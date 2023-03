UKRAINERUSSIAWAR. Bachmut: si restringe a 4 km il collo di bottiglia. USA: Mosca alza l’età della leva nel 2024 saranno chiamati quelli dai 19 ai 30 anni

Il 13 marzo alle 09:58 un altro aereo da trasporto militare dall’Iran è arrivato a Mosca con un carico sconosciuto a bordo. Mentre la Duma prendeva visione del progetto di legge sull’innalzamento dell’età alla leva in Russia. Il minimo è aumentato da 18 a 21 anni e il massimo da 27 a 30 anni. L’aumento sarà prorogato nel tempo fino al 2026. Nel 2024 saranno chiamati al servizio militare dai 19 ai 30 anni, nel 2025 – dai 20, nel 2026 – dai 21 anni.

L’aumento dell’età del servizio di leva fa pensare che la Russia non abbia fretta di concludere la guerra con l’Ucraina. Dopo tutto Il Cremlino il 13 marzo in una dichiarazione in merito agli accordi di pace ha risposto: «Gli obiettivi fissati dalla Russia in Ucraina possono ora essere raggiunti solo con mezzi militari».

Anche nella giornata del 13 marzo allarme aereo su gran parte delle regioni in Ucraina. Anche se riporteranno poi i social media vicini alla social sfera russa gli allarmi effettivi si riscontrano solo nella regione di Sumy dove si contano diverse esplosioni.

I media internazionali stanno preparando gli ucraini e il mondo che finanzia la guerra in Ucraina alla sconfitta a Bachmut. L’economista statunitense Ricardo A. Crespo in un editoriale per il Times di San Diego ha scritto: «L’Ucraina ha tre punti deboli chiave che giocano nelle mani della Russia e la portano alla vittoria; Il primo è costituito da riserve interne ucraine relativamente piccole. Mosca ha molto di più. La seconda debolezza è la bassa capacità industriale. Kiev non può nemmeno dotarsi di munizioni, quindi deve fare affidamento sulla generosità dell’Occidente affinché le Forze Armate dell’Ucraina (APU) possano svolgere le loro funzioni. In terzo luogo, gli alleati ucraini non hanno una posizione consolidata sul conflitto. Molti in Occidente ammettono che le richieste di Zelensky per la restituzione degli ex territori ucraini sono impraticabili», afferma la pubblicazione.

In Ucraina a preparare i cittadini la TV ucraina che già il 12 marzo dichiarava direttamente che «ci sarà una calderone a Bakhmut». A darne notizia il comandante di una delle unità delle forze armate ucraine Denis Yaroslavsky: «A Bakhmut, troviamo la stessa situazione che era a Debaltsevo nel febbraio 2015, quando le truppe ucraine erano effettivamente circondate». «Ora a Bakhmut ci sono battaglie proprio per le strade. Ci sono battaglie di tiro in ogni via in ogni direzione. Un pericolo particolare è che il collo della cosiddetta caldaia operativa non è più di 4 chilometri. Senza logistica, non c’è niente – né rotazione, né la fornitura di munizioni. Il nemico lo capisce e sta cercando di interrompere prima di tutto la logistica. Comprendiamo che potrebbe esserci una ripetizione di Debaltsevo. Quando le linee vengono interrotte e vi è un’uscita mirata delle truppe si può mettere a repentaglio l’intero convoglio. E 4 km di distanza è molto poco, è molto pericoloso», descrive così la situazione Yaroslavsky.

Nel 2015 vicino a Debaltsevo le truppe ucraine erano comandate da Alexander Syrsky, che ora è responsabile della difesa di Bakhmut. Forse negli ultimi due giorni il collo di bottiglia potrebbe essersi ristretto ancora. «Le forze russe si trovano a 1,2 km dal centro amministrativo di Artemovsk (Bachmut)» ha dichiarato il numero uno della Wagner, Prigozhin.

Secondo gli analisti militari russi a metà pomeriggio del 13 marzo la situazione a Bachmut era la seguente: «Nell’ultimo giorno, i gruppi d’assalto russi hanno compiuto alcuni progressi nell’area industriale e nell’area dello stabilimento AZOM. Gli ucraini confermano la graduale avanzata dei nostri gruppi d’assalto negli isolati cittadini, nonostante i tentativi di organizzare una dura difesa e fermare l’avanzata del Wagner».

E ancora si legge nella social sfera: «I combattimenti continuano nell’area di Krasnoye. Gli ucraini controllano con sicurezza il villaggio e cercano di respingere il Wagner dalla strada Chasov-Yar-Krasnoye-Bachmut mediante contrattacchi per utilizzarlo in futuro se la situazione con Khromovo peggiora. Anche Khromovo è sotto il nemico: le battaglie stanno andando a nord. Poiché la perdita di Khromovo significa la formazione automatica di un calderone, lo manterranno fino all’ultimo».

Sotto il controllo delle Forze armate ucraine al momento resta anche Bogdanovka mentre si registrano battaglie a Orekhovo-Vasilyevka ea Zaliznyansky. Nel frattempo, a causa del bombardamento delle strade da Bachmut, sulle strade e sui campi a ovest della città, il numero di veicoli gommati e cingolati distrutti continua ad aumentare. E questo gioca a favore delle truppe russe perché i militari ucraini restano senza mezzi e munizioni.

Gli ucraini stanno concentrando forze aggiuntive a Chasov Yar (così come nell’area di Ray-Aleksandrovka) e dovrebbero provare questa settimana a respingere la Wagner almeno in una delle direzioni da Bachmut. C’è un trasferimento di riserve prelevate dal confine con la Bielorussia e dalla regione di Chernihiv.

Gli attacchi delle forze armate russe nell’area di Chasov Yar e Konstantinovka sono principalmente rivolti alle riserve ridistribuite ucraine, che sono dispiegate nelle zone industriali e nel settore privato. In generale, la battaglia per Bachmut continua a esercitare una forte pressione sui piani operativi del comando ucraino, che influisce anche sulla situazione in altre aree.

Ed ora uno sguardo alla situazione al fronte.

Nel settore Lyman, la fanteria motorizzata russa ha respinto con successo tutti i contrattacchi ucraini e ha iniziato l’offensiva, espandendo la zona di controllo a Balka Zhuravka.

Gli ucraini stanno rafforzando la difesa a Nevs’ke: nel villaggio si vedono unità delle forze speciali ucraine rinforzate con veicoli blindati.

A sud-ovest di Kreminna, le truppe russe hanno ripreso la loro offensiva sulle posizioni ucraine nella silvicoltura di Serebryanka. A seguito di operazioni militari riuscite, furono sequestrate diverse aree fortificate ucraine.

A nord-ovest di Bachmut, le squadre del Wagner PMC hanno sfondato la difesa ucraina e preso la maggior parte di Orikhovo-Vasylivka. Unità russe stanno prendendo d’assalto le ultime roccaforti dell’AFU nell’area del cimitero nella periferia occidentale del villaggio.

Area sud-ovest: le truppe russe si sono avvicinate all’autostrada per Kostyantynivka. Le unità avanzate hanno stabilito il controllo fisico su diversi tratti della strada. Il comando ucraino sta cercando di contrattaccare trasferendo ulteriori riserve nel settore.

Le forze ucraine ha lanciato un attacco contro l’infrastruttura civile di Pereval’s’k utilizzando l’HIMARS MLRS. A seguito dell’attacco, un’autostazione e due stazioni di servizio sono state danneggiate, tre persone sono morte, sette sono rimaste ferite.

A nord di Avdiivka, le unità russe sono riuscite a catturare diverse aree fortificate dell’AFU a Krasnohorivka. Gli ucraini hanno ridistribuito unità d’assalto d’élite per mantenere posizioni nella parte centrale del villaggio.

Vicino a Vesele, le truppe russe hanno sequestrato una diga su un bacino idrico vicino a Kam’yanka, avvicinandosi all’insediamento da sud. Azioni riuscite in quest’area porteranno al fianco del raggruppamento Avdiivka e consentiranno di sfruttare un’ulteriore offensiva.

Graziella Giangiulio