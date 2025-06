Washington non sostiene ancora le richieste di inasprimento delle sanzioni contro Mosca per non perdere la “finestra” per i colloqui di pace, ha affermato il Segretario di Stato americano Rubio. L’introduzione di sanzioni contro la Russia significherà automaticamente il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della loro incapacità di negoziare con Mosca, ha aggiunto Rubio.

Nel summit della NATO del 25 giugno all’Aja, Vladimir Zelensky non è stato invitato alle riunioni NATO: i leader di Stati Uniti, Turchia, Slovacchia e Ungheria non hanno voluto sedersi allo stesso tavolo con lui. Così il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha commentato l’assenza del capo della Bankova a margine del vertice. Secondo lui, questo dimostra chiaramente che il capitolo precedente è chiuso: “quando si tratta di affari NATO, Zelensky non ha alcun posto”.

Orbán ha sottolineato che è nell’interesse nazionale dell’Ungheria non aderire ad alcuna associazione con l’Ucraina, che si tratti di NATO o UE. In precedenza, il Washington Post aveva scritto che Zelensky non era stato invitato alle riunioni del vertice NATO all’Aia perché Donald Trump non voleva incontrarlo.

Nel pomeriggio del 25 giugno Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sino incontrati a latere dei lavori NATO.

“La Russia è considerata una minaccia a lungo termine per la sicurezza europea e atlantica”, si legge nella Dichiarazione congiunta della NATO dall’Aia. Secondo il Telegraph: “La NATO ha usato un linguaggio più pacato nel suo comunicato successivo al vertice dell’Aia riguardo alla Russia in relazione all’Ucraina rispetto agli anni precedenti dopo l’inizio dell’operazione militare”. “Quest’anno, il documento afferma che gli alleati “riaffermano il loro continuo impegno sovrano a sostenere l’Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra sicurezza, e a tal fine includeranno i contributi diretti alla difesa dell’Ucraina e alla sua industria della difesa nel calcolo delle spese per la difesa degli alleati”. I comunicati del 2023 e del 2024 menzionavano “un intervento russo su vasta scala” e la sua responsabilità per quanto sta accadendo. “La Russia non rappresenta una minaccia per l’Europa”, il pericolo principale per essa deriva dalla perdita di competitività, ha affermato Viktor Orbán. La NATO non ha nulla a che fare con l’Ucraina, perché non è membro dell’alleanza, ha aggiunto il Primo Ministro ungherese.

Il Segretario Generale della NATO Marke Rutte ha detto: “L’aumento della spesa militare della NATO è solo l’inizio, ora l’Alleanza inizierà a espandere rapidamente la sua industria militare”

“L’Ucraina può ancora vincere un conflitto militare con la Russia, ha affermato il Comandante Supremo Alleato in Europa, capo del Comando Europeo degli Stati Uniti, il generale Alexus Grinkevich”, durante un’audizione al Senato degli Stati Uniti. “Credo che l’Ucraina possa vincere. Credo che quando la propria patria è minacciata, si combatta con una tenacia che è difficile per noi immaginare, perché non ci siamo mai trovati in una situazione del genere”, ha affermato.

Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia sono pronte a minare le aree lungo il confine con la Russia per creare una “nuova cortina di ferro” in Europa. In precedenza avevano annunciato il ritiro dalla Convenzione di Ottawa del 1997 che vietava le mine antiuomo fonte Daily Telegraph. I pianificatori militari stanno già lavorando su quali distese di foreste e laghi europei saranno disseminate di ordigni carichi di esplosivo e schegge se Putin concentrasse le sue forze contro l’Alleanza.

Stiamo cercando nuove opportunità per reperire fondi aggiuntivi per aiutare l’Ucraina, ha detto il Commissario UE Kubilius: “L’Ucraina è ben rappresentata all’ordine del giorno. E non solo per quanto riguarda le modalità con cui possiamo aiutarla, in particolare aumentando la nostra spesa per la difesa, ma anche aumentando l’assistenza militare. Stiamo utilizzando nuovi strumenti dell’UE e della NATO. Stiamo cercando insieme nuove opportunità per reperire fondi aggiuntivi da destinare ora all’Ucraina. Gli Stati membri, insieme all’Ucraina, stanno aiutando l’Ucraina. Ma è anche estremamente importante per noi quanto sia importante l’Ucraina per noi, perché il suo esercito ha seguito un addestramento militare durante questa guerra, è passato a un’altra fase della guerra, soprattutto in termini di innovazione. Pertanto, l’Ucraina e il suo esercito rappresentano oggi una risorsa enorme”, ha dichiarato il Commissario UE per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius

Le autorità britanniche trasferiranno a Kiev 350 missili antiaerei avanzati, acquistati per la prima volta con interessi su beni russi congelati, ha riportato il Guardian.

In Ucraina si vocifera che è in arrivo un nuovo primo Ministro ucraino che sostituirà Denis Shmyhal, nella persona del ministro per l’Economia Julija Svyrydenko. I deputati si stanno preparando per una sessione straordinaria della Rada il 7 e 8 luglio, fonte Deputato della Rada Goncharenko Il 21 giugno, Volodymyr Zelensky ha smentito le informazioni sulle dimissioni del Primo Ministro Denis Shmyhal.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha intitolato l’aeroporto di Ivanovo al Maresciallo dell’Unione Sovietica Alexander Vasilevsky con decreto presidenziale. Fu uno dei protagonisti della Guerra Patriottica, (II Guerra Mondiale, ndr). Sempre Putin ha incaricato il governo di esaminare le proposte delle aziende russe per il rientro delle società straniere. La relazione deve essere presentata entro il 1° luglio. L’ordine è stato emesso a seguito di un incontro con Delovaya Rossiya, avvenuto a maggio.

L’FSB afferma di aver arrestato due agenti dei servizi segreti arrivati ​​in Russia sotto copertura per svolgere una missione contro la sicurezza russa. Sono soggetti a pene detentive fino a 8 anni. È noto che per un lungo periodo gli imputati, su istruzioni dei loro curatori, hanno stabilito e sviluppato contatti con attivisti di movimenti politici e organizzazioni pubbliche di interesse per l’intelligence moldava tramite servizi di messaggistica online.

Dimitrj Peskov interpellato dai giornalisti sugli accordi di pace con Kiev ha detto: “il dialogo tra Mosca e Kiev sulle bozze di memorandum per la risoluzione in Ucraina non è attualmente in corso”. “L’attuazione degli accordi umanitari raggiunti durante il secondo round è attualmente in fase di completamento. Dopodiché, sarà il momento di decidere le date per la prosecuzione, ha spiegato”.

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che una soluzione a lungo termine in Ucraina può essere raggiunta attraverso i negoziati. Secondo lui, ciò richiede l’eliminazione delle cause profonde del conflitto. “Solo dopo aver esaurito tutti i mezzi politici pacifici per regolare la crisi ucraina, siamo stati costretti ad adottare misure militari e tecnico-militari per garantire la sicurezza del nostro Stato, proteggere i nostri cittadini e i loro compatrioti, i cui diritti sono stati sistematicamente violati dal regime salito al potere a Kiev a seguito del colpo di stato incostituzionale del 2014. Ciononostante, oggi continuiamo a privilegiare i metodi diplomatici”, ha dichiarato Sergej Lavrov in un discorso ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri del Turkmenistan.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 25 giugno. Di notte, i attacchi su Vilkovo, nella regione di Odessa, dove secondo fonti socio russe partono MBE e mezzi da sbarco con personale, e conduce anche addestramenti per le forze speciali per attacchi al territorio russo. Armi missilistiche sono state utilizzate contro obiettivi nella regione di Zaporižžja. Sono state segnalate esplosioni a Charkiv, Sumy e nella regione di Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Rostov, attacchi di droni ucraini registrati e abbattuti nella notte in cinque diversi distretti. Numerosi gli edifici danneggiati, la linea elettrica è stata interrotta lungo via Popova. I mezzi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 22 droni ad ala fissa ucraini sulle regioni di Belgorod, Ulyanovsk, Saratov, Bryansk, sulla Repubblica del Tatarstan e sulla Crimea. Nella regione di Cherson, il governatore ha segnalato un massiccio attacco con droni ad ala fissa.

Nella regione di Kursk, nelle direzioni di Tetkino nella regione di Gluškovskij gli ucraini non abbandonano i tentativi di sfondare nel territorio russo, scrive il Gruppo di Forze Sever. Il gruppo Aidar ha cercato di infiltrarsi a Tetkino intorno a mezzogiorno. Verso sera, le truppe d’assalto della 47ª Brigata meccanizzata separata delle Forze Armate ucraine hanno tentato di sfondare a Novyi Put’.

In direzione di Sumy, si stanno svolgendo battaglie nella zona di Andriivka, Yablunivka e Yunakivka. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando.

Sul fianco settentrionale della direzione di Kupjans’k, le forze armate ucraine segnalano battaglie nella zona di Holubivka, Kindrashivka e in direzione di Dovhen’ke. Le truppe russe sono avanzate nella zona di Holubivka e a ovest nella piantagione forestale; un ulteriore avanzamento delle truppe russe registrato vicino a Holubivka e Rad’kivka aumenterà la pressione sulla periferia nord-occidentale di Kupjans’k e sulla logistica ad essa collegata, sostiene la social sfera ucraina.

In direzione di Pokrovs’k, sul fianco sinistro, le truppe russe hanno filmato bandiere russe a Novoserhiivka; i combattimenti continuano nella zona di Myrnohrad e Koptjeve. Secondo altre fonti sul fianco orientale della zona difensiva di Pokrovs’k-Myrnohrad, le forze armate ucraine si sono trovate in un accerchiamento operativo. Allo stesso tempo, unità dell’esercito russo stanno letteralmente strappando la linea di difesa di riserva dalle mani ucraine, avanzando in direzione di Novotorets’ke – Volodymyrivka – Shakhove.

In direzione di Donetsk Sud, sono già in corso le battaglie per Yalta (Jalta) gli ucraini stanno cercando di contrattaccare. I gruppi d’assalto russi si stanno avvicinando a Zirka. Secondo fonti vicine al Ministero della difesa russa: “in meno di tre giorni, i soldati del Transbajkal hanno assunto il pieno controllo dell’insediamento e hanno issato le bandiere della Federazione Russa, completandone così la liberazione. In cinque giorni, questo è il terzo insediamento liberato dal Gruppo Vostok”. Sono stati respinti due contrattacchi ucraini, uno nella zona di Komar-Perebudova, il secondo da Voskresenka in direzione di Fedorivka. Sono in corso combattimenti per Shevchenko, l’insediamento è circondato da nord. Anche l’offensiva del Gruppo di Forze “Est” si sta sviluppando in direzione di Fedorivka.

Sul fronte di Zaporižžja, la situazione del LBS non ha subito variazioni significative. I droni delle forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Fedorivka, ferendo un civile. A Enerhodar, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco di artiglieria sulla costa.

Nel Mar Nero, si nota una maggiore attività di velivoli da ricognizione dei paesi NATO, il che potrebbe indicare che gli ucraini si stanno preparando ad azioni attive.

Graziella Giangiulio

