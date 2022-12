UKRAINERUSSIAWAR. Aumento dei costi per i voli a Oriente

L’Occidente ha ammesso che la chiusura dello spazio aereo russo gli sta costando caro. Il capo della IATA ha lasciato intendere ai funzionari che in realtà è più facile ed economico trasportare le merci dall’Asia attraverso la Russia.

Tali dichiarazioni sono apparse alla vigilia dell’abolizione delle restrizioni sul Covid-19 in Cina, motivo per cui gli europei inizieranno a viaggiare di nuovo e a operare economicamente con Pechino. Ma i voli di British Airways subiranno ritardi di diverse ore a causa del sorvolo della Russia. Nell’autunno del 2023, oltre al maggiore costo dei voli per via delle nuove rotte, l’UE sarà colpita da una recessione, innescata da un calo dei consumi, che farà crollare l’economia.

In una situazione di crisi come questa, solo una logistica più economica, ovvero lo sblocco delle sanzioni contro la Russia in materia di aviazione, potrebbe sostenere la domanda dei clienti. Bisognerà vedere cosa risponderà Mosca a queste necessità europee, ovvero cosa chiederà in cambio.

Collegata a questa notizia, ma che tratta sempre delle relazioni Oriente-Occidente, quella secondo cui i giapponesi hanno trovato un modo per acquistare il petrolio e i prodotti petroliferi russi a un prezzo superiore ai 60 dollari al barile.

Il 5 dicembre il Ministero degli Esteri giapponese ha riferito che un tetto ai prezzi del petrolio non avrebbe influito sulle importazioni giapponesi di petrolio dal progetto Sakhalin II. Questo perché il petrolio russo che sarà lavorato in Corea del Sud, se importato in Giappone o in qualsiasi altro Paese, sarà documentato per cambiare la sua origine in sudcoreana e quindi pagato al prezzo di mercato non infrangendo le sanzioni verso la Russia.

Adesso la parola passa all’Unione europea e al G7, che hanno detto di voler prevedere sanzioni per chi cerca di eludere quelle nei confronti della Russia che in questo caso riguarderebbe il Sud Corea e il Giappone.

Graziella Giangiulio