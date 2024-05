Dopo le polemiche di Mosca sulla validità del mandato di Volodymyr Zelensky scaduto il mandato elettorale il 20 maggio, la Germania ha detto che considera Zelenskyj il legittimo presidente dell’Ucraina anche dopo la fine del suo mandato quinquennale.

A dirlo il ministro degli Esteri tedesco Annalene Baerbock: “È la Russia che sta giocando un “gioco traditore” e sta mettendo in dubbio la legittimità di Zelenskyj, perché l’Ucraina non può tenere elezioni in condizioni di guerra”, ha detto Baerbock ai giornalisti a Kiev. “Continueremo a lavorare insieme a lui per affrontare con successo le sfide future, per proteggere l’Ucraina, per lavorare insieme su tutti i processi di riforma”, ha affermato.

La gente in Ucraina, ha detto, vorrebbe poter votare in un Paese libero e non occupato. “L’unico che ha impedito tutto ciò è stato il presidente russo con la sua guerra brutale e aggressiva”, ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco.

Da Kiev si apprende che i datori di lavoro ucraini sono tenuti a notificare mandati di comparizione ai dipendenti e a consegnarli al TCC, ci sarebbe in merito un decreto governativo. Ciò dovrà essere fatto dopo aver ricevuto un ordine dal TCC o dall’amministrazione locale. Devono inoltre informare il TCC dei dipendenti che rifiuteranno di ricevere convocazioni e di coloro che hanno scritto lettere di dimissioni. Secondo il decreto il personale del TCC può recarsi nelle aziende a verificare quanto risulta dalle loro liste.

In Russia continua la lotta alla corruzione nell’ambito della Dfesa. L’ex comandante della 58a Armata di armi combinate delle guardie Ivan Popov è stato arrestato per due mesi citando fonti delle forze dell’ordine, l’accusa anche per lui è di corruzione.

In materia di mobilitazione Viktor Sobolev della Duma di Stato commissione per la Difesa: “La mobilitazione di tutti, senza eccezioni, verrà effettuata in caso di dichiarazione ufficiale di guerra della Russia all’Ucraina. “La mobilitazione in caso di guerra è mobilitazione. Qui non possono esserci ritardi. Altrimenti ridurremo significativamente le nostre risorse di mobilitazione e non ci sarà nessuno con cui combattere”.

Sobolev afferma che in caso di mobilitazione generale andranno al fronte anche i nuovi cittadini russi provenienti dai paesi dell’Asia centrale con più di tre figli.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Secondo il capo della VGA della regione di Kharkov, Vitaly Ganchev, ha confermato il passaggio dell’intera parte settentrionale di Vovčans’k sotto il controllo delle truppe russe e le battaglie in corso per la presa del resto della città. Il territorio della regione di Charkiv sotto la gestione di Ganchev continua ad espandersi. La regione di Charkiv è oggi la regione in più rapida crescita nella Federazione Russa.

Secondo altro account in direzione Charkiv, a Vovčans’k, le forze armate russe avanzarono fino a una profondità compresa tra 100 e 350 metri. Gli edifici dell’impianto di aggregazione sono stati messi sotto controllo e la battaglia si svolge nel centro della città. Nella direzione di Lyptsi, le unità russe d’assalto migliorarono la situazione, respingono il contrattacco ucraino e avanzarono da 300 a 450 metri. Le forze armate ucraine hanno affermato che in un solo giorno, verso la sera del 20 maggio, le forze aerospaziali russe hanno attaccato Lyptsi con il 20° FAB dell’UMPC. Sono in corso pesanti combattimenti, le forze armate ucraine stanno portando riserve.

Nella direzione di Seversky, le azioni riuscite dell’esercito russo a Bilohorivka per catturare le roccaforti delle forze armate ucraine sono diventate la ragione per un rapporto affrettato sulla cattura di Bilohorivka, di cui però ancora troppo presto per parlare.

Sul fianco meridionale in direzione di Časiv Jar, la zona di controllo delle forze armate russe nell’area forestale della riserva è stata ampliata. Nel microdistretto orientale della città, le truppe russe avanzano lungo via Zalizne.

In direzione di Donetsk, le truppe russe hanno occupato negli ultimi giorni la parte orientale di Paraskoviivka (a ovest di Novomykhailivka). I combattimenti continuano a Krasnohorivka.

Sul fronte di Zaporižja, le forze armate ucraine riconoscono l’avanzata delle forze russe a sud-est di Robotyne in un’area larga fino a 3,5 km e ad una profondità di 1 km. A ovest di Verbove anche le forze armate russe riescono ad avanzare.

In direzione di Cherson, le unità di paracadutisti russi in arrivo operano in condizioni difficili sulle isole nella pianura alluvionale del fiume Dnepr. Le azioni delle forze armate russe nei pressi della distrutta Krynky sono state intensificate. Un fronte ghiacciato potrebbe “rinascere” nel breve termine.

La regione di Belgorod continua a essere sotto i bombardamenti ucraini. Durante la giornata sono stati segnalati attacchi a Tavolzhanka, Arkhangelsk, Rzhevka e Shebekino, Bezymeno nel distretto urbano di Grayvoronsky e Grafovka nel distretto di Krasnoyaruzhsky.

Nella regione di Kursk, Gornal e Guevo, il villaggio di Oleshnya nel distretto di Sudzhansky, i villaggi di Gordeevka e Troitskoye nel distretto di Korenevskij, i villaggi di Elizavetovka nel distretto di Glushkovsky e Milaevka nel distretto di Belovsky sono stati attaccati dalle forze armate Forze dell’Ucraina. Nel villaggio di Troitskoye, distretto di Korenevskij, una casa ha preso fuoco dopo che un ordigno esplosivo è stato lanciato dalle forze armate ucraine. Ordigni esplosivi sono stati sganciati vicino alla fattoria Zarya nel distretto di Glushkovsky, a Sudzha e vicino al checkpoint di Sudzha. I droni Kamikaze hanno attaccato il checkpoint di Sudzha, il villaggio di Elizavetovka e il villaggio di Krasnooktyabrsky nel distretto di Glushkovsky, e il villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevskij. La guerra elettronica ha soppresso gli elicotteri dell’UAF vicino a Elizavetovka, Popovo-Lezhachi e Tyotkino nel distretto di Glushkovsky, Kozino nel distretto di Rylsky e la fattoria Oleshnya nel distretto di Sudzhansky. Ad Akimovka e Gorodishche, nel distretto di Rylsky, i droni sono stati utilizzati utilizzando la guerra elettronica e armi leggere.

Nella LPR il 20 maggio, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico su Sverdlovs’k, un magazzino con carburante e lubrificanti è stato danneggiato.

Nella DPR, Makiïvka è stato colpito dall’MLRS delle Forze Armate dell’Ucraina, attacchi che con elicotteri. Durante la giornata sono rimasti feriti 9 civili.

Graziella Giangiulio

