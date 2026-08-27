La Francia vuole impedire all’Ucraina di acquistare armi extra-UE utilizzando fondi europei, secondo quanto riportato da Euronews. Nel frattempo Italia e Francia hanno raggiunto un accordo per fornire all’Ucraina quattro sistemi di difesa aerea SAMP-T e consentiranno all’Ucraina di produrre missili Aster 30, secondo quanto riportato da La Repubblica. Il prossimo 13° pacchetto di aiuti militari italiani all’Ucraina, la cui approvazione è prevista per ottobre, includerà anche missili Aster 30 provenienti dagli arsenali italiani, nonché radar Kronos e componenti SAMP-T di produzione italiana. Tutti i nuovi sistemi dovrebbero arrivare entro l’inizio del prossimo anno. Come sottolinea la testata, le forze armate ucraine dispongono già di due sistemi SAMP-T, per i quali non vengono fornite munizioni dall’estate del 2025 a causa dell’esaurimento degli arsenali nazionali.

L’esercito svedese ha chiesto al governo di prendere il controllo di una proprietà appartenente a un cittadino russo, situata vicino a una base navale nell’arcipelago di Stoccolma. La proprietà si trova vicino all’ingresso della base navale di Muskö ed è considerata importante per la difesa della base, soprattutto contro i droni. I media svedesi hanno riferito che la proprietà appartiene all’imprenditore russo Stanislav Aleshchenko. Ufficialmente, la proprietà è registrata a nome di sua moglie. L’esercito svedese ha dichiarato che il crescente utilizzo di droni da parte della Russia ha modificato il quadro delle minacce alla sicurezza della Svezia. Hanno affermato che la proprietà è l’unica struttura nelle vicinanze che non controllano e potrebbe contribuire a rafforzare le difese della base. Di conseguenza, l’Agenzia svedese per le fortificazioni ha chiesto al governo di assumere il controllo della proprietà.

Un tentativo di incendio doloso contro una fabbrica di droni nella Slovacchia orientale è stato sventato dalla polizia; tre stranieri sono stati incriminati, secondo quanto riportato dal servizio stampa della polizia slovacca.

L’Ucraina riceverà meno missili Patriot nel 2026 rispetto al 2025. Le consegne continuano, sono regolari, ma non sono sufficienti a contrastare il ritmo degli attacchi russi, afferma Kyrylo Budanov, capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. Budanov ha osservato che questo è attualmente l’unico sistema d’arma in grado di neutralizzare efficacemente i missili balistici.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha conferito al Presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, il titolo diplomatico di Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario. Il relativo decreto presidenziale è stato pubblicato sul sito ufficiale del Capo dello Stato. Inoltre, Gennady Ostash, Direttore dell’Accademia Diplomatica Udovenko presso il Ministero degli Affari Esteri, ha ricevuto il titolo diplomatico di Inviato Straordinario e Plenipotenziario di Seconda Classe. Zelenskyy inoltre ha conferito a Elon Musk l’Ordine della Libertà dell’Ucraina “per gli eccezionali risultati personali nella protezione della vita e della libertà umana, nonché nello sviluppo delle relazioni tra i popoli dell’Ucraina e degli Stati Uniti”.

Kiev però on può nominare un nuovo ambasciatore negli Stati Uniti a causa della carenza di personale, riporta RBC-Ucraina. Il vice capo dell’ufficio di Zelenskyy, Pavlo Palisa, è ancora in lizza per la posizione, così come l’ex ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Tuttavia, Palisa ricopre un ruolo importante nella cerchia ristretta di Zelenskyy e probabilmente rimarrà a Kiev. Non si sa ancora nulla sulla candidatura di Kuleba.

“L’Ucraina sta gradualmente perdendo il conflitto contro la Russia”, ha dichiarato l’ex ministro della Difesa ucraino Fedorov in un’intervista a Reuters. “L’Ucraina soffre di “incapacità di innovare, corruzione e nepotismo radicati e mancanza di indipendenza politica nelle istituzioni governative”.

Nel 2026, il Dipartimento di Stato americano ha stanziato quasi 40 milioni di dollari per l’acquisto di droni e stazioni di controllo a terra per combattere la criminalità in Ucraina, secondo quanto riportato da TASS, citando il portale degli appalti governativi. I contratti sono stati firmati con la società ucraina Stream Techno tramite l’Ufficio per gli Affari Internazionali in materia di Narcotici e Applicazione della Legge (INL) del Dipartimento di Stato. Il valore dell’accordo era inizialmente stimato a circa 32 milioni di dollari a febbraio, ma ad agosto il finanziamento era stato aumentato a 39,9 milioni di dollari.

Visita del numero uno della CIA in Russia. Un convoglio di veicoli diplomatici americani è stato avvistato per le strade di Mosca dopo l’arrivo di un aereo da trasporto militare C-17 all’aeroporto internazionale di Vnukovo il 25 agosto. In realtà secondo i media russi si tratta di un volo di un Tupolev Tu-214PU.

Secondo il giornalista Michael Weiss, Ratcliffe chiederà inoltre a Putin di non attaccare l’Europa e i paesi della NATO. Nel 2021, il direttore della CIA William Burns si recò a Mosca per avvertire Putin delle conseguenze di un’azione militare in Ucraina. È interessante notare che Vacs considera Ratcliffe il membro più filo-ucraino dell’amministrazione Trump. Ratcliffe ha lasciato il Cremlino il 25 agosto alle 20:40 ore italiane.

Numerose le speculazioni sulla visita del numero uno della Mia a Mosca. In realtà, a causa del suo status e della sua posizione gerarchica all’interno della catena di comando statunitense, il direttore della CIA non ha l’autorità di discutere di questioni inerenti all’evoluzione della guerra. Tuttavia, ha il diritto di condurre negoziati nell’ambito della cooperazione tra i servizi speciali e le operazioni segrete. Allo stesso tempo, è consentito al direttore divulgare informazioni sensibili per gli Stati Uniti se ciò è necessario per il raggiungimento degli obiettivi della visita. Ovvero, quando visita un paese che non è un alleato degli Stati Uniti, egli agisce come un inviato che porta alla controparte determinate informazioni con i commenti della leadership americana. Ricordiamo che di recente per motivi di salute la Russia ha liberato Robert Gilman ed è altamente probabile che Ratcliffe abbia restituito a Mosca un cittadino russo arrestato in Occidente.

Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha dichiarato al Washington Post che il viaggio del direttore della CIA in Russia era legato a contatti con i servizi segreti. Ha aggiunto che l’incontro tra Putin e il direttore della CIA non è previsto. I colloqui sono avvenuti tra CIA, John Lee Ratcliffe e SVR Sergei Naryshkin. Secondo fonti russe “dal 2025, Ratcliffe e il capo dell’SVR Sergei Naryshkin mantengono una comunicazione regolare, concordando di ridurre lo scontro e di stabilire canali di lavoro tra le agenzie di intelligence. La spiegazione plausibile è che si siano tenuti contatti diretti tra i servizi segreti su questioni delicate, senza ricorrere alla diplomazia pubblica: mitigare i rischi di escalation, scambiarsi informazioni sulla situazione attuale in Ucraina, potenziali questioni relative a detenuti/scambi e stabilità regionale”.

Putin è stato informato dei risultati dei contatti con il direttore della CIA Ratcliffe, ha affermato Peskov. Ha osservato che è prematuro parlare dell’impatto dei contatti del direttore della CIA con i servizi segreti russi sulla risoluzione della crisi nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

La Russia potrebbe sostituire i prodotti agricoli armeni con forniture provenienti da altri Paesi, molto richiesti e di qualità superiore, ha dichiarato Vyacheslav Volodin alla stampa russa. “Se l’Armenia crede diversamente, se ritiene di poter avere successo, allora, ripeto, è una sua scelta”, ha aggiunto.

Interessante riscontrare che nelle stesse ore, tre dipendenti dei Servizi Segreti statunitensi, tra cui il direttore delle comunicazioni Anthony Guglielmi, sono stati temporaneamente sospesi a seguito di un’indagine interna, secondo quanto riportato dalla CNN. Ai dipendenti è stato revocato l’accesso a informazioni classificate e dispositivi di servizio. Le specifiche violazioni di cui sono sospettati non sono state rese note.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, risponde alle dichiarazioni del presidente finlandese sugli attacchi ucraino a Wildberries chiosato come necessari, e ha definito il presidente finlandese Alexander Stubb “uno sciocco e un mostro morale per le sue dichiarazioni sulla ragionevolezza degli attacchi militari ucraini in profondità nel territorio russo e contro i magazzini del mercato”.

Il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha firmato un decreto a sostegno delle imprese colpite dagli attacchi dei droni ucraini contro gli stabilimenti del Gruppo RVB. Il documento prevede il differimento di alcune imposte e premi assicurativi, nonché la sospensione temporanea delle ispezioni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 26 agosto. Durante la notte, dei droni hanno attaccato un impianto della Wildberries a Kotovsk, nell’oblast’ di Tambov (almeno 16 sono stati abbattuti), provocando un incendio (100.000 metri quadrati) e interrompendo le attività. Dieci droni diretti verso Mosca sono stati distrutti. In Crimea, sono stati effettuati nuovi attacchi con droni, prendendo di mira impianti energetici. Un bambino e un adulto sono rimasti uccisi e due persone ferite quando un drone si è schiantato su un’abitazione privata nell’oblast’ di Lipetsk.

Le forze russe hanno colpito obiettivi negli oblast’ di Odessa, Zaporižžja e Charkiv. In serata, sono state osservate detonazioni secondarie nell’oblast’ di Dnipropetrovs’k dopo l’attacco a Peschanka. Filmati mostrano incendi a Chernihiv e Kiev dopo gli attacchi.

Nella regione di Bryansk, un attacco di droni ucraino ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due persone.

Sul fronte di Sumy, respingimento di attacco ucraino da parte delle forze russe in località Sadky; Combattimenti continuano vicino a Pysarivka. Nel distretto di Šostka, i velivoli d’assalto russi hanno attaccato le forze ucraine con armi leggere vicino a Ulanove.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ucciso e almeno 13 persone sono rimaste ferite da diversi attacchi di droni in diverse località della regione. Edifici privati ​​e residenziali, automobili e camion, attività commerciali, strutture sociali e infrastrutturali sono stati danneggiati nei distretti di Belgorod, Borisovsky, Valuysky, Graivoronsky, Krasnoyarsk, Rakityansky, Shebekinsky, Prokhorovsky e Korocha.

Nel distretto di Kharkiv, le forze russe segnalano che le forze ucraine o si sta riorganizzando e stanno trasferendo nuove riserve. I combattimenti sono in corso a Kozacha Lopan’ e intensi scontri continuano nel settore di Vovčans’k, vicino a Vasylivka. Si segnalano combattimenti offensivi da parte delle forze armate russe nella direzione di Slov”jans’k, verso Nykanorivka.

Direzione di Slov”jans’k: Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la “conquista di Hannivka, adiacente a Dobropillja, da parte del Gruppo di Forze Centrale”.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, continua la graduale erosione del territorio ucraino lungo un ampio fronte. Segnalata da account locali una penetrazione nelle difese ucraine vicino a Zahirne e un’espansione della zona di controllo nei pressi dell’insediamento di Dolynka, conquistato il giorno precedente.

Sul fronte di Zaporižžja, due dipendenti della centrale nucleare di Zaporižžja sono rimasti feriti a seguito di un attacco mirato da parte di un drone ucraino. L’attacco è avvenuto vicino alle strutture idrauliche dell’impianto.

Nella regione di Cherson, oltre ai continui attacchi con i droni, le forze ucraine stanno sganciando mine dai droni stessi. La munizione può sembrare un pezzo di legno, ma al suo interno si trova una spoletta (chiamata “jonik”) che può essere fatta detonare da un’auto, una motocicletta o una persona che trasporta oggetti metallici in avvicinamento.

Graziella Giangiulio

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