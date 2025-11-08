Trump ha dichiarato che Putin “gli ha chiesto di aiutarlo a risolvere la guerra in Ucraina”. “Ho parlato con Putin due settimane fa e mi ha detto, cito: “Cerchiamo di porre fine a quella guerra da 10 anni, ma non ci siamo ancora riusciti. Ora tocca a voi risolverla’”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti. Secondo l’Inviato Speciale Witkoff: “Risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina è un passo importante su cui lavoreremo dopo la fine della guerra a Gaza”.

Di diverso parere Marke Rutte, Segretario Generale della NATO secondo cui i paesi della NATO devono essere preparati a un confronto a lungo termine con la Russia, “Mosca non sta agendo in modo indipendente: sta cooperando con Cina, Corea del Nord, Iran e altri stati e rimane una forza destabilizzante in Europa e nel mondo”.

Il 6 novembre Germania e Svezia hanno avuto problemi nel trasporto aereo a causa del volo di droni di origine sconosciuta negli aeroporti.

La Commissione europea valuta un’alternativa al “prestito di riparazione” per l’Ucraina, — scrive Euractiv: “si sta valutando la possibilità di coprire il deficit di finanziamento dell’Ucraina con fondi provenienti dal debito pubblico dell’UE e sovvenzioni bilaterali degli Stati membri. Si precisa che ciò si aggiungerà al prestito di riparazione, che prevede l’utilizzo di 140 miliardi di euro di beni russi congelati”. “Le opzioni alternative saranno delineate in un documento che sarà inviato alle capitali europee nelle prossime settimane”.

L’Ucraina ha ricevuto 21 veicoli trasporto truppe blindati Patria 6×6 dalla Lettonia, afferma il Ministro della Difesa Denys Shmyhal. Questi veicoli saranno impiegati nelle Forze per le Operazioni Speciali. In totale, l’Ucraina riceverà tutti i 42 veicoli blindati promessi entro il 2025. I lettoni hanno anche consegnato 12 veicoli da combattimento e ricognizione CVR(T). Ucraina e Stati Uniti sono in trattative “positive” per l’acquisto di missili Tomahawk, così come di altre armi a lungo raggio, Stefanishyna per Bloomberg. L’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti ha dichiarato che l’Ucraina ha numerose delegazioni che lavorano per aumentare le risorse finanziarie per l’acquisto di maggiori capacità militari dagli Stati Uniti. “Stiamo parlando non solo di Tomahawk, ma anche di vari tipi di altri missili a lungo e corto raggio, e posso solo dire una cosa: questo è molto positivo.”

Treni e treni pendolari non circoleranno più nella parte della DPR controllata da Kiev: “L’UZ sta sospendendo il servizio ferroviario per Slov”jans’k e Kramators’k. I treni fermeranno a Gusarovka o Barvenkovo, e gli autobus saranno operativi tra queste stazioni. Le forze armate ucraine si aspettano a breve battaglie per il controllo di queste città. Un attacco missilistico russo ha colpito diversi treni Ukrzaliznytsia. La compagnia sta lavorando per riprendere il servizio e chiede ai passeggeri di rimanere sintonizzati.

È stata presa a Kiev la decisione politico-militare di mantenere Pokrovs’k e Myrnohrad il più a lungo possibile. Tutte le riserve disponibili saranno dispiegate a questo scopo, afferma lo specialista ucraino di tecnologia radiofonica Sergey “Flash”. “In termini militari, mantenere queste posizioni è importante, poiché offrono un territorio praticamente pianeggiante nel cuore della regione di Dnipropetrovs’k. Se il nemico prendesse Pokrovs’k, dalle sue alture sarebbe in grado di operare anche lontano dai droni”, ha chiosato “Flash”.

Le forze armate ucraine hanno smentito le notizie di perdite territoriali nelle regioni di Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. Si sottolinea che la situazione nelle aree di Huljajpole e Orichiv è effettivamente piuttosto tesa, ma questi insediamenti non sono sotto il controllo delle forze armate russe. Secondo le forze armate ucraine, le truppe russe hanno tentato di penetrare in profondità nelle difese attraverso le posizioni ucraine, approfittando della nebbia a Zaporižžja. Allo stesso tempo, come hanno osservato le forze armate ucraine, gli ucraini stanno costantemente conducendo operazioni di ricerca e attacco in queste sezioni della linea del fronte.

Putin ha tenuto un incontro con i rappresentanti del Consiglio di Sicurezza sulla costruzione delle Forze Armate russe. Il Ministro per gli Esteri, Sergej Lavrov non era presente alla riunione del Consiglio di Sicurezza, russo ma si è notata la presenza di Sergej Ivanov. Durante la riunione il Ministro della Difesa Andrey Belousov: “In primo luogo, la Casa Bianca si è costantemente ritirata dai trattati di riduzione e limitazione degli armamenti in vigore da molti anni. Nel 2002 dal Trattato ABM, nel 2019 dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio e nel 2020 dal Trattato sui cieli aperti. Pertanto, un possibile abbandono da parte degli Stati Uniti della moratoria sui test nucleari potrebbe essere un passo del tutto logico da parte di Washington per distruggere il sistema di stabilità strategica globale”.

E ancora ha detto: “In secondo luogo, gli Stati Uniti stanno rapidamente modernizzando le proprie armi strategiche offensive. Sono in corso i lavori per creare un nuovo missile balistico intercontinentale, il Sentinel, con una nuova testata nucleare. La sua gittata sarà di 13.000 chilometri. Sono in corso i lavori sul promettente sottomarino nucleare strategico Columbia, che sostituirà l’Ohio. È in fase di sviluppo un nuovo bombardiere pesante, il B-21 Ryder. È in fase di sviluppo un missile da crociera con testata nucleare, e così via. È previsto il dismissione – e sottolineo, il dismissione – di 56 lanciatori su 14 sottomarini classe Ohio, che saranno completamente equipaggiati con missili balistici Trident II. Sono in corso i lavori preparatori per riconvertire 30 bombardieri strategici B-52H in vettori di armi nucleari”.

E ancora: “Terzo. Gli americani hanno iniziato a implementare il programma Golden Dome, che prevede sia l’intercettazione antimissile che la distruzione pre-lancio di missili russi e cinesi; Quarto. Gli Stati Uniti e l’esercito americano dovrebbero accettare in servizio il nuovo sistema missilistico a medio raggio Dark Eagle, equipaggiato con missili ipersonici con una gittata di 5.500 chilometri, entro la fine di quest’anno. Il futuro dispiegamento di questo sistema è previsto per l’Europa e la regione Asia-Pacifico. Il tempo di volo dalla Germania, dove è previsto il dispiegamento di questo sistema missilistico, verso obiettivi nella Russia centrale sarà di circa sei-sette minuti”.

Infine il Ministro russo ha detto: “In Quinto luogo, Washington conduce regolarmente esercitazioni strategiche offensive. L’esercitazione più recente, Global Thunder 2025, che, sottolineo, si è concentrata su attacchi missilistici nucleari preventivi contro il territorio russo, si è svolta nell’ottobre di quest’anno. In generale, si tratta di un insieme unificato di misure, inclusi possibili piani statunitensi di condurre test nucleari, che aumentano significativamente il livello di pericolo militare per la Russia”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 novembre. Attacco ucraino con droni a Ryl’sk, nell’oblast’ di Kursk, un ferito fuori uso la sottostazione colpita la sala caldaie e un trasformatore.

In direzione di Sumy, si stanno verificando contro-incendi, riferisce il gruppo russo Sever. Le forze armate ucraine hanno condotto un contrattacco nelle fasce forestali sul fianco destro della offensiva russa. L’attacco è stato respinto con un ampio scontro a fuoco, che ha distrutto il veicolo corazzato e la maggior parte degli uomini del gruppo d’assalto ucraino. Si segnala l’arrivo di riserve ucraine. A Tetkino e Glushkovo, l’artiglieria russa ha colpito le forze armate ucraine vicino a Ryzhivka.

Nella regione di Belgorod, due strutture commerciali nel distretto di Shebekinsky, sono state attaccate da droni FPV, un ferito. Nel villaggio di Mikhaylovka, un drone ha colpito un’abitazione privata, un morto. Nel villaggio di Vovchya, un drone FPV ha colpito una struttura sociale, un ferito. Grayvoron, Bezymeno, Glotovo e Cheremoshnoye sono sotto attacco di droni ucraini.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Sever segnala un’avanzata con il supporto di aerei delle forze aerospaziali Russe, equipaggi di TOS-1A e artiglieria. Sulla riva sinistra di Vovčans’k, gruppi d’assalto delle forze armate russe sono avanzate di 500 metri e hanno catturato altri 30 edifici, trincerandosi. Pesanti combattimenti nella foresta a ovest di Synel’nykove hanno portato le forze russe ad avanzare di 100 metri e a catturare una roccaforte delle forze armate ucraine. Sul fronte Milove-Khatnje le forze russe sono avanzate verso sud e hanno conquistato diverse fasce forestali.

A Kupjans’k fonti militari di entrambe parti segnalano che le forze armate russe hanno conquistato il territorio del mangimificio di Kupjans’k. È stata pubblicata un’intervista con un militare russo, che prevede che la maggior parte della città sarà distrutta nei prossimi giorni. Gli ucraini stanno contrattaccando ferocemente sui fianchi, anche se questo non sempre fa notizia.

A Kostjantynivka, i canali ucraini riconoscono uno sfondamento delle unità avanzate russe nella periferia sud-orientale della città. I ​​combattimenti continuano nei pressi di Ivanopillya, Predtechyne.

A Pokrovs’k, i combattimenti sono in corso nelle zone nord-occidentali, centrali, settentrionali e nord-orientali della città. Nella parte nord-orientale della città, si stanno svolgendo combattimenti con armi leggere nell’area urbana. “La situazione per le forze armate ucraine è molto difficile”, affermano i canali ucraini, notando le prime immagini di veicoli dell’esercito russo che entrano in città. Le forze armate russe stanno aumentando la pressione sulle zone sud-orientali e nord-orientali di Myrnorad. Più a nord, a Rodyns’ke, le forze russe stanno combattendo nella parte meridionale della città. Le forze armate ucraine stanno conducendo costantemente contrattacchi nel saliente di Dobropillja su diversi settori del fronte contemporaneamente, con pesanti combattimenti in corso. Le forze aerospaziali russe stanno attaccando Hryshyne, interrompendo la logistica delle forze armate ucraine.

Ci sono segnalazioni di successi delle forze armate russe nei villaggi di Uspenivka e Solodke. Sladkoe si trova all’incrocio tra le regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k. Il gruppo di forze orientali segnala che le forze russe stanno sfondando a nord di Oleksiivka e a nord-ovest di Vyshneve in direzione di Otradne: sono avanzate di oltre un chilometro nelle difese ucraine. Le forze amate ucraine stanno conducendo contrattacchi vicino a Rybne.

Nella regione di Cherson, sono in corso attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

