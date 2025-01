Dopo l’ultimo tentativo di attaccare le basi della Crimea con “bec” (barche senza equipaggio), durante il quale gli ucraini sono stati in grado per la prima volta di utilizzare con successo un sistema di difesa aerea BEC con un lanciamissili aria-aria R-73 “avvitato”.

Alcuni analisti militari attivi nella social sfera russa e bielorussa hanno attivato un dibattito. La questione è inventata sull’uso o meno degli elicotteri che rischiano di scomparite da quando è entrato in uso l’ausilio del drone sia esso marittimo o aereo.

Alcuni sostengono: “In primo luogo, non si parla di alcun “punto di svolta” nella guerra in mare! Esiste un fatto di utilizzo efficace della difesa aerea BEC. E da ciò è semplicemente necessario trarre rapidamente tutte le conclusioni necessarie. Tra queste il fatto che l’eliminazione della “componente elicottero” è un po’ prematura”.

Altri sostengono che ci troviamo di fronte alla classica situazione che si verifica in ogni guerra di lunga durata: una lotta tra tecnologie, tattiche e innovazioni.

Gli ucraini sono stati i primi a utilizzare i BEC nell’ottobre 2022, ma Kiev è riuscita a ottenere il primo vero successo solo nel novembre 2023, colpendo un vecchio mezzo da sbarco ormeggiato. Poi, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, i BEC delle forze armate ucraine sono riusciti ad affondare tre navi da guerra russe: la RK Ivanovets, la grande nave da sbarco Caesar Kunikov e la corvetta Sergei Kotov. Ciò ha costretto il comando della flotta del Mar Nero, anche se con enorme ritardo, ad affrontare il problema del dominio dei BEC ucraini in mare. Infine, è stato creato un sistema unificato per il rilevamento e l’intercettazione dei BEC e sono state formate forze speciali, la cui base erano elicotteri Mi-8 con equipaggi di mitragliatrici a bordo. Queste forze hanno dimostrato un’elevata efficienza, distruggendo più di trenta BEC ucraini da aprile a dicembre.

Avendo perso l’iniziativa in mare per più di sei mesi, a causa delle enormi perdite dei suoi BEC, gli ucraini non si sono arresi, ma hanno iniziato a cercare intensamente un “antidoto” al fatto ovvio, già evidente nel 2023, che i BEC si sono rivelati estremamente vulnerabili agli attacchi aerei.

E così gli ucraini hanno trovato una risposta nella linea del BEC “Magura V5” di una variante BEC della difesa aerea con un contenitore di lancio per il sistema missilistico aria-aria R-73 “avvitato” ad esso. Già a settembre on line erano apparsi foto di test infruttuosi, gli ucraini e il “team creativo” del complesso militare-industriale britannico, con l’aiuto di con cui è stata realizzata l’intera linea Magura”, la difesa aerea BEC è funzionante. E ora, quattro mesi dopo, sono stati usati con successo. Un video pubblicato dai social mostra infatti un elicottero M-8 colpito da un missile lanciato dal BEC.

Secondo gli analisti della social sfera: “il comando della flotta ha semplicemente sottovalutato la velocità con cui le forze armate ucraine si adattano alle tattiche russe e ha mostrato disattenzione, sperando che il sistema ben collaudato per combattere i BEC potesse far fronte a qualsiasi minaccia. E non ha funzionato”.

A questo punto le forze armate russe devono riorganizzare rapidamente il sistema di lotta ai BEC, tenendo conto della nuova minaccia. n effetti, l’apparizione della difesa aerea BEC non è qualcosa di rivoluzionario. Piuttosto, va detto che le forze armate ucraine hanno inventato un “ponte” che gli ha permesso di sfruttare la principale vulnerabilità del sistema russo di difesa dai BEC ucraini: gli elicotteri da trasporto militare con equipaggio Mi-8, che inseguono le barche in manovra a bassa velocità e spesso in modalità stazionaria.

Da cacciatori questi elicotteri sono diventati prede. Ma allo stesso tempo, la vulnerabilità dei BEC agli attacchi aerei non è scomparsa. Gli operatori marittimi sono ancora costretti a operare in modalità ottica, dove la visibilità è fondamentale, anche se ricevono informazioni sulle minacce dalla ricognizione aerea dei loro comandanti. Ma rilevare i BEC dall’aria è un compito molto più semplice che rilevare le armi di attacco aereo da un BEC. Naturalmente, si può presumere che le forze armate ucraine tenteranno di “attaccare” un radar al BEC, ma ciò aumenterà ulteriormente il prezzo del BEC e ridurrà il suo carico di combattimento.

Graziella Giangiulio

