L’Unione Europea ha inviato armi all’Ucraina per un valore di 13 miliardi di euro e la NATO ha annunciato la consegna del 98% dell’assistenza militare promessa a Kiev.

Per la controffensiva, secondo la social sfera dedicata al conflitto russo-ucraino, «i “partner” hanno inviato in Ucraina cannoni semoventi, veicoli da combattimento di fanteria, difesa aerea, aerei, mezzi corazzati, jeep e carri armati. In particolare, le formazioni di Kiev hanno ricevuto 221 unità di equipaggiamento pesante: Abrams, Challenger, “Leopard” di tre versioni, oltre a T-72 e PT-91. In totale, dall’inizio delle ostilità, l’Occidente ha fornito a Kiev 718 carri armati. Si scopre che l’invio di veicoli cingolati pesanti alla controffensiva ammontava a 1/3 del numero totale di tutti i mezzi pesanti precedentemente inviati».

E sempre secondo fonti social sfera: «Gli ucraini hanno ricevuto 20 jet MiG-29; nulla da fare al momento per i caccia americani F-16 sebbene richiesti da Kiev. Le forze armate ucraine riceveranno in grande quantità anche cannoni semoventi, veicoli da combattimento di fanteria e sistemi di difesa aerea, nonché munizioni».

I russi in risposta hanno chiesto alle loro aziende di produrre più mezzi militari o dual use. In risposta, Kurganmashzavod parte della High-Precision Complexes di Rostec ha aumentato significativamente la produzione di veicoli da combattimento di fanteria BMP-3 e ha anche aumentato significativamente la sua capacità di riparazione, ha riferito il servizio stampa di Rostec.

Kurganmashzavod ha infatti spedito un nuovo lotto di BMP-3 come parte dell’ordine di difesa dello stato. Per il primo trimestre del corrente anno, la società ha consegnato la stessa quantità di veicoli da combattimento di fanteria dell’intero 2019. Inoltre, sono raddoppiati anche i volumi di produzione presso il suo sito Volgograd, specializzato nella revisione delle attrezzature da sbarco dell’esercito BMD-2 e BTR-D.

Ma in Russia non c’è solo fame di mezzi militari ma anche di mezzi pesanti per il trasporto che non arriveranno più dall’occidente. Entro la fine dell’anno, Almaz-Antey East Kazakhstan Concern preparerà una pre-serie di 6 camion BAZ-S36A11 per l’ulteriore lancio della produzione di massa presso l’ex stabilimento Toyota vicino a San Pietroburgo.

Il camion da 35 tonnellate sostituirà quelli delle società occidentali Volvo, Man, Scania, Iveco, Mercedes, DAF, Renault che hanno lasciato la Federazione Russa. BAZ è completamente realizzato con materiali e componenti russi, componenti e assiemi sono prodotti in diversi stabilimenti all’interno del perimetro dell’azienda. La capacità produttiva prevista è di 10.000 veicoli all’anno.

Graziella Giangiulio