Nella giornata del 20 giugno le fonti social hanno riportato un attacco ucraino contro le piattaforme di perforazione di Chornomornaftogaz, 5 persone sono state soccorse, tre di loro sono rimaste ferite. La ricerca del resto del personale è continuata per diverse ore, ha affermato il governatore della Crimea Sergej Aksenov. Sul luogo dello stato di emergenza, il ministero della Difesa ha condotto un’operazione di salvataggio con la partecipazione di navi pattuglia e aviazione.

La Russia ha risposto a quest’attacco al momento verbalmente: «L’impresa unitaria statale della Crimea “Chornomornaftogaz” è un’impresa esclusivamente civile con personale esclusivamente civile. L’attacco delle Forze armate ucraine sulla piattaforma offshore della compagnia (purtroppo molto probabilmente ci saranno dei morti che non possono ancora essere trovati) non è altro che un atto di terrorismo di stato dall’Ucraina. Coloro che l’hanno effettuato sapevano bene che l’attacco è stato effettuato esclusivamente su civili!».

Aksenov ha riferito: «Questa mattina il nemico ha colpito le piattaforme di perforazione di Chornomornaftogaz. Sono in contatto con i colleghi del ministero della Difesa e dell’FSB, stiamo lavorando per salvare le persone. Cinque persone soccorse, tre ferite, continua la ricerca di altre sette». L’attacco delle forze armate ucraine alle torri di “Chernomorneftegaz” ha sollevato una reazione della Duma della Russia che ha riferito: «nel prossimo futuro saranno inflitti attacchi di rappresaglia ai centri decisionali». L’attacco alle piattaforme di perforazione di Chornomornaftogaz è stato molto probabilmente causato da missili realizzati nel Regno Unito o negli Stati Uniti, ha affermato il vice della Duma di Stato Vodolatsky

Nel pomeriggio il governatore Aksenov ha fatto sapere che La Crimea non è in pericolo affermando che circa 109 persone erano sugli impianti di perforazione durante l’attacco ucraino, 21 sono già state evacuate. La parte terrestre della Crimea è coperta il più possibile dalle forze di difesa aerea, «Nulla minaccia la penisola», ha affermato il Capo della repubblica.

La senatrice della Crimea Olga Kovitidi ha affermato che se il gas non fosse stato chiuso prima sulle piattaforme, l’attacco ucraino avrebbe causato un’esplosione del deposito di gas, che, in primo luogo, ha causato gravi danni a Odessa.

Inoltre, si è scoperto che esattamente una settimana prima dell’impatto, l’11, il 13 e il 14 giugno, questa zona di mare è stata fotografata dai satelliti commerciali americani Worldview-1, Worldview-2 e Worldview-3 (nella foto).

Nonostante il fatto che la produzione del giacimento sia stata momentaneamente sospesa, il gas viene fornito regolarmente alla Crimea, non ci sono interruzioni nella fornitura di gas ed è stato evitato un probabile disastro causato dall’uomo. Il danno sarà riparato, assicurano le autorità.

Tesi i rapporti anche con la Lituania: Dmitrij Peskov ha definito senza precedenti la decisione della Lituania di limitare il transito a Kaliningrad. Nella sua dichiarazione si legge: «La decisione della Lituania di bloccare la regione di Kaliningrad non ha precedenti, questa è una violazione di tutto e di tutto, richiede un’analisi approfondita prima che la Russia agisca, ciò avverrà entro pochi giorni», ha detto Peskov.

In precedenza, il governatore della regione, Anton Alikhanov, aveva affermato che le ferrovie lituane avevano notificato alla regione di Kaliningrad la cessazione del transito di una serie di merci a causa delle sanzioni dell’UE. Ha chiarito che circa il 50% delle merci trasportate tra la regione di Kaliningrad e altre regioni russe, inclusi materiali da costruzione e metalli, nonché i prodotti finiti esportati da Kaliningrad, rientrano nel divieto.

Il ministero degli Esteri russo ha riferito che la Russia ha chiesto alla Lituania di revocare immediatamente il divieto di transito di una serie di merci nella regione di Kaliningrad.

Le autorità della regione di Kaliningrad stanno pianificando una risposta alle azioni ostili della Lituania. Sono in discussione tre proposte serie riguardanti misure di risposta alla decisione della Lituania di limitare il transito, che potrebbero interessare anche il complesso dei trasporti degli Stati baltici. «Se le restrizioni illegali non verranno revocate dai nostri vicini europei, proporremo alle autorità federali di adottare adeguate misure di ritorsione», ha affermato il governatore Anton Alikhanov.

La scorsa settimana, le ferrovie lituane hanno interrotto il transito di merci soggette a sanzioni occidentali a Kaliningrad a darne notizia lo stesso ministero per gli Esteri Lituano.

Il Ministero ha commentato le informazioni sulla restrizione alla circolazione delle merci in transito nella regione di Kaliningrad. Ha notato che le restrizioni delle sanzioni dell’Ue, che Vilnius segue rigorosamente, non includono alcun blocco del traffico merci verso l’enclave russa. «La Lituania applica costantemente le sanzioni dell’UE senza limitare il transito non autorizzato di merci a Kaliningrad», ha affermato il ministero degli Esteri lituano in una nota.

Sul “fronte europeo” un generale della NATO ha esortato l’Alleanza ad essere pronta a lanciare per prima un attacco nucleare contro la Russia. Il comandante in capo della tedesca Luftwaffe generale Ingo Gerhartz, ha affermato che i paesi della Nato devono essere pronti a usare armi nucleari «in caso di emergenza». Gerhartz ritiene che «quando si tratta di combattere» il suo Paese dovrebbe utilizzare anche bombe nucleari americane «immagazzinate in Germania». Nel frattempo, la parte russa ha più volte sottolineato che è esclusa la possibilità di utilizzare armi nucleari. L’unico motivo per usarle, sarebbe un attacco diretto alla Russia.

Graziella Giangiulio