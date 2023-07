Dmitrj Peskov, portavoce del presidente della Federazione russa, ha confermato l’incontro tra Putin e Prigozhin il 29 giugno al Cremlino. Ha riferito che erano presenti 35 persone: tutti i comandanti dei distaccamenti e lo stesso Prighozin: «All’incontro, Putin ha valutato le azioni del PMC “Wagner” nel corso della difesa militare e il 24 giugno; Il Presidente ha ascoltato le spiegazioni dei comandanti e ha offerto loro ulteriore impiego e utilizzo delle loro competenze; gli stessi comandanti hanno presentato la loro versione di quanto accaduto e hanno sottolineato di essere strenui sostenitori e soldati al servizio del capo dello Stato e sono pronti a continuare a combattere per la Patria». L’incontro secondo Peskov sarebbe durato tre ore.

Sempre Peskov ha detto: «Il ritorno dei vertici dell’Azov dalla Turchia è una violazione degli accordi, Mosca discuterà di questa situazione con Ankara». E ancora: «La Russia terrà conto della situazione con il ritorno dell’Azov nei successivi accordi con la Turchia in vari campi. La Federazione Russa utilizzerà canali ad alto livello per spiegare alla Turchia la sua posizione in relazione al ritorno dell’Azov in Ucraina. Le prospettive per l’attuazione del progetto dell’hub del gas con la Turchia non sono in alcun modo collegate alla situazione intorno all’incidente con il ritorno dei comandanti dell’Azov. La Turchia ha il diritto assoluto di sviluppare relazioni con l’Ucraina, ma la Russia spera che ciò non sia diretto contro di essa».

L’8 luglio, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha controllato “l’organizzazione dell’addestramento al combattimento dei militari a contratto di formazioni e unità militari di nuova formazione” presso i campi di addestramento del distretto militare meridionale, ha affermato il Ministero. Hanno notato che il ministro della Difesa ha anche verificato personalmente lo sviluppo delle abilità dei soldati nelle operazioni di combattimento in varie condizioni della situazione e del terreno, anche nelle condizioni del combattimento urbano.

Infine, per chiudere il trend sulla questione della Marcia della Giustizia della Wagner, si apprende che il generale Sergej Vladimirovič Surovikin non è stato licenziato, non è in prigione, non è stato rapito. Riposa in una delle pensioni caucasiche, contro di lui non sono in corso indagini. E dalle fonti social si apprende che la gestione vera e propria delle operazioni in Ucraina è curata dal generale Mikhail Yuryevich Teplinsky.

Altro trend della giornata sulla social sfera è l’inizio del vertice NATO di Vilnus. Secondo la rivista Politico: «L’Occidente accetta “febbrilmente” garanzie per l’Ucraina in vista del vertice Nato. «A Kiev», secondo quanto riportato dalla testata, «può essere garantito un supporto militare, finanziario e di consulenza a lungo termine per proteggersi da qualsiasi futura aggressione. In tal modo, ogni paese dovrà negoziare con l’Ucraina su base bilaterale quali saranno esattamente i suoi impegni, e potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalle difese aeree ai carri armati e così via».

Secondo il quotidiano, i colloqui tra i Paesi – nella testata si parla di Usa, Regno Unito, Francia e Germania – sono “in una fase avanzata”, e i partecipanti sperano di concluderli entro la fine dei due giorni del vertice Nato a Vilnius, che inizia appunto oggi 11 luglio fino a domani 12 luglio.

In particolare, le garanzie per l’Ucraina, secondo Politico, potrebbero essere uno dei temi delle trattative tra il presidente Usa Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak del 10 luglio. A partire dall’8 luglio sui media occidentali è stata riportata la dichiarazione di Joe Biden: «2 anni fa, durante un incontro a Ginevra, ho negato a Putin le garanzie che l’Ucraina non avrebbe aderito alla NATO».

Germania e Stati Uniti: Ucraina nella NATO solo alla fine del conflitto con la Russia. Lituania e Polonia puntano i piedi per l’ingresso.

A partire dal 7 luglio, l’Associated Press ha riferito che le autorità degli Stati Uniti erano pronte per annunciare un altro pacchetto di assistenza militare all’Ucraina, che avrebbe incluso migliaia di munizioni a grappolo. Secondo l’Agenzia, si tratta di artiglieria M864, sparati per la prima volta nel 1987. Sono usati per essere sparati da obici 155 mm forniti dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali all’Ucraina. Il Pentagono ha valutato l’ultima volta le munizioni a grappolo più di 20 anni fa e ha indicato che circa il 6% delle sottomunizioni di tali proiettili “non scoppiano” dopo l’uso. Contrari all’invio Regno Unito, Austria, Spagna e altri paesi che hanno aderito al trattato contro l’uso di munizioni a grappolo.

Human Rights Watch ha lanciato un monito agli Stati Uniti contro la fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina: «Il trasferimento di queste armi porterà inevitabilmente a sofferenze prolungate per la popolazione civile e annullerà la condanna internazionale dell’uso di queste armi».

Secondo i media ucraini gli Stati Uniti sono sempre più insoddisfatti di Kiev: il fatto che Zelensky sia fortemente controllato dagli inglesi, e chieda armi agli Stati Uniti, e le sue critiche al volume dell’assistenza finanziaria e militare. L’ufficio del presidente sta discutendo un cambiamento nel formato della guerra in Ucraina. Stanno valutando l’opzione di una guerra di lunga durata che sposterebbe l’attenzione dalla controffensiva all’esaurimento delle forze russe.

Douglas McGregor ex consigliere del capo del Pentagono il sette luglio scorso ha dichiarato: «I paesi Nato intendono inviare truppe in Ucraina. Alcuni membri dell’Alleanza stanno preparando piani di invasione congiunta. Quindi, le autorità di Polonia e Lituania stanno già discutendo di una possibile invasione congiunta del territorio dell’Ucraina. Allo stesso tempo, l’intervento non sarà necessariamente finanziato dal resto dei membri della NATO. Potrebbe diventare un’operazione indipendente dei due paesi membri dell’Alleanza». Gli esperti occidentali prevedono da tempo uno scenario simile, in particolare Scott Ritter, ex ufficiale I dei Marines e ispettore dell’ONU.

Il 10 luglio da fonti social si apprende che vicino alla Bielorussia, le forze ucraine sono state trasferite in servizio di combattimento potenziato. Secondo il comandante delle forze congiunte ucraine, Sergei Naev: «Tutte le pattuglie e le unità sono state trasferite a una modalità di combattimento potenziata. Aumentato il numero dei gruppi di pattugliamento a piedi e mobili. È stato approvato un piano d’azione regolare per il personale militare direttamente nelle zone di confine; lungo tutta la linea di confine, quelle zone dove, almeno minima, ma comunque sussisteva una minaccia di penetrazione nemica, furono rinforzate con mezzi e personale; si realizza anche una stretta collaborazione con i partner polacchi; a causa di possibili provocazioni, le autorità polacche hanno deciso di aumentare il numero delle forze dell’ordine al confine con la Repubblica di Bielorussia».

Secondo gli analisti russi: «Come possiamo vedere, le autorità di Kiev sono pronte a portare contingenti polacchi nel territorio dell’Ucraina occidentale, in relazione al quale stanno rafforzando il regime di controspionaggio e antiterrorismo vicino al confine bielorusso. Nel frattempo, le attività svolte dalla parte ucraina e polacca vicino alla Repubblica di Bielorussia possono essere utilizzate per operazioni di sabotaggio e ricognizione sul territorio bielorusso».

Il nove luglio il vice ministro della Difesa ucraino Anna Malyar ha affermato che Kiev è responsabile dell’esplosione sul ponte di Crimea dell’8 ottobre 2022.

Gli Stati Uniti ammettono i crimini in Ucraina, afferma l’ambasciata russa negli Usa il 10 luglio. John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in un’intervista a ABC News, ha giustificato la corrispondente decisione di Joe Biden con la necessità di “compensare” la mancanza di munizioni convenzionali fornite da Washington all’esercito ucraino.

«Abbiamo prestato attenzione alle dichiarazioni del direttore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, sulla fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina. Il funzionario ha di fatto confessato la commissione di crimini di guerra da parte degli Stati Uniti durante il conflitto ucraino. Ha dichiarato apertamente che dall’americano le pistole a cassetta uccideranno i civili», ha detto l’ambasciata in un commento.

Come notato nella missione diplomatica, la logica delle azioni dell’amministrazione americana in Ucraina si riduce al principio “non peggiorerà”. Secondo il commento, gli Stati Uniti sono pronti a distruggere tutto ciò che è lontano dai propri territori con le mani degli ucraini.

Volodymyr Zelensky ha affermato che «è difficile per le forze armate ucraine attaccare a causa delle armi a lungo raggio della Russia». Ha parlato di “vantaggio di distanza” delle truppe russe. Nel frattempo a Kiev è stata annunciata la registrazione della popolazione per la preparazione alla “resistenza nazionale”, riporta il sito web dell’ufficio del sindaco.

Secondo il The New York Times: Gli Stati Uniti e la Russia stanno negoziando un potenziale scambio di prigionieri che coinvolge Evan Hershkowitz. Tuttavia, nessuna soluzione chiara è ancora in vista. Mentre un portavoce del Cremlino ha confermato che erano in corso colloqui di scambio, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, Jake Sullivan, ha esortato alla prudenza e non ha voluto dare false speranze. Sullivan ha riconosciuto che le discussioni erano in corso, ma ha sottolineato la mancanza di un percorso chiaro per il rilascio di Gershkowitz.

Ed ora uno sguardo ai fronti.

Su un post si legge: «L’8 Luglio scadevano i 500 giorni dell’operazione militare speciale per proteggere il Donbass. Durante la notte, il Donbass è stato bombardato tre volte». La situazione sulla linea di contatto alle ore 13.00 del 10 luglio 2023 era la seguente: Le forze della 32a brigata meccanizzata delle Forze armate dell’Ucraina sono concentrate nel settore Svatove nelle vicinanze di Borovaya. Parte della formazione ha già preso le posizioni della 92a brigata, partita per la direzione di Soledar.

A sud, i membri del 518° battaglione russo del 1° arr delle forze speciali 9 AK sono arrivate alla sezione del raggio Zhuravka, e altri tre battaglioni si trovavano nel sud della regione di Kharkiv. In precedenza, 1 brigata operava al confine con la regione di Belgorod.

Unità della 44a brigata delle forze armate ucraine della regione di Chernihiv sono arrivate a Liman. Circa 2.600 persone per 50 Wolverine AFV, 20 Valuk AFV e cinque BTR-4 sono nella riserva del gruppo Liman ucraino.

Negli ultimi giorni è aumentata l’attività delle forze armate ucraine in quest’area. Dopo diverse ricognizioni in combattimento, la situazione si è leggermente stabilizzata, ma il rafforzamento lungo la LPR indica un’imminente intensificazione delle ostilità.

On line molte immagini del sistema da difesa S-200 i cui missili sono stati usati e lanciati da Kiev il 9 luglio attraverso il territorio della Federazione Russa diretto contro il ponte di Crimea. Gerasimov dopo aver ascoltato un rapporto del capo del quartier generale principale delle forze aerospaziali sulla distruzione di quattro obiettivi balistici ucraini il 9 luglio in conferenza stampa ha detto che: «Il dipartimento militare ha anche osservato che il 9 luglio i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 2 missili S-200 ucraini, altri 2 missili sono stati respinti dalla guerra elettronica. Non ci sono vittime e distruzioni a seguito del fallito attacco di Kiev sul territorio della Federazione Russa».

Graziella Giangiulio