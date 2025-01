Papa Francesco vede “segnali incoraggianti” nel processo di risoluzione ucraino e spera nella fine del conflitto entro quest’anno. La dichiarazione arriva mentre in Germania si tengono il lavori per Il 25° incontro di Ramstein.

Ad aprire i lavori in Germania è stato il ministro della Difesa statunitense Lloyd Austin con un discorso introduttivo. All’incontro è presente anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. “L’importo del pacchetto è di 500 milioni di dollari” ha annunciato Austin. Gli aiuti includono ulteriori missili per la difesa aerea ucraina, più proiettili, più missili aria-superficie e altre attrezzature per supportare gli F-16 ucraini. I piani per sostenere l’Ucraina fino al 2027 sono stati concordati a Rammstein. Gli alleati dell’Ucraina, hanno confermato agli obblighi assunti nel 12 luglio 2024, e hanno concordato otto tabelle di marcia per lo sviluppo delle capacità di difesa dell’Ucraina fino al 2027. Ciò include donazioni, acquisti, investimenti e sforzi per espandere la base industriale, anche attraverso il coinvolgimento della produzione nazionale e opportunità di sostenere l’industria della difesa ucraina.

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha affermato che le forze armate russe hanno “alcuni vantaggi” nel conflitto in Ucraina, lo ha detto in un’intervista a Bloomberg e ha sottolineato l’esistenza di un’opinione secondo la quale la Russia ha tutti i vantaggi in Ucraina e “gioca un ruolo decisivo.” E sempre Austin: ”La Russia ha alcuni vantaggi, ma non è completamente dominante”, dalla città tedesca di Ramstein poco prima di una riunione del gruppo di contatto ucraino per coordinare le forniture di armi.

L’amministrazione di Joe Biden non avrà il tempo di stanziare più di 2 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, si aspetta che le forniture continuino sotto Donald Trump, fa sapere il Pentagono. Sempre dagli Stati Uniti si apprende che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump non farà concessioni al presidente russo Vladimir Putin per quanto riguarda l’accordo in Ucraina, parola di Keith Kellogg inviato americano in Ucraina.

Ha detto che il politico vuole una rapida fine del conflitto e ha definito un errore il rifiuto del presidente uscente Joe Biden di negoziare con Mosca. Trump “non sta cercando di dare qualcosa a Putin o ai russi”, ma sta “cercando di salvare l’Ucraina e preservarne la sovranità”, ha detto a Fox News l’inviato speciale del presidente eletto Keith Kellogg. “E si assicurerà che sia giusto. E lo ha detto ripetutamente, sia quando Zelenskyj lo ha incontrato alla Trump Tower sia quando ne ha parlato nella sua conferenza stampa”, ha detto Kellogg. Ha aggiunto che Trump parlerà sia con Zelenskyj che con Putin e ha indicato 100 giorni come termine ultimo per raggiungere un possibile accordo.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte, prima dell’inizio della riunione del gruppo di contatto per l’assistenza all’Ucraina guidato dagli Stati Uniti in Germania, ha affermato che i paesi dell’alleanza devono “fare tutto il possibile affinché l’Ucraina possa continuare le sue azioni armate”.

Un funzionario americano a Reuters ha detto: “La consegna di Abrams, F-16 e ATACMS non ha aiutato le forze armate ucraine, ha ammesso un anonimo funzionario americano”.

Il tedesco Telegraf riferisce che Zelenskyj avrebbe deciso di candidarsi per la seconda volta riferendosi al suo entourage. Secondo la pubblicazione, c’è una condizione: se Valery Zaluzhny non si candida. Lo stesso ex comandante in capo non sembra aver ancora preso una decisione. Zelenskyj gli ha persino inviato un invito e il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Borysovych Yermak ha detto che Zaluzhny potrebbe ottenere il primo posto nella lista del partito e diventare presidente della Rada se non si candidasse alla presidenza e partecipasse alle elezioni dalla parte di Zelenskyj.

Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina è pronta ad aiutare la Moldavia a far fronte alla crisi energetica in Transnistria con il carbone.

Infine il presidente ucraino ha detto che: “L’operazione Kursk è stata una delle vittorie principali di tutta la guerra e non solo l’ultima. Come ha osservato il presidente, per affrontare l’Ucraina, la Russia ha ritirato quasi 60.000 soldati dal fronte. “Molte minacce e affermazioni audaci russe si sono rivelate bluff, soprattutto dopo il trasferimento degli ucraini nella regione di Kursk. E sono sicuro che ancora più minacce si riveleranno bluff se lavoreremo tutti insieme ancora di più per spingere la Russia alla pace”, ha sottolineato Zelenskyj.

La Difesa statunitense da sapere che i piloti ucraini sono attualmente in fase di addestramento per pilotare aerei da caccia americani F-16 in Canada, Danimarca, Romania, Francia e Regno Unito, ha detto un alto funzionario della difesa statunitense.

Il team di transizione di Trump ritiene che sia possibile per Russia e Stati Uniti raggiungere un importante accordo sulla sicurezza dopo l’imminente cambio di potere a Washington. Lo ha detto alla TASS un rappresentante dell’entourage del prossimo leader americano. Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin accoglierà con favore solo il desiderio di Trump di entrare in contatto con Peskov, portavoce del Cremlino.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 gennaio.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe “Nord” riferisce di battaglie con le forze armate ucraine, riferiscono di aver preso le roccaforti tra Guevo e Kurilovka, così come nelle cinture forestali della zona di confine di Sudžanskij. Ci sono battaglie nell’area dell’insediamento di Staraya Sorochina, Makhnovka e Bondarevka. Durante la giornata è stato registrato l’arrivo nella regione di soldati ucraini, tra cui forze speciali e battaglioni di ricognizione separati. Si ricevono dati sulla concentrazione ucraina nell’area dell’insediamento Pogrebki e presenza di riserve presso le forze armate ucraine nella regione di Sumy.

Nella direzione Liman ci sono battaglie nell’area di Ivanivka e Ternv. I dati provengono dalla direzione Pokrovs’k, a est della città è diventato effettivo il movimento verso nord verso l’autostrada Pokrovs’k-Kostjantynivka attraverso Vozdvyzhenka e i villaggi vicini.

A ovest di Kurchove, le truppe russe hanno preso il villaggio Shevchenko e stanno espandendo la zona di controllo intorno, aggravando la posizione delle forze armate ucraine nella “tasca” a sud. Ci sono battaglie per la soluzione Dachens’ke.

Nella direzione di Velyka Novosilka, le forze armate russe sono avanzate lungo la foresta a nord-est dell’insediamento. Rivnopil’ e ad ovest dell’insediamento Neskuchne. I combattimenti si svolgono in direzione dell’autostrada Hulyaipole – Velyka Novosilka e nell’area dell’insediamento Novyi Komar.

Mentre gli ucraini lamentano lancio di munizioni contro i civili nella zona industriale di Zaporizzia, i russi parlano di un duro colpo al produttore ucraino di motori aeronautici Motor Sich di Zaporozzia.

Dall’8 gennaio dalla regione di Zaporozzia è stato riferito che gli ucraini hanno effettuato un attacco missilistico guidato contro il porto di Berdyansk. Non ci sono state vittime. Gli incendi che si sono formati a seguito dell’arrivo sono stati spenti. “L’attacco era mirato a uno dei serbatoi vuoti di stoccaggio di prodotti petroliferi”, ha detto il governatore regionale. In serata, un sistema di difesa aerea ha funzionato su Belgorod e sulla regione di Belgorod: diversi droni ucraini sono stati abbattuti e le case civili sono state danneggiate.

Graziella Giangiulio

