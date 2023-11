UKRAINERUSSIAWAR. Arriva la tempesta: i russi attaccano in direzione Donetsk e l’Ucraina potrebbe colpire in Crimea

I ministri degli Esteri della NATO intendono concordare tra oggi e domani raccomandazioni per l’Ucraina sul percorso verso l’adesione all’Alleanza a darne notizia il Segretario generale, Jens Stoltenberg: «Il compito principale della NATO resta quello di prevenire un’escalation militare con la Russia».

Il numero uno della NATO ha dichiarato anche: «Vediamo che, nonostante tutto l’aiuto significativo dei paesi della NATO, gli ucraini non sono stati in grado di spostare la linea del fronte durante quest’anno, questo conferma solo il fatto che la Russia non può essere sottovalutata».

«L’Ungheria ha rifiutato di sostenere le proposte volte a includere nel 12° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia misure che metterebbero a repentaglio la sicurezza energetica degli stessi paesi europei», ha detto il ministro ungherese degli Affari esteri e delle Relazioni economiche esterne Peter Szijjártó dopo un incontro con i suoi colleghi europei a Bruxelles; «In questo incontro sono state presentate nuovamente le proposte per imporre sanzioni contro la Russia nel campo dell’energia nucleare, nonché per vietare la fornitura di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba all’Europa centrale, compresa l’Ungheria», ha detto.

In conferenza stampa Sergej Lavrov, ministro russo per gli Affari esteri ha ribadito che: «La Russia non ha e non avrà piani aggressivi». Oggi il russo Admiralteyskiye Verfi (Cantieri navali dell’Ammiragliato) consegnerà il sottomarino multiuso diesel-elettrico Mozhaisk alla Marina russa, ha riferito il servizio stampa dei cantieri navali. Si prevede che alla cerimonia parteciperanno il comandante in capo della Marina russa, l’ammiraglio Nikolai Evmenov, il direttore generale dei Cantieri navali dell’Ammiragliato, Andrei Veselov, e il direttore generale del Rubin Central Design Bureau, Igor Vilnit.

Il sottomarino Mozhaisk del Progetto 636.3 è la quinta di una serie di sei navi in ​​costruzione presso I Cantieri per la flotta russa del Pacifico. La Flotta comprende già i sottomarini Petropavlovsk-Kamchatsky, Volkhov, Magadan e Ufa. Il “Mozhaisk” e il sesto sottomarino della serie, lo “Yakutsk”, sono stati impostati nell’agosto 2021.

Sempre in materia di armi e rifornimenti al fronte si apprende da RIA Novosti che: «La produzione dei primi droni marittimi russi per il ministero della Difesa è già iniziata», fa sapere la holding KMZ – Krasnogorsky Zavod.

Dal lato ucraino, nonostante siano oramai in tanti a fare pressione su Kiev, si apprende che: «L’Ucraina non firmerà un accordo di pace con la Federazione Russa senza risarcimenti» ha affermato la viceministra della Giustizia Irina Mudra. «L’Ucraina non accetterà mai questo. E il mondo non sarà d’accordo, perché qualcuno dovrà pagare questi risarcimenti. Se non la Russia, allora chi?», ha detto Mudra.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 18:00 del 27 novembre.

L’allerta sull’Ucraina è iniziata alle 11:30 del mattino nonostante una tempesta abbia colpito la Russia e l’Ucraina.

Direzione Soledar: battaglie sul fianco meridionale di Bachmut. L’intensità dei combattimenti lungo quasi tutto il fronte è diminuita a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, ci sono ancora battaglie di posizione e tentativi di sortite locali, anche a Bachmut.

Il comando del gruppo ucraino Soledar si aspetta che le forze armate russe diventino più attive nelle direzioni Kleshchiivka e Krasny. Secondo fonti ucraine, le truppe russe intendono occupare le alture adiacenti ai villaggi, il che è in linea con la loro strategia.

A causa di queste preoccupazioni, il 23° battaglione della 1ª Brigata presidenziale ucraina è stata trasferito a Krasny per assistere il 57° battaglione fucilieri. All’arrivo, il gruppo d’assalto di questa formazione ha tentato di attaccare a sud-est, ma senza successo.

Il rafforzamento in quest’area dovuto alle perdite complessive delle Forze armate ucraine in varie brigate durante i ripetuti attacchi, hanno prodotto risultati minimi considerando il costo.

Anche il movimento del 515esimo battaglione separato della 1ª brigata separata delle forze speciali della regione di Kharkov è in fase di completamento a Chasiv Yar. Questa unità speciale sostituirà la 77ª Brigata Aeromobile, che si raggrupperà per ripristinare la sua capacità di combattimento.

Una simile rotazione di rincalzi è stata effettuata presso l’80ª brigata d’assalto aereo delle forze d’assalto aeree ucraine. Non è ancora possibile sostituirlo completamente, quindi 290 persone mobilitate sono state inviate ad unirsi alle sue fila.

Direzione Cherson. Poco prima che una forte tempesta colpisse diverse regioni della Russia meridionale, i marines ucraini hanno fatto un altro tentativo di infiltrarsi nella cintura forestale nella parte centrale di Krynoki.

Due gruppi d’assalto del 2° battaglione del 38° reggimento di fanteria della Marina ucraina si sono stabiliti a sud del piccolo bosco e hanno iniziato a stabilire le posizioni. Il fuoco di artiglieria russa e il successivo dispiegamento del gruppo di ricognizione hanno provocato vittime tra gli ucraini e il loro ritiro in posizioni di riserva a ovest.

Nel frattempo, a est del piccolo bosco vicino alle serre, il gruppo d’assalto della 36ª Brigata Marina occupava una posizione forte, ma è finita subito sotto il fuoco russo. Durante la notte del 27 novembre, in mezzo alla tempesta, i feriti e i defunti furono evacuati sull’isola di Frolov.

Nonostante le cattive condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità, unità separate della Marina ucraina stanno tentando di mantenere le linee nella foresta adiacente a Krynki. Per rinforzare le linee sono stati inviati elicotteri con un sistema di lancio di granate e munizioni.

Sono stati stabiliti la rotazione e i rifornimenti, consentendo agli ucraini di mantenere una testa di ponte nel villaggio e tentare di stabilire un punto d’appoggio nella foresta. Tuttavia, questi sforzi non hanno avuto successo a causa di un cambiamento nella tattica del comando russo. Tuttavia, poiché il suolo ghiaccia, è probabile che l’attività aumenti, non solo in quest’area. La sortita odierna dei Marines ucraini nella zona di Poyma, che è stata rapidamente respinta dal fuoco dell’artiglieria russa, indica questa tendenza.

Gli account militari russi attualmente stanno discutendo sulla rete social di una possibile infiltrazione ucraina in Crimea a causa dei danni provocati dalla tempesta. «È importante notare che la recente tempesta potrebbe avere un impatto sulla situazione costiera in Crimea e nel territorio di Krasnodar, nonché sul ponte di Crimea. La velocità del vento era eccezionalmente forte e sono passati decenni dall’ultima volta che abbiamo osservato onde così potenti. È probabile che queste condizioni abbiano implicazioni per la nostra difesa dalle mine e per le esplosioni».

Secondo gli analisti russi, alcune parti delle recinzioni potrebbero essere state danneggiate e che le formazioni ucraine potrebbero tentare di sfruttare questo fatto lanciando attacchi su basi militari, sul ponte o su un deposito petrolifero, a Novorossijsk una volta che la tempesta si sarà calmata. È dunque fondamentale per loro ripristinare tempestivamente queste strutture per prevenire eventuali conseguenze.

Donetsk. Settore Vremivka: dopo un periodo di relativa calma, i soldati del 394° reggimento di fucileria motorizzata della 127a divisione hanno ripreso l’assalto agli sbarchi sulla linea Priyutnoye-Staromayorskoye. Secondo canali telegram russi il personale militare russo è riuscito a portare unità delle forze ucraine in un punto favorevole per i russi e successivamente li ha allontanati definitivamente.

Di conseguenza, l’esercito russo ha occupato posizioni più vantaggiose, avanzando dal canalone Grusheva fino a Staromayorsky, dove si sono insediati distaccamenti della 128ª Brigata di difesa territoriale.

Inoltre, le forze del 175° battaglione della Difesa Territoriale, compreso l’equipaggio dell’ATGM, sono state trasferite nella periferia nord-occidentale dell’insediamento. In precedenza, il battaglione operava nella direzione di Cherson e il personale era addestrato per le operazioni d’assalto.

Graziella Giangiulio

