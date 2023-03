UKRAINERUSSIAWAR. Bachmut e Avdiivka cartina tornasole dell’offensiva di primavera ucraina. Wagner accelera e cerca di chiudere su Bachmut

Dmitry Medvedev ha rilasciato una lunga dichiarazione in merito alla decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto per Vladimir Putin, sottolineando come non si sono mai registrati rapporti così negativi con l’Occidente.

Medvedev: «La CPI è una sorta di nullità legale, un impotente legale internazionale. Ma ci sono delle conseguenze e consistono nel fatto che, tali decisioni creano un enorme potenziale negativo. Abbiamo già pessimi rapporti con il mondo occidentale, beh, peggio in generale, probabilmente, non sono mai stati nella storia. E improvvisamente prendono una decisione del genere riguardo al capo del nostro stato. E poi alcuni idioti, idioti come il ministro della Giustizia tedesco dicono: “Beh, se viene, lo arrestiamo”. Capisce cosa significa? Immaginiamo – è chiaro che questa è una situazione che non si realizzerà mai, sì – ma comunque immaginiamo che si sia realizzata. L’attuale capo, di uno stato nucleare, è arrivato sul territorio, diciamo, della Germania ed è stato arrestato. Cos’è questo? Dichiarazione di guerra alla Federazione Russa! E in questo caso tutti i nostri fondi (le nostre armi, ndr) voleranno al Bundestag, alla cancelleria e così via».

Mikhail Mishustin, primo Ministro russo ha consegnato alla Duma di Stato una relazione sul lavoro del governo della Federazione Russa nel 2022. A seguire elenchiamo i punti principali della relazione: «L’obiettivo principale delle sanzioni era proprio il popolo della Federazione Russa, anche se i paesi occidentali hanno affermato che non è così; Le autorità russe, sotto la guida del capo dello Stato, sono state in grado di risolvere le questioni più difficili del 2022; La Russia può raggiungere tassi di crescita del PIL superiori a quelli dei paesi sviluppati il ​​prossimo anno; Le autorità hanno facilitato l’attività imprenditoriale, in particolare, l’aliquota dell’imposta sul reddito è stata abbassata per un certo numero di imprese del settore; Il sostegno diretto all’economia sotto le sanzioni a spese del bilancio e della NWF ammontava a circa 1,5 trilioni di rubli; Il mantenimento della stabilità macroeconomica è il risultato chiave del 2022; Il reddito di 15 milioni di russi è stato risparmiato grazie a un aumento del 17% del salario minimo; Più di 3,5 milioni di famiglie si sono trasferite in nuove abitazioni in Russia nel 2022, quasi 103 milioni di mq di abitazioni!».

E ancora nella relazione si legge: «Il livello di sicurezza alimentare in Russia è uno dei più affidabili al mondo. Riforniamo la domanda interna in eccesso con cereali (177,8%, mentre il valore nella dottrina alimentare è del 95%), zucchero (103,2% anziché 90%), olio vegetale (211,1% anziché 90%), carne (100,9% anziché 90%), carne (100,9% anziché dell’85%) e pesce (153,3% invece dell’85%). Non c’era un raccolto di grano come l’anno scorso in epoca sovietica. 157 milioni di tonnellate. Ci sono anche nuovi record in termini di semi oleosi. Si osserva un aumento di carne, patate, ortaggi in serra e frutta».

Sulla questione del nucleare Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha detto che l’idea di creare una zona smilitarizzata attorno alla centrale nucleare di Zaporozhye non viene presa in considerazione.

Gli Stati Uniti accelereranno la fornitura di carri armati all’Ucraina inviando vecchi modelli Abrams invece di nuovi. È stato deciso di trasferire una prima modifica dell’M1A1 a Kiev invece di 30 carri armati M1M2. Ciò consentirà di consegnare gli Abrams al fronte in 8-10 mesi, e non in un anno o due, come inizialmente previsto.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, ha mostrato filmati da Bachmut, dicendo che i giornalisti dell’AFP hanno dimostrato come i russi stavano bombardando Bachmut. Ma non ha tenuto conto del punto chiave: il video AFP mostra che i soldati ucraini si nascondono nello stesso edificio residenziale mostrato nel video di nove piani. A Bachmut sono rimasti solo pochi civili, costretti a nascondersi negli scantinati, mentre la città si è trasformata da tempo in un’area fortificata, dove i soldati delle Forze armate ucraine, nascosti dietro, dentro le case, sparano direttamente dagli edifici residenziali, il che rallenta notevolmente lo svolgimento delle operazioni di assalto attivo da parte delle forze del PMC Wagner.

Da fonti social si apprende che i soldati delle forze armate della Federazione Russa hanno preso la roccaforte ucraina insieme ai prigionieri in direzione Svatovsky. La NATO, invece, starebbe valutando la possibilità di trasferire i caccia americani F-16 in Ucraina. «Dobbiamo continuare a considerare la necessità di maggiori capacità», ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che, nonostante il fermo rifiuto iniziale del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di fornire questi veicoli da combattimento all’Ucraina, non sono state prese decisioni specifiche sull’F-16.

Sempre Stoltenberg ha detto che combattimenti in Ucraina sono ufficialmente “al logoramento”. «Putin presumibilmente non ha intenzione di stabilire immediatamente la pace in Ucraina, quindi l’Occidente deve prepararsi per consegne a lungo termine di “armi letali”», ha detto al The Guardian. Secondo lui, il presidente della Federazione Russa starebbe conducendo una “guerra di logoramento”, e quindi il segretario generale insiste per aumentare la spesa per la difesa a non meno del 2% del PIL. «Questa è una guerra di logoramento. Stiamo parlando di capacità industriale per rafforzare il nostro supporto [delle forniture]», ha affermato Stoltenberg.

Allo stesso tempo, la NATO e il FMI stanno attivamente versando denaro all’Ucraina. L’FMI ha deciso di fornire all’Ucraina un prestito di 15,6 miliardi di dollari e il volume dell’assistenza dei “partner” occidentali negli ultimi il solo mese ammontava a $ 24,7 miliardi.

Al fronte nella mattina del 23 marzo la situazione era la seguente.

Nella direzione di Zaporozhia, l’esercito ucraino ha condotto operazioni offensive contro Rabotin. Questo non è il primo tentativo su questo sito. L’artiglieria russa ha colpito Kamensky, Novoandreevka, Novodanilovka, Malaya Tokmachka, Charovnoye, Gulyaipol, Krasnoy, Malinovka e Olgovsky.

Sul fronte di Donetsk, le truppe russe hanno ripreso le operazioni d’assalto vicino a Pobeda. Con il supporto dell’artiglieria, hanno attaccato nella città di Marinka e alla periferia della città di Krasnogorovka. Inoltre, le forze armate russe hanno continuato la loro offensiva di terra contro Pervomaiskoye e Severnoye. Dopo i bombardamenti, sono riusciti ad avanzare verso Berdychi. Questo è a nord-ovest dell’area fortificata delle forze armate ucraine ad Avdiivka, che è soggetta a massicci attacchi. Compreso l’uso dell’aviazione. Le truppe russe hanno attaccato anche nell’area di Novokalinovo. L’artiglieria ha lavorato sulle posizioni delle forze armate ucraine a Georgievka, Tonenkoe e Orlovka.

A sud-ovest di Bakhmut, Wagner PMC, con il supporto del fuoco, sta combattendo battaglie vicino a Ivanovskoye. Nella città stessa attacca nella parte meridionale e dal lato Ivangrad, e nella parte settentrionale si cerca di spezzare la resistenza delle forze armate ucraine nella zona industriale. L’attacco a Khromovoye e Bogdanovka continua. Con il supporto dell’artiglieria, gli uomini della Wagner attaccano nell’area di Grigorovka e vicino a Orekhovo-Vasilyevka. Hanno anche ripreso le operazioni offensive su Vesyoloye. Non ci sono progressi significativi in ​​tutti questi settori. Sotto bombardamento, le posizioni delle forze armate ucraine a Konstantinovka, Predtechin, Stupochki, Chasovoy Yar, Minkovka, Vasyukovka, Fedorovka e Sporny. L’esercito ucraino ha colpito Kurdyumovka e Zheleznyansky.

Nella direzione di Luhansk, le truppe russe, con il supporto dell’artiglieria, attaccarono nuovamente Belogorovka. Ancora una volta senza successo. Nella foresta di Serebryansky da Shipilovka, sono stati in grado di avanzare in direzione dei Seversky Donets. Inoltre, le forze armate della Federazione Russa hanno condotto operazioni offensive su Terny e Makeevka. Non è riuscito.

Per quanto concerne Avdiivka si apprende nel corso della giornata che le unità russe sono riuscite a sfondare le difese ucraine nell’area del 9° trimestre e DK. Si sentono scontri sempre più vicini alle aree urbane, esplosioni e raffiche automatiche si sentono in periferia. L’artiglieria lavora su entrambi i lati.

Via social sfera si apprende che il 23 marzo i russi hanno ancora una volta rastrellato la periferia occidentale di Novobakhmutovka, che per la maggior parte è stata presa la scorsa primavera, ma è stata completamente assoggettata ai russi il 23 marzo. Questa è stata una conseguenza del recente successo russo di Krasnogorovka, che ha in qualche modo cambiato le dinamiche di ciò che sta accadendo a nord di Avdiivka. Secondo gli analisti russi non esiste ancora un ambiente operativo, non c’è dunque caldaia. Le strade attraverso Orlovka continuano ad essere utilizzate attivamente dagli ucraini, costante sia nel raggio di tiro dell’artiglieria russa. Inoltre sembra che sl momento, non sia possibile organizzare una seria pressione su Thin da parte di Pervomaisky e Vodyanoye. L’avanzata a Krasnogorovka crea una minaccia di accesso a Orlovka da nord-est, quindi gli ucraini stanno rafforzando la difesa a ovest di Krasnogorovka. In generale, al momento si può affermare che le truppe russe hanno ottenuto successi tattici qui, ma è troppo presto per parlare di risultati operativi. Numerosi i lanci missilistici in questa direzione registrati il 23 marzo, colpita l’unità della 72a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine, quattro rifugi antiaerei con punti di unità ucraine.

Secondo gli ultimi dati, provenienti dalla social sfera, le unità delle forze russe controllano circa il 70% di Bakhmut. Su un post dei filo russi si legge: «La resistenza delle forze armate ucraine è disumana e il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, il generale Syrsky, afferma che non ritirerà le truppe».

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, l’Ucraina prevede di lanciare un’offensiva su larga scala. La situazione più pericolosa è a nord di Bakhmut, da dove molto probabilmente gli ucraini tenteranno di colpire. Ecco perché i russi si sforzano di chiudere l’anello intorno alla città il prima possibile. Allo stesso tempo, lo stesso corso delle ostilità delinea la prospettiva della nostra ipotetica offensiva. Cosa che, però, avverrà solo se gli uomini della Wagner interagiranno attivamente e armoniosamente con le unità dell’esercito russo. Scontri strada per strada vengono combattuti tra russi e ucraini a nord di Soledar lungo la linea Vasyukovka-Razdolovka, sulla quale è possibile creare una testa di ponte per un attacco a Seversk.

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato: «Nella direzione di Bachmut, i russi continuano a condurre operazioni offensive. Tutto il giorno ci sono numerosi attacchi nelle aree di Bachmut, Bogdanovka e Predtechino. Sotto il fuoco, più di 15 insediamenti vicino alla linea di contatto, di medie dimensioni: Vasyukovka, Minkovka, Orekhovo-Vasilyevka, Grigorovka, Chasov Yar, Aleksandro-Shultino, Severnoye e Yuzhnoye».

Nella mattina del 23 marzo il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha dichiarato: «Le principali forze della Russia in questa direzione sono i rappresentanti del Wagner PMC. Non risparmiando nulla, perdono una forza considerevole e si esauriscono. Molto presto approfitteremo di questa opportunità, come abbiamo fatto una volta vicino a Kiev, Kharkov, Balakleya e Kupjansk». Prigozhin ha informato per iscritto Shoigu dei rischi di una controffensiva delle forze armate ucraine nella direzione di Artemovsky (Bakhmut).

Gli analisti militari russi affermano che la Wagner PMC sta conducendo un massiccio assalto a Bachmut, le Forze Armate dell’Ucraina stanno perdendo posizioni in città e distretto nonostante il trasferimento dei rinforzi delle forze armate ucraine, le squadre d’assalto russe continuano a spingere il nemico 24 ore su 24.

A Nord la Wagner si è posta l’obiettivo di prendere Bogdanovka e Khromovo ad ogni costo. E questo è molto sentito in questi giorni: «le operazioni di assalto sono molto massicce, anche il numero di proiettili di artiglieria utilizzati è alle stelle. Questi assalti funzionano ancora. I russi stanno avanzando lentamente e le forze ucraine non possono fermarli». «A nord di Bakhmut, la PMC Wagner preme in direzione di Bogdanovka e Khromovo da diverse direzioni. Le posizioni si spostano da una parte all’altra più volte al giorno. Le difficoltà sono dovute alla superiorità dell’esercito russo nell’artiglieria. I combattimenti continuano», scrive un analista militare ucraino che dettaglia la situazione.

Proseguono pesanti combattimenti nei distretti di Kvadraty, Samolet e Vodokanal. In serata, le truppe russe hanno aumentato l’intensità dell’artiglieria e degli attacchi aerei. Battaglie attive stanno andando lungo le strade di Korsunsky, Ivan Ivkin, geologi e Grigory Skovoroda. La linea Razdolovka-Vasyukovka-Veseloe – continuano le battaglie in arrivo e posizionali. Proseguono pesanti combattimenti nella periferia sud-occidentale di Bakhmut. Nell’area di Ivanovsky la situazione è ora la più difficile dell’intera direzione Bachmut. “Wagner” ha deciso di “chiudere le questioni” con urgenza con l’entourage di Bachmut. Nell’area di Sobachevka, ci sono cambiamenti minimi nella zona grigia su entrambi i lati. I combattimenti di strada posizionali non si fermano.

Iniziati i combattimenti per Makeevka nella direzione di Svatovsky. Nelle settimane precedenti, le truppe russe hanno fatto irruzione nelle difese nemiche a est e nord-est del villaggio. Ora sono iniziate le battaglie per il villaggio stesso. Makiivka è stata abbandonata dalle truppe russe lo scorso autunno dopo la ritirata da Izyum e l’offensiva delle forze armate ucraine sulla sponda orientale del fiume Oskol. La cattura di Makiivka consentirà di intensificare la pressione sul nemico a nord-est di Krasny Liman.

Direzione Vuhledar: il comandante militare del canale RT Igor Zhdanov ha pubblicato un articolo sulle battaglie a Vuhledar dove dimostra bene le difficoltà che le Forze Armate RF a volte devono affrontare durante le operazioni di assalto. La città, costruita con grattacieli, si trova su una collina quasi in campo aperto. Pertanto, dai piani superiori degli edifici, l’ambiente circostante è visibile a colpo d’occhio.

Il problema è particolarmente rilevante in inverno, quando le piantagioni sono prive di fogliame. Per questo motivo, tutti gli oggetti in contrasto con l’ambiente sono ancora più chiaramente visibili nella termocamera. I rifugi attrezzati nel centro della città coprono i grattacieli vicini, quindi è estremamente difficile colpirli. In queste condizioni, l’assalto a Vuhledar è un compito piuttosto difficile. Un attacco frontale è irto di enormi perdite, anche se tutti i grattacieli della città vengono distrutti. L’unica opzione rimane catturare la città e tagliare tutte le linee di rifornimento, seguita da un attacco simultaneo da più parti.

Graziella Giangiulio