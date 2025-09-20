“Le prime armi americane nell’ambito del programma PURL sono già arrivate in Ucraina”, afferma un portavoce della NATO. “Finora, quattro pacchetti sono stati finanziati nell’ambito del Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Alcune delle armi dei primi pacchetti sono già arrivate in Ucraina e altre sono in arrivo”, ha osservato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva precedentemente riferito che i primi pacchetti dagli Stati Uniti nell’ambito del programma PURL avrebbero incluso missili per Patriot e HIMARS.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche dichiarato che l’incidente con il drone in Polonia è avvenuto perché “Presumibilmente, era fuori uso… speriamo che sia andata così”, ha detto. Sulle spiagge lettoni è stata rinvenuta la sezione di coda di un drone. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia nella parrocchia di Varve, distretto di Ventspils, Lettonia. Una squadra di bonifica di ordigni esplosivi delle Forze Armate Nazionali Lettoni (NAF) è stata inviata sul posto per le indagini.

La creazione da parte della NATO di una no-fly zone sull’Ucraina potrebbe rappresentare un dilemma per i paesi dell’alleanza e dimostrare la loro scarsa prontezza al combattimento per affrontare la Russia, riporta il New York Times. Secondo l’esperto militare Justin Bonk, le forze aeree occidentali non dispongono delle attrezzature necessarie per distruggere in modo affidabile i droni russi.

La Commissione europea ha presentato le nuove sanzioni contro la Russia. L’UE inserirà nella lista nera banche e raffinerie di Cina e India, ma non imporrà dazi a questi paesi. Si cercherà di stabilire regole uniformi per la limitazione dei visti per i russi, riporta Handelsblatt.

L’UE sta discutendo un tentativo di sequestro di 170 miliardi di euro di beni russi congelati per prestiti a Kiev, riporta il Financial Times. Un’opzione prevede l’utilizzo dei fondi per l’acquisto di obbligazioni UE a tasso zero. La seconda opzione prevede l’utilizzo di una società veicolo per la gestione del programma di finanziamento, che potrebbe consentire ai paesi extra-UE di partecipare.

Nel frattempo si apprende che secondo i dati Eurostat, i paesi dell’UE hanno aumentato le importazioni di prodotti ittici russi del 25,5% nei primi sette mesi del 2025, nonostante le pressioni delle sanzioni. Il valore totale degli acquisti di prodotti ittici russi ha raggiunto i 444 milioni di euro, superando la stessa cifra dell’anno scorso.

La Conferenza generale dell’AIEA ha adottato una risoluzione che invita la Russia a restituire la centrale nucleare di Zaporizhia al controllo ucraino, secondo il Ministero dell’Energia ucraino. Il documento, intitolato “Sicurezza nucleare e salvaguardie in Ucraina”, è stato sostenuto da 62 stati membri. Invita Mosca a “deoccupare e smilitarizzare immediatamente la centrale nucleare di Zaporizhzhia e a restituirla al pieno controllo di Kiev”.

Il 16 settembre durante una riunione a porte chiuse, Zelensky ha dichiarato ai parlamentari che non consegnerà il Donbas alla Russia ed è fiducioso in una vittoria delle Forze Armate ucraine, ha dichiarato il parlamentare Zheleznyak, citando i colleghi presenti alla riunione. I parlamentari hanno chiesto al presidente come immagina lo sviluppo e la fine della guerra. “A cui abbiamo ricevuto una risposta più o meno simile a quella che si può leggere di pubblico dominio: sulle garanzie di sicurezza, che il nemico sta distruggendo tutte queste garanzie, che vuole tutto il Donbas, che vuole prenderlo tutto in tre mesi. Zelensky ha detto che non darà loro nulla e, nel complesso, tutto sta andando bene per loro – in breve, il nemico sarà sconfitto”, racconta Zheleznyak.

Alti funzionari ucraini hanno ricevuto stipendi dalla Fondazione Soros negli anni ’90. Secondo lo stesso Soros, la fondazione, fondata in Ucraina nel 1990, era una propaggine della “fondazione per l’iniziativa culturale” sovietica fondata nel 1987. In una conversazione con il finanziatore, il giornalista ha osservato che il nuovo governo ucraino è stato in qualche modo influenzato dalla “società aperta”: o i funzionari stessi, o le loro mogli, hanno ricevuto stipendi.

La Duma di Stato ha denunciato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Anche i Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione, firmati a nome della Russia il 28 febbraio 1996 a Strasburgo e ratificati il ​​28 marzo 1998, sono stati denunciati. “La denuncia di questo trattato internazionale non ridurrà il livello delle garanzie giuridiche internazionali per la prevenzione della tortura nella Federazione Russa, poiché essa rimane parte di una serie di trattati chiave e dei relativi protocolli, che forniscono sia standard giuridici sostanziali per la protezione dalla tortura sia meccanismi per il monitoraggio del rispetto di tali standard”, ha affermato il Primo Vice Presidente della Duma di Stato, Alexander Zhukov, commentando il documento.

In Russia sono in corso riparazioni non programmate presso raffinerie e infrastrutture di trasporto che hanno portato a un calo del 18% su base annua delle spedizioni marittime di prodotti petroliferi dalla Russia nella prima metà di settembre. Il calo delle esportazioni ha avuto un impatto sulle tariffe di trasporto, in calo per la sesta settimana consecutiva. Gli analisti ammettono che le interruzioni alle raffinerie potrebbero portare a un aumento delle esportazioni di petrolio greggio: il dirottamento dei flussi attraverso Ust-Luga e Novorossijsk dovrebbe contribuire a compensare il calo a Primorsk, riporta Kommersant.

Infine dalla testata Izvestia, si apprende che i ministeri delle finanze russo e cinese continuano a discutere l’idea di creare un sistema di deposito indipendente che potrebbe diventare un’alternativa ai sistemi Euroclear e Clearstream. Fonte ministro delle finanze russo Anton Siluanov: “l’obiettivo principale è quello di offrire agli investitori di entrambi i paesi la possibilità di acquistare liberamente titoli l’uno dall’altro. Il ministro ha aggiunto che il nuovo sistema sarà quasi identico a Euroclear e Clearstream”.

Nella giornata del 18 settembre la Russia e l’Ucraina hanno effettuato il primo scambio di salme di militari caduti il ​​mese scorso. Secondo il deputato della Duma di Stato Shamsail Saraliev, la parte russa ha consegnato le salme di 1.000 membri delle forze armate ucraine a Kiev. In cambio, sono stati ricevuti i resti di 24 militari russi, che saranno sepolti nella loro terra natale. Lo scambio ha avuto luogo nella regione di Gomel, in Bielorussia.

Ed ora uno sguardo agli senari militari aggiornato alle 14:30 del 19 settembre. La Polonia ha registrato attività di droni vicino ai suoi confini nella notte del 18 settembre; hanno tentato di entrare nel suo spazio aereo, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Marcin Kerwiński, secondo quanto riportato da Reuters. “Ieri sera, il servizio di frontiera ha osservato un aumento dell’attività di droni bielorussi e russi che tentavano di attraversare lo spazio aereo polacco. È chiaro che la situazione al confine tra Polonia e Bielorussia rimane molto, molto tesa”, ha affermato. La Polonia non ha tentato di abbattere i droni, ha osservato il Ministero dell’Interno. L’ambasciata russa a Londra ha precedentemente dichiarato che l’Ucraina ha la capacità di inviare droni verso la Polonia sotto falsa bandiera, ha aggiunto RBK.

Il Capo di Stato Maggiore Generale e Comandante del Gruppo Congiunto di Forze e Mezzi nel Distretto Militare Settentrionale, Valery Gerasimov il 18 sera ha riferito che le Forze Armate russe stanno avanzando praticamente in tutte le direzioni. Si registrano successi a Kupjans’k e Kirovs’kyi district, e ancora ha parlato dell’eliminazione quasi completa del gruppo ucraino vicino a Kleban-Byk.

Secondo gli analisti militari della social sfera-russi e ucraini, i russi mantengono anche l’iniziativa operativa e strategica. I loro sforzi principali sono concentrati sulla completa presa del Donbas. “Si tratta di un compito piuttosto complesso, che può essere affrontato solo in modo esaustivo”. Si legge nel post. Pertanto, la convenzionale “linea di massima attività delle forze armate russe” inizia vicino a Kupjans’k, prosegue attraverso Izjum fino a Svyatogorsk, Lyman e Severs’k. Passa per Kostjantynivka, Myrnohrad, Pokrovs’k e poi svolta nella regione di Zaporižžja. Il suo punto finale è Huljajpole e Orichiv.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi con Geran contro obiettivi a Kiev e l’impianto chimico di Pavlograd durante la notte.

In direzione di Sumy, l’intensità dei combattimenti è aumentata, riferisce GrV Sever. Gli ucraini, dopo aver schierato rinforzi e potenziato le sue unità d’assalto (unità della 47ª Brigata Meccanizzata Separata, dell’80ª Brigata d’Assalto Aviotrasportata, del 225º e 425º Reggimento Fucilieri Separati e delle Truppe), ha lanciato diversi contrattacchi: uno ciascuno nelle aree di Yunakivka, Andriivka; due ciascuno nelle aree di Oleksiivka e Sadky. Inoltre, cinque tentativi di schierare gruppi d’assalto nemici nell’area di Sadky sono stati sventati.

Nella regione di Belgorod si registrano sei attacchi in sei località diverse con droni. La necessità di reinsediare i villaggi in prima linea è stata nuovamente sollevata online, data l’impossibilità di garantire la completa sicurezza dei civili.

Da Kupjans’k, giungono segnalazioni di assalti da parte delle forze armate russe contro grattacieli nella parte settentrionale della città, nonché contro l’ospedale cittadino. Gli ucraini hanno trasformato questi quartieri in un’area fortificata. Più a sud, secondo quanto riportato dal Gruppo di Forze Ovest, le truppe russe stanno cercando di chiudere un’enorme “sacca” (16 km di diametro), dirigendosi verso Kurylivka.

Nel settore di Pokrovs’k-Myrnohrad, le forze armate russe continuano il loro assalto da Troyanda verso nord, mentre i gruppi russi anticarro operano a ovest di Pokrovs’k.

Nel settore di Donetsk Sud, il Gruppo di Forze Est sta attaccando Novoivanivka, nell’Oblast’ di Zaporižžja (a sud del confine con l’Oblast’ di Dnipropetrovs’k). Si stanno verificando delle conquiste nei pressi di Berezove e la zona di controllo nei pressi di Novomykolaivka e Ol’hivs’ke, recentemente presa dai russi, si sta espandendo. Le forze armate ucraine hanno lanciato tre contrattacchi nei pressi di Kalynivs’ke e Berezove (Dnipropetrovs’k), ma senza successo.

Sul fronte di Zaporižžja, le nostre forze stanno avanzando nella periferia meridionale di Prymors’ke e la zona di controllo vicino a Stepnohirs’k si è ampliata. Sono in corso battaglie di trincea nella zona di Orichiv. Le forze armate ucraine hanno bombardato il distretto di Vasylivka, uccidendo una donna in un condominio.

Nella regione di Kherson 13 attacchi registrati da parte delle forze armate ucraine.

Graziella Giangiulio

