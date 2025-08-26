Alla fine della settimana si terrà un incontro tra i team ucraino e americano, dove si discuterà delle possibilità di futuri negoziati tra Ucraina e Russia, a darne notizia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Oggi si terrà un incontro con Kellogg per approfondire questo argomento, in preparazione di un possibile futuro incontro con la parte russa”, ha dichiarato durante una conferenza stampa con il primo Ministro norvegese Støre, il 25 agosto

Nel fine settimana tutti i rappresentanti europei e quello statunitense sono stati a Kiev per celebrare la festa nazionale ucraina, compreso Keith Kellogg rappresentante speciale del Presidente degli Stati Uniti a cui Zelensky ha conferito l’Ordine al Merito di I grado.

In ogni caso Zelensky ha ribadito: ”L’Ucraina non ha accordi con i russi, abbiamo concordato con Trump”. “Abbiamo concordato che sia giusto procedere sulla via diplomatica. Ho sostenuto la via proposta dal presidente Trump. Abbiamo parlato del necessario incontro trilaterale, poi ha avuto contatti con la parte russa e ha detto: “Prima facciamo una via bilaterale, poi una trilaterale”. E questa è la proposta russa, come ha detto lui”, ha detto Zelensky durante un briefing congiunto con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Ha anche aggiunto: “Parliamo di data e luogo. È tutto ciò che ho al momento”.

Trump nel fine settimana ha interrotto alcune consegne di armi all’Ucraina a causa delle scorte insufficienti, fonte AP. Tra queste rientrano missili Patriot, GMLRS, Hellfire e proiettili per obici.

Il primo Ministro canadese Mark Carney ha visitato l’Ucraina per la prima volta dalla sua elezione, insieme a Kellogg e ai Ministri della Difesa di Svezia, Lettonia e Danimarca. Il Canada non esclude la possibilità di una sua presenza militare in Ucraina, afferma il primo Ministro Carney. “Stiamo lavorando sui termini delle garanzie di sicurezza a terra, in cielo e in mare”, ha affermato.

Canada e Ucraina hanno firmato un piano d’azione per attuare l’accordo di sicurezza tra i due Paesi. Il Canada ha annunciato 2 miliardi di dollari in aiuti militari: veicoli blindati, droni e munizioni. È stato inoltre firmato un accordo sulla produzione congiunta di prodotti per la difesa.

I paesi della NATO hanno consegnato armi per un valore di 50 miliardi di dollari all’Ucraina nel 2024, afferma il presidente del Comitato Militare dell’Alleanza. Cavo Dragone ha affermato che gli alleati intendono continuare a fornire assistenza militare e persino aumentarne il volume. E ha osservato: “Non c’è alcuna discussione all’interno della NATO sull’invio di contingenti militari in Ucraina.”

Il presidente finlandese Alexander Stubb, vicino a Trump: “La guerra in Ucraina durerà almeno fino all’autunno e un incontro tra Putin e Zelensky non è previsto a breve”. Secondo Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: “Il Cremlino sta prendendo in giro gli sforzi di pace di Trump”.

Il presidente francese Emmanuel Macron: “Quattro Paesi, tra cui la Turchia, dovrebbero essere pronti a lanciare un’operazione in Ucraina”. L’Estonia è pronta a inviare una compagnia di soldati in Ucraina come parte delle garanzie di sicurezza, ha affermato il primo Ministro Kristen Michal. La Lituania annuncia la costruzione di una linea di difesa multilivello lunga 50 km per proteggere i suoi confini con Russia e Bielorussia da potenziali minacce. Il ministero della Difesa lituano: “La Lituania sta passando da misure di difesa singole a una linea di difesa combinata a tre livelli. Ciò garantirà una sicurezza dei confini più profonda, controllabile e affidabile, in linea con i principi di integrazione NATO/UE.”

Un altro volo con munizioni per l’Ucraina è arrivato dagli Stati Uniti in Polonia. Un An-124-100 ucraino è stato avvistato a Plovdiv mentre veniva caricato con elicotteri Mi-24V/D bulgari, apparentemente destinati a un ulteriore invio in Ucraina. Second fonti social l’azienda di difesa francese Arquus ha firmato un contratto per la fornitura di 61 veicoli blindati Bastion all’Ucraina. Attualmente, Arquus ha completato la consegna di 11 veicoli blindati Bastion e altri 50 sono previsti per il prossimo futuro. Questo contratto integra l’accordo precedentemente concluso sulla fornitura di veicoli blindati VAB dall’esercito francese. Oltre alla fornitura di veicoli blindati, Arquus si occuperà anche della loro manutenzione aprendo un’officina in Ucraina.

Secondo il Ministero dello Sviluppo delle Comunità e dei Territori dell’Ucraina, circa 237.000 persone devono essere evacuate dalle regioni di Donetsk e Dnipropetrovs’k, tra cui quasi 17.200 bambini. Si segnala che dal 1° giugno al 22 agosto 2025, più di 64.000 persone sono state evacuate da queste regioni.

Il ministro degli Esteri della Slovacchia, Juraj Blanár ha minacciato: “L’Ucraina potrebbe rimanere senza gasolio slovacco dopo gli attacchi all’oleodotto Druzhba”. La raffineria Slovnaft produce prodotti a base di petrolio russo ed è un importante fornitore di gasolio per l’Ucraina, coprendo il 10% del suo consumo mensile. “Comprendiamo che l’Ucraina si trova in una situazione difficile, ma questa infrastruttura è molto importante per noi, soprattutto quando vediamo che l’Ucraina sta danneggiando i propri interessi rischiando di rimanere senza carburante. Il nostro interesse nazionale è proteggere queste forniture, e quindi stiamo comunicando apertamente anche con la parte ucraina”, ha affermato Blanar.

L’ambasciatore turco in Ucraina, Nariman Celal ha detto che il suo paese è disponibile a sostenere in Ucraina le forze di pace. “Ho appena incontrato ieri il Ministro della Difesa turco Yasar Guler, abbiamo avuto un’ottima conversazione. La Turchia è pronta a partecipare alle operazioni di sminamento del Mar Nero nel prossimo futuro”, ha affermato.

Oltre allo sminamento marittimo, la parte turca sta valutando proposte per partecipare alle operazioni di sminamento terrestre per scopi umanitari e civili. Inoltre, come ha osservato Celal, la Turchia è uno dei 10 Paesi potenzialmente pronti a inviare truppe in Ucraina. In precedenza, Zelensky ha affermato che la Turchia si è espressa pronta ad aderire alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina e ad assumersi la responsabilità della sicurezza marittima e invio di forze di peacekeeping in Ucraina.

Il 22 agosto Kim Jong-un ha reso omaggio ai soldati nordcoreani caduti nella guerra in Ucraina e ha consegnato medaglie ai soldati di ritorno dalla guerra. La Corea del Nord ha dichiarato che almeno 100 soldati sono stati uccisi. Un blog che segue da vicino gli eventi in Corea del Nord ha riferito che un aereo cargo russo è arrivato a Pyongyang il 1° agosto, trasportando le bare di 20 soldati nordcoreani caduti nella guerra. Le loro fotografie sono state esposte su un apposito supporto.

A sua volta, la televisione nordcoreana ha trasmesso un ampio servizio dedicato ai soldati e agli ufficiali della RPDC nella zona di confine di Kursk. Il servizio includeva numerose riprese esclusive, tra cui video di assalti alle posizioni ucraine, l’uso di sistemi di lancio multipli di razzi, sistemi anticarro, mortai, ecc. Solo alla fine di aprile, Vladimir Putin ha ringraziato personalmente Kim Jong-un per il suo aiuto. Ora, finalmente, la cerimonia di onorare i partecipanti alle battaglie ha avuto luogo a Pyongyang.

Secondo fonti occidentali, la Russia sta costruendo una grande base di radiointelligence nella regione di Kaliningrad, a soli 25 km dal confine con la NATO. La Russia nel fine settimana ha presentato il rendering di reti anti-drone installate rapidamente per vari tipi di equipaggiamento

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 25 agosto. Fine settimana impegnativo sulla linea del fronte ucraino – russo. Il 22 agosto sono state registrate 30 esplosioni in un’ora a Kramators’k, le forze armate russe hanno continuano a bombardare la città, fonte Consiglio Comunale. Secondo fonti turche, ieri la 156ª brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine, di stanza nell’area di Slov”jans’k-Kramators’k, ha perso la maggior parte di due battaglioni a causa di un prolungato e pesante bombardamento. Sono stati distrutti 29 veicoli trasporto truppe, tre carri armati, quattro sistemi di difesa aerea, quattro stazioni di guerra elettronica e decine di veicoli. Sono stati distrutti anche posti di comando e siti di schieramento delle unità. L’area è stata colpita da due missili balistici Iskander, decine di droni Geranium e circa 100 attacchi con bombe plananti.

Secondo le fonti social russe “questa è la prima volta in questa guerra che la Russia lancia un attacco così improvviso e intenso contro un’unità. Con l’aumento della sorveglianza aerea e del supporto di fuoco, eventi simili accadranno inevitabilmente a ogni unità ucraina che lascia i propri rifugi”.

Di notte, i Geranium russi hanno operato intensamente nella regione di Sumy, in prima linea, e nella parte della DPR ucraina.

Le forze armate ucraine hanno continuato a inviare altri droni in una “carovana”, cercando di imporre restrizioni agli aeroporti civili russi. Due droni sono stati abbattuti in avvicinamento a Mosca di notte, e prima di mezzanotte sono pervenute segnalazioni di droni ad ala fissa abbattuti sopra le regioni di Crimea, Kaluga, Bryansk e Oryol. Nella regione di Smolensk, 7 droni ucraini sono stati abbattuti di notte.

In direzione di Sumy, le forze armate ucraine stanno attaccando in direzione Andriivka-Oleksiivka, mentre i militari russi stanno colpendo gli ucraini con velivoli pesanti FAB.

In direzione di Kupjans’k, da diversi giorni si segnalano successi delle forze armate russe a Sobolivka, nel qual caso la logistica delle forze armate a Kupjans’k stessa è ancora più complicata.

Nella regione di Belgorod quattro feriti in diversi attacchi di droni, almeno 4.

In direzione di Borivs’ke, gli ucraini hanno contrattaccato nei pressi di Paraskoviivka e Novomykhailivka.

In direzione di Pokrovs’k, si stanno svolgendo battaglie a Udachne, vicino a Leontovychi e tra Troyanda e Shevchenko. La cattura da parte russa di Novoekonomicheskoye ha portato al successivo controllo del territorio russo fino a Malynivka, catturando prigionieri.

In direzione Zaporizzia, le guardie della 57a brigata fucilieri motorizzata separata della 5a armata del gruppo di forze “Est”, hanno preso l’insediamento di Zaporizhzhya nella regione di Dnipropetrovs’k.

Dopo la presa di Novogeorgievka, i gruppi d’assalto della 57a Guardia russa non hanno rallentato e hanno immediatamente proceduto verso il villaggio successivo. Zaporizhzhya è diventato un altro insediamento nella regione di Dnipropetrovs’k, preso dal Gruppo di Forze “Est” in breve tempo.

Durante le battaglie per Zaporižžja, i soldati della 57ª brigata hanno – secondo fonti social russe non verificabili- distrutto più di una compagnia ucraina, oltre 10 pezzi di equipaggiamento e occupato le strutture difensive erette dalle forze armate ucraine in questa direzione.

Graziella Giangiulio

