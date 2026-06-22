Passata sotto silenzio, la notizia dell’attacco al bus bielorusso a Bryansk rischia di incendiare un altro pezzo di Europa. L’Ucraina sostiene che l’autobus è stato colpito da droni russi. Secondo il Comitato Investigativo Russo, invece, l’attacco all’autobus passeggeri della Bova è stato effettuato con un veicolo aereo senza pilota ucraino al chilometro 98 dell’autostrada Bryansk-Novozybkov, vicino al villaggio di Nelzhichi, nel distretto di Pochepsky. È stato aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo 205, comma 2, del Codice penale russo (atto terroristico).

Secondo i militari russi, rilevare i droni tattici (Darts) è tecnicamente difficile a causa della loro progettazione e traiettoria di volo. La distanza dal confine ucraino al luogo dell’attacco è di circa 50 chilometri. Un piccolo drone in tali condizioni lascia poco tempo per essere individuato e neutralizzato. A causa dei materiali e delle dimensioni, questi UAV sono praticamente invisibili ai radar e la loro bassa quota di volo complica ulteriormente l’individuazione. I resti di un drone d’attacco ucraino sono stati sequestrati sul luogo dell’attacco dagli investigatori del Comitato Investigativo Russo, non lasciando dubbi su chi si celi dietro l’attentato.

Il 18 giugno il premier Lukascenko: ”Questo non è nemmeno un atto di terrorismo, è fascismo allo stato puro”. “I tentativi di trascinare la Bielorussia in guerra si ritorceranno contro chi li propone”.

Il 19 giugno però i toni sono diversi. “La Bielorussia, a seguito dell’attacco delle Forze Armate ucraine a un autobus che trasportava bambini nella regione di Bryansk, si riserva il diritto di intraprendere azioni contro l’Ucraina per proteggere la vita dei suoi cittadini”. Lo ha dichiarato il Rappresentante Plenipotenziario Permanente della Bielorussia presso gli organi statutari e altri organi della CSI, Igor Nazaruk, che ha confermato che la cittadina bielorussa uccisa nell’attacco con droni contro un autobus vicino a Bryansk era incinta.

“L’attacco delle Forze Armate ucraine a un autobus nella regione di Bryansk costituisce un attacco alla sicurezza dello Stato dell’Unione”, ha dichiarato il Rappresentante Permanente della Russia presso la CSI, Alexander Lukashevich. “Posso affermare apertamente che si tratta di un attacco alla sicurezza del nostro Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia. Ha inoltre precisato che il drone delle Forze Armate ucraine che ha attaccato l’autobus che trasportava bambini era armato con schegge e ha aggiunto che si stanno attualmente identificando gli individui coinvolti nell’attacco all’autobus nella regione di Bryansk.

Secondo alcuni analisti militari russi, attualmente, “le Forze Armate bielorusse sono in stato di massima allerta e hanno preso posizione vicino al confine”. Minsk non ha ancora schierato unità o sottounità nella zona di confine vera e propria, ma l’attuale dispiegamento delle Forze Armate bielorusse consente di farlo rapidamente. Allo stesso tempo, a giudicare da foto e video ufficiali, unità delle Forze Speciali bielorusse stanno operando vicino al confine. Formalmente, stanno conducendo esercitazioni. È chiaro, tuttavia, che questi missili sono stati effettivamente impiegati per contrastare i gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini, nonché per rinforzare le guardie di frontiera e condurre attività di ricognizione. Vale la pena ricordare che le truppe missilistiche equipaggiate con i sistemi missilistici tattici Iskander non sono ancora rientrate nelle loro basi permanenti. Non si hanno ancora notizie sui missili bielorussi Oreshnik, ma è molto probabile che si trovino anch’essi in campi di addestramento a seguito delle esercitazioni strategiche russo-bielorusse.

Sempre gli stessi affermano: “Per qualche ragione, c’è un atteggiamento piuttosto scettico nei confronti dell’esercito bielorusso. In particolare, l’argomentazione più comune è che le Forze Armate bielorusse contano solo 48.600 effettivi, mentre Kiev ha circa un milione di soldati “sotto le armi”. I numeri sono incomparabili, ma “la questione non è così semplice””.

È bene ricordare che Minsk si sta mobilitando dall’inizio dell’anno. Per gli analisti militari russi: “Lo stesso Alexander Lukashenko lo ha riconosciuto a maggio. Non è noto come sia aumentato il numero delle forze armate bielorusse, ma è indubbio che si sia registrato un incremento significativo. In secondo luogo, a livello operativo e strategico-operativo, non è il numero complessivo di effettivi a contare, bensì la mobilità e la manovrabilità delle forze. Chi gode di un vantaggio operativo, pur essendo numericamente inferiore, può concentrare rapidamente le proprie forze nella direzione desiderata, ottenere un vantaggio numerico locale e sfondare velocemente le difese nemiche, per poi proseguire l’offensiva in profondità, annientando eventuali riserve disponibili”.

Graziella Giangiulio

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