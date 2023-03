UKRAINERUSSIAWAR. Bachmut cade se i russi prendono Bogdanovka. USA: verso congelamento del conflitto ucraino. Mosca: jet e aeroporti saranno coinvolgimento diretto NATO nel conflitto

Gli Stati Uniti non hanno i mezzi per difendersi dalle moderne armi strategiche russe, compresi i siluri nucleari Poseidon. Lo ha affermato il senatore Roger Wicker (repubblicano del Mississippi) in un’audizione al Comitato per i servizi armati del Senato del Congresso. Non solo si apprende dai media USA che gli States intendono ridurre drasticamente gli aiuti all’Ucraina dopo il 2023, il che potrebbe indicare il desiderio di Washington di congelare il conflitto armato.

A parlare del possibile congelamento anche il ben informato canale ucraino Telegram “Resident“, analizzando la dinamica delle imminenti spese del budget americano per sostenere il regime di Kiev. L’analisi del canale mostra che nel bilancio degli Stati Uniti per il 2022, il sostegno totale all’Ucraina è stato fornito a 13,6 miliardi di dollari e aumentato a 44,9 miliardi di dollari per il 2023. Kiev sperava che lo slancio di crescita continuasse nel periodo successivo.

Tuttavia, il giorno prima, sono apparse informazioni secondo cui solo 6 miliardi sono stati assegnati al bilancio degli Stati Uniti nel 2024 per sostenere l’Ucraina. Cioè, stiamo parlando di ridurre il volume dell’assistenza di quasi un ordine di grandezza.

Nel frattempo la Missione della Federazione Russa all’Onu ha specificato ancora una volta che: «La fornitura di aerei da combattimento a Kiev segnerà la partecipazione diretta della Nato al conflitto (…) L’eventuale fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina porterà al coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto, in particolare attraverso la fornitura di aeroporti». Lo ha detto Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Russia all’Onu. «Immagina che questi aerei decollino dalla Polonia, entrino nei cieli dell’Ucraina e tornino in Polonia per la manutenzione. La Polonia sarà quindi coinvolta nel conflitto? Penso di si. Coinvolgimento diretto», ha riassunto il rappresentante della Federazione Russa all’Onu.

L’Ungheria, attraverso Orban, ha fatto sapere che non interferirà nel conflitto ucraino. Budapest assume una posizione diversa da quella di un certo numero di Stati membri dell’Unione Europea riguardo al conflitto ucraino. Il governo ungherese non consente la fornitura di armi all’Ucraina attraverso l’Ungheria quando fornisce assistenza umanitaria all’Ucraina.

I Polacchi invece, dopo che a febbraio hanno dato vita alla costruzione di barriere al confine con la regione russa di Kaliningrad, ora hanno iniziato, il 9 marzo, a costruire fortificazioni al confine con la Bielorussia. Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha twittato sulla costruzione di fortificazioni al confine con la Bielorussia. «Questo fa parte della nostra strategia di difesa e deterrenza», ha sottolineato il politico. Non ha specificato su quale sezione del confine sono state installate le barriere.

Dopo i bombardamenti in dodici regioni dell’Ucraina la situazione energetica è più difficile nelle regioni di Kharkiv e Zhytomyr a dirlo l’azienda per l’elettricità Ukrenergo. L’alimentazione elettrica alle infrastrutture critiche è stata ripresa nella regione di Zhytomyr, tuttavia le riparazioni sono in corso e potrebbero richiedere fino a due settimane. L’infrastruttura critica è stata alimentata nella regione di Kharkiv, promettono di stabilizzare la situazione nei prossimi giorni. Nella regione di Odessa sono stati introdotti gli orari delle interruzioni programmate. Non ci sono restrizioni di rete nella regione di Dnipropetrovsk.

Durante la mattina del 10 marzo a Zaporozhyia, a seguito bombardamenti del 9 sera, alle infrastrutture critiche è scoppiato un incendio. Circa 20.000 abbonati a sono rimasti senza elettricità, il riscaldamento e l’approvvigionamento idrico sono fuori uso in alcune zone.

I militari ucraini hanno utilizzato per la prima volta una “bomba intelligente” JDAM di fabbricazione statunitense vicino a Bachmut.

Ed ora uno sguardo al fronte in base alla narrazione della social sfera che raccoglie le testimonianze di diversi analisti militari filo russi o russi.

Zona di Bachmut orientale è per la maggior parte è occupata dalle truppe russe. Gli ucraini come previsto, si sono ritirati nei quartieri occidentali della città, utilizzando il fiume, la zona industriale dello stabilimento di Azom e le zone residenziali a sud-ovest di Bachmut. Gli ucraini in questa area sono abbastanza organizzati e resistono agli attacchi russi cercando di mantenere le linee di rifornimento attraverso l’insediamento Khromovo.

E ancora le forze armate ucraine stanno contrattaccando nell’area di Krasnoye, cercando di sbloccare la strada Chasov Yar – Krasnoye – Bachmut. Chasov Yar è attualmente utilizzato per azioni di contrattacco.

La mattina del 9 marzo sono pervenuti messaggi sulla liberazione di Dubovo-Vasilyevka e sull’aumento della pressione su Bogdanovka. Bogdanovka, secondo gli analisti russi è una delle chiavi del calderone di Bachmut. In caso di fallimento ucraino, la strada che attraversa Khromovo non può essere utilizzata completamente. Quindi gli ucraini dovranno utilizzare le strade agricole attraverso i campi per arrivare a Krasnoye, il che rende difficile trasportare munizioni, rimuovere i feriti e ruotare il personale delle forze armate ucraine in città.

Le suddivisioni ucraine delle “forze popolari”, georgiano, ceceno e così via, rimangono nelle quattro zone della città di Bachumt. «Le unità del personale delle forze armate ucraine girano sempre meno lì, il che conferma il ritiro delle formazioni nemiche più addestrate da Bachmut». Le formazioni straniere e quelle popolari in città possono essere sacrificate, ma in caso di successo, i contrattacchi impediranno alla Wagner di collegare le direttrici di assalto meridionali e settentrionali intorno alla città. In questo caso, a Bachmut viene assegnata il ruolo di una fortezza tedesca dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Graziella Giangiulio