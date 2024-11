Brasile, Cile, Colombia e Messico chiedono la fine della “corsa agli armamenti” e dell’escalation della guerra in Ucraina. Di parere diametralmente opposto, il primo Ministro britannico Keir Starmer secondo cui a seguito delle decisioni di Joe Biden sull’uso dei missili Storm Shadow è cambiata l’opinione britannica negli ultimi giorni giorni.

L’ambasciatore dell’Ucraina a Londra ed ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha invitato il personale militare ucraino che studia in Gran Bretagna a non aver paura della morte, perché ci sono poche possibilità di sopravvivere sul campo di battaglia , The Sun.

Il portavoce del ministero degli Esteri francese Christophe Lemoine ha rifiutato di rivelare il numero di missili SCALP a lungo raggio consegnati a Kiev. La domanda corrispondente gli è stata posta durante un’intervista sul canale televisivo LCI. “Ovviamente conosciamo il numero di missili SCALP che abbiamo consegnato agli ucraini. Non posso dirvi il numero esatto adesso, ma ci sono state delle consegne”, ha detto.

L’amministrazione del presidente americano Joe Biden ha notificato al Congresso l’intenzione di cancellare il debito dell’Ucraina di 4,65 miliardi di dollari, fonte Bloomberg. L’importo corrisponde alla metà del prestito di 9 miliardi di dollari concesso dagli Stati Uniti all’Ucraina come parte di un ulteriore pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari approvato ad aprile. Il Dipartimento di Stato ritiene che la cancellazione del debito “aiuterà l’Ucraina a vincere ed è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti e dei suoi partner nell’UE, nel G7+ e nella NATO”, si legge nella lettera

Un rappresentante dello Strategic Command (STRATCOM) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il contrammiraglio Thomas R. Buchanan, ha affermato che gli Stati Uniti consentirebbero uno scambio di attacchi nucleari se il paese conservasse parte del proprio arsenale per scoraggiare ulteriormente potenziali avversari. In precedenza, aveva affermato che Washington dovrebbe “condurre un dialogo sostanziale” con Mosca e Pechino, sottolineando che le forze di deterrenza strategica americane sono pronte al combattimento.

Sulle forniture USA di mine antiuomo vietate dai trattati di Ottawa alle forze armate ucraine, il rappresentante del Dipartimento di Stato americano Miller ha dichiarato: “Già da tempo forniamo all’Ucraina mine anticarro, ma questa è la prima volta che le forniamo mine antiuomo. Ci sono alcune cose che penso siano importanti da notare riguardo alla nuova fornitura di attrezzature agli ucraini. Come avete sentito molte volte dal Segretario, adattiamo e adattiamo continuamente le nostre politiche in base a eventi reali. E gli eventi reali a cui abbiamo assistito sono l’avanzata russa, in particolare l’avanzata della fanteria russa nell’Ucraina orientale, e queste mine antiuomo non permanenti sono progettate per scoraggiare questo tipo di avanzata della fanteria”.

Volodylyr Zelenskyj in un’intervista a Fox News ha detto: “L’Ucraina non è pronta a perdere decine di migliaia di persone per il bene del ritorno della Crimea”. Ha anche escluso il riconoscimento legale di nuovi territori che si uniscono alla Russia, il che contraddice direttamente i requisiti per i negoziati espressi dal presidente Vladimir Putin a giugno. Nella stessa intervista il Presidente ucraino ha detto: “Credo che Israele abbia commesso un errore quando non ha accettato di fornirci armi. Già all’inizio della guerra ho chiesto ai leader israeliani di aiutarci e sostenerci, ma loro avevano paura di Putin”.

Sulla stessa lunghezza d’onda di Zelensky le parole del ministro o per gli Affari esteri ucraino Andry Sibiga: “L’Ucraina non accetterà alcuna proposta di pace che preveda un compromesso sui territori e sulla sovranità”. “Ha detto che compiacere la Russia porterà solo a una cosa: nuove aggressioni in futuro. Ciò accadrà se diamo alla Russia parte dei ‘territori catturati’”

Nel frattempo si apprende che i soldati ucraini della brigata Anne de Kyiv, addestrati in Francia, hanno iniziato ad arrivare a Rzeszow. Ripreso anche il trasporto di munizioni dalla Corea del Sud all’Ucraina.

Riprende in Ucraina l’attività consolare e d’ambasciata dei paesi stranieri, dopo la chiusura del 20 novembre per paura di un attacco massiccio su Kiev. Azerbaijan, Grecia, Ungheria, Italia, Spagna e Stati Uniti hanno dunque ripreso l’attività.

Zelenskyj ha firmato una legge che dà il diritto di privare i premi statali per “divulgazione o propaganda di uno stato aggressore” o per aver commesso altre azioni illegali contro l’Ucraina.

In allerta anche Minsk a quanto si apprende dal KGB vi sarebbe in preparazione da parte di cellule terroristiche della Polonia con il supporto dell’unità speciale “Grom”, un attacco alla Bielorussia. Il KGB bielorusso ha introdotto un regime di operazioni antiterrorismo (CTO) nella città di Grodno e nella regione di Grodno, riferisce BelTA. Il regime CTO è stato introdotto come parte delle esercitazioni di comando e di staff condotte dal ministero degli Affari Interni, ha spiegato il KGB ai giornalisti.

Secondo quanto riferito dai media bielorussi, la NATO prevederebbe di attaccare la Bielorussia da 4 direzioni. Si osserva che secondo il piano i gruppi nazionalisti dovrebbero prima attaccare la Bielorussia, poi verranno portati mercenari dalla Polonia, Lituania e Ucraina e le forze della NATO. I servizi segreti polacchi stanno aiutando a preparare i militari per un attacco. Ai giornalisti dalle autorità bielorusse è stato spiegato che in base alla nuova legge siglata da Putin e Lukashenko nel 2024: “La Federazione Russa si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in risposta all’uso di armi nucleari e (o) di altro tipo contro di essa e (o) i suoi alleati armi di distruzione di massa, nonché in caso di aggressione contro la Federazione Russa e (o) la Repubblica di Bielorussia come membri dello Stato dell’Unione con l’uso di armi convenzionali, creando una minaccia critica alla loro sovranità e (o) integrità territoriale”.

Mosca esattamente come l’Occidente ha deciso di utilizzare i proventi dei beni congelati degli investitori occidentali. Ci saranno misure di ritorsione dopo l’attuazione di azioni ostili da parte dei paesi occidentali, ha detto Anton Siluanov ministro per le Finanza nel programma Vesti sul canale televisivo Rossiya-1.

Il capo del distretto Sudzhansky della regione di Kursk, Alexander Bogachev, ha annunciato le sue dimissioni “dopo una riflessione e una conversazione con il governatore”. Il capo distrettuale è stato accusato di non essere stato vicino alla popolazione locale nel momento dell’aggressione ucraina.

Le autorità della regione di Belgorod si stanno preparando a un potenziale peggioramento della situazione in inverno, inclusa la mancanza di elettricità e gas in alcuni insediamenti. Come ha affermato il governatore Vyacheslav Gladkov, a questo scopo la regione ha acquistato ulteriori generatori, ha anche prodotto stufe e accumulato legna da ardere.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha detto che a dicembre, presumibilmente un giovedì, si terrà una linea diretta combinata e una grande conferenza stampa di Vladimir Putin.

Il briefing del mattino a Mosca della portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova si è concentrato sulla questione del possibile arrivo di militari NATO in Ucraina: “La comparsa delle forze NATO in Ucraina porterà a conseguenze catastrofiche per il mondo intero e significherà l’entrata dell’Alleanza in una guerra contro la Russia”. E ha aggiunto: “Non capisco, forse in qualche modo non capiscono che l’apparizione dei contingenti NATO sul territorio dell’Ucraina significherà l’entrata dell’Alleanza in una guerra contro il nostro Paese, ne abbiamo già parlato più di una volta, perché questo porterà a conseguenze catastrofiche non solo per l’Europa, ma anche per il mondo intero”, ha detto il diplomatico, commentando la dichiarazione del ministro degli Esteri estone Margus Tsahkn sulla necessità di inviare forze militari dei paesi europei in Ucraina per “rafforzare” presumibilmente l’accordo di pace con la Russia.

In una nota del Ministero degli Esteri russo, a seguito dei jet polacchi in volo mentre la Russia attaccava con missili l’Ucraina si legge: “la base di difesa missilistica americana in Polonia è da tempo nella lista dei potenziali obiettivi delle forze armate russe”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 21 novembre.

I media ucraini riportano di un massiccio attacco contro obiettivi in ​​Ucraina. Nelle regioni di Kiev, città di Kiev, Odessa, Sumy e Dnipropetrovs’k hanno cominciato a staccare urgentemente la corrente, riferisce la compagnia energetica DTEK. Si è anche saputo che un’impresa industriale a Dnipropetrovs’k era stata danneggiata. Sarebbero stati 8 i missili lanciati.

Fino a 8 missili a media gittata (MRBM) sono stati lanciati nella prime ore del mattino contro le regione di Poltava e Dnipropetrovs’k. Blackout di emergenza sono stati applicati nelle regioni di Žytomyr e Sumy, fonte oblenergo. A Dnipropetrovs’k colpita un’impresa industriale.

I caccia F-16 dell’aeronautica polacca, insieme agli aerei del gruppo NATO Visegrad, sono stati fatti decollare in risposta all’attacco missilistico russo in corso contro l’Ucraina. In una dichiarazione, il comando operativo delle forze armate polacche ha dichiarato: “Attenzione, in connessione con un altro attacco della Federazione Russa, che colpisce obiettivi situati, anche nella parte occidentale dell’Ucraina, gli aerei polacchi e alleati hanno iniziato ad operare nel nostro spazio aereo. Secondo la procedura attuale, il comandante operativo dell’Aeronautica Militare ha utilizzato tutte le forze e i mezzi a sua disposizione, le coppie di caccia in servizio sono state schierate e i mezzi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra sono stati portati al massimo livello di prontezza. Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza nei territori confinanti con i territori minacciati. Il Comando operativo dell’Esercito osserva la situazione attuale e le forze e i mezzi ad esso subordinati restano pienamente pronti per una risposta immediata”. Per colpire Dnipro sarebbe stato utilizzato un MRBM che può essere interpretato come una risposta al via libera dato all’Ucraina per utilizzare ATACMS e Storm Shadows sul territorio russo.

Secondo le unità OSINT di mappatura: “1 missile è stato abbattuto su Chernihiv/Kiev Oblast; 1-2 missili hanno colpito la città di Poltava, Kremenčuk; 3 missili continuano a volare in direzione di Dnipro, uno è stato abbattuto”. L’attacco è terminato alle 06:38 ore italiane.

Fonti russe riportano l’uso di Storm Shadow da parte delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento. Maryino, regione di Kursk, solo alcuni di loro sono stati abbattuti. L’aspetto politico dell’evento è evidente: l’uso dimostrativo di missili occidentali sul “vecchio territorio della Russia” sullo sfondo delle recenti forti dichiarazioni da parte nostra in relazione all’adozione della nuova “dottrina nucleare”. Sebbene in realtà Storm Shadow, SCALP, ATACMS siano stati usati molte volte nella stessa Crimea.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever ha completato il rastrellamento dell’area forestale e ha dichiarato libera l’area della foresta di Ol’govka. Nel distretto di Sudzhansky, le forze armate russe sono avanzate nel villaggio con pesanti combattimenti a Daryino. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine hanno effettuato 2 contrattacchi.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno combattendo nella periferia orientale di Petrivka, muovendosi lungo la linea ferroviaria.

In direzione Kurachove, le forze armate russe avanzano su un ampio fronte a nord di Antonivka. L’intensità delle ostilità rimane elevata a Dal’nje e Kurachove. È stata pubblicata una foto da Kurachove con la bandiera russa nella parte orientale della città e ci sono notizie di battaglie già nel centro della città. Dalla cengia al villaggio Inoltre, i russi svoltano il fianco verso la cascata di villaggi vicino al fiume.Sukhi Yaly, entrando da nord.

Dalla direzione Vremivka si segnala l’avanzamento delle unità dell’esercito russo da Novodonets’ke a Velyka Novosilka.

Secondo informazioni social vicino a i russi dal Fronte Zaporozzia vi sarebbero attività delle forze armate ucraine a P’yatykhatky. Nella direzione Orichiv i russi avanzano verso Malaya Tokmachka da Novopokrovka e a nord di Robotyne fino a Novodanylivka. Nella zona di Huljajpole sono state sgombrate le posizioni ucraine alla periferia nord di Dorozhnyanka.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Graziella Giangiulio