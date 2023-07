Sfuma il progetto polacco di diventare l’officina meccanica militare della NATO: la Germania ha rifiutato di creare un centro in Polonia per la riparazione dei carri armati Leopard consegnati a Kiev, a darne notizia il quotidiano Handelsblatt.

Il premier Volodymyr Zelensky ha dichiarato di considerare i risultati del vertice della NATO, in cui l’Ucraina non è stata invitata all’alleanza, “buoni” ma ha chiesto che le “garanzie di sicurezza” dei paesi occidentali “non sostituiscano l’adesione alla NATO per l’Ucraina”. E ha chiosato affermando che: «l’Ucraina è e sarà un donatore di sicurezza per l’Europa».

In materia di munizioni a grappolo, Zelensky in un incontro con il segretario generale della NATO ha dichiarato: «Le munizioni a grappolo saranno utilizzate esclusivamente presso le strutture militari». Da fonti militari ucraine si apprende che l’Ucraina ha già ricevuto munizioni a grappolo dagli Stati Uniti, ma non le ha ancora utilizzate.

Il premier russo, Vladimir Putin, ha dichiarato alla stampa: «I nostri avversari si aspettavano che ci saremmo arresi, ma questo non accadrà, la Russia andrà avanti”. E ancora ha detto: «La Russia ha acquistato tecnologie all’estero come “in un supermercato di soluzioni già pronte”, ma ora ha tratto le necessarie conclusioni».

Il capo dei servizi segreti esteri russi, Sergej Evgen’evič Naryškin, alla TASS ha spiegato che a fine giugno ha avuto una conversazione telefonica con il capo della CIA, durante la quale “abbiamo pensato e ragionato su cosa fare con l’Ucraina”. Ma: «Le condizioni per i negoziati sull’Ucraina devono ancora maturare». «Il trasferimento dei leader di Azov a Kiev non caratterizza bene la parte turca», ha chiosato Naryshkin, capo dell’Fsb.

Il 12 luglio si sono registrate dichiarazioni molto dure del portavoce del presidente Putin, Dmtrij Peskov: «La NATO è un’alleanza offensiva che porta instabilità e aggressività». E ancora ha detto che «il possibile utilizzo di munizioni a grappolo da parte dell’Ucraina cambia la situazione e costringe la Russia a prendere contromisure». Peskov ha definito le garanzie del G7 per l’Ucraina una violazione della sicurezza della Russia.

L’Ambasciata della Federazione Russa a Londra ha annunciato che il Regno Unito sta seguendo un percorso verso la militarizzazione dell’Europa. La missione diplomatica ha osservato che gli inglesi stanno istruendo gli alleati ad aumentare la spesa per la difesa ad almeno il 2% del PIL, adattare i piani militari e la struttura organizzativa della NATO e aumentare le capacità di risposta rapida in tutti gli ambienti operativi.

Di contro il membro della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti Marjorie Taylor Green (repubblicana della Georgia) ha suggerito che gli Stati Uniti si ritirino dalla NATO e interrompano gli aiuti a Kiev. Greene ha anche proposto di vietare la fornitura di caccia F-16 americani all’Ucraina, in quanto ciò infliggerebbe un duro colpo alla capacità di difesa degli stessi Stati Uniti.

Ancora una volta si è rischiato un incidente militare: un caccia MiG-31 si è alzato in volo per impedire la violazione dei confini di stato della Federazione Russa da parte di un P-8A “Poseidon” dell’aeronautica norvegese, riferisce il ministero della Difesa russo, l’aereo è rientrato nei confini.

Si apprende via social che le Forze Armate russe, in conformità con il piano, stanno completando l’accettazione di armi e attrezzature militari dal gruppo Wagner, lo ha annunciato il ministero della Difesa russo. Sarebbero stati trasferiti più di 2mila pezzi di equipaggiamento e armi, tra cui centinaia di carri armati, MLRS “Grad”, “Hurricane”, sistema di difesa aerea “Pantsir”, supporti di artiglieria semoventi, veicoli corazzati e altro ancora.

Tra le attrezzature trasferite, decine di unità non sono mai state utilizzate in condizioni di combattimento. La Difesa russa ha ricevuto anche più di 2.500 tonnellate di varie munizioni e circa 20mila armi leggere. Tutte le attrezzature e le armi vengono consegnate nelle retrovie, dove le unità di riparazione delle Forze armate della Federazione Russa effettuano la manutenzione e la preparazione per l’uso.

Sempre nella sfera social di Yevgeny Prigozhin, si apprende da fonti russe che dopo il 24 giugno, le società associate di Prigozhin hanno firmato almeno 9 contratti del valore di oltre un miliardo di rubli, riprota RTVI. Il cliente da record è stato il dipartimento dell’istruzione di Mytishchi vicino a Mosca: per 705 milioni di rubli, la società Prodfootservice nutrirà gli scolari dal 2023 al 2025. Altri clienti sono gli ospedali e scuole di Mosca, nonché il campo per bambini Artek. Anche i precedenti contratti con le società di Prigozhin non verranno risolti. Lo ha riferito a RTVI il dipartimento della Salute di Mosca e il ministero degli Esteri russo.

Le forze speciali del gruppo russo “Sud” hanno utilizzato per la prima volta il sistema missilistico anticarro “Kornet” nella zona delle operazioni militari in Ucraina utilizzando il complesso di controllo remoto “Kurgan. L’unità ha distrutto il rifugio delle forze armate ucraine con l’aiuto del Kornet. La guida e il lancio del razzo sono stati effettuati da un telecomando.

Arrivati al fronte anche gli elicotteri d’attacco Ka-52 alle Forze armate russe, nel 2023 sono raddoppiate le consegne rispetto al 2022, e quelle per Mi-28 sono triplicate. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. E ancora l’UAC ha consegnato un nuovo lotto di velivoli Su-35S al ministero della Difesa della Federazione Russa.

Lo stesso Ministero ha dichiarato che nella notte tra il 12 e il 13 luglio, l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro i luoghi di deposito delle munizioni delle forze armate ucraine. Una serie di esplosioni a Kiev, Boryspil, Khmelnitsky, Zaporozhye e Kropyvnytskyi sono state precedentemente segnalate da RBC-Ucraina e Zerkalo Nedeli.

Nuova polemica in seno all’esercito di Mosca. Il comandante della 58a armata del distretto militare meridionale (SMD), il generale Ivan Popov nome in codice “Spartak”, ha dichiarato di essere stato sospeso dal servizio dopo il suo rapporto al Ministero sui problemi nell’esercito. Il suo appello è stato pubblicato dal deputato della Duma di Stato ed ex vice comandante del distretto militare meridionale Andrey Gurulev.

Nel suo discorso, Popov si rivolge ai suoi subordinati e afferma di aver riferito alla leadership militare dei principali problemi dell’esercito russo “nel lavoro di combattimento, a sostegno dell’operazione”. L’appello del generale Popov non era pubblico ed era pubblicato nelle chat private di comandanti e combattenti della 58a armata, ha affermato Andrei Turchak, primo vicepresidente del Consiglio della Federazione.

Turchak ha dichiarato: «Il fatto che il “deputato” Gurulev in qualche modo lo abbia preso e ne abbia fatto uno spettacolo politico, lascia che rimanga sulla sua coscienza. Così come le sue altre dichiarazioni e commenti. La coscienza di Ivan è pulita. La Patria può essere orgogliosa di tali comandanti. L’esercito era e rimane fuori dalla politica». Il generale, come la Wagner, denuncia la mancanza di armi e munizioni, copertura di artiglieria e ancora colpi da fuoco amico sui suoi uomini.

Sulla linea del fronte: l’esercito russo ha respinto l’attacco delle forze armate ucraine nella direzione di Donetsk. Su un post si legge: «Un combattente del gruppo di truppe “meridionale” delle forze armate russe nome in codice “Yugan”, nonostante lo shock da granata, è riuscito a fermare da solo i nazionalisti ucraini».

Aerei d’assalto russi sono stati lanciati contro l’equipaggiamento ucraino sulla sporgenza Vremievsky.

Secondo la fonte social media KF, un’interessante colonna è stata notata sull’autostrada M4 verso il nord del Paese. La sua composizione, in parte numeri militari, suggerisce che si tratti probabilmente di un convoglio Wagner PMC. Probabilmente secondo fonti social, è iniziato il ridispiegamento riferisce il comandante militare KP Kots. Sul lungo convoglio senza mezzi pesanti e accompagnato dalla polizia, ci sono autobus con numeri bielorussi, che potrebbero indicare indirettamente la destinazione.

Alle 18.00 del 13 luglio 2023 la situazione sulla linea del fronte era la seguente: nel settore di Avdeevka, le forze armate dell’Ucraina hanno lanciato diversi attacchi alle posizioni russe attorno all’area fortificata di Adveevskij. Il canale V.R riporta che i gruppi d’assalto ucraini della 53a brigata hanno condotto diversi attacchi a Krasnohorivka.

Simili picchi sono stati effettuati dal lato Severny verso le roccaforti delle forze armate russe in una foresta pochi giorni fa, area sotto controllo ucraino. Se nelle vicinanze di Krasnogorovka i distaccamenti ucraini agivano secondo le tattiche già standard di attacchi di piccoli gruppi di fanteria, allora in direzione delle Forze armate acquatiche dell’Ucraina usavano veicoli corazzati come copertura. Ma alla fine, sul fianco settentrionale, gli attacchi sono stati respinti.

L’attivazione delle Forze Armate dell’Ucraina in quest’area è dovuta all’avanzata delle unità russe a sud del Severny. I mesi di scontri senza successo per i russi sono stati interrotti e le forze armate russe si avvicinano al villaggio.

Un ulteriore avanzamento in profondità sembra estremamente difficile senza il supporto del fianco settentrionale, lo stesso da Krasnogorovka. Solo la copertura da due lati creerà la prospettiva di accerchiare Avdiivka. Questo è compreso nelle forze armate ucraine, quindi stanno cercando di riconquistare i perduti.

Graziella Giangiulio