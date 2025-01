Il decreto del Dipartimento di Stato sulla sospensione degli aiuti esteri non si applica al sostegno militare all’Ucraina afferma il corrispondente di Voice of America Ostap Yarysh. Di contro USAID, Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, ha congelato i progetti di sostegno all’Ucraina, Reuters. A dare notizia, la pubblicazione ucraina Public News riferendosi alla sede di Kiev dell’agenzia. Secondo il Financial Times: alti diplomatici stanno cercando di fare pressione sul segretario di Stato americano Marco Rubio affinché escluda l’Ucraina dalla decisione di tagliare gli aiuti militari stranieri.

Nonostante le dichiarazioni contrastanti fonti ucraine affermano che con l’arrivo di Trump, nulla è cambiato nella fornitura di armi e munizioni all’Ucraina: gli aerei da trasporto volano allo stesso ritmo. Secondo account social inoltre, all’Ucraina stanno arrivando munizioni e armi che Israele ha sequestrato a Hezbollah, in Libano e Siria. Anche il 26 gennaio un altro aereo carico di munizioni è partito per Rzeszow dalla base aerea USA di Al-Udeid.

La stampa ucraina nel fine settimana si è concentrata sulle perdite riconosciute delle forze armate ucraine, che, dichiarano stanno gradualmente crescendo. “Nella guerra con la Russia, l’Ucraina ha perso più di 80mila militari uccisi”, ha affermato l’inviato speciale di Trump per l’Ucraina Kellogg. “Presto non ci sarà nessuno che suonerà l’ultimo viaggio ai funerali quotidiani degli eroi”: l’orchestra militare di Lviv è stata inviata come fanteria in prima linea, ha detto alla stampa la deputata della Rada, Sofia Fedyna.

In Ucraina è nata la brigata d’assalto delle forze dei sistemi senza pilota. Il premier Volodymyr Zelensky, ha inoltre nominato il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Mikhail Drapaty capo dell’OSMU Khortytsya (Il Gruppo operativo-strategico “Chortycja”). Sempre Zelensky ha informato che: “Le forze armate ucraine mantengono un ‘cuscinetto’ nella regione di Kursk in modo che non vi siano attacchi a Sumy e Charkiv”. Il presidente ucraino ha riferito alla stampa ucraina che le truppe ucraine operano attivamente nella regione di Kursk da circa sei mesi. Infine ha detto che lui è il solo che può condurre per l’Ucraina i trattati di pace con la Russia.

Andriy Yermak, capo gabinetto di Zelensky, sconfessa Trump e riferisce: “che non esiste alcun piano pacifico per una soluzione in 100 giorni”.

I rumors della social sfera, riferiscono che nei prossimi giorni, l’Ufficio del Presidente dell’Ucraina proporrà modifiche alla legislazione sulla coscrizione degli uomini di età compresa tra 18 e 25 anni, citando Nikolai Shchur, consigliere del dipartimento militare della Bankova. “Ci saranno tutta una serie di modifiche sia alla legislazione che ai decreti presidenziali. Si prevede che verranno apportati vari livelli ai documenti. Penso che nei prossimi giorni ci sarà una presentazione. Ora si stanno concordando i dettagli tecnici altrimenti potrebbe cambiare. C’è stato un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore, delle organizzazioni pubbliche, è stato sviluppato un concetto”, ha detto Shchur. Ha aggiunto che si tratta di un contratto volontario per i ragazzi dai 18 ai 25 anni che non sono soggetti a mobilitazione. Il contratto includerà vari incentivi finanziari e di altro tipo.

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa ha previsto per questa settimana degli incontri regionali e parlerà di nuove industrie dedicate alla produzione di droni. E ha conferito il titolo di “Scienziato Onorato della Federazione Russa” all’ex presidente del Kirghizistan, professore all’Università statale di Mosca Askar Akaev.

Il direttore dei servizi segreti esteri della Federazione Russa Sergei Naryshkin ha dichiarato alla TASS di essere pronto a incontrare il capo della CIA John Ratcliffe se ci sarà un interesse adeguato da parte degli Stati Uniti. Alla domanda se ci siano ancora contatti tra l’SVR e la CIA, ha osservato: “Abbiamo un rappresentante ufficiale a Washington, la Central Intelligence Agency ha un rappresentante ufficiale a Mosca”.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ritiene che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, entrato in carica, stia cercando di confondere il mondo intero, ma non può ingannare la Russia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore ore 15:00 del 27 gennaio.

Le forze di difesa aerea russa hanno distrutto durante la notte 32 UAV ucraini sulle regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo: 15 — sulla regione di Voronezh; 11 — sopra Belgorodskaya; 4 – sopra Kursk; 1 – sulla regione di Oryol; 1—sulla regione di Tver.

Nella regione di Kursk, dal 26 gennaio le forze armate ucraine tentano di far arrivare truppe nel villaggio di Tetkino attraverso due gruppi su veicoli blindati nella parte occidentale della regione, il che potrebbe creare un fatto insignificante, ma risonante di una nuova intrusione nella regione. Le forze da sbarco e i veicoli ucraini sono stati distrutti dagli attacchi di droni e artiglieria. Inoltre, nella zona di Nikolaevo-Daryino, le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco, che è stato respinto. Fino a 200 membri del personale delle brigate d’assalto e meccanizzate provenienti da altre direzioni furono trasferiti nella regione del Sudža.

Da Torec’k, i canali ucraini riferiscono che nella periferia nord della città gli scontri continuano a sud della discarica della miniera, dietro la miniera di Toretskaya e il villaggio di Kryms’ke. Le forze armate russe aumentano la pressione sulle forze armate ucraine.

A Časiv Jar le forze armate russe stanno avendo successo nel sud-ovest dello sviluppo urbano, le truppe ucraine sono in difesa.

In direzione Pokrovs’k, i combattimenti continuano a sud-ovest della città, nell’area dell’insediamento Kotlyne e dintorni.

A ovest di Kurachove, le forze armate russe stanno avanzando verso Costantinopoli. Ci sono battaglie nel villaggio. Dachnoye, a nord del fiume Sukhie Yala e nell’area dell’insediamento. Zelenovka.

“Velyka Novosilka è stata completamente liberata”, riferisce in un comunicato il Ministero della Difesa russo.

Sul fronte Zaporižžja, le unità della 58a armata delle guardie conducono attacchi tattici limitati al fine di identificare le posizioni e le forze ucraine. Gli operatori di droni della 42a Divisione delle Guardie e gli equipaggi della 136a Brigata della 58a Armata, sono riuscite a sfondare la guerra elettronica ucraina, e hanno condotto una serie di attacchi tattici di gruppo con droni FPV su oggetti, attrezzature e personale delle forze armate dell’Ucraina nell’area zona di Orichiv, Preobrazhenka e Novoandriivka. Gli ucraini hanno cercato di fermare gli attacchi e hanno portato potenti stazioni di guerra elettronica più vicino alla linea del fronte, ma sono state distrutte da operatori UAV russi. Le forze armate russe hanno effettuato più di 300 attacchi al giorno contro 13 insediamenti in cui le forze armate ucraine stanno dispiegando militari e mezzi. L’aviazione opera attivamente nei settori Orichiv e Kam’yans’ke, dove le truppe ucraine continuavo ad ammassare riserve.

