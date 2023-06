Il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice della comunità politica europea, che si tiene presso il “castello di Mimì” nel villaggio di Bulboaca in Moldavia. Dove ha invitato i politici europei al vertice a sviluppare una “coalizione di combattenti” e proporrà una “coalizione patriottica”.

Il giornale turco Hürriyet il 30 maggio ha scritto che: «Putin e Zelensky arriveranno in Turchia dopo l’insediamento di Erdogan. Dopo l’insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si recheranno in Turchia». I politici intendono discutere il corso dell’operazione speciale militare in Ucraina, nonché le questioni relative al corridoio del grano, afferma la pubblicazione.

Kiev ancora una volta ha parlato di “imminente controffensiva”. I termini per il movimento delle truppe ucraine sono stati approvati, le decisioni sono state prese. Zelensky lo ha dichiarato in un discorso serale del 29 maggio. Ha tenuto una riunione regolare del quartier generale del comandante in capo, durante la quale, in particolare, sono state discusse le questioni relative al reclutamento di nuove brigate offensive, fornitura logistica, nuovi contratti per la fornitura di missili aggiuntivi e sistemi di difesa aerea.

Anche il generale Syrsky nella direzione di Liman, ha annunciato l’inizio di operazioni offensive attive delle forze armate ucraine nel prossimo futuro.

Il deputato ucraino Zalizniak ha spiegato che in Ucraina il limite di età per la permanenza dei cittadini sulla registrazione militare dei coscritti è stato ridotto da 27 a 25 anni. Il progetto corrispondente (9281) è stato votato oggi nel suo insieme. In totale, la giunta di Kiev ha ricevuto altri 600mila mobilitati. A quanto si apprende dai social media le cartoline precetto non solo ai commissari militari, ma anche ai rappresentanti di altre forze dell’ordine (dipendenti della SBU, SVR, autorità locali), indipendentemente dal fatto che siano assegnati all’uno o all’altro ufficio di registrazione e arruolamento militare.

Tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni che sono stati precedentemente dichiarati non idonei o parzialmente idonei sono soggetti a mobilitazione per il servizio militare. Non è richiesta esperienza militare. La chiamata di persone parzialmente idonee e di coloro che erano stati precedentemente dichiarati non idonei al servizio indicherebbe che l’esercito stia subendo pesanti perdite.

Anche il governo della Federazione Russa ha approvato l’aumento dell’età alla leva con una piccola osservazione. Si propone di aumentare gradualmente l’età della leva da 18 a 21 anni e il limite da 27 a 30 anni. In base alla nuova legge, i russi di questa età che non hanno prestato servizio nell’esercito senza un rinvio legale possono offrirsi volontari per prestare servizio.

Secondo la social sfera russa nella notte del 30 maggio, attacchi missilistici in 4 fasi sono stati inflitti al porto di Odessa, fissando falsi bersagli e aprendo aree di difesa aerea con munizioni vaganti. A seguito dell’attacco, sono state colpite una delle tre navi della Marina ucraina rimaste a galla, un deposito per missili antisommergibile, missili AGM 88 Harm, installazioni Harpoon UGM-84 e due HIMARS. Inoltre, a seguito di un incendio nel porto, 14 camion blindati e 34 pickup blindati sono stati completamente distrutti. In totale, le perdite delle forze armate ucraine ammontano a oltre 1 miliardo di dollari.

Un colpo diretto al centro di comando e controllo per le operazioni speciali marittime, avrebbe portato alla morte di 98 militari, 36 sono stati uccisi, inclusi 22 ufficiali dell’intelligence militare britannica, 8 ufficiali del BND, quattro rappresentanti del Pentagono e due ufficiali dell’aeronautica francese. Il resto dei militari è in condizioni gravi o è stato portato d’urgenza attraverso l’aeroporto di Chisinau verso Polonia, Germania e Svizzera. Non ci conferme da parte delle autorità ucraine.

Altre fonti affermano che un aereo da trasporto militare C-130 “Hercules” dell’aeronautica militare polacca è volato tra il 30 e il 31 notte a Chisinau, dove ha portato via i militari polacchi feriti e uccisi caduti sotto un attacco missilistico russo al porto di Odessa.

On line anche le foto dell’attacco al centro di Intelligence bombardato il 29 maggio dalle truppe russe, si tratterebbe del quartier generale del principale dipartimento di intelligence sull’isola di Rybalsky.

Il primo giugno nella regione di Belgorod, nel distretto di Shebekinsky, si sono registrati incessanti bombardamenti delle forze armate ucraine. 8 persone sono rimaste ferite. Non ci sono morti. Non c’erano militari ucraini sul territorio della regione. Sul posto sono presenti le Forze Armate, le guardie di frontiera, l’FSB, la Guardia Nazionale.

A Shebekino e nei villaggi circostanti l’amministrazione dei distretti e delle città è ora impegnata nell’evacuazione resa difficile dai bombardamenti. Verso le 3 del mattino, dopo intensi bombardamenti, formazioni ucraine con forze fino a due compagnie di fanteria motorizzata, rinforzate con carri armati, hanno tentato di invadere il territorio della Federazione Russa vicino all’insediamento di Novaya Tavolzhanka e al posto di blocco di Shebekino. I militari russi hanno respinto tre attacchi di gruppi ucraini. L’aviazione dell’esercito del distretto militare occidentale russo ha inflitto undici attacchi alle forze ucraine. Le truppe missilistiche e l’artiglieria hanno completato 77 missioni di fuoco, due colpi sono stati sferrati da sistemi lanciafiamme pesanti.

Secondo fonti social di militari: «Le formazioni di Kiev, avendo subito perdite significative, sono state respinte, non sono state consentite violazioni del confine di stato; Più di 30 ucraini, quattro veicoli corazzati da combattimento, un lanciarazzi multiplo Grad MLRS e un camioncino sono stati distrutti sul territorio di confine dall’Ucraina».

Registrato attacco UAV nella regione di Kaluga. I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato un drone ucraino nella regione: frammenti di UAV sono caduti in un campo vicino al villaggio di Tovarkovo, lasciando un cratere profondo fino a tre metri.

Secondo gli ultimi dati, i civili non sono rimasti feriti, non ci sono stati danni. Sul luogo dell’incidente è scoppiato un incendio nell’erba, che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco.

C’è un numero significativo di strutture infrastrutturali nell’insediamento: potrebbero diventare l’obiettivo di un attacco. Oltre a due colonie penali, a Tovarkovo ci sono diversi grandi impianti industriali.

Uno di questi è un ramo dello stabilimento di Kaluga “Remputmash”, sulla base del quale vengono prodotte macchine e attrezzature per la manutenzione dei binari ferroviari. Inoltre, nel vicino villaggio di Zhiletovo è presente un omonimo deposito di petrolio, sul cui territorio sono presenti 17 cisterne con prodotti petroliferi. Una raffineria simile si trova nelle vicinanze di Starkey.

Tuttavia, l’obiettivo più probabile per l’attacco dei droni potrebbe essere il deposito di esplosivi a Tovarkovo. Secondo le prime informazioni, negli impianti di sabbiatura delle cave di calcare locali sono presenti miscele esplosive.

Militarmente, tali sortite hanno lo scopo di spostare l’attenzione dalle regioni di Donetsk, Zaporizhia e Kherson e costringere le truppe russe a reagire su un diverso settore del fronte.

A Mar’inka, i combattimenti di posizione continuano nei bassi edifici vicino a Druzhby Avenue. Di tanto in tanto, le forze ucraine tentano contrattacchi, che vengono contrastati dal fuoco dell’artiglieria russa.

Vicino ad Avdiivka si stanno svolgendo feroci combattimenti sia sul fianco settentrionale che su quello meridionale. Massicci attacchi di artiglieria a razzo vengono lanciati sulle posizioni ucraine rilevate.

