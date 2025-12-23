UKRAINERUSSIAWAR. Attentato contro il generale Sarvarov a Mosca. Continuano gli incontri USA – Russia. Bandiera russa a Svitle adiacente a Myrnohrad

Mentre la delegazione russa era di ritorno dagli incontri negli Stati uniti, a Mosca sud esplodeva l’auto del capo del dipartimento di addestramento delle Forze Armate russe il Generale Fanil Sarvarov.

“I servizi segreti ucraini potrebbero essere coinvolti nell’omicidio del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate russe, riferisce il Comitato Investigativo” russo. Il Generale classe 1969 ha partecipato a operazioni militari in Cecenia, Ossezia, Siria e Ucraina dal 2016, è stato nominato Capo della Direzione Addestramento Operativo delle Forze Armate Russe. “I servizi di sicurezza hanno immediatamente riferito a Putin dell’omicidio del Generale Sarvarov”, ha detto Peskov.

Peter Neumann, esperto di terrorismo al King’s College di Londra, ritiene che se dietro l’assassinio di oggi a Mosca ci sono gli ucraini, il loro intento potrebbe essere quello di destabilizzare lo Stato Maggiore russo e la società: “Il messaggio è: vi prenderemo tutti. E per tutti i russi: possiamo portare la guerra a Mosca in qualsiasi momento. […] Tali tentativi di assassinio – oltre all’uccisione mirata di un ufficiale responsabile ai massimi livelli dell’addestramento di personale militare altamente qualificato – hanno diversi altri effetti: destabilizzazione tra i funzionari del Cremlino, disintegrazione all’interno della società russa e un segnale che i russi non otterranno nulla cercando di stabilire relazioni esclusivamente con gli americani, escludendo gli ucraini.”

In merito agli incontri a Miami “Le consultazioni tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina in Florida sono state costruttive e produttive”, ha affermato Witkoff. E ha espresso fiducia nel pieno impegno della Russia per la pace in Ucraina. “La Russia apprezza molto gli sforzi degli Stati Uniti per ripristinare la sicurezza globale”, ha affermato Witkoff.

“Il prossimo incontro tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina potrebbe svolgersi a Mosca”, ha lasciato intendere Kirill Dmitriev: “Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca.”

Nel pomeriggio del 22 dicembre il Vice Ministro degli Esteri russo Ryabkov ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito: “La Russia non ha intenzione di attaccare i paesi della NATO. La Russia ha ancora seri dubbi sugli Stati Uniti riguardo all’Ucraina, ma l’amministrazione Trump ha compiuto diversi passi nella giusta direzione; L’UE ha il chiaro desiderio di impedire un riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti nei loro approcci alla risoluzione dell’Ucraina. Programmi di rimilitarizzazione su larga scala sono stati avviati in Europa con il pretesto di una presunta minaccia da parte della Russia. L’UE è ossessionata dalla chimera di una presunta preparazione di un “attacco russo”. La Russia è pronta a stabilire legalmente che non intende attaccare l’UE e la NATO. Anche data l’attuale politica statunitense, il rischio di uno scontro tra Russia e NATO a causa delle azioni dell’UE rimane. Il Pentagono ha il compito di raggiungere una superiorità militare decisiva su tutti gli avversari, il che è preoccupante”, ha chiosato il Vice Ministro alla TASS.

Nel frattempo l’amministrazione Macron prevede di definire un format per ripristinare il dialogo con la Russia nei prossimi giorni, fonte AFP.

L’Unione Europea il 22 dicembre ha trasferito una centrale termoelettrica (TPP) dalla Lituania all’Ucraina, che dovrebbe soddisfare il fabbisogno di 1 milione di consumatori, ha annunciato il portavoce della Commissione Europea Olof Gill in un briefing a Bruxelles.

Dall’Ucraina le parole di Volodymyr Zelesky in merito ai colloqui di pace: “Putin sta prolungando la guerra non solo per il bene del nostro Donbass; vuole esonerare i cittadini dalle decisioni sul destino dei loro Paesi”. Ha affermato che la guerra contro l’Ucraina è sempre stata ed è una guerra contro molto più che la sola Ucraina stessa. “Ed è proprio per questo che la Russia non sarà mai soddisfatta di questo o quel pezzo di terra. Se qualcuno le dà qualcosa.”

Non esiste un accordo di pace, e potrebbe non esistere. Esisterà solo sulla carta, anche quando la guerra finirà, afferma Zelensky.

In materia di strategia militare Volodymyr Zelenskyy intende sostituire Dmytro Karpenko, comandante del Comando Aereo Meridionale. Ha sottolineato la necessità di un’azione rapida e decisa per proteggere i civili e le regioni chiave del Paese. “Dobbiamo rispondere prontamente ed efficacemente, non importa quanto difficile possa essere. Il nostro compito principale è garantire la massima protezione alla popolazione, a Odessa e alle altre regioni dell’Ucraina”, ha sottolineato Zelenskyy.

L’Ucraina in ogni caso “non sarà in grado di mantenere autonomamente un esercito di 800.000 uomini dopo il cessate il fuoco”, afferma Zelenskyy. L’Ucraina avrà bisogno del sostegno dei suoi partner come garanzia di sicurezza. Ha osservato che l’economia avrà bisogno di tempo per riprendersi dopo la guerra prima che lo Stato possa finanziare completamente l’esercito da solo.

Zelenskyy ha anche affermato che alcuni partner stanno ritardando la consegna di missili di difesa aerea all’Ucraina. “Questo sta accadendo perché gli europei sono stati influenzati dalle intimidazioni della Federazione Russa e dalle provocazioni in Europa”, ha affermato.

Tutti i consiglieri e gli assistenti di Andriy Yermak sono stati licenziati in seguito alle sue dimissioni da capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina. L’ufficio del presidente non ha specificato i nomi di tutti gli individui, ma a dicembre 2024, Jermak aveva nove consiglieri: a tempo pieno – Oleksandr Bevz. Lilia Pashinna, Victoria Romanova, Tatyana Gaiduchenko; liberi professionisti; Serhiy Leshchenko, Daria Zarivna, Mychajlo Podoljak, Elina Ulyanova, Alexander Rodnyansky.

In Russia nella giornata del 22 dicembre un Su-57 è decollato per la prima volta con il motore di quinta generazione “Prodotto 177”, ha riferito Rostec. Inoltre secondo la social sfera russa il 19 dicembre le forze armate russe hanno colpito le infrastrutture portuali nella regione di Odessa: sette morti, 15 feriti amministrazione regionale. L’attacco ha provocato l’incendio di alcuni camion nel parcheggio. Sarebbe una prima risposta agli attacchi alla flotta ombra russa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 22 dicembre. Nel Territorio di Krasnodar, a seguito di un attacco con un drone, un oleodotto presso uno dei terminal di Volna, nel distretto di Temryuk, due moli e due navi sono stati danneggiati. Sono in corso le operazioni antincendio.

Le forze armate russe hanno colpito a Kryvyj Rih, Pavlohrad e nella regione di Dnipropetrovs’k durante la notte. La città di Belgorod-Dnestrovskij, l’antica Maurocastro nella regione di Odessa, è rimasta completamente al buio dopo un attacco russo.

In direzione di Sumy, il GRU “Nord” segnala l’intensificazione delle azioni offensive delle truppe russe su diversi settori della prima linea. In particolare, le forze armate russe stanno conducendo battaglie offensive nei pressi di Andriivka, dove il giorno prima è stato sventato un tentativo di avanzamento di un gruppo di combattimento ucraino. Un nuovo elemento della situazione è stato l’attraversamento del confine da parte delle forze armate russe nell’area di fronte a Krasna Jaruga, nella regione di Belgorod, dove le forze russe hanno occupato parte di Grabovskoe e liberato l’insediamento di Vysokoe. Dopo essere entrate a Grabovskoe le forze armate russe hanno evacuato circa 50 civili.

In direzione di Charkiv, il GrV Nord è impegnato in battaglie con le forze armate ucraine. Le forze russe hanno ottenuto successi tattici nell’area di Starytsya, a ovest di Lyman, a Vil’cha, a Vovchans’ki Khutory e nel tratto Milove-Khatnje. A sud di Vilcha, il nemico sta costruendo una nuova linea difensiva e sta effettuando la posa di mine a distanza.

A sud di Kupjans’k, dove continuano i combattimenti, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo vicino a Bohuslavka, a est del fiume Oskil, con l’obiettivo di livellare la linea del fronte vicino a Lozova e Nova Kruhlyakivka.

Dopo la presa di Severs’k e l’espansione della zona di controllo attorno ad essa, il le forze armate ucraine hanno introdotto la terminologia della direzione di Slov”jans’k (Slavyansk, 30 km a ovest di Severs’k). Le truppe russe sono avanzate in direzione di Platonivka e Kryva Luka.

Nei pressi di Pokrovs’k, le forze armate russe hanno esposto le bandiere a Svitle adiacente a Myrnohrad.

Il GrV “Est” è impegnato in battaglie per Huljajpole e per l’espansione della testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Haichur. Sei contrattacchi dell’AFU sono stati respinti. Si segnala l’avanzata a nord-ovest di Harasymivka, nella regione di Dnipropetrovs’k, nonché a ovest degli insediamenti di Radisne, Dobropillja.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate russe e ucraine sono impegnate in battaglie a Prymors’ke e Stepnohirs’k e riferiscono di battaglie nei pressi di Luk’yanivs’ke, dove i paracadutisti russi hanno recentemente effettuato un lancio. Sono in corso continui attacchi ucraini contro la popolazione.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/