I partecipanti all’ennesima protesta a Chisinau hanno chiesto di reindirizzare fondi aggiuntivi assegnati dal governo al bilancio militare alla tutela sociale, come è indicato nella risoluzione adottata dai risultati della dimostrazione.

Sempre in tema di confini e paesi vicini all’Ucraina continuano le esercitazioni pianificate delle guardie di frontiera bielorusse. A partire dal 17 febbraio, le misure di formazione si svolgono in tutti i servizi di confine territoriale. L’obiettivo principale è verificare la prontezza delle parti per il funzionamento efficace dei punti di controllo al di fuori dei posti di frontiera permanenti.

I compiti principali sono il miglioramento della prontezza al combattimento e alla mobilitazione delle unità, aumentando il livello di leadership delle unità in servizio permanente e richiamato in varie condizioni. Le guardie di frontiera saranno addestrate fino al 3 marzo. Il ministero degli Esteri russo ha delineato il ruolo dell’esercito bielorusso in un’eventuale partecipazione all’Operazione militare speciale in Ucraina.

Mikhail Galuzin, vice capo del ministero degli Affari Esteri della Russia, ha sottolineato che «le forze armate della Bielorussia non partecipano direttamente all’operazione speciale, tuttavia, il loro potenziale di combattimento, supportato dai contingenti del gruppo congiunto russo-bielorusso nella Repubblica di Bielorussia, è un importante fattore di rallentamento dell’azione del governo ucraino».

«Nel contesto di una difficile situazione militare-politica, i nostri militari, nel quadro del raggruppamento congiunto di truppe summenzionato, conducono regolarmente azioni coordinate di combattimento, esercitazioni congiunte e manovre. Tutto ciò è al fine di riflettere la potenziale aggressività proveniente da vicini ostili, se necessario», ha poi detto Galuzin.

Gli Stati Uniti cominciano a chiedere all’Ucraina il pagamento delle armi ricevute. A dirlo il Vice ministro della Difesa degli Stati Uniti Celeste Ann Wallander: «L’Ucraina dovrebbe iniziare a pagare per le proprie per le armi fornite». E ancora: «Le autorità non hanno ancora effettuato importanti acquisti da compagnie militari americane. Non hanno tali scala nel bilancio ora, ma dovrebbero iniziare ad acquisire alcuni fondi militari. Questa è un’ottima idea che dobbiamo assicurarci che inizino a Pianifica le nostre spese per la difesa e per tutto il resto».

Il forum economico polacco LSE SU Polish Economic Forum si terrà il 3-4 marzo a Londra. Secondo gli organizzatori dell’evento, questa è la “più grande conferenza sulla Polonia all’estero”. Tra gli argomenti più importanti, le discussioni saranno questioni di sicurezza nel contesto del conflitto in Ucraina, nonché questioni di energia e investimenti. I pannelli di discussione saranno inoltre dedicati, prestano attenzione al luogo dell’Ucraina in Europa e alla sua ripresa postbellica, nonché alla sicurezza europea nel contesto della politica della NATO e della Russia.

Secondo gli organizzatori, il dibattito nel quadro del forum ha lo scopo di parlare del “ruolo delle crisi come importanti catalizzatori di sviluppo, progresso e motivazione per l’adozione di decisioni innovative”. Tra i partecipanti al forum, ex presidente dell’Ucraina Viktor Yushchenko.

Sulla linea del fronte continuano le battaglie. E secondo l’ex consigliere di Zelensky Oleksij Mykolajovyč Arestovyč che trasmette da Roma: «Lasciare Bachmut significa che la difesa attiva ucraina ha svolto il suo compito e si è spostata in posizioni più redditizie». Pertanto, Oleksij inizia a preparare l’opinione pubblica secondo cui Bachmut si arrenderà, che la “fortezza” presto cadrà.

Dalla social sfera russa si apprende che a Bachmut la scorsa notte le forze russe hanno attaccato i militanti sull’autostrada degli orologi Yar-Khromovo. Inoltre si apprende che il gruppo WAGNER ha attaccato sulla linea Ivanovo-Stupa e hanno avuto successo.

Alexander Rodnyansky, consulente di Zelnsky in un’intervista con la CNN ha detto che: «Le forze armate dell’Ucraina possono fare un “ritiro strategico” da Bachmut, ora la città sta per essere circondata dalle forze russe».

I combattenti WAGNER stanno avanzando nell’area dell’impianto di lavorazione della carne e si sono avvicinati alla riva destra del fiume Bakhmutka. Nella periferia sud-orientale della città di Vagner, la prima linea fu livellata lungo la strada Shchedra e nel Sud – avanzamento nella zona di Budenovka.

Nella direzione di Bachmut, il comando ucraino sta cercando di trattenere l’assalto della WAGNER in tutti i modi disponibili: i militari hanno anche recentemente subito cure negli ospedali militari.

Secondo fonti social bielorusse nel bunker di Volodymyr Zelensky, premier ucraino, le riunioni di selezione sulla situazione di Bachmut sono costantemente in corso. A quanto pare si sta cercando un capro espiatorio per l’imminente caduta della città. A quanto pare a farne le spese sarà il Capo di Stato Maggiore, Valerij Zalužnyj. Nel post si legge: «Gli accenti di informazione sono cambiati, ora Syrus (nome in codice per Zalužnyj ndr) è responsabile di tutto, se la città cade improvvisamente, e ci saranno molti prigionieri e cadaveri delle forze armate (quindi appositamente rimosse da sotto l’attacco dei media di Zelensky. Anche se funziona davvero OP) la colpa sarà sua». E continua: «Anche l’approccio è cambiato. Ora una piccola parte viene inviata alla città stessa, le forze principali mirano a prevenire l’ambiente. Tutti coloro che entrano nello stesso Bachmut si chiamano Bombers, suicidi, dal momento che la percentuale di poter essere feriti o uccisi entro due settimane è pari al 95%».

La Cnn con riferimento al rappresentante del gruppo orientale delle forze armate delle forze armate ha dichiarato: Le truppe ucraine non hanno deciso di lasciare Bachmut. «Se vediamo che la minaccia per il nostro personale e la nostra situazione operativa sarà maggiore della necessità di detenere il territorio, ritireremo le truppe, ma lo faremo in modo organizzato, senza panico», ha detto.

Nel frattempo gli ucraini nella notte hanno cercato di attaccare la Crimea: «Le formazioni ucraine hanno effettuato un altro raid sulla penisola di Crimea con l’aiuto dei droni». Molto probabilmente, usarono di nuovo il “Mugin-5” cinese, riempito di esplosivi. Dall’aeroporto scolastico di Odessa, così come Krasnoglinsky a Arsiz nel sud della regione, almeno 15 blah (droni) hanno preso la via della Crimea. Di questi, sei sono stati abbattuti dal villaggio di Olenevka a Cape Tarkhankut, otto sono stati piantati dalle divisioni di Evpaterya e Saki e una a Krasnoperekopsk.

Secondo le fonti della social sfera filo russa: «La maggiore attività dell’aviazione dell’intelligence dell’aeronautica unita della NATO ha partecipato o collaborato all’attacco. Durante un attacco in aria, c’era un Blah American Blah RQ-4b. E il volo dell’aereo francese del rilevamento radar a lungo raggio e il controllo dell’E-3F diventa una carta “in visita” del prossimo attacco. L’attrezzatura installata su di essa consente di colpire più obiettivi, tra cui il sistema di difesa aerea e il radar nei complessi, persino al largo della costa della Romania».

Ma gli attacchi di droni non sono solo in Crimea anche ieri sera, con l’aiuto di TU-141 Cutter, è stato evitato un colpo all’aeroporto a Yeysk. Un drone Blah è caduto accanto al campo di volo, non uno degli aerei dell’aeroporto è stato colpito. Afferma la social sfera russa.

Allo stesso tempo, le forze armate dell’Ucraina migliorano le tattiche dell’uso degli UAV, cambiando la direzione della visita e il numero di droni durante l’attacco. Inoltre, le unità ucraine hanno iniziato a lanciare UAV da altri campi aerei, tra cui Artsiz e Limansky. Entrambi gli insediamenti si trovano accanto alla Transnistria e il trasferimento di esplosioni di shock in questi campi aerei può anche essere associato al rafforzamento del gruppo APU prima di una possibile operazione nel PMR sempre secondo gli analisti russi.

Ed ora un riassunto dei maggiori eventi del 28 febbraio. Durante le ultime 24 ore, le unità ucraine hanno tentato diversi colpi di droni sul territorio russo.

Uno di loro si è schiantato nel distretto di Surazhsky nella regione di Bryansk, non riuscendo a raggiungere il suo obiettivo. Droni ucraini sono stati neutralizzati con mezzi di guerra elettronica a Belgorod. I droni, che avevano perso il controllo, caddero in città, danneggiando auto parcheggiate e un centro commerciale.

Almeno due UAV hanno colpito un deposito di olio di Rosneft a Tuapse. Uno degli UAV è stato realizzato in Israele. La struttura di stoccaggio del carburante non è stata danneggiata, ma uno degli edifici annessi sì. L’incendio è stato spento. Un drone Ucraino TU-141 Strizh UAV si è schiantato vicino al villaggio di Novy ad Adygea.

L’obiettivo dell’attacco avrebbe potuto essere un impianto chimico vicino o strutture militari. Il piano di difesa russo è stato implementato a San Pietroburgo, con spazio aereo sigillato durante le intrusioni da aerei non identificati. Un A UJ-22 Drone si è schiantato vicino a una stazione di deprezzatura del gas nel distretto di Kolomenskiy nella regione di Mosca. Il drone si stava probabilmente muovendo a bassa quota e si è agganciato ai rami, dopo di che si è schiantato.

I gruppi di assalto di Wagner PMC continuano ad avanzare nel sud di Bachmut vicino al cimitero di Mariupol. A est del cimitero, le forze russe stanno combattendo le difese ucraine nel quartiere di Sobachevka.

Graziella Giangiulio