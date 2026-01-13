UKRAINERUSSIAWAR. Attesa da Zelensky risposta russa sul piano di pace entro fine mese. Aerei USA sorvolano Kaliningrad. I russi cambiano tattica a Kupjans’k: estendono il fronte per attaccare in piccole unità

Donald Trump continua a minacciare velatamente l’Unione europea: “Putin non ha paura dell’Europa. L’Europa sta cambiando. L’Europa deve rimettersi in piedi. Amo l’Europa, credo di essere europeo, ho radici in Europa, ma l’Europa è un posto diverso… Devono stare molto attenti alle loro politiche sull’immigrazione”.

“Trump considera Putin un “ostacolo alla pace”, il presidente degli Stati Uniti è stanco dei suoi giochetti”, The Telegraph “La decisione di Trump di sequestrare una petroliera battente bandiera russa e di mantenere le sanzioni sarebbe stata un segnale per Putin che stava per esaurire il tempo a disposizione per porre fine alla guerra: “Trump opera secondo il principio del bastone e della carota. E ha finito le carote”. Non va meglio per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: Trump in un’intervista al NYT: “Zelenskyy non ha carte vincenti, ha solo una cosa: Donald Trump”.

Nel frattempo la nave porta-auto Independence della Marina degli Stati Uniti è arrivata a Bremerhaven, probabilmente per trasportare armi pesanti in Europa.

L’Ambasciata svedese in Ucraina: “La Svezia ha promesso di produrre e consegnare 44 obici semoventi Archer all’Ucraina entro la metà del 2025. Ad oggi, 26 installazioni sono state consegnate all’Ucraina”.

Macron ha discusso l’invio di truppe in Ucraina dopo la guerra con i leader dei gruppi parlamentari, secondo Le Monde. L’incontro a porte chiuse si sarebbe svolto l’8 gennaio all’Eliseo, alla presenza di ministri, vertici militari del Paese, presidenti delle camere del Parlamento e leader di gruppi e partiti. Secondo Macron, circa 6.000 soldati saranno di stanza “lontano dal fronte”; accompagneranno e addestreranno le unità ucraine. Da parte sua, il Capo di Stato Maggiore Fabien Mandon ha spiegato che non si tratterà di forze di deterrenza o di stabilizzazione, ma di “forze di supporto all’esercito ucraino”.

Le dichiarazioni di dimissioni del Ministro della Difesa ucraino Shmyhal e del Primo Vice Primo Ministro Fedorov sono state presentate alla Verkhovna Rada. Volodymyr Zelenskyy ha presentato alla Verkhovna Rada i relativi progetti di legge che approvano i suoi decreti che estendono la legge marziale in Ucraina e dispongono una mobilitazione generale per altri 90 giorni. I documenti sono già stati sottoposti alla commissione per la revisione.

Nel frattempo il Ministero per la Difesa russo ha detto che il missile Oreshnik che ha colpito Leopoli il 9 gennaio aveva come obiettivo l’impianto di riparazione aeronautica statale che è stato colpito.

Zelensky sarebbe in attesa di una risposta dalla Russia su un piano di pace entro la fine del mese.

Il capo di Stato ucraino lo ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg. Nell’intervista, ha anche affermato di stare discutendo con Trump di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

“L’accordo includerà zero dazi doganali sul commercio con gli Stati Uniti e si applicherà ad alcune regioni industrializzate dell’Ucraina”, ha dichiarato Zelensky. “L’Ucraina sta studiando un piano statunitense per creare una zona cuscinetto economica tra le truppe ucraine e russe in caso di cessate il fuoco”. Riferisce il premier. Inoltre l’SBU ha messo punto nuove azioni ostili verso la Russia ma Zelensky non ha riferito di che cosa si tratti.

Nel frattempo l’Ucraina è al freddo. DTEK: le interruzioni di corrente di emergenza persistono sin modo particolare a Kiev; “la situazione elettrica più critica nella regione di Kiev rimane nelle città di Brovary, Vasylkiv, Fastiv e Boryspil”. Il 12 gennaio interruzioni parziali di corrente nelle regioni di Odessa, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk e Černihiv a causa di un blackout.

Il Ministero degli Esteri russo ha smentito le notizie secondo cui Mosca sarebbe coinvolta nei danni all’ambasciata del Qatar a Kiev, definendole menzogne. Il Ministero ha attribuito i danni all’edificio a sistemi di difesa aerea ucraini difettosi.

“Una parte significativa dell’Europa considera attualmente la Russia la sua più grande minaccia alla sicurezza, ma si tratta di un’idea sbagliata”, ha affermato l’ex ambasciatore cinese negli Stati Uniti Cui Tiankai.

“Si diceva che l’Europa avesse bisogno dell’assistenza degli Stati Uniti per garantire la sicurezza, ma ora si trova in una situazione disperata ed è costretta a implorare Washington. Questo solleva la domanda: se hai bisogno di protezione per la sicurezza, allora c’è una minaccia.”

“Ma cosa costituisce una minaccia alla sicurezza per l’Europa? Se la minaccia alla sicurezza non è definita, di che tipo di protezione si ha bisogno e si ha la capacità di fornirla? Queste domande rimangono senza risposta”, ha affermato Cui Tiankai, intervenendo a una tavola rotonda su “Le relazioni degli Stati Uniti con gli alleati nell’era di Trump 2.0”.

Nella giornata dell’11 gennaio un aereo da pattugliamento P-8A Poseidon della Marina degli Stati Uniti ha monitorato attivamente la regione di Kaliningrad.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 gennaio. Secondo i dati ucraini, all’inizio del 2026, le Forze Armate russe hanno utilizzato per la prima volta il nuovo UAV a reazione Geran-5. L’UAV è lungo circa 6 metri, ha un’apertura alare fino a 5,5 metri, una testata di 90 kg e una gittata di circa 1.000 km. La maggior parte dei componenti chiave è comune ad altri modelli di questa serie. In particolare, vengono utilizzati il ​​sistema di radionavigazione satellitare Kometa a 12 canali, un localizzatore basato su un microcomputer Raspberry e modem 3G/4G e un motore a reazione potenziato Telefly, utilizzato sull’UAV Geran-3. È in fase di sviluppo anche una versione aviotrasportata, specificatamente per i lanci dal Su-25, e il velivolo può essere equipaggiato separatamente con missili aria-aria P-73.

Nella notte, le forze armate russe hanno effettuato attacchi nelle regioni di Odessa e Černihiv, segnalando attacchi aerei a Kiev. Zelenskyy ha dichiarato che “la situazione con l’elettricità e il riscaldamento è estremamente difficile. Il rigido clima invernale sta aggravando i problemi”.

Sebastopoli e la costa occidentale della Crimea hanno respinto un attacco di droni ucraini durante la notte. Durante il giorno, lo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato filmati di attacchi alle torri di avvistamento nel Mar Caspio.

La Russia sta tentando di stabilire un punto d’appoggio per ulteriori azioni offensive in direzione di Khotin’: “questo rappresenta una minaccia per l’avanzata verso Sumy, secondo il 7° Corpo d’Assalto Aviotrasportato” ucraino. “Tutti questi tentativi vengono prontamente scoperti e sventati. Nel complesso, le forze armate russe effettuano periodicamente operazioni d’assalto e stanno anche aumentando l’attività dei droni in alcune aree. Durante le avanzate della fanteria, le truppe russe evitano gli attacchi frontali e tentano di operare sui fianchi”, afferma il rapporto.

Altra fonte russa spiega che nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord sta estendendo le difese nemiche lungo il fronte, aumentando il numero di punti di tensione nell’area di responsabilità nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi. In questo modo sarà più facile attaccare gli ucraini divisi in piccoli gruppi.

Nel settore di Charkiv, lo stesso gruppo di forze è impegnato in combattimenti intorno a Vovčans’k. Le forze armate ucraine hanno rinforzato i suoi gruppi d’assalto e stanno contrattaccando. Le forze russe stanno sfondando le difese ucraine nella zona di Starytsya e vicino a Lyman, così come nei Vovchans’ki Khutory.

Nella direzione meridionale di Kupjans’k, i rapporti dal campo indicano una continua tendenza verso “rapporti discreti”. Ad esempio, menzionano che Petropavlivka e Kucherivka si trovano, come minimo, nella “zona grigia”, nonostante siano state “prese in prestito”, e un piccolo gruppo d’assalto è stato inviato attraverso la foresta fino alla periferia di Podoly, rischiando la vita, solo per mostrare una bandiera, presumibilmente per alimentare una disputa di comando con i blogger. L’11 gennaio le forze armate russe hanno sventato un tentativo delle forze armate ucraine di piantare una bandiera sul palazzo dell’amministrazione cittadina di Kupjans’k confermano Ministero della Difesa russo.

Nella direzione di Kostjantynivka, i combattimenti per Pleshchiivka sono ripresi, con la periferia occidentale del villaggio ora nella “zona grigia”.

Nella direzione Pokrovs’k – Družkivka, sono in corso combattimenti per Torets’ke, vicino al fiume Kazenyi Torets. Entrambe le parti dispongono di una moltitudine di armi e non esitano a usarle contro qualsiasi obiettivo significativo.

Vicino a Huljajpole, nella regione di Zaporižžja, gli ucraini stanno contrattaccando senza successo le posizioni del gruppo di forze Orientali secondo cui, “nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno perso fino a due plotoni di uomini. Tuttavia, le nostre forze stanno riuscendo a penetrare le difese nemiche sui fianchi”. Altre fonti ucraine affermano Huljajpole è attualmente una vasta zona grigia. L’esercito russo non è in grado di schierare gruppi di rinforzo in città, afferma un portavoce delle forze di difesa del Sud. “I gruppi d’assalto russi stanno entrando in città e i combattimenti continuano con i aerei d’assalto russi. Ci sono stati più di 10 scontri di questo tipo nelle ultime 24 ore”, ha detto Voloshin.

Sul fronte di Cherson, le condizioni meteorologiche impediscono anche l’uso attivo dei droni; ile forze armate ucraine stanno urgentemente rifornendo le munizioni e ripristinando la capacità di combattimento sotto la copertura degli elementi.

