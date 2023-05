UKRAINERUSSIAWAR. Bachmut: Distretto Domino sotto assedio russo, 1000 militari ucraini intrappolati

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken non ha escluso il riconoscimento della Russia come stato sponsor del terrorismo, lo ha affermato in un’audizione al Congresso degli Stati Uniti. Sempre dagli States, la CNN riporta che: «Un sistema Patriot in Ucraina avrebbe subito danni “minimi” dopo un attacco missilistico russo», citando un anonimo funzionario statunitense. Gli Stati Uniti hanno inviato un ispettore per valutare le condizioni dell’impianto. «Il sistema è operativo, hanno detto i funzionari, e il componente radar, uno degli elementi principali, non è stato danneggiato. I funzionari non ritengono che il sistema debba essere rimosso per essere riparato», afferma il rapporto.

La Polonia ha trasferito quasi tutti i suoi MiG-29 all’Ucraina, ma non è pronta a fornire gli F-16, ha affermato il presidente Duda. Soimile la risposta britannica a Volodymyr Zelensky: «La Gran Bretagna non trasferirà aerei da combattimento in Ucraina, l’addestramento dei piloti ucraini richiederà un periodo di tempo significativo» secondo il ministero della Difesa britannico. La Germania afferma di non disporre di attrezzature militari e opportunità di partecipazione attiva alla coalizione per la fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina fonte, secondo il ministero della Difesa tedesco.

Inoltre il ministero degli Esteri ungherese ha affermato che Budapest bloccherà le tranche militari dell’UE a Kiev fino a quando non revocherà le sanzioni a OTP Bank, come riporta Reuters.

Le forze armate russe si espanderanno per un anno intero, ha detto a RT il reporter di VGTRK Alexander Sladkov. «Questa non è una mobilitazione improvvisa, questo è un processo pianificato e misurato. Stiamo portando il personale delle forze armate russe a 1,5 milioni di persone».

Ma ieri le parole più forti sono arrivate dal ministro per gli Esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov durante un’intervista al canale televisivo Tsargrad. «L’Occidente continua a intensificare la situazione in Ucraina, con l’obiettivo di finire la Russia», ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

E ha sottolineato che: «L’Occidente, con la bava alla bocca, ripete ogni giorno un mantra: “Diamo all’Ucraina più armi”; “Diamo missili a lungo raggio, crociera, senza ali, carri armati”; “Presto ci saranno aerei, ma non ora, un po’ più tardi”; “Dobbiamo finire la Russia”».

«Probabilmente non sono persone ingenue. Almeno i loro militari dovrebbero spiegare ai politici che a un certo punto l’azione incontra l’opposizione. Se alzi l’asticella e aumenti la qualità del confronto, allora probabilmente dovresti aspettarti una reazione adeguata almeno secondo le leggi della fisica e il tempo di guerra», ha spiegato il Ministro.

Lavrov ha riferito che al momento non ci sono contatti russo-americani a livello di ministri degli Esteri, la comunicazione avviene solo attraverso le amministrazioni presidenziali sugli americani detenuti in Russia, ha affermato il Ministro. «Non comunichiamo a livello ministeriale. A volte chiamano da Washington (dalla Casa Bianca) l’assistente del presidente della Federazione Russa, Yuri Ushakov, e lanciano lo stesso segnale: “liberate Paul Whelan”, e ora anche il “giornalista” Evan Gershkovich (come lo chiamano)», ha detto il Ministro russo.

Lavrov ha riferito che è già stanco di commentare le lamentele di Washington secondo cui la Federazione Russa non sarebbe interessata a un dialogo con Kiev, quando lo stesso Zelensky rifiuta. Inoltre ha chiosato affermando di non aver ancora visto un piano di pace per l’Ucraina dai partner africani, ma come prima Mosca è pronta a prendere in considerazione qualsiasi loro proposta, dettata dal desiderio di promuovere la stabilizzazione.

Il capo dell’intelligence ucraina ha ammesso che Kiev sta “lavorando” con gli oppositori russi e si vede visto l’elevato numero di droni che stanno colpendo le regioni russe. Attacchi che dalla social sfera russa sono considerati parte della controffensiva ucraina.

«Il nuovissimo missile aereo ad alta potenza ‘Armored Pilot’ ha iniziato a essere prodotto in serie nella Federazione Russa, sarà utilizzato durante le operazioni in Ucraina», ha detto il produttore a RIA Novosti.

Tra gli attacchi di droni in territorio russo il 17 maggio si segnala quello al checkpoint di confine di Shebekino nella regione di Belgorod, scrive Baza. «Intorno a mezzanotte, un drone arrivato dall’Ucraina (presumibilmente dal villaggio di Pletenevka) ha sganciato 2 IED sull’edificio del posto di frontiera. A seguito dello scarico di munizioni, l’edificio amministrativo del posto di frontiera ha preso fuoco».

Le Forze Armate dell’Ucraina hanno continuano a colpire anche gli insediamenti di confine nella regione di Kursk. Nel distretto di Sudzhansky, un equipaggio della difesa aerea ha distrutto due droni d’attacco delle forze armate ucraine. Durante la caduta, l’UAV è esploso senza causare alcun danno alle infrastrutture civili. L’onda d’urto ha danneggiato l’escavatore, non ci sono state vittime tra la popolazione.

Non solo, secondo il canale Mash, «Per la prima volta, le forze armate ucraine hanno bombardato il territorio della Russia da un carro armato». È successo dal villaggio ucraino di Budarki al confine con la regione di Belgorod dove un carro armato ha aperto il fuoco nella periferia meridionale del distretto di Stary Volokonovsky. Sono stati sparati un totale di 12 colpi.

Ed ora uno sguardo a cosa succede a Bachmut.

Dalla notte del 16 maggio la Wagner ha cominciato a scacciare le Forze Armate dell’Ucraina dalle prime case dell’area fortificata “Domino” (Nuovo microdistretto). Mentre il distretto “Designer” è praticamente passato in mano alla Wagner.

Molti mercenari stranieri sono bloccati all’interno di Domino in modo particolare dalle intercettazioni si tratterebbe di: polacchi, inglesi, australiani, svedesi, norvegesi. Quasi tutti i mercenari georgiani sono morti. Le truppe ucraine rimaste più attive stanno rispondendo al fuoco da “Domino”: le case n. 89 e 91 sulla strada Yubileinaya, accanto all’ufficio postale

Le forze armate ucraine stanno cercando di attaccare sui fianchi, ma mantenere posizioni a 300 m è più difficile che raggiungerle da Chasov Yar, Druzhkovka e Konstantinovka. Il Comandante in Capo delle Forze di Terra delle Forze Armate dell’Ucraina, Oleksandr Syrsky, deve scegliere dove inviare le riserve – cercare di chiudere le posizioni all’interno di Bachmut o inviarle sui fianchi. Le truppe ucraine non possono agire ovunque e contemporaneamente.

Unità di sette diverse formazioni sono bloccate a “Domino”: 127a, 229a, 241a truppa, 93a brigata motorizzata, inviate ad Bachmut come rinforzi, nonché il 49o battaglione di fucilieri “Karpatskaya Sich”, i resti della 60a brigata motorizzata del Forze armate dell’Ucraina e unità di forze per operazioni speciali, in totale più di mille uomini.

Nel tardo pomeriggio del 17 maggio, Il capo di Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin ha affermato che «le truppe russe hanno praticamente liberato Bachmut dai militanti ucraini e dai mercenari stranieri». Ha affermato che l’ultimo edificio a più piani rimane sotto il controllo delle forze armate ucraine in città.

Secondo gli analisti militari russi l’uso degli ultimi missili antiaerei americani da parte delle forze armate dell’Ucraina si è vista già a Kiev il 15 notte. «Le riprese dei frammenti di munizioni hanno permesso di individuare il tipo di missili utilizzati dalle formazioni ucraine quella notte: si trattava degli americani PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI), come indicato dai caratteristici elementi strutturali».

Secondo gli stessi: «Questi intercettori ad alta velocità sono stati testati per la prima volta nel 2011 e vengono utilizzati dai lanciatori M902 a 16 colpi del complesso americano MIM-104 Patriot. I resti di questi prodotti trovati per le strade di Kiev confermano oggettivamente il trasferimento degli ultimi sistemi di difesa missilistica alle forze armate dell’Ucraina. La fornitura di questi missili, insieme al trasferimento di altri sistemi di difesa aerea di fabbricazione occidentale, indica le serie intenzioni dei paesi della NATO di “chiudere il cielo” sulla capitale ucraina».

Tra i commenti si legge: «Eppure quest’arma non è una panacea: a giudicare dal video delle telecamere almeno un missile sparato dalle Forze Armate russe ha raggiunto il bersaglio, colpendo proprio l’area posizionale della difesa aerea ucraina. Con una probabilità molto alta, oggi gli ucraini ha un lanciatore Patriot in meno».

Nella social sfera si insiste sulla distruzione di un sistema di difesa Patriot a Kiev e del danneggiamento del secondo. Secondo quanto calcolato da Rybar la posizione esatta della batteria antiaerea, almeno due lanciatori si trovavano all’aeroporto di Zhuliany, dove ha colpito il missile russo. Coordinate: 50.404161, 30.443186

«Un altro luogo in cui è stato notato il lavoro della difesa aerea ucraina è stato nelle vicinanze dello zoo di Kiev, dove sono caduti i frammenti dei missili lanciati. Il complesso stesso ha funzionato in prossimità dell’Università Politecnica di Kiev intitolata a Sikorsky». Coordinate: 50.452699, 30.459805

Per quanto riguarda l’aeroporto “Zhulyany”, i filmati della telecamera di sorveglianza sono entrati in rete. Nel video, si vedono chiaramente i lanci di 32 missili (per un totale di 16 per ciascun lanciatore), così come il lavoro dell’artiglieria antiaerea, i Patriots hanno coperto il Gepard ZSU. Dopo che il carico di munizioni è stato esaurito, si è sentita un’esplosione: il “Dagger” russo sarebbe riuscito a colpire l’area posizionale, nonostante due “Patriots” e un “Gepard”.

Rybar inoltre commenta: «Tenendo conto dell’apparizione sulla CNN di informazioni sul danno al complesso, se non sulla distruzione, almeno la disabilitazione parziale dei sistemi di difesa aerea americani può essere considerata un fatto compiuto. C’è un altro dettaglio interessante: la comparsa di una voce insistente secondo cui gli operatori SAM avrebbero potuto rilasciare deliberatamente l’intero carico di munizioni per ridurre il raggio dell’esplosione. Cioè, secondo questa versione, sapevano del “Kinzhal” russo e usavano deliberatamente munizioni per ridurre la forza della successiva detonazione. Ahimé, non sappiamo come sia successo davvero. Ma vediamo chiaramente che il “Patriot” non è una super arma e può e deve essere sconfitto. Così come la Gepard ZSU, che per la seconda volta non è riuscita a far fronte al compito di coprire l’area della posizione di difesa aerea dalle armi russe».

Secondo le fonti social i lanciatori erano in totale tre nell’area posizionale. Uno è stato distrutto, il secondo è stato gravemente danneggiato, ma è sopravvissuto. Il terzo lanciatore non è stato né distrutto né danneggiato. Due installazioni erano affiancate e la terza dietro l’edificio. Il “Dagger” russo ha volato tra le installazioni, ma più vicino al primo: c’è stata una detonazione del carburante. Pezzi del primo impianto e pezzi di terra/asfalto crivellati del secondo.

«Perché la terza installazione a Zhuliany non è stata coinvolta e non ha partecipato al respingimento dell’attacco (o, almeno, i suoi lanci non sono stati ripresi in video) è una domanda a cui non abbiamo risposta».

Sulla linea di contatto, le forze russe hanno effettuato massicci attacchi contro le strutture dell’esercito ucraino a Kiev, Kharkiv e nella regione di Cherkasy. L’attacco ha previsto l’utilizzo di droni e missili di vario tipo.

Le forze ucraine hanno utilizzato un attacco di droni per attaccare la città di Klintsy nella regione di Bryansk. La difesa aerea russa ha distrutto l’UAV, con rottami che hanno danneggiato diversi veicoli.

Un altro drone ucraino ha lanciato un ordigno esplosivo su veicoli della polizia nel villaggio di Khoromnoe. Due veicoli di servizio sono stati danneggiati a seguito della detonazione delle munizioni.

Nella regione di Belgorod, gli ucraini hanno bombardato i villaggi di Staryi Khutor e Nizhnie Melnitsy nel distretto di Valuysky. Presumibilmente, l’attacco è stato effettuato con proiettili incendiari del lanciarazzi Grad.

A ovest di Bakhmut, le unità Wagner PMC hanno compiuto progressi significativi. Secondo la dirigenza, il trinceramento dell’area fortificata di Nest è passato completamente sotto il controllo delle forze russe.

Il comando russo sta cercando di fermare l’offensiva ucraina sui fianchi del raggruppamento Bachmut. Vengono lanciati massicci attacchi contro le retrovie nemiche. Due ponti stradali sono stati distrutti a Chasyv Yar e Krasne.

Le formazioni ucraine stanno svolgendo secondo le notizie trapelate dalla social sfera il compito principale: «stanno costringendo le Forze armate russe ad allungare le proprie forze e rimuovere le unità più pronte al combattimento da altre aree critiche, costringendole a essere trasferite nei settori minacciati del fronte». «Di conseguenza, sui fianchi del gruppo Bachmut si stanno svolgendo feroci battaglie, in cui le parti stanno riversando sempre più nuove forze. Ora, sfortunatamente, siamo nella posizione di stare al gioco e stiamo seguendo l’esempio delle forze armate ucraine, trascinando le unità più esperte delle forze armate RF nel “tritacarne Bachmut”» .

Donetsk è scossa da nuove esplosioni sin dal mattino. Si segnalano un morto e quattro civili feriti. Sotto il fuoco pesante delle formazioni ucraine e Yasinovataya. I militanti, dalle posizioni di Orlovka, stanno colpendo la città con MLRS.

Di notte, le forze armate russe hanno colpito un grande deposito di munizioni attrezzato presso un cantiere navale a Nikolaev, gli obiettivi sono stati raggiunti, l’oggetto è stato colpito fonte ministero della Difesa russo.

Graziella Giangiulio