UKRAINERUSSIAWAR. Bachmut cade dopo 224 giorni di battaglie. Psyops ucraine a Belgorod

Il primo Ministro britannico Rishi Sunak ha definito fondamentalmente sbagliata qualsiasi iniziativa di pace che potrebbe portare a un congelamento del conflitto in Ucraina. I britannici restano al momento gli unici a pensare che l’Ucraina possa tecnicamente riprendere i territori persi.

Mentre gli Stati Uniti hanno riferito che possono fungere da garante principale negli accordi sulla sicurezza dell’Ucraina con la partecipazione dei membri della NATO, e dell’UE fonte The Wall Street Journal, i legislatori americani, invece, stanno ancora rinviando una discussione sostanziale sulla questione dell’approvazione dello stanziamento di fondi per l’assistenza militare a Kiev a causa della situazione incerta con l’aumento del tetto del debito statale negli Stati Uniti e le prospettive poco chiare di una controffensiva delle forze armate dell’Ucraina, ha riferito il quotidiano The Hill, citando gli stessi legislatori americani. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha detto che gli Stati Uniti non hanno obiezioni se Kiev decide di usare le sue armi per attaccare la Crimea.

A Sullivan ha risposto il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Ryabkov: «La Crimea fa parte della Federazione Russa, le minacce statunitensi sono irresponsabili. La Federazione Russa troverà un modo per impedire la realizzazione di minacce di possibili attacchi contro la Crimea». E ancora sulla consegna degli F-16 a Kiev: «Era chiaro per la Federazione Russa che l’intera gamma di armi prima o poi sarebbe finita in Ucraina».

Il capo della diplomazia dell’UE, Borrell, che ha dichiarato di sperare in un rapido avvio delle consegne di aerei da combattimento all’Ucraina, ha ancora affermato che l’Unione Europea intende espandere l’assistenza militare all’Ucraina e inviarle più sistemi di difesa aerea e altri tipi di armi.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che l’Ucraina continuerà a ricevere armi di fabbricazione occidentale anche dopo la fine del conflitto e che l’Ucraina non aderirà alla NATO nel prossimo futuro: «Nel 2008, a Bucarest, la NATO ha adottato decisioni che formulavano una prospettiva a lungo termine. È chiaro a tutti che questo (l’adesione dell’Ucraina alla NATO – ndr) non avverrà nel prossimo futuro. Anche perché i criteri della NATO prevedono una serie di di condizioni che l’Ucraina non è attualmente in grado di soddisfare», ha detto in un’intervista al canale televisivo tedesco Welt.

L’imminente trasferimento di cacciabombardieri F-16 dall’Occidente all’Ucraina non cambierà radicalmente il corso delle ostilità a favore di Kiev. Lo ha detto il 22 maggio, in un incontro con il gruppo di osservatori militari di Washington, il segretario dell’aeronautica americana Frank Kendall. «Questo non cambierà radicalmente questa equazione», ha detto, commentando i piani per consegnare aerei F-16 a Kiev. I caccia F-16, dopo le consegne dall’Occidente a Kiev, saranno basati in Ucraina, ha detto il segretario dell’aeronautica americana.

Per quanto concerne l’addestramento dei piloti ucraini all’uso degli F-16, il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra ha riferito che “inizierà molto presto”. Il Ministro, secondo i media olandesi, non ha specificato se si trattasse di giorni o settimane, ma ha sottolineato che «in ognuno di questi casi, dopo che è stata presa una decisione fondamentale, la sua attuazione avviene molto rapidamente».

In Ucraina vi sarebbe proprio in queste ore un cambio al vertice. Il Vice primo Ministro per l’Innovazione, lo Sviluppo dell’Istruzione, la Scienza e la Tecnologia, il ministro della Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov potrebbe presto essere nominato primo Ministro dell’Ucraina, riferisce UNN, citando fonti del partito Servitore del Popolo. Secondo l’agenzia, i motivi del licenziamento dell’attuale primo Ministro, Denys Anatolijovyč Šmyhal’ sono ancora sconosciuti, così come il destino della sua futura carriera. Con tutta probabilità sarà il perfetto capro espiatorio della perdita di Bachmut da parte ucraina. Oppure come successo per altri politici rischiava di entrare nel vortice delle tangenti e corruzioni.

Nella giornata del 22 maggio ci sono stati problemi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il capo dell’AIEA ha affermato che la situazione con la sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporozhzhia è “estremamente instabile”, ha chiesto un accordo sulla protezione della centrale nucleare. La centrale è rimasta al buio per diverse ore prima che l’azienda Ukrenergo sia riuscita a ripristinare l’alimentazione alla centrale nucleare. Non vi sarebbero danni alla centrale nucleare.

Si chiude al momento anche la questione di Bachmut che alle 12:00 del 21 maggio secondo il numero uno della Wagner, Evgenij Prighozin, la città passa nella mani della Russia. «L’operazione per catturare Bakhmut è durata 224 giorni». Prigozhin ha detto che Wagner PMC non tornerà alle operazioni di assalto prima della fine di giugno. Ora le unità saranno assegnate al riposo per almeno un mese.

Prighozin ha poi affermato che Bachmut è completamente controllata lungo tutti i suoi confini e che la difesa di Bachmut da parte delle forze armate ucraine avviene solo nelle fantasie di Zelenskyj.

Il commissario militare Kharchenko ha detto di non aver visto nessun militare ucraino nell’ultima area fortificata a sud-ovest di Bachmut. Il 21 maggio Il ministero della Difesa russo ha confermato la presa di Bachmut: «A seguito delle azioni offensive dei distaccamenti d’assalto Wagner, con il supporto dell’artiglieria e dell’aviazione del Gruppo di forze meridionale, la liberazione della città di Bachmut è stata completata nella direzione tattica di Bachmut».

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino ha riferito che Bakhmut si è arresa, ma non era rimasto ancora nulla: alla domanda «Signor Presidente, Bakhmut è ancora sotto il controllo dell’Ucraina?» Zelensky ha risposto: «Penso di no. Ma devi capire che non è rimasto niente. Hanno distrutto tutto. Non ci sono edifici lì. Mi rincresce. Questa è una tragedia. Ma oggi Bachmut rimane solo nei nostri cuori. Non è rimasto niente in questo posto. Terra bruciata. E un sacco di russi morti. Ma sono venuti da noi. E i nostri difensori di Bachmut hanno combattuto duramente. E, naturalmente, apprezziamo il loro ottimo lavoro».

Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la Russia ha subito perdite per circa centomila persone a Bachmut. «Vladimir Putin si congratula con i distaccamenti d’assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unità delle forze armate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la copertura del fianco, per il completamento dell’operazione per liberare Bachmut. Tutti coloro che si sono distinti saranno presentati per i premi statali».

A causa dell’offensiva delle forze armate ucraine, dal 10 maggio al 21 maggio, a costo di pesanti perdite, le forze armate ucraine sono avanzate sui fianchi, ma non hanno potuto cambiare radicalmente la situazione con la continua copertura delle forze principali a ovest di Bachmut, e inoltre non sono riusciti a catturare un solo insediamento, nemmeno Sacco e Vanzetti. Per parlare seriamente della ripresa ucraina di Bachmut, gli ucraini dovrebbero prendere Kleshcheevka, Andreevka, Zelenopolye, Kurdyumovka da sud, per poi avanzare verso Otradovka – questa è quella che viene chiamata la cattura di Bachmut da sud. Per catturare Bachmut da nord, gli ucraini dovrebbero almeno prendere Sacco e Vanzetti, Dubovo-Vasilyevka, Berkhovka, Yagodnoye, Krasnaya Gora – questa può essere chiamata la cattura di Bachmut da nord.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel rapporto serale del 21 maggio ha ignorato la resa della “Fortezza Bakhmut”. Ora i militari che hanno cercato di accerchiare la Wagner possono essere a loro volta accerchiati essendo “coperti” dai militari ucraino-russi.

La guerra continua e intorno alle 07:00 italiane l’allerta per i raid aerei ha suonato in tutta l’Ucraina. È stato riferito di un complesso attacco di missili e UAV nelle regioni di Zaporozhye, Mykolaiv e Kharkiv e Dnepropetrovsk, in cui si sono contate almeno 16 esplosioni.

La giornata del 22 maggio, sulla social sfera è stata caratterizzata dalla notizia degli attentati in Russia. Secondo i servizi russi, l’Fsb, un attacco pianificato dai servizi speciali ucraini è stato sventato a Novotroitsk, nella regione di Orenburg.

E ancora nella tarda serata del 21 maggio un quadricottero ucraino ha sganciato un ordigno esplosivo sull’edificio amministrativo del villaggio di Golovchino nella regione di Belgorod. Durante la mattina del 22 aprile gli ucraini hanno cominciato una guerra sui social media per affermare che a Dronovka era in corso una feroce battaglia con gli ucraini al confine con la regione di Belgorod. Equipaggiamento militare è stato portato da entrambe le parti e diversi droni sono stati avvistati nel cielo.

Secondo i russi si tratta di un attacco simile a quello avvenuto all’inizio di marzo nella regione di Bryansk, i militanti che si considerano membri della legione Freedom of Russia e RDK hanno tentato di irrompere nel distretto Graivoronsky della regione di Belgorod;

Le azioni più clamorose, come la volta precedente, si svolgono nei social network, dove attraverso vari canali di informazione vengono lanciati video precedentemente girati e presentati come battaglie in corso; in particolare, un video in cui si vede un carro armato è stato girato nella mattina del 22 maggio nella regione di Sumy e non ha nulla a che fare con quanto sta accadendo nella regione di Belgorod.

L’addetto stampa della direzione principale dell’intelligence ucraina Yusov ha detto: «Le Legioni “Libertà della Russia” e “RDK”, composte esclusivamente da russi, stanno conducendo un’operazione sul territorio della regione di Belgorod per creare una “zona di sicurezza” per proteggere i civili ucraini».

Le autorità russe hanno annunciato ufficialmente che le forze armate russe, insieme alla Guardia nazionale e al servizio di frontiera, stavano conducendo un’operazione per eliminare i sabotatori.

Allo stesso tempo, testimoni oculari riferiscono di presunte battaglie nell’area con elicotteri. Secondo le informazioni, il gruppo ucraino comprendeva due carri armati, un veicolo corazzato e nove veicoli blindati ed è stato in grado di avanzare verso il villaggio di Glotovo e catturare la locale Casa della Cultura.

«Un massiccio attacco informativo è ora in corso nella regione di Belgorod», ha dichiarato il suo capo Vyacheslav Gladkov. «Si stanno diffondendo informazioni con una proposta per evacuare i residenti del distretto di Shebekinsky dall’amministrazione … Questa è una bugia, non c’è evacuazione».

In realtà dopo l’attacco con drone della sera del 21 maggio un uomo e una donna con ferite da mina sono stati portati all’ospedale di Belgorod. La donna è in terapia intensiva in gravi condizioni.

Attualmente le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia russa e all’FSB, stanno adottando le misure necessarie per eliminare i sabotatori. Putin è stato informato ha riferito il portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmtrj Peskov.: «Lo scopo del sabotaggio ucraino nella regione di Belgorod è distogliere l’attenzione dalla direzione di Bakhmut, per minimizzare l’effetto politico della perdita di Artyomovsk (Bachmut) da parte ucraina».

Nel tardo pomeriggio il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha annunciato l’avvio di operazioni antiterrorismo nella regione: misure e restrizioni speciali, che vanno dal controllo dei documenti di identità delle persone alla sospensione delle attività di industrie e organizzazioni pericolose in cui possono essere utilizzate sostanze esplosive, radioattive, chimiche e biologicamente pericolose.

Una fonte militare russa sulla social sfera fa sapere: «Il raid odierno dei DRG ucraini nella regione di Belgorod, così come un raid simile nella regione di Bryansk avvenuto pochi mesi prima, hanno mostrato chiaramente la necessità di creare una vera e propria difesa territoriale. Il fronte ora si estende per più di 1.500 chilometri. Questa è la portata della Grande Guerra Patriottica e, ovviamente, nessuno era pronto per un simile sviluppo di eventi. Ma ora siamo esattamente a questo punto della storia, e il problema va risolto “ieri”».

E continua: «La sicurezza delle frontiere dovrebbe essere automatizzata il più possibile. Ma questo richiederà tempo. Cosa si può fare adesso? L’opzione più ovvia, familiare sin dai tempi della stessa seconda guerra mondiale, è la creazione di “squadre” di civili con esperienza militare. Si parla infatti di difesa del territorio. Per fare questo è necessario reclutare volontari, addestrarli e distribuire armi. Questo creerà la prima linea di difesa e avviserà prontamente delle azioni nemiche».

Conclude affermando: «Allo stesso tempo, in nessun caso dovresti gettare questi gruppi in battaglia, come fanno in Ucraina. Stiamo parlando di truppe ausiliarie, il cui compito è solo quello di dare all’esercito il tempo di rispondere all’imminente attacco delle forze ucraine o di fermarlo da solo. Tutto ciò suona spiacevole e surreale, ma l’alternativa è un confine bucato attraverso il quale vagheranno i sabotatori nemici. E in questo caso si tratta di proteggere la vita di donne e bambini e preservare le infrastrutture civili. I tempi difficili richiedono decisioni difficili».

La social sfera russa poi afferma che: «Parallelamente all’attacco fisico, è iniziato l’attacco virtuale: “Il nemico e gli ukroblogger che lo hanno aiutato hanno scatenato un’ondata organizzata di panico su Telegram, utilizzando falsi, tra cui, secondo alcuni rapporti, preparati in anticipo, sulla completa cattura dei villaggi. Ci sono state anche chiamate spam ai residenti dell’area circostante da numeri kazaki con chiamate di panico per andarsene con urgenza, hackerando le frequenze delle stazioni radio locali. Altre risorse nemiche, hanno cercato di convincere i residenti a non lasciare le loro case e presumibilmente volevano far cadere il regime al potere in Russia”».

Secondo il bollettino del Ministero della Difesa russo del 21 maggio sera, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato dodici lanciarazzi multipli HIMARS e missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow, oltre a una bomba aerea guidata GBU-32 di fabbricazione statunitense durante il giorno. Nell’area dell’insediamento di Kopanki, nella regione di Kharkiv, è stato distrutto un radar controbatteria AN / TPQ-50 di fabbricazione statunitense.

Si intensificano i post sul ferimento grave del capo di Stato Maggiore ucraino Zaluzhny durante un attacco missilistico delle forze armate russe su uno dei posti di comando delle forze armate ucraine nella regione di Dnepropetrovsk e sarebbero indirettamente confermate da un post sulla pagina Facebook personale di uno dei dipendenti dell’Ucraina Centro Clinico Medico Militare Nazionale. L’8 maggio Alina Slobodyanyuk ha pubblicato informazioni sul ricovero in un ospedale di Kiev di un gran numero di feriti, uno dei quali, secondo lei, “molto importante”, era in condizioni critiche.

Graziella Giangiulio