La direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina sta trasferendo forze speciali da Bakhmut a Zaporizhya controllata da Kiev. Lo ha annunciato il presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov. In precedenza, Rogov ha riferito che il comando ucraino stava schierando la 46a brigata d’assalto aviotrasportata, la 116a e la 118a brigata delle forze armate dell’Ucraina nella regione di Zaporizhya oltre a 12.000 militari sulla linea di contatto nell’area di Gulyaipol e Orekhov . Secondo lui, in caso di offensiva in quest’area, le truppe ucraine, a causa della mancanza di forze, eviteranno di combattere nelle città e sfonderanno nel Mar d’Azov a est di Melitopol per tagliare il corridoio di terra verso la Crimea.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha proposto la creazione di un tribunale internazionale contro la Russia. La parte russa ha già ripetutamente detto che il tribunale attende i rappresentanti del regime di Kiev, i cui metodi saranno riconosciuti come estremisti e terroristi in futuro. La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Affari Esteri russo, ha affermato che l’Occidente non avrebbe avuto l’opportunità di lavare via ciò che era diventato parte delle loro attività. «I paesi occidentali hanno creato loro stessi questo regime, ora stanno sponsorizzando coloro che commettono atti estremisti e terroristici», ha sottolineato.

Inoltre, Zakharova ha riferito, sul suo canale telegram, che il cosiddetto piano di pace di Volodymyr Zelensky è un altro manuale statunitense per fomentare il conflitto in Europa.

Commentando la dichiarazione del capo della diplomazia europea, Josep Borrell, secondo cui l’UE considera il piano di Zelensky come l’unico piano di pace per l’Ucraina, e “non prende l’iniziativa cinese seriamente”, il diplomatico russo ha sottolineato la natura distruttiva del piano del leader ucraino. Borrel ha detto inoltre, che secondo lui, l’UE ritiene che ora in Ucraina non abbia senso condurre negoziati diplomatici per la pace ed è necessario sostenere una vittoria militare.

La Russia ha accumulato il potenziale militare per sconfiggere l’Ucraina entro la fine dell’estate – inizio autunno. Lo ha detto l’ex ispettore Onu per il monitoraggio dell’eliminazione delle armi di distruzione di massa irachene, l’ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines Usa Scott Ritter, intervenendo alla presentazione del suo libro Disarmament Race.

Per quanto concerne la controffensiva, «Kiev sta ancora definendo le priorità specifiche», ha affermato Avril Haynes, capo dell’intelligence nazionale statunitense. Secondo lei, l’Ucraina «non sarà in grado di resistere alla Federazione Russa se il flusso della maggior parte degli aiuti militari occidentali si interrompe». Haynes ha anche osservato che «un default degli Stati Uniti causerebbe “incertezza globale” indipendentemente dalla sua durata».

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha chiesto alla Germania di aderire alla cosiddetta coalizione navale per la fornitura di navi da guerra a Kiev, ha riferito il servizio stampa del dipartimento a seguito di una visita nel Paese dell’ispettore generale della Bundeswehr (Forze armate tedesche) Carsten Breuer. La preoccupazione della difesa tedesca Rheinmetall prevede di produrre fino a 600-700 mila munizioni di artiglieria all’anno per ulteriori consegne in Ucraina, ha affermato il capo dell’azienda, Armin Papperger. Al momento, la capacità dei paesi partner occidentali di fornire assistenza a Kiev è limitata, poiché hanno principalmente trasferito all’Ucraina le munizioni di cui dispongono.

Più di 1,8mila oggetti esplosivi sono stati scoperti e disinnescati dai genieri del ministero delle situazioni di emergenza dall’inizio di aprile di quest’anno nei territori della DPR e della LPR, ha riferito il servizio stampa del ministero delle Emergenze russo.

A preoccupare ora anche la rottura di una diga vicino alla città di Kamenka Dneprovskaya a causa di un livello record dell’acqua nel bacino idrico di Kakhovka potrebbe minacciare di inondazioni 70.000 residenti nella regione di Zaporizhya. Lo ha riferito il presidente del movimento “Siamo con la Russia” Vladimir Rogov. Un probabile sfondamento della diga sul Dnepr a causa di un livello record dell’acqua nel bacino idrico di Kakhovka causerà l’allagamento della centrale nucleare di Zaporozhzhia. A dirlo Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della preoccupazione Rosenergoatom. I residenti di 18 insediamenti di Zaporizhya saranno temporaneamente trasferiti nelle aree rurali della regione. Restano invece i dipendenti della centrale nucleare di Zaporozhzhia stanno lavorando come al solito dopo la decisione di evacuare la popolazione dalle città più bombardate della regione di Zaporozhzhia Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della preoccupazione Rosenergoatom, ci ha informato di questo. Ha aggiunto che gli ispettori dell’AIEA presso lo ZNPP stanno lavorando come al solito dopo l’annuncio dell’evacuazione da Energodar. L’FSB ha impedito un attacco da parte dell’intelligence ucraina contro uno dei leader della centrale nucleare di Zaporozhzhia.

Il cinque maggio il ministro per a Difesa Sergej Shoigu ha assegnato il compito di controllare la fornitura di armi ai gruppi nella zona delle operazioni speciali. Prigozhin dopo aver annunciato che il 10 maggio la Wagner consegnerà le posizioni ad Bakhmut alle truppe del Ministero della Difesa. Ha ritrattato dicendo di aver parlato conPutin e quindi resterà al suo posto. Le forze del capo della Cecenia Ramzan Kadyrov le unità delle forze speciali “Akhmat” erano pronte a sostituire la Wagner a Bakhmut. Shoigu, ha assegnato l’incarico al viceministro della Difesa, colonnello generale Alexei Kuzmenkov di «tenere sotto controllo speciale le questioni relative alla fornitura continua e ritmica di gruppi di truppe in aree di operazioni militari speciali con tutte le armi e l’equipaggiamento militare necessari».

I russi stanno cercando di riparare la diga. Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della Rosenergoatom, ha dichiarato alla Tass. «Come previsto, siamo riusciti a trovare una soluzione tecnica al problema. Hanno aperto uno dei sandor della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, è iniziata la riparazione del canale principale di Kakhovka: è in corso il ripristino delle pompe e dei tubi superstiti. Nella direzione della regione di Cherson».

Le autorità della regione di Zaporozhzhia hanno informazioni sulla situazione sulla linea di contatto e prevedono che la controffensiva delle forze armate ucraine potrebbe iniziare nei prossimi giorni o addirittura ore. Lo ha affermato il governatore ad interim della regione di Zaporozhzhia Yevgeny Balitsky.

Il sei maggio un attentato contro Zakhar Prilepin, scrittore e politico russo. Il Regno Unito ha qualificato l’attentato a Prilepin come attacco terroristico. Rientrano a Mosca tre piloti russi dalla prigionia ucraina, secondo il ministero della Difesa russo.

Tra gli incidenti finiti bene l’incontro ravvicinato tra Su-35 russo ha scortato un aereo TurboletL410 polacco. Il ministero della Difesa rumeno afferma che un caccia Su-35 russo ha scortato un aereo TurboletL410 polacco sul Mar Nero. Il ministero della Difesa ha affermato che le manovre del caccia russo «hanno causato un aumento del livello di turbolenza e portato a serie difficoltà nel controllo dell’aereo polacco».

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto e una cronaca di attacchi e bombardamenti reciproci nella zona NVO nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2023 aggiornato alle 10:00 dell’8 maggio.

Di notte, le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco aereo contro le strutture delle forze armate ucraine sul territorio dell’Ucraina. Sono state coinvolte diverse dozzine di UAV Geran e aviazione strategica. Sono state coinvolte diverse dozzine di UAV Geran e aviazione strategica. Sono stati colpiti obiettivi a Kiev, Odessa, Kramatorsk e Slavyansk, nonché nelle regioni di Vinnitsa, Chernihiv e Zhytomyr.

Nella regione di Chernihiv, l’artiglieria e l’aviazione delle forze armate russe hanno attaccato Bleshna, Buchki, Zarechye e Kostobobrovo. Nella regione di Sumy, gli attacchi aerei delle forze aerospaziali russe hanno colpito gli oggetti delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento di Glukhov. Le posizioni delle forze armate ucraine nelle vicinanze di Iskraskovshchina e Staraya Guta sono state sottoposte a colpi di artiglieria.

Nella regione di Kharkiv, le forze russe hanno colpito caserme e alloggi militari a Udy, Volchansk e Budarki.

Direzione di Starobilsk, l’artiglieria delle forze armate russe ha colpito gli obiettivi ucraini precedentemente permeati a Berestovoye, Makeevka, Nevsky e Novomlynsk.

Nella direzione di Bakhmut (Artyomovsk), l’artiglieria delle forze russe ha colpito a Chasov Yar, e ha anche colpito alloggi e campi militari a Novomarkovo e Orekhovo-Vasilyevka.

Nella direzione di Donetsk, le truppe russe hanno colpito le posizioni ucraine ad Avdiivka e negli insediamenti vicini, nonché nell’area di Maryinka e nel villaggio di Pobeda.

A loro volta, le formazioni ucraine hanno bombardato l’agglomerato di Donetsk: sono stati colpiti edifici residenziali a Donetsk, Gorlovka e Shiroka Balka.

Nella direzione di Yuzhnodonetsk, unità delle forze armate russe hanno colpito i punti delle forze armate ucraine nell’area di Zolotaya Niva, Novomikhailovka e Vugledar.

Nella regione di Zaporozhzhia, l’artiglieria e l’aviazione delle forze russe hanno distrutto uomini mezzi ucraini a Gulyaipole, Charivny e Zmievka.

Nel settore meridionale del fronte, unità delle forze armate russe hanno effettuato attacchi contro il personale e le attrezzature delle forze armate ucraine nell’area di Pridneprovsky, Yantarny e Kherson con vari mezzi.

Le formazioni ucraine hanno bombardato Novaya Kakhovka, Kakhovka, Gornostaevka, così come Tavriysk e Nechayevo.

Gli ultimi aggiornamenti della social sfera dell’8 maggio alle 15:30 affermano che nella direzione di Kupyansk, attacchi aerei del gruppo di truppe “occidentali” russe hanno colpito le forze delle forze armate ucraine nelle aree dell’insediamento. Regione di Novoselovskoye, Stelmakhovka LNR e Sinkovka Kharkiv. Inoltre, nelle zone di N. p. Sinkovka e Berestovoye della regione di Kharkiv, le azioni di 2 DRG sono state soppresse. Sono stati uccisi, secondo fonti social non confermabili, fino a 55 militanti, 3 carri armati, 5 veicoli da combattimento, 7 veicoli e un obice D-30.

Nella direzione Krasno-Liman l’aviazione e l’artiglieria del gruppo di forze “Centro” hanno inflitto una sconfitta alle forze armate ucraine nelle aree dell’insediamento. Chervonaya Dibrova LPR, Terny, Torskoye e Serebryanka DPR. Nelle direzioni sud-Donetsk e Zaporizhzhia, gli attacchi aerei e di artiglieria del gruppo di forze Vostok colpito le forze armate ucraine nelle aree dell’insediamento. Vuhlkedar, Shevchenko, Vremevka DPR, Malinovka, Marfopol, Belogorye e Novodanilovka, regione di Zaporozhzhie.

La PMC “Wagner” sta completando la presa di Bakhmut, manca meno di due km alla conquista della città, ci sarebbero combattimenti in corso. I militanti delle forze armate ucraine si nascondono negli appartamenti.

L’esercito russo ha distrutto il sistema di comunicazione e sorveglianza del nemico vicino a Neu York e i combattenti della 132a brigata hanno distrutto con un missile anticarro un ripetitore ucraino e una telecamera a cupola installata su una torre nelle vicinanze del villaggio. Neu York (ex Novgorod) nel distretto di Bakhmut.

Graziella Giangiulio