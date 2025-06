UKRAINERUSSIAWAR. Aumenta il debito pubblico ucraino. “Ni” di Trump ai patriot per Kiev. Tecnologia iraniana usata dai russi contro l’Ucraina. Avanzata russa lungo la LBS

La dichiarazione congiunta della NATO non ha menzionato le prospettive di adesione dell’Ucraina. Il prossimo vertice NATO si terrà in Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan: “La guerra in corso in Ucraina ha avuto conseguenze sia regionali che globali. I nostri intensi sforzi per porre fine alla guerra continuano”. “L’offerta del nostro Paese di ospitare il vertice NATO del prossimo anno è stata accettata e saremo lieti di ospitare i nostri alleati”. “Aumenteremo la nostra spesa per la difesa al 5% in 10 anni. Siamo il Paese più vicino ad aumentare il nostro bilancio per la difesa al 5%, visti gli investimenti che abbiamo fatto.”

La NATO ritiene che l’Ucraina avrà un’estate “tesa e difficile” sul campo di battaglia, scrive il portale Defense One. Secondo l’Alleanza, la Russia continuerà ad avanzare sul campo di battaglia. Inoltre, nonostante il continuo rifornimento di armi dagli Stati Uniti, non è chiaro cosa farà Kiev quando termineranno gli aiuti approvati da Biden. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che il conflitto in Ucraina “non può essere risolto con mezzi militari”.

Inoltre secondo il Financial Times, “la Russia possiede oltre 13.000 missili di varie gittata: è in grado di produrne fino a 200 in più al mese”. Secondo la pubblicazione, questo le consente di mantenere un’elevata intensità di bombardamento anche in presenza di sanzioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler parlare con Vladimir Putin per discutere della situazione relativa al conflitto russo-ucraino:”Vediamo se possiamo porre fine a tutto questo.” Il Presidente degli Stati Uniti ha anche affermato di aver avuto un “buon incontro” con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO. La questione del cessate il fuoco non è stata discussa durante la conversazione, ha chiarito Trump.

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti prenderanno in considerazione la possibilità di fornire sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina. Ma non ha specificato se gli Stati Uniti continueranno a fornire aiuti militari all’Ucraina, e ha affermato che prenderà in considerazione la questione. Ed è infine convinto che “la Russia non attaccherà i paesi della NATO finché rimarrà alla Casa Bianca” The Washington Post.

Nessuna decisione sull’adesione dell’Ucraina all’UE verrà presa al vertice di Bruxelles ha affermato il primo Ministro ungherese Viktor Orbán. Sottolineando il “No” ungherese. I cittadini ungheresi si sono espressi con referendum il 95% ha votato no all’ingresso dell’Ucraina nella UE.

La Finlandia si sta preparando a una possibile “invasione russa”: il confine è chiuso, si sta costruendo una barriera di 200 chilometri. Si nota che tali misure hanno già avuto un impatto negativo sull’economia delle regioni di confine. Inoltre, la Finlandia ha il confine con la Russia più lungo tra tutti i Paesi dell’UE: 1.340 km. Anche l’Estonia si sta preparando alla guerra con la Russia: il Paese ha iniziato a costruire attivamente decine di bunker al confine e a scavare fossati anticarro.

Il governo ucraino approva modifiche al bilancio statale per coprire un deficit di oltre 400 miliardi di grivne per l’esercito, afferma il deputato Sergei Vladimirovich Zheleznyak. Il documento dovrebbe essere presentato al Parlamento a breve. L’anno scorso, il deficit dell’esercito è stato coperto aumentando le tasse. Quest’anno, il governo propone di coprire il deficit di 400 miliardi di grivne per l’esercito contraendo nuovi debiti e riscuotendo tasse dalle imprese ucraine. In particolare, propone di aggiustare la parte delle spese del bilancio statale di 397 miliardi di grivne: aumentare la spesa per i singoli programmi di bilancio di 448 miliardi di grivne (di cui 412 miliardi di grivne destinati al settore della sicurezza e della difesa) e ridurre la spesa e i prestiti di 51 miliardi di grivne. Il debito pubblico ucraino è aumentato di 1 miliardo di dollari a maggio, ha fatto sapere il Ministero delle Finanze. L’importo totale del debito pubblico e garantito dallo Stato ucraino ha raggiunto i 180,97 miliardi di dollari alla fine di maggio.

La volontaria ucraina Maria Berlinskaya invece ha lamentato che c’è: “una nuova minaccia non solo per Sumy, Dnipro o Charkiv, ma anche per Leopoli e Černivci: migliaia di droni sulle città daranno la caccia agli ucraini già a partire dal 2026, e non stiamo parlando di “shahed””.

Nella giornata del 25 giugno Volodymyr Zelensky e il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset hanno firmato un accordo per istituire un “Tribunale Speciale per i Crimini di Aggressione Russa contro l’Ucraina”. L’incontro tra i presidenti ucraino e statunitense è durato circa 40-50 minuti. Lo stesso Zelensky ha definito l’incontro “lungo e significativo”: “Abbiamo affrontato tutte le questioni veramente importanti. Ringrazio il Signor Presidente, ringrazio gli Stati Uniti. Abbiamo parlato di come raggiungere un cessate il fuoco e una vera pace. Abbiamo parlato di come proteggere il nostro popolo. Apprezziamo l’attenzione e la disponibilità a contribuire ad avvicinare la pace. Dettagli più avanti.”

Dalla Russia si apprende che: “una residente di Novorossijsk è stata arrestata per aver passato informazioni sulle navi della Flotta del Mar Nero e sulle strutture di difesa aerea a un curatore ucraino”, ha riferito l’FSB. “La donna lavorava su una nave civile nei porti di Novorossijsk e Sochi”. “Grazie alle misure tempestive adottate, non si sono verificati danni alle attrezzature militari o al personale delle Forze Armate della Federazione Russa”, si legge nel rapporto. “È stato aperto un caso di tradimento ed è in corso l’indagine”.

Le forze armate russe hanno installato nuovi visori anti-drone sui carri armati russi T-72B3M. Una delegazione ufficiale russa andata a New York da San Pietroburgo. Maria Zakarova portavoce del Ministero per gli Affari Esteri ha spiegato che si tratta di una rotazione di personale. Putin ha esteso il diritto alla sospensione della leva obbligatoria per i Vecchi Credenti fino al 2030 con decreto presidenziale.

Secondo AP: I resti di uno speciale drone suicida russo, esploso su un edificio residenziale in uno dei numerosi attacchi degli ultimi giorni che hanno coinvolto tecnologie iraniane avanzate, sono stati identificati in Ucraina. Secondo il rapporto, il drone, insolitamente bianco anziché nero, era dotato di una telecamera unica, strumenti di intelligenza artificiale e un collegamento radio unico che consente a un operatore di controllarlo direttamente dalla Russia fino al raggiungimento del bersaglio.

Effettuato nuovo scambio di prigionieri. Guardie di frontiera ucraine in prigionia dal 2022 tornano a casa. E rientrano. Casa militari russi attualmente in Bielorussia per le cure di prima assistenza.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 26 giugno. Dei droni sono stati abbattuti nei pressi di Mosca di notte. Nell’area del complesso residenziale moscovita “Serednevsky Forest” – detriti cono caduti e hanno danneggiato auto. Nella regione di Rostov, circa 15 esplosioni sono state udite dagli abitanti di Taganrog – dei droni sono stati distrutti nei distretti di Malinovskii e Matveyevo-Kurganskiy Uchastok. Nella giornata del 25 giugno, per tutto il giorno, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la distruzione di gruppi di droni ucraini nelle regioni russe.

Geran russi hanno operato nelle regioni di Odessa, Charkiv e Dnipropetrovs’k, la parte ucraina della DPR. Esperti ucraini affermano che le forze armate russe stanno lanciando nuovi Geranium dotati di un meccanismo di comunicazione radio migliorato: l’operatore può controllarli direttamente dalla Russia (sembrano essere quelli di fabbricazione congiunta con l’Iran). Il nuovo UAV è dotato di una telecamera migliorata, una piattaforma informatica basata sull’intelligenza artificiale e sulle comunicazioni radio. A quanto pare, insieme ai vecchi modelli, i nuovi vengono utilizzati per distruggere gli obiettivi più importanti.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini hanno tentato due volte di penetrare nel territorio russo in direzione di Tetkino e regione di Gluškovskij, sebbene nell’ultimo giorno gli ucraini abbiano mostrato minore attività. Gruppi di fanteria ucraini che cercavano di sfondare il confine vicino a Tetkino e dal lato di Bezsalivka sono stati colpiti. Nelle retrovie, un drone FPV ucraino ha attaccato la strada Bobrava-Belaya nel distretto di Belovsky un ferito.

In direzione Sumy le dichiarazioni tra Ucraina e Russia non coincidono. Il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Syrsky ha dichiarato che: “Le Forze Armate ucraine hanno fermato l’offensiva russa nella regione di Sumy, la linea del fronte è stata stabilizzata”. “Quest’anno, l’ondata di tentativi di un’offensiva estiva dal territorio della Federazione Russa sta soffocando proprio come l’anno scorso: il tentativo del nemico di azioni offensive nella regione di Charkiv”, — ha chiosato il comandante in capo.

La NATO nel summit del 25 giugno ha preso atto dell’avanzata delle forze russe nella regione di Sumy e delle misure adottate per creare una zona cuscinetto di sicurezza, scrive il portale Defense One. “La Russia continua ad avanzare ‘costantemente’ nella regione di Sumy… e, a quanto pare, sta creando una zona cuscinetto”, ha affermato il portale in un messaggio, citando un alto funzionario dell’Alleanza, di cui non è stato reso noto il nome.

Le forze armate russe fanno sapere che in direzione Sumy, il 26 giugno, “il distaccamento di Smugljanka contribuisce ad aprire la strada verso Sumy con una guida aerea precisa. Le forze armate ucraine non cedono le fortificazioni facilmente e contrattaccano costantemente, sebbene senza successo. I droni degli artiglieri russi sono estremamente vicini ai punti di sbarco”.

Secondo fonti al fronte russe, in direzione Sumy, gli ucraini hanno ha radunato le riserve e stanno contrattaccando nei pressi di Yablunivka, Novomykolaivka, tre ad Aleksiivka, Yunakivka e nell’area del villaggio di Sadki; 11 attacchi delle forze armate ucraine sono stati respinti. Tuttavia, le Forze Aviotrasportate russe, dopo aver respinto tre contrattacchi ucriani, hanno bonificato diverse abitazioni a Yunakivka e sono avanzate nelle fasce forestali di confine con pesanti combattimenti, scrive GrV “Sever”.

In direzione di Charkiv, combattimenti a Vovčans’k e nelle fattorie di Vovčans’k.

Nella regione di Belgorod, si registrano almeno cinque attacchi di droni in cinque diversi villaggi.

La battaglia per la completa presa russa di Časiv Jar e nella zona di Stupochki continua. Gli ucraini stanno opponendo resistenza, non volendo aprire ai russi la strada a Kostjantynivka.

In direzione Pokrovs’k, battagli vicino a Novoserhiivka, nella zona di Kotlyne, Zvirove, Shevchenko e Lysivka. Il ministero della Difesa russo ha riferito in chiusura di raccolta dati che Novoserhiivka passa in mano russa così come il villaggio di Shevchenko.

In direzione di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze Vostok, dopo aver preso l’insediamento di Yalta (Jalta), continua ad avanzare verso Zirka.

Nella regione di Zaporižžja – massicci bombardamenti di artiglieria da parte delle forze armate ucraine del distretto municipale di Tokmok. Il villaggio di Hoholivka è stato attaccato.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/