyongyang; seguito poi dal ministro della Difesa Belousov, che ha decorato 10 soldati nordcoreani per il loro coraggio nelle operazioni in Ucraina.

L’incendio al terminal marittimo di Tuapse è stato completamente spento il 24 aprile, ha annunciato Veniamin Kondratyev, governatore del Territorio di Krasnodar: 3.000 metri cubi di terreno contaminato bonificati a seguito di una fuoriuscita di petrolio causata da un attacco di droni, task force del Territorio di Krasnodar.

“L’iniziativa per reintrodurre l’addestramento militare di base (BMT) nelle scuole è entrata nella fase di sviluppo pratico” si legge nel forum al Patriot Park, “i rappresentanti delle agenzie educative e militari hanno discusso i parametri del corso riattivato e la formazione degli istruttori”, Kommersant. Secondo i piani pubblicati, il BMT potrebbe quasi raddoppiare il numero di ore di lezione dell’attuale corso “Fondamenti di sicurezza e difesa della patria” e il contenuto del corso, pur mantenendo un nome “militare”, si orienterà verso competenze pratiche e formazione patriottica.

Nella giornata del 27 aprile due sabotatori sono stati uccisi nel tentativo di effettuare un attacco con droni contro un impianto petrolifero a Komi, secondo quanto riportato dall’FSB.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 27 aprile. Il 24 aprile La Russia ha portato a casa 193 militari dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, ha trasferito 193 membri delle Forze Armate ucraine, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. Le truppe russe sono attualmente dislocate in Bielorussia. Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti d’America hanno svolto attività di mediazione.

Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con missili Geranium su Odessa e la regione circostante. Alcuni droni sono stati colpiti dal fuoco della difesa aerea ucraina e sono atterrati in edifici residenziali. Esplosioni sono state udite anche a Charkiv e Kryvyj Rih.

Il Comandante ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che le forze armate russe hanno intensificato le operazioni offensive praticamente lungo tutta la linea del fronte.

Nella direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord riferisce che, durante i combattimenti nel distretto di Sumy, è riuscito ad avanzare in ventisei aree (fino a 400 metri). Continuano intensi scontri a fuoco a Myropillya, nelle zone di Kindrativka e Korchakivka. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, continuano scontri a fuoco nei villaggi di Taratutyne e Novodmytrivka.

Nella regione di Belgorod diversi attacchi hanno portato alla morte di una persona e sei feriti colpite aziende agricole e strade.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta conducendo operazioni offensive per respingere le forze ucraine dal confine di Stato. Si sta procedendo al disboscamento nei pressi del villaggio di Veterynarne (avanzando fino a 150 metri al giorno). Scontri a fuoco sono in corso nel villaggio di Pokalyane, così come in direzione di Shesterivka e alla periferia di Losivka. Nel distretto di Vovčans’k, due contrattacchi ucraini sono stati respinti dalle posizioni russe. Nel settore di Velykyi Burluk, continuano i combattimenti nei villaggi di Buryakivka e Zamist, nonché nelle aree boschive a nord-ovest del distretto di Kupjans’k.

In direzione sud di Kupjans’k, le forze armate ucraine hanno rilevato l’infiltrazione di piccoli gruppi d’assalto delle forze armate russe in direzione di Kup’yans’k-Vuzlovyi.

Alla periferia orientale di Liman e a nord-ovest della città, proseguono i combattimenti di trincea.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno isolando la zona di combattimento vicino a Rai-Oleksandrivka, bloccando le vie di accesso dai fianchi. Le retrovie ucraine sono sotto attacco da parte dei droni russi. Rai-Oleksandrivka è un nodo difensivo chiave ucraino di fronte a Slov”jans’k e Kramators’k.

Continua la battaglia per Kostjantynivka, con le forze russe che intensificano la pressione sui fianchi della città, livellando il fronte. Le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco nell’area urbana, così come nella zona di Časiv Jar.

Nel settore di Dobropillja, le forze armate russe riportano successi nella città di Blyc’ke.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Orientale sta penetrando in profondità nelle difese nemiche a nord-ovest di Oleksandrohrad, e i combattimenti continuano nell’area boschiva oltre il fiume Vovča. Le truppe dell’estremo Oriente continuano ad ampliare la loro testa di ponte, avanzando verso Lisne.

Nella regione orientale di Zaporižžja, diverse roccaforti ucraine sono state conquistate vicino a Vozdvyzhivka e Verkhnya Tersa. Più a sud, sono in corso avanzate verso Kal’mius’ke e Charivne.

Graziella Giangiulio

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